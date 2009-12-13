أرشيف وتاريخ منتدى اللمة الجزائرية - 4algeria.com

بسم الله الرحمن الرحيم **************************** روبورتاج عن منتدى اللمة الجزائرية ******************************************** مؤسس موقع فور الجيريا 4algeria رقاقدة محمد الشيخ محمد سنة 2005 فى مقهى انترنت صغير وسط حاسى مسعود كان يملكه اضغط على كل مرحلة للمشاهدة الحية المباشرة *************************** منتدى اللمة الرضيع عدد أعضاء المنتدى: 29 عضو المشاركات : 361 منتدى اللمة في المهد عدد أعضاء المنتدى: 207 عضو المشاركات : 3965 منتدى اللمة يحبو عدد أعضاء المنتدى: 534 عضو المشاركات : 21728 منتدى اللمة يمشي عدد أعضاءالمنتدى: 929 المشاركات: 25,475 منتدى اللمة يجري ويلعب عددأعضاء المنتدى: 2,070 المشاركات: 55,288 منتدى اللمة الجزائرية عمر المراهقة عددأعضاء المنتدى: 7,931 المشاركات: 104,942 وهذه مؤخرا 18 أفريل 2008 وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى . منتدى اللمة الشاب عددأعضاء المنتدى: 37,622 المشاركات: 237,147, واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا 13 ديسمبر2009 منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة الأعضاء: 118,377 المشاركات: 1,671,307 **************************** طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي منتدى اللمة الجزائرية أقدم ارشيف لفكرة تأسيس شبكة فورالجيريا هو 22جانفي 2002 لا يوجد صور للاسف لكن اقدم واجهة للموقع اضغط هنا في 24 ديسمبر2005 وصور المنتدى ادرجتها سابقا ************************************* طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري تم اطلاق الفكرة وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة من ابرزها انشاء منتدى للشبكة وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005 4algeria, hakim, karim4algeria ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا ان شاء الله والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib. أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء من اوائل المواضيع حينها كُتب : [ 07-08-2006 - 10:47 ] زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة بقلم العضو mca406 ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط والمسجلين والناشطين بين 2005-2006 والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد . من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر. colla :sendebad39 من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف conan عادل من الاوائل زنوبة dz انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها الشاب حسني .......... fleuros نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى بنت ألف قبة وقبة من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا hip hop من الاوائل من سطيف نشيط جدا s80toufik من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات. لينا 09 كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل. algeria Nadir من سيدي بلعباس و هو من الاوائل عادل فراشة الجزائر والطاقم الاداري والاشرافي 2006 فقط سفير اللمة المسجل رقم 3 في المنتدى dr.web المسجل رقم 4 من مؤسسي اللمة والساهرين عليها دائما عضو جدي وعملي . احمدالجزائري مميز جدا و هو من القدماء zizou_jakob من الاوائل Fethi.dz تقني اللمة وعصبها المحركة للمنتدى. مصرى مواليد الجزائر من الأوائل حيث كان إسمه mk و كان يقول لنا انا الجزائري نعيش في مصر لكن صحح الخطئ و اخبرنا الحقيقة و إنه مصري و ليس جزائري و شجاعته رحبت بها كل الاعضاء كان مميز جد في مواضيعه و يعتبر واحد من اعمدتها . bouzanzan غني عن كل تعريف حسان من الاوائل وقت الإنظمام كان بعد ثلاث شهور من إنطلاق المنتدى نشيط جدا الى غاية اليوم من اعمدة المنتدى التي نفتخر بهم . ليلى الجزائرية MENELLA من الاوائل Dj.ZaKu alislimane lg_dz من الأوائل من العلمة أو سطيف كان نشيط جدا و مازال يدخل المنتدى الى الآن . عاشق اللمة الجزائرية من الأوائل بفترة غني عن التعريف . zinou4elima من الاوائل و كان يعتبر المميز جدا جدا و صاحب أشهر المواضيع و كان مجهوده معتبر في اللمة و منذ البداية و كان لغيابه تأثيرعلى اللمة من شدة نشاطه ومواضيعه الرائعة و كان محبوب من بداية وهو من بن عكنون. Sofiane_AV من الدار البيضاء من ألاوائل كتب موضوع شهير يودع اعضاء اللمة بسبب الخدمة الوطنية و انتقل في الخدمة الوطنية الى تقرت و قام حكيم و كريم بزيارته في تقرت ثم انتقل إلى البليدة ثم عاد بعد نهاية الخدمة الوطنية يعتبر خبير محترف في الصناعة الصور و التصاميم و هو صاحب صورة سفينة اللمة الجزائرية. hakim4algeria احد مؤسسين اللمة الثلاث المذكورين سابقا واحد من اعمدتها يقيم في واد سوف jojocosta نشيطة جدا من الاوائل تقيم في دبي او قطر أصلها من جيجل تعتبر من القدماء و نشيطة و مميزة . Nadir البرنس صديق محمد فور الجيري من ليبيا جاء بعد التخريب بفترة متاخرة و كان طريف جدا في مواضيعه mami06 algeria ......... اعتذر من اي عضو لم يتم ذكره سهوا او لقة المعلومات فالمجهود والبحث شخصي فقط واي عضو مميز فقط سجل مابين 2005و2006 ولم يجد اسمه هنا يبلغني وانا اقوم باظافته الى زملائه . هذه لمحات عن ذكريات وماض مليئ بالاحداث والمحطات غير ان الثابت بعد كل هذا انه لا يتحقق الحلم الكبير بسهولة وان العظمة والاستمرارية لا تأتي من عدم وفي لحظات . الصبر الثبات المحبة والوئام التلاحم اللمة لمة الاعضاء والادارة كلها عوامل ادت الى استقرار المنتدى وبقائه واقفا ضد الاعاصير والكوارث بفضل الله عز وجل اولا وفضل الرجال والنساء الذين وقفو يدا واحدة لرفعه وايصاله الى مواقع متقدمة وفي مصاف المواقع والمنتيات المؤثرة في حياة الفرد الجزائري والعربي كذلك فاللمة لمة عربية بقلب جزائري . اي اظافات ساقوم بتجميعها لاحقا انتظرو جديد القديم من لا ماض وتاريخ له لا حاضر ولا مستقبل يرجوه.