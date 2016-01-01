حدث في مثل هذا اليوم .ذاكرة المقاومة والثورة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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هذا الموضوع هو مفكرة تاريخية يختزن ذاكرة المقاومة والحركة الوطنية

وثورة أول نوفمبر 1954



مع ربط كل يوم بأحداث ووقائع تاريخية

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إن واجب الذاكرة يدفعنا لتخليد هذه الأحداث في صفحات هذا الموضوع



المصدر

وزارة المجاهدين

مفكرة نوفمبر



- المفكرة التاريخية التي توزع مجانا-

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سنتدارك أولا ما فات من أيام

من 01 جانفي إلى 01 فيفري

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حدث في مثل هذا اليوم



01 جانفي

1957: إذاعة "صوت الجزائر الحرة" تباشر البث لأول مرة، وتدعو الجزائريين لتحضير اضراب الثمانية أيام.

1958: العراق تمنح مساعدة مالية لجبهة التحرير الوطني قدرت بـ 300 مليون فرنك.

1960: أصدر فرع اتحاد الطلبة الجزائريين بسوريا نشرة ثقافية للتعريف بالقضية الجزائرية، تضمن عددها الأول سبعة مواضيع عن الثورة، وموضوعان للثقافة العامة.



02 جانفي

1872: الجيش الفرنسي يحتل مدينة ورقلة بعد مقاومة شرسة من سكانها بقيادة "ناصر بن شهرة"، الذي عينه "محمد بن تومي" (بوشامة) خليفة عليها.



03 جانفي

1944: الشيخ "البشير الابراهيمي" رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يعلن في مقابلة مع اللجنة الفرنسية رفضه للمقترحات الفرنسية التي تقضي بتعديل الأحوال الشخصية الاسلامية والقضاء على الشخصية العربية.

1961: اقتتاح القمة الافريقية بالدار البيضاء (المغرب) القضية الجزائرية كانت محل نقاش.



04 جانفي



1955: كتبت جريدة "لومانيتي" التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي: "إن الشرطة الفرنسية تواصل استخدام أساليب الغيستابو ضد الجزائريين"، للإشارة إلى تشابه معاملة الشرطة الفرنسية للجزائريين مع معاملة الشرطة السياسية الألمانية ضد المعارضين للنازية.

1957: الصليب الأحمر الدولي يكشف عن ملفات سرية حول مراكز الاعتقال والتعذيب التي أنشأتها فرنسا في الجزائر.

1957: رئيس الحكومة التونسية " الحبيب بورقيبة" يعبر عن تضامن بلاده مع الشعب الجزائري في تصريح جاء فيه ما يلي: "لا سبيل لتعاون صحيح نزيه دائم بيننا وبين فرنسا، ما دامت الجزائر تئن تحت الاستعمار الفرنسي".



05 جانفي

1948: حزب الشعب الجزائري (ppa) يوقع بالقاهرة مع الأحزاب التونسية والمغربية على بيان انشاءلجنة تحرير المغرب العربي، ويتولى توقيع الاتفاقية عن حزب الشعب الدكتور "محمد الأمين دباغين".

1955: المملكة العربية السعودية أول بلد يلفت انتباه مجلس الأمن إلى الوضعية الخطرة في الجزائر.

1955: أربعة عشر دولة آسيوية تطلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للأمم المتحدة.

1960: جريدة "لوموند" الفرنسية تنشر تقرير الصليب الأحمر الدولي حول التعذيب في الجزائر.



06 جانفي



1958: قرر الصليب الأحمر اليوغوسلافي تزويد اللاجئين الجزائريين في تونس والمغرب بالمؤن والألبسة.

1961: "سعد دحلب" وزير الخارجية في الحكومة المؤقة للجمهورية الجزائرية يلتقي بـ "لؤي جوكس" (وزير مكلف بالمفاوضات) على الحدود الفرنسية الايطالية في إطار المفاوضات بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية.



07 جانفي



1956: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعلن حل نفسها والانضمام إلى جبهة التحرير الوطني.

1957: الجنرال "ماسي"يتولى مسؤولية تنظيم أمن العاصمة ويجند ثمانية آلاف عسكري لقمع الثورة الجزائرية.



1958: شرعت الشكرات الفرنسية في الاستغلال التجاري لبترول الصحراء الجزائرية في عملية استتراف لثروات الجزائر.

1962: اجتماع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالمحمدية (المغرب) لدراسة الوضع العسكري والسياسي للثورة.



08 جانفي

1959: تسلم "شارل ديغول" مهامه كرئيس للجمهورية الفرنسية وتعيين "ميشال دوبيري" رئيسا للوزراء تحت ضغط الثورة الجزائرية.

1961: الرئيس الفرنسي "ديغول" يعلن تحت تأثير زخيم العمل الثوري عن اجراء استفتاء الشعب الجزائري لتقرير مصيره.



09 جانفي

1936: وفاة "الأمير خالد" بمنفاه بسوريا عن عمر يناهز واحد وستون سنة.

1957: تأسيس الهلال الأحمر الجزائري تنفيذا لقرارات مؤتمر الصومام.

1958: وصول أول قطار فرنسي محمل بالبترول الجزائري إلى فيليب فيل (سكيكدة حاليا) قادما من تقرت.



10 جانفي



1948: وفاة المناضل "عسلة حسين" بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر عن عمر ناهز 31 عاما.

1957: البرلمان الفرنسي يصدر قانونا يقضي بفصل الصحراء عن الجزائر.

1962: اختتام أشغال اجتماع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المنعقد بتونس والذي خصص للمسائل المؤجلة في المفاوضات الجزائرية الفرنسية.



11 جانفي

1851: السلطات الاستعمارية تصدر قانونا ربطت بموجبه الجزائر بفرنسا لجعلها سوقا تجاريا لمنتجاتها وللقضاء على المنافسة الأجنبية.

1955: قيادة الثورة الجزائرية تصدر بيانا بالعاصمة المصرية تعلن فيه عن تأسيس لجنة تمثل جبهة التحرير الوطني بالقاهرة.

1957: جبهة التحرير الوطني تدين قرارات البرلمان الفرنسي حول فصل الصحراء.

1958: فرنسا تشرع في إرسال أول شحنة لنفط الصحراء من ميناء سكيكجة الجزائري إلى فرنسا.



12 جانفي

1952: وفاة المناضل القائد "محمد بلوزداد" أول مسؤول مؤسس للمنظمةالخاصة بعد مرض عضال.

1955: استقبل البابا "بيي الثاني عشر" رئيس المجلس الفرنسي "بيار مانداس فرانس" وكان موضوع الثورة الجزائرية محل نقاش.

1959: مثول مجموعة من النقابيين الجزائريين أما المحكمة العسكرية بالجزائر، منهم "عيسات إيدير" بتهمة المساس بأمن فرنسا.



13 جانفي

1901: ترحيل وإبعاد 97 جزائريا عنوة نحو سوريا على متن الباخرة الفرنسية "دريانيتا"

1938: الحكومة الفرنسية تصدر قرارا خاصا ينظم هجرة الجزائريين إلى فرنسا.

1938: السلطات الفرنسية تصدر قرارا يحد من نشاط النوادي الثقافية بالجزائر ويمنع التعليم العربي الحر.



14 جانفي

1957: وجهت جبهة التحرير الوطني مذكرة إلى رئيس الدورة الـ11 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، تدين فيها بشدة المساعدات الأجنبية المقدمة لفرنسا في حربها على الجزائريين.

1959: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تصرح في القاهرة أن عفو فرنسا الذي قدمه الجنرال "ديغول" للثوار الجزائريين لا يكون يكون ايجابيا إلا اذا دُعم بالاستعداد للتفاوض المباشر.



15 جانفي

1883: القوات الفرنسية تحتل منطقة "وادي ميزاب" بعد مقاومة شعبية باسلة.

1959: اعترفت الجمهورية اللبنانية رسميا بالحكومة المؤقة للجمهورية الجزائرية.



16 جانفي

1958: كشفت عدة وسائل إعلامية للرأي العام الفرنسي عن أساليب الحرب النفسية المستعملة من قبل الجيش الفرنسي ضد الجزائريين في المحتشدات.

1959: الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على السياسة التي ينتهجها الوزير الأول "ميشال دوبري" أن تبقى الجزائر تابعة للسيادة الفرنسية وأن يبقى التطور الاقتصادي والاجتماعي والانساني خاصا بفرنسا.

1961: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تستنكر مواصلة الحرب وتعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة الفرنسية.



17 جانفي

1956: طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الحكومة الفرنسية الاعتراف بالأمة الجزائرية.

1959: المحكمة العسكرية الفرنسية الاستعمارية بالجزائر تصد أحكاما بالاعدام في حق مجموعة من الفدائيين.

1959: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تنشئ رسميا وسام المقامة وهلال الجهاد.

1962: المنظمة السرية الارهابية الفرنسية (oas) ترتكب جرائم عديدة، خطف، قتل ضد المهاجرين الجزائريين بباريس.



18 جانفي

1955: استشهاد قائد منطقة الشمال القسنطيني "ديدوش مراد" خلال مواجهة مع قوات الاحتلال على مقربة من مدينة زيغود يوسف.

1958: البحرية الفرنسية تعترض سبيل الباخرة "سلوفينيا" المحملة بمختلف الأسلحة كانت موجهة لجيش التحرير الوطني في الحدود الغربية وتحولها إلى ميناء وهران.

1959: شارك الوفد الجزائري في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لعمال إفريقيا السوداء الذي عقد في مدينة كوناكري (غينيا) التي انطلقت فعاليته يوم 15 جانفي.

1960: المجلس الوطني للثورة الجزائرية يجتمع في طرابلس ويعين العقيد "هواري بومدين" على رأس القيادة العامة لأركان جيش التحرير الوطني.



19 جانفي

1955: الافراج عن المناضل "عبان رمضان" من سجن الحراش بعد 5 سنوات من الاعتقال بتهمة الانتماء للمنظمة الخاصة.

1956: اغتيال الدكتور "بن عودة بن زرجب" في تلمسان من قبل الدرك الفرنسي بتهمة معالجة جنود جيش التحرير الوطني.

1960: وفد نسائي جزائري يمثل جبهة التحرير الوطني يشارك في مؤتمر "باماكو" بمالي حيث عبرت النساء الافريقيات عن تأييدهن التام لكفاح الشعب الجزائري.



20 جانفي

1858: أسر المقاوم والزعيم "الصادق بلحاج" قائد المقاومة في منطقة بسكرة.

1929: "مصالي الحاج" يطالب بالاستقلال الفوري للجزائر في تجمع كبير أقامه نجم شمال افريقيا في غرانج أوبيل (باريس).

1956: مظاهرة عارمة بتلمسان أثناء تشييع جثمان الطبيب "بن عودة بن زرجب".

1957: جبهة التحرير الوطني تنشر تعليمات خاصة باضراب "الثمانية أيام" المقرر ابتداء من يوم 28 جانفي.

1957: الجنرال "ماسو" يدعو إلى نهب المحلات التجارية التابعة للجزائريين في حال تطبيق قرار الاضراب.



21 جانفي

1957: مكتب الأبحاث النفطية الفرنسي يشير أن ودائع النفط في الصحراء الجزائرية يمكنها أن تسد احتياجات فرنسا لمدة 15 سنة.

1959: السلطات الاستعمارية تبرم اتفاقا بين الشركة الفرنسية للبترول والشركة الأمريكية للتنقيب عن البترول في الصحراء الجزائرية.

1961: مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المنعقد ببغداد يقرر دعم وحدة الجزائر وسلامة أرضها وتقديم المزيد من العون المادي والمالي إلى الحكومة الجزائرية.



22 جانفي

1922: "الأمير خالد" يقدم ملفات اعتماد لتأسيس جمعية "الأخوة الجزائرية" هدفها البحث عن وسائل وسبل العمل من أجل تحسين الوضع المادي والمعنوي والثقافي والسياسي لمسلمي الجزائر.

1955: بعد تعثر قوات الاحتلال أمام ضربات جيش التحرير الوطني بجبال الأوراس الجنرال قائد الناحية العسكرية العاشرة يطلب من باريس إرسال المزيك من الدعمن للقضاء على الثورة.

1959: صدرو حكم إعدام في حق أحد عشر جزائريا بالمحكمة العسكرية الفرنسية بالجزائر العاصمة.



23 جانفي

1955: قوات الاحتلال تشرع في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة باسم "فيولات" و"فيرونيك" في الأوراس والشمال القسنطيني.

1957: لقاء بين "محمد العربي بن مهيدي" و"رمضان عبان" تناقشا حول الاضراب العام المبرمج ليوم 28 جانفي.

1958: نظم الطلبة الجزائريون في باريس مظاهرات ضد قرار الحكومة الفرنسية بحل اتحادهم.



24 جانفي

1956: سقوط حكومة "ادغار فور" الفرنسية لفشلها في خنق الثورة الجزائرية.

1957: كشفت الجريدة الايطالية "دي بوبولو" الصادرة في روما عن محاولات الحكومة الفرنسية المستمرة لاقناع السلطات الايطالية بمساندتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القضية الجزائرية.

1960: مظاهرات شعبية عارمة بالعاصمة احتجاجا على الأعمال الوحشية لمظليي قوات الاحتلال المرتكبة في حق المواطيني في أسبوع "الحواجر الأمنية"



25 جانفي

1955 : ندد رئيس أساقفة الجزائر السيد "دوفال" باستعمال التعذيب ضد الجزائريين: "لا يمكن القبول بأن يعتقل إنسان عشوائيا ويزج به في السجن حتى وإن كان مدانا".

1960: مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزئريين في المؤتمر الثاني لشعوب إفريقيا بتونس.



26 جانفي

1937: السلطات الفرنسية تحل حزب "نجم شكال إفريقيا" باعتباره أول حزب وطني يطالب باستقلال الجزائر.

1959: أفرغت باخرة رومانية بتونس أطنانا من المساعدات الموجهة إلى اللاجئين الجزائريين.



27 جانفي



28 جانفي

1957: استجابة لنداء الثورة الجزائرية، الشعب الجزائري يشن إضراب "الثمانية أيام".

1957: دبرت السلطات الاستعمارية مكيدة جديدة أطلق عليها "الداء الأزرق" بالولاية الثالثة (القبائل).

1960: الرئيس الفرنسي "ديغول" يقر بأن مبدا تقرير المصير للشعب الجزائري هو السياسة الوحيدة التي تحفظ كرامة الدولة الفرنسية.



29 جانفي

1842: قوات الغزو الفرنسي بقيادة الجنرال "بيجو" تحتل مدينة تلمسان بعد مقامة شعبية مستميتة.

1956: تم تعيين "جورج كاترو" (1877-1969) الحاكم العام السابق للهند الصينية وزيرا مقيما بالجزائر خلفا لـ"جاك سوستال" في محاولة لوقف زحف الثورة الجزائرية.



30 جانفي

1845: اندلاع مقومة "ولاد ابراهيم" ضد قوات الغزو الفرنسي بسيدي بلعباس.

1955: ضربت سلطات الاحتلال حصارا غذائيا حول منطقة الأوراس لقطع التموين عن الجاهدين.

1957: شرعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دراسة القضية الجزائرية بعد عدة محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.



31 جانفي

1830: الملك "شارل العاشر" يقرر رسميا الاعتداء على دولة الجزائر واحتلالها.

1956: لقاء بين "بن يوسف بن خدة" والأستاذ "أندري مندوز" ممثل الحكومة الفرنسية في إطار المساعي الأولى لإنهاء الحرب.

1957: المنظمات القومية بالمغرب الأقصى تعلن إضرابا عاما رمزيا تأييدا لكفاح الجزائر في سبيل تحريرها وتقرير مصيرها بنفسها.

1957: شيخ الأزهر يبعث برقية تأييد وفد جبهة التحرير الوطني بالقاهرة باسمه وباسم علماء الأزهر ويعلن عن إضراب الجامع تضامنا مع الشعب الجزائري.



01 فيفري

1844: صدور مرسوم حكومي فرنسي ينظم المكاتب العربية في الجزائر.

1955: تعداد القوات الفرنسية بالجزائر يصل إلى 83.400 عسكري.

1956: السلطات الاستعمارية تعين "روبير لاكوست" حاكما عاما بالجزائر فلخا لـ"جاك سوستال.

1958: الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) تؤكد مواصلة دعم الثورة الجزائرية.



