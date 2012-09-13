النمامشة مجد وتاريخ

- أصــــل التسميـــــة .

2 - الجنــــس واللـــون .

3 - الأصـل والاعراق .

4 - أعلامها و أبطالها .

5 - الجبال والأراضي .

6 - مــــــــــــدنهــــــــا .

7 - شجـــرة النمامشة .

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النمامشة هي قبيلة شاوية أمازيغية منتشرة في الشرق الجزائري و موجودة بكثرة بالمحاذاة مع الحدود التونسية .



* التعداد الكلي 1500000 نسمة تقريبا .

* مناطق التواجد المميزة الجزائر (بالولايات سوق أهراس، تبسة، خنشلة ، باتنة ، الوادي ، أم البواقي ، بسكرة ) .

* اللغة لغة عربية ( لهجة جزائرية )، لغة أمازيغية ( لهجة شاوية ) .

* الدين إسلام سني ، المذهب المالكي .

* المجموعات العرقية القريبة : الشاوية ، الحراكتة ، الخراربة ، الحنانشة ، العمامرة ، أولاد ملول ، بني بربار .



أصل التسمية :



النمامشة أو اللمامشة أو المامشة كما تسمى عند البعض هي قبيلة أمازيغية بربرية عريقة وهي أكبر قبيلة أمازيغية في العالم كله حسب ماقاله الدكتور والمؤرخ عثمان سعدي من حيث التعداد، ويختلف الكثير حول تسميتها بهذا الاسم فهناك رأي يقول إنها من تسمية الاستعمار الفرنسي لما ثارت عليه هذه القبيلة أيام الاحتلال وقبل الثورة الجزائرية المباركة وقد سماها بـ les mouche أي الذباب لكثرة عددهم وأنه كلما قتل منهم أفرادا يجد جماعة أخرى من النمامشة تثور عليه وتقاتله وبقيت أمام الاستعمار حجرا عثرا إلى أن اندلعت الثورة في منطقة الأوراس وبالتحديد في منطقة النمامشة، حيث كانت هذه القبيلة من أكثر جنود الثورة المظفرة. أما الرأي الثاني وهو أنه خلال الحكم التركي للجزائر وقعت معركة دامية بين قبيلة النمامشة وقبيلة أخرى أمازيغية من الشمال وكان هناك رجل عربي يتابع أطوار النفير للقتال بينهما وكان يتساءل عن تباطأ النمامشة في لم بعضهم بعض ويقول : تلموش ؟؟؟ وبعد هذا تكاثرت جموع النمامشة وهزمت تلك القبيلة ومن هنا جاءت هذه التسمية. أما الرأي الثالث وهو أن بعض المؤرخين ينسبونها إلى الجد الأول لها وهو موش ابن هوار ابن كتام ابن برنس ابن بربر ابن تملا ابن مازيغ جد الأمازيغ الأول. اما الرأي الرابع هو أنها ترجع إلى التسمية الفرنسية كذلك les nememtcha أي بمعنى رعاة الشاة.

إن قبيلة النمامشة من أقدم القبائل في إفريقيا فهي من أصول القبائل الأمازيغية الأولى التي حاربت الرومان و الوندال و البزنطيين وحتى العرب المسلمين الفاتحين حيث تحالفت النمامشة مع قبيلة جراوة وأوربة دوما في وجه كل الغزاة .



الجنس واللون :



في الأصل هي مزيج من الثقافات والأعراق فيها الأغلبية يتكلم الشاوية والأقلية منهم لا تتكلمها وفي الأصل أنهم يتكلمون الشاوية إلا أنه من خلال الزواج بالعربيات من القبائل المجاورة خاصة لما زحفت جحافل بني هلال إلى شمال أفريقيا، ومنهم من هو أشقر بشعر أصفر وعينان خضراوتان أو زرقاوتان وقوي البنية و أصهب، وفيهم السمر سود الشعر والعينين رقاق العود. تكلم العديد من المؤرخين عن ترحال القبائل فيما ما مضى لكن النمامشة لم تترك موطنها إلا نادرا في الذهاب إلى الصحراء شتاءا وفي الصيف هي تقيم بأرضها لأنها في الأصل من البدو الرحل. ولها رقعة جغرافية كبيرة تمتد من جنوب سوق أهراس شمالا إلى شمال وادي سوف جنوبا ومن الحدود التونسية شرقا إلى ولاية باتنة غربا وتمتد إلى إلى غاية ولاية بسكرة و ولاية أم البواقي. كما كانت مدن نفطة و تمغزة وسندس و أم العرايس التونسية تابعة لقبيلة النمامشة لكن أثناء الاستعمار الفرنسي تم التوقيع على صفقة تم على اثرها طرد النمامشة من طرف الباي التركي حاكم تونس آنذاك. وتعداد سكانها اليوم يناهز المليون والنصف نسمة.



الأصل والاعراق :



يرجع أصل قبيلة النمامشة إلى قبيلة هراوة البربرية العريقة وهي بطن من بطون القبيلة العظيمة الضاربة في الأرض كتامة مؤسسة الدولة العبيدية الأولى و الدولة الفاطمية في مصر و الشام و شمال أفريقيا حيث كان كل جنود هذه الدولة العريقة من جند كتامة عامة و النمامشة خاصة. تنقسم قبيلة النمامشة إلى فرقتين كبيرتين هما البرارشة والعلاونة حيث يشكل البرارشة أكثر من 60 % من النمامشة و العلاونة 40%. وكذا البطن الكبير أولاد رشاش الذين يشكلون الاغلبية في ولاية خنشلة وتتبعهم صحراء النمامشة الشهيرة .



امتاز رجال النمامشة بالشجاعة وحب القتال والكرم والذود عن الشرف وكرههم للاستعمار والعدو وكانت من قبائل التمرد وعدم الرضوخ للمستعمر مهما كان عرقه ودينه كما كانت لهم ثورات عديدة أهمها :



- ثورة حيرباص ضد روما.



- مشاركة الكاهنة في حروبها ضد العرب المسلمين .



- مشاركة بعض عروشها الجنوبية في ثورة صاحب الحمار مخلد ابن كيداد اليفرني ضد العبيديين .



- ثورة النمامشة والحراكتة ضد الحكم العثماني 1780 . حيث كانت سببا في افتكاك أراضي قريبة من قسنطينة من النمامشة بقيادة الوزناجي وهو قائد انكشاري معروف.



- ثورة النمامشة الأولى 1871 .



- ثورة النمامشة الثانية 1916 .



- الثورة الجزائرية المظفرة 1954 .



وهناك عدة حروب خاضتها ضد القبائل المجاورة أمثال العمامرة والهمامة و السوافة واولاد عبيد والتلية واولاد يحي حيث كانت الغلبة لها دوما نظرا لبسالة رجالها في القتال وشجاعتهم وكثرتهم. غير أن النمامشة كانت دوما محل كرم وضيافة لقبائل أولاد نائل وأولاد دراج القبيلتين اللتان كانت حليفتان للنمامشة دوما إلى يومنا هذا ولم تسجل أدنى مناوشات بينهما، حيث كانت أرض النمامشة مراعي وسكنى للبدو الرحل من هذين القبيلتين، وفيهم من استقر فيها إلى اليوم. قدمت قبيلة النمامشة الكثير من الشهداء أيام الثورة المباركة ونكلت فرنسا بسكانها كثيرا ورحلت العديد منهم إلى الصحراء وضربت عليهم حصارا كبيرا. ولا يوجد بيت من بيوت النمامشة إلا وفيه شهيد أو مجاهد.



أعلامها و أبطالها :



إن رجال النمامشة كثر بالنسبة إلى المواقف التاريخية التي عرفتها المنطقة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر :



- الشيخ عبد الرحمن الهراوي .



- عروبة ابن معارك الكتامي .



- الشيخ الشريف الرحماني .



- بهاز بن نجوع .



- الشهيد شريط الأزهر .



- الشهيد عباس لغرور .



- الشهيد فرحي ساعي المدعو بابانا .



- فرحي الشريف بن لخضر المدعو راس الغول



- فرحي حمه بن عثمان



- الشيخ العربي التبسي - وتلميذه العلامة حامد روابحية ممثل الثورةفي الخليج ومصر1918_2006 .



- عثمان سعدي .



- إبرهيم مزهودي .



- سعدي الصديق .



- عبد الله شريط



- فرحي لخظر بن حمد



- فرحي بلقاسم بن قرقاح



- لحبيب فارس .



- الشيخ الزيتوني سليمي عمار "رحمه الله" :من مدرسي أبناء اللاجئين بالحدود التونسية أثناء حرب التحرير وأحد طلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ثم مدرسا بالمدرسة المختلطة بالشريعة".



- الشهيد بوعون خير الدين بن محمد بن المكي.



- فرحي رضا بن قدور



- الشهيد صغيري اسكندر بن بوعون.



- الشهيد عون سليمان المدعو بوغرارة . المجاهد بن نجوع الفازع و يوجد حي بمدينة تبسة يحمل إسمه .



- المجاهد الطاهر بولعراس بن صالح المولود بالمزرعة ببلدية العقلة سنة1912 و المتوفي سنة 1978. شارك في حرب الهند الصينية و في الحرب العالمية الثانية و في الحرب التحريرية الجزائرية.



- المجاهد شرقي التهامي بن فرحات (شارك في البعثة المصرية لادخال السلاح للجزائر).



- الشهيد شرقي علي بن فرحات (استشهد سنة 1957)



- محمد سعدي الحراثي .



- الشيخ الشبوكي مؤلف قصيدة جزائرنا.



- محمد الطاهر بو قطوف .



- الشيخ ابوجرة سلطاني .



- المناضل و المسبل بن نجوع الهادف .



- الإخوة بوشارب ببلدية أولاد رشاش.



-المرحوم عبد الحميد عبد اللاوي.



- مقداد سيفي.



- الهادي خذيري.



- بولعراس لخضر.الرجل الباسل عاشور مرزوق _شارك في الحرب العالمية الثانية والهند الصينية



-الشهيد عباد الزين .



-المجاهد عباد لحبيب من اولاد عمر



- المجاهد مخلوف بن نجوع المدعو أبو الحروب . شارك في خمسة حروب كبرى .



- المجاهد الوردي قتال.



- المرحوم المجاهد محمد الهادي علاق.



- المجاهد عمر البوقصي الذي قتل الجنرال موريس أيام الثورة.



-المجاهد أحمد علاق و اخوهاللواء المتقاعد محمد علاق الذي لا زال يخدم الوطن إلى حد اليوم.



- الشهيد حاجي بوعمين



-بوراس العيد المدعو (بزويش) جاهد بشجاعة وله تاريخ عظيم في بلدية اولاد رشاش .والشهيد بودربال لمين أول شهيد في منطقة تبسة يوم 24نوفمبر 1954



الشهيد البطل بلقاسم عزيزي اولاد رشاش



قالو عن احد علماء النمامشة..اذا تكلم العلماء سكت الادباء ....عن العلامة حامد روابحية..



الجبال والأراضي :



أشهر جبالها جبل الجرف الذي وقعت فيه المعركة المعروفة والتي كانت النمامشة تشكل أكثر من 90% من مجاهديها وشهدائها. وأم الكماكم والدكان و مجور و الجبل الأبيض وجبل سيار. صحراء النمامشة وواحات نقرين وغسران وفركان وغيرها.



مدنها :



خنشلة ، تبسة ، الشريعه ، بئر العاتر، العقلة، أولاد رشاش (زوي) ، تازوقاغت ، بئر مقدم ، الماء الأبيض ، الصفصاف ، تازبنت وغيرها .



خلدها الشاعر بن نجوع علي في قصيدة كبيرة و هذا مطلعها :



أيـا ســـائلا عن النمــــامشة وأهــلهـــا ***** ينبئـــك التاريـــخ عنهــا قبل السؤالا



لهـــا مــاض عريـــــق والكــــل يعلمـه ***** شيـــب ونســــــاء ورجــال وولدانـا



على أرضهــــا تــــداولت أمـــــم شتى ***** عــرب وبيــزطـا ورومــــان ووندالا



قد ضمــك الجـرف العظيم إلى صدره ***** وتعطــف عليـــــك الــــدكــــان ومالا



وفي الثــــورة المبــاركة كـــانت قلعـة ***** ضحــــت بالغالي والنفيــــس وأموالا



كانت لهـــا جبــال وأعـلام شامخات ***** سيار والجــــرف والدكــــان وأنوالا



هي قبيلـــــة للمجـــــد والله صــــانعـة ***** بفضـل خيرة أبنــائها نساءا ورجالا





شجرة النمامشة :



تنقسم النمامشة إلى ثلاثة بطون كبرى وهم أولاد رشاش - العلاونة - البرارشة /



01- أولاد رشاش :



و تحتوي على: أولاد الحاج (بوشارب-عزيزي-سعيدي- جلال - دقيش - معوش ...)/ أولاد عاشور/ أولاد زيتون/ الكياتة(شناقر *عبد الحميد* بوحزام / اولاد محيو (بوراس - عيساوي - عاشور - زراولية ). بأولاد رشاش



أولاد نصر أولاد أحمد بن علي أولاد بلقاسم بن علي أولاد سي ثابت ببابار



أولاد زايد أولاد اسليم أولاد عمارة بالمحمل



2- العلاونة :



أولاد علوان وتحتوي



الجلامدة و تحتوي على *التكاكة ، أولاد بوقصة ، أولاد موسى ، الفجوج ، اولاد حراث * أولاد سعد أولادالعيساوي الزرادمة أولاد الشامخ أولاد عون الله الجدور



3 البرارشة :



أولاد بريش وتنقسم إلى الزرامة وأولاد حميدة



الزرامة و تحتوي على * أولاد عمر ، أولاد مبارك ، الفراحنة ، أولاد زيد ، الشعاشع *

أولاد أشكر أولاد جلال أولاد إبراهيم اولاد بويحي أولاد سعيدان أولاد خليفة أولاد مسعود أولاد سليمان أولاد سي علي



أولاد حميدة و تحنوي على

الزرارفة ومنهم دبايلية زرفاوي عواشرية ربح الله ومنهم عمي الشهيد دبايلية أولاد ساسي مثل بوعروج بوعلي ..... أولاد عباس مثل عزالدين ..... أولاد موسى مثل جدي . ​