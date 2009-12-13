أرشيف وتاريخ منتدى اللمة الجزائرية - 4algeria.com

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أبـFARIDـوفيصل, ‏13 ديسمبر 2009.

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  1. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أوت 2008
    المشاركات:
    5,325
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    نقاط الجوائز:
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

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    روبورتاج عن منتدى اللمة الجزائرية

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    مؤسس موقع فور الجيريا
    4algeria


    رقاقدة محمد الشيخ محمد

    [​IMG]

    سنة 2005 فى مقهى انترنت صغير وسط حاسى مسعود كان يملكه


    اضغط على كل مرحلة للمشاهدة الحية المباشرة

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    منتدى اللمة الرضيع
    عدد أعضاء المنتدى: 29 عضو
    المشاركات : 361

    منتدى اللمة في المهد
    عدد أعضاء المنتدى: 207 عضو
    المشاركات : 3965

    منتدى اللمة يحبو
    عدد أعضاء المنتدى: 534 عضو​
    المشاركات : 21728

    منتدى اللمة يمشي
    عدد أعضاءالمنتدى: 929
    المشاركات: 25,475​

    منتدى اللمة يجري ويلعب
    عددأعضاء المنتدى: 2,070
    المشاركات: 55,288​
    المشاركات: 104,942


    وهذه مؤخرا 18 أفريل 2008
    وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي
    بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة
    والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى .


    منتدى اللمة الشاب
    عددأعضاء المنتدى: 37,622
    المشاركات: 237,147,​

    واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا
    13 ديسمبر2009
    منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة
    الأعضاء: 118,377
    المشاركات: 1,671,307​

    ****************************

    طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي
    منتدى اللمة الجزائرية
    أقدم ارشيف لفكرة تأسيس شبكة فورالجيريا هو
    22جانفي 2002
    لا يوجد صور للاسف
    لكن

    اقدم واجهة للموقع

    اضغط هنا
    في
    24 ديسمبر2005
    وصور المنتدى ادرجتها سابقا

    *************************************

    طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد
    كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري

    تم اطلاق الفكرة
    وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة
    من ابرزها انشاء منتدى للشبكة
    وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005
    4algeria,
    hakim,
    karim4algeria

    ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا
    ان شاء الله
    والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء

    المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة
    توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة
    حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib.
    أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb
    وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم
    والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء

    من اوائل المواضيع حينها
    كُتب : [ 07-08-2006 - 10:47 ]
    زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة

    بقلم العضو mca406

    ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط
    والمسجلين والناشطين بين     2005-2006
    والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا
    ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد .
    من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر.


    colla

    :sendebad39
    من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف

    conan

    عادل
    من الاوائل

    زنوبة dz
    انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها

    الشاب حسني
    ..........

    fleuros
    نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى

    بنت ألف قبة وقبة
    من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا

    hip hop
    من الاوائل من سطيف نشيط جدا

    s80toufik
    من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.

    لينا 09
    كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.
    algeria

    Nadir
    من سيدي بلعباس و هو من الاوائل

    عادل
    فراشة الجزائر

    والطاقم الاداري والاشرافي
    2006 فقط

    سفير اللمة
    المسجل رقم 3 في المنتدى

    dr.web
    المسجل رقم 4 من مؤسسي اللمة والساهرين عليها دائما عضو جدي وعملي .

    احمدالجزائري
    مميز جدا و هو من القدماء

    zizou_jakob
    من الاوائل

    Fethi.dz تقني اللمة وعصبها المحركة للمنتدى.

    مصرى مواليد الجزائر
    من الأوائل حيث كان إسمه mk و كان يقول لنا انا الجزائري نعيش في مصر لكن صحح الخطئ و اخبرنا الحقيقة و إنه مصري و ليس جزائري و شجاعته رحبت بها كل الاعضاء كان مميز جد في مواضيعه و يعتبر واحد من اعمدتها .
    bouzanzan

    غني عن كل تعريف

    حسان
    من الاوائل وقت الإنظمام كان بعد ثلاث شهور من إنطلاق المنتدى نشيط جدا الى غاية اليوم من اعمدة المنتدى التي نفتخر بهم .

    ليلى الجزائرية

    MENELLA
    من الاوائل

    Dj.ZaKu
    alislimane

    lg_dz
    من الأوائل من العلمة أو سطيف كان نشيط جدا و مازال يدخل المنتدى الى الآن .

    عاشق اللمة الجزائرية
    من الأوائل بفترة غني عن التعريف .

    zinou4elima
    من الاوائل و كان يعتبر المميز جدا جدا و صاحب أشهر المواضيع و كان مجهوده معتبر في اللمة و منذ البداية و كان لغيابه تأثيرعلى اللمة من شدة نشاطه ومواضيعه الرائعة و كان محبوب من بداية وهو من بن عكنون.

    Sofiane_AV
    من الدار البيضاء من ألاوائل كتب موضوع شهير يودع اعضاء اللمة بسبب الخدمة الوطنية و انتقل في الخدمة الوطنية الى تقرت و قام حكيم و كريم بزيارته في تقرت ثم انتقل إلى البليدة ثم عاد بعد نهاية الخدمة الوطنية يعتبر خبير محترف في الصناعة الصور و التصاميم و هو صاحب صورة سفينة اللمة الجزائرية.

    hakim4algeria
    احد مؤسسين اللمة الثلاث المذكورين سابقا واحد من اعمدتها يقيم في واد سوف

    jojocosta
    نشيطة جدا من الاوائل تقيم في دبي او قطر أصلها من جيجل تعتبر من القدماء و نشيطة و مميزة .

    Nadir

    البرنس
    صديق محمد فور الجيري من ليبيا جاء بعد التخريب بفترة متاخرة و كان طريف جدا في مواضيعه

    mami06

    algeria
    .........

    اعتذر من اي عضو لم يتم ذكره سهوا او لقة المعلومات فالمجهود والبحث شخصي فقط واي عضو مميز فقط سجل مابين 2005و2006 ولم يجد اسمه هنا يبلغني وانا اقوم باظافته الى زملائه .

    هذه لمحات عن ذكريات وماض مليئ بالاحداث والمحطات
    غير ان الثابت بعد كل هذا انه لا يتحقق الحلم الكبير بسهولة
    وان العظمة والاستمرارية لا تأتي من عدم وفي لحظات .
    الصبر الثبات المحبة والوئام التلاحم اللمة لمة الاعضاء والادارة
    كلها عوامل ادت الى استقرار المنتدى وبقائه واقفا ضد الاعاصير والكوارث
    بفضل الله عز وجل اولا وفضل الرجال والنساء الذين وقفو يدا واحدة لرفعه وايصاله
    الى مواقع متقدمة وفي مصاف المواقع والمنتيات المؤثرة في حياة الفرد الجزائري والعربي
    كذلك فاللمة لمة عربية بقلب جزائري .

    اي اظافات ساقوم بتجميعها لاحقا
    انتظرو جديد القديم
    من لا ماض وتاريخ له لا حاضر ولا مستقبل يرجوه.
     
    التعديل الأخير: ‏14 أوت 2012
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏13 ديسمبر 2009
    #1
  2. صفوة الوفاء

    صفوة الوفاء :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 أكتوبر 2009
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    كآن هآيــــل مآ خصو غير الاعضآ الزينين
     
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    صفوة الوفاء, ‏13 ديسمبر 2009
    #2
  3. Fethi.dz

    Fethi.dz :: مؤسس شبكة فور ألجيريا :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
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    ذكر
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    سكيكدة, الجزائر
    أيام زمان حقاً .. و ايام الطفولة

    كانت في : Nov 06, 2006

    حيث انتقلت اللمة في هذا اليوم او قبله بقليل لمرحلة جديدة بعد فقدانها لحوالي الثلاثة اشهر

    كانت هذه المرة بداية من الصفر مع منتديات الـ vbulletin في حين كانت تواجه في السابق مشاكل الاختراقات في جيل الـ IB

    و رغم هذا بقيت الاختراقات مستمرة و لكن بوتيرة اقل .. و لكن في هذه الانطلاقة عزم اصحابها و مؤسسيها على ان تكون هذه الانطلاقة مغايرة مبنية على الاستمرارية و عدم غياب إسم اللمة الجزائرية عن ساحة الشبكة العنكبوتية كما حدث في السابق .

    فنمت و ازدهرت اللمة و تسلقت سلم ترتيب المواقع و اصبح لها اسمها و سمعتها باعضائها و مواضيعها ... فما احلاها ايام زمان


    و ها هي اللمة اليوم و بعد مرور 4 سنوات من العطاء لا تزال واقفة شامخة فاتحة الابواب لكل مرتديها و لكل من يحب اسم اللمة الجزائرية


    صورة تذكراية لواجهة اللمة الجزائرية : كانت في : Nov 06, 2006 | أيام زمان |


    [​IMG]
     

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    التعديل الأخير: ‏13 ديسمبر 2009
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    Fethi.dz, ‏13 ديسمبر 2009
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
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    kalama/djelfa
    الله الله
    من بكري شباب
     
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    أم ياسمينdz, ‏13 ديسمبر 2009
    #4
  5. 4LI_4LGERI4

    4LI_4LGERI4 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 مارس 2007
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    إييييييييييييييييييييه على أيّام زمان ..

    زفراااااات طويلة نخرجها حول كيف كانت وكيف أصبحت .. بين تغير الأشخاص وبين رحيلهم وفي ذاكـ تجارب وحكايات ..

    كما أعترف أني كانت لي عدة عضويات فيها بقية الحالية شامخة بعدما مرّت بعدة تغيرات في إسم العضوية أولّها علي_21 ..

    ربما يأتي يوم قد أفصح فيه عن كل خبايا اللمة !! ..
     
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    4LI_4LGERI4, ‏13 ديسمبر 2009
    #5
  6. Fethi.dz

    Fethi.dz :: مؤسس شبكة فور ألجيريا :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
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    ذكر
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    سكيكدة, الجزائر
    و هذه صورة اخرى لواجهة الشبكة ايام زمان | July-13-2006 |

    [​IMG]
     

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    Fethi.dz, ‏13 ديسمبر 2009
    #6
  7. ADEL ARK

    ADEL ARK :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 جوان 2008
    المشاركات:
    5,024
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    و الله موضوعك فعلا قنبلة فريد و الله عجبتني اللمة من أيام زمان و تمنيت كون جيت حاضر من الأول في بدايتها
     
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    ADEL ARK, ‏13 ديسمبر 2009
    #7
  8. سلمى رويبة

    سلمى رويبة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    684
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    0
    أنا راني جديدة في اللمة مي نموت عليهاااا
     
    Màrwà Miril و مِلْكٌ لَهٌ معجبون بهذا.
    سلمى رويبة, ‏13 ديسمبر 2009
    #8
  9. 4Akram

    4Akram :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    2,781
    الإعجابات المتلقاة:
    270
    نقاط الجوائز:
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    مِلْكٌ لَهٌ معجب بهذا.
    4Akram, ‏13 ديسمبر 2009
    #9
  10. asma2090

    asma2090 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2009
    المشاركات:
    2,252
    الإعجابات المتلقاة:
    39
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    الله الله من بكري اللمة شابة و زادة حلات باعضائها الجدد
    ولله يا خويا فريد صح كيما قلت مفاجئة من العيار الثقيل يعطيك الصحة
     
    خفيفة الروح, yaso ياسمين, مِلْكٌ لَهٌ و 2 آخرون معجبون بهذا.
    asma2090, ‏13 ديسمبر 2009
    #10
  11. nada242008

    nada242008 :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جانفي 2009
    المشاركات:
    11,476
    الإعجابات المتلقاة:
    17,787
    نقاط الجوائز:
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    ربي يدومها لمة لكل الجزائريين والعرب
     
    nada242008, ‏13 ديسمبر 2009
    #11
  12. oussama67

    oussama67 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    جديد باللمة وأريد التعارف.

    باسم الله الرحمان الرحيم .
    في الحقيقة انا عضو جديد باللمة , وقد استهواني هذا المنتدى ,لما له من افكار جريئة ومميزة ,لذلك سارعت للاشتراك به وكلي امل في ان القى الترحيب الكبير منكم , لتبادل الاراء والمناقشة البناءة في شتى المواضيع , حتى أستفيد وتستفيدون انشاء الله , ولكم مني الشكر الجزيل ودمتم أوفياء لمنتدانا الرائد.
    أخوكم oussama67.
    شكر خاص لصاحب موضوع : مفاجئة من العيار الثقيل...
     
    oussama67, ‏13 ديسمبر 2009
    #12
  13. boutarfaya

    boutarfaya :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    6,528
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    0
    مجهووووووووود رااااائع

    بارك الله فيكم
     
    boutarfaya, ‏13 ديسمبر 2009
    #13
  14. parkour14

    parkour14 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أوت 2008
    المشاركات:
    1,419
    الإعجابات المتلقاة:
    27
    نقاط الجوائز:
    0
    الله يبارك الله يبارك

    الله يطولها في عمرها نشالله و يخليها لينا

    بصح وين راهم تصاور اللمة كي كانت تقرا و قداش كنت تجيب في ليكول أأأه خخخخخخخخ

    مكنتش تجيب مليح في لمتيحانات . صح ؟؟؟ خخخخخ

    ايا سلام

    معا تحياتي لكل اعضاء اللمة
     
    parkour14, ‏13 ديسمبر 2009
    #14
  15. حسان

    حسان :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أوت 2006
    المشاركات:
    3,102
    الإعجابات المتلقاة:
    500
    نقاط الجوائز:
    0
    و الله العظيم حقا مفاجئة من العيار الثقيل جد و الله ذكريات لا تنسى و دموع لا تجف و قلوب مأثرة

    و شكر للاخ محمد فور الجيري الذي لديه كل تفاصيل تاريخ و المسيرة من المهد إلى الآن


    كما لا ننسى بان البداية كانت ذهبية جدا برغم من قلة الاعضاء فكانوا يترابطون بينهم و اللذة في المطالعة و كلنا نعلم ان لديها مستقبل مشرف جد

    تجد شخص في عمله أو في مدرستة و عقله في اللمة و عندما يعود إلى الجهاز بسرعة يدخل إلى اللمة و هو متشوق للمطالعة المواضيع جديدة و الردود

    و عندما توقفت ثلاث شهور في عام 2006 احسست باني اليتيم أبوين كتائه و في كل يوم ننقر على اللمة ربما تعود

    و لي شرف أن أكود اول عائدين في يومه عودتها الاول و تسجيل مرة اخرى بعد فقدان كل بيناتها و كانت رقم العضويتي هي 6 حتى يوم

    و عرفنا قيمة اللمة عندما فقدناها فقد احببناها بقلوبنا و قضينا العهد على سكن فيها

    و رقم كثرة اعدائها و حسادها فكادت ان تعصف بخيرة الاعضاء منها لكن مخلصيين فيها أظهروا إخلاصهم و ظهرت ملاحمهم من اجل اللمة


    و اتذكر يوم الذي كتبت فيه اول موضوع لي في اللمة و لا انساه في حياتي أبد و كان أول رد من الفورالجيري
    كنت أبحث عن المنتدى الجزائري عندما هجرت كل المنتديات العربية

    و كتبت في غوغل (( المنتدى الجزائري )) و كانت اللمة في الموقع ثالث و نقرت عليها و إذا بي امام المنتدى الجزائري اللمة الجزائرية

    فرحت فرح العظيم و كانني عرفت إنها ستغير مجري حياتي التي غيرتها بالفعل

    و كتبت موضوع في المنتدى الترحيب و قصيت لهم فيه كيف كنت كل مدة نبحث عن منتدى الجزائري منذ عام 2000 لنحصل عليه في عامه الاول و فرحت به فرح شديد

    فاللمة لها روح والد معها هذه روح حيرت الجميع منذ ان كانت في المهد تجد العضو يغضب غضب شديد و يقسم بالله انه لا يعود أبد و لكنه يجد نفسه يتيم و متشرد بدونها فيعود و يعتذر أو يغير إسمه و يعود من جديد فكانت روح و ملئت كل القلوب


    و أشكرك اخي فريد حقا مفاجئة من العيار الثقيل جد بارك الله فيك فقد خشعت قلوبنا امام مسيرة و تاريخ وقفنا امامها وقفة التحية بكل الحزم و العهد و التضحية

     
    hip hop معجب بهذا.
    حسان, ‏13 ديسمبر 2009
    #15
  16. عا مـــــــــــر

    عا مـــــــــــر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    740
    الإعجابات المتلقاة:
    212
    نقاط الجوائز:
    0
    ربي دوملنا اللمة الله يا ايامك اي لمة أنتي صح لمة تلمينا كل في مكان واحد شكرا على هذه الذكريات أخي
     
    عا مـــــــــــر, ‏13 ديسمبر 2009
    #16
  17. *عابر سبيل*

    *عابر سبيل* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    1,251
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    0
    فعلا موضوع في القمة ويشكل انطباع خاص في قلب كل عضو من اعضاء اللمة
    مارسي ليك صحيت
     
    *عابر سبيل*, ‏13 ديسمبر 2009
    #17
  18. moMen

    moMen :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 فيفري 2008
    المشاركات:
    1,046
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    نقاط الجوائز:
    0
    اه ياصحبي رجعتنا ذكريات زمان انشاء الله يدوم ونبقوا اسرة في هالبيت بيت اللمة الجزائرية مشكور
     
    moMen, ‏13 ديسمبر 2009
    #18
  19. وئام الجزائر

    وئام الجزائر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    1,337
    الإعجابات المتلقاة:
    6
    نقاط الجوائز:
    0
    ايه على دوك الايام
    انتسبت للمة في اواخر 2007 بصح تمنيت لكان انتسبتلها قبل
    شعار اللمة كان دايما كلنا عائلة واحدة و هذا هو الي ربطني بيها اكثر
    شكرا لانك ذكرتنا بدوك الايام فريد
    و كيما قال اخ حسان و الله العظيم نكون نقرا اول شيء نديره مين نرجع ندخل اللمة حقا ا ايام لا تنسى
     
    وئام الجزائر, ‏13 ديسمبر 2009
    #19
  20. ZIZO/SAHARA

    ZIZO/SAHARA :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    1,077
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    0
    السلام عليكم

    الله الله عليك يا اللمة والله من بكري حلوة وناسها ولمة الجزائر الغالية بشعبها وابطالها الكبار وكذالك مننساوش اخوانة المغاربة صحيح مفاجئة من العيار الثقيل ....بصح هفيتنا خويا مع اللول عنبتلي كاش اخبر على فريقنا الوطني والله عقولنا راهو كامل فيه والفرحة راهي تمشي طول محبتش تخلاص وان شاء الله افراح اخرا المهم مشكورين كل من هوما تعبو باش وصلت اللمة لهذا المستوى الله يحفضكم كامل ...وتحيا الجزائر.
     
    ZIZO/SAHARA, ‏13 ديسمبر 2009
    #20
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