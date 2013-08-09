حُرُوفُ ُ بِدَاخِلِي تُحْتَضَرْ ْ

السلام عليكم ورحمة الله و مرحبا بكم معي هنا حيث سأضع و لأول مرة بعض من خربشات قلمي لست بمحترفة ولا متمرسة انما مجرد هاوية تكتب كلما تحركت المشاعر وفاض القلب حنينا وشوقا او احترق الما اهمس الى قلمي فيكتب بنزفه كلاما يعبر عما بداخلي لربما في بعض احيان عما بداخل غيري همسات قلمي قد لا تكون حقيقة دائما فقد ترتبط بعالم الأحلام الدي اعيشه مرات بعيدا عن صدمات الواقع فما اروع دالك العالم الوردي همسات قلمي هي دوائي وأنستي في وحدتي فكم احبك يا قلمي غالي وكم اعشقك ياورقتي البيضاء لانك انت وحدك من تصغين لي وتتحملين كلماتي مهما كانت جارحة