حُرُوفُ ُ بِدَاخِلِي تُحْتَضَرْ ْ

الموضوع في 'مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]' نشر بواسطة حكاية قمر, ‏9 أوت 2013.

الصفحة 1 من أصل 13
  1. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    السلام عليكم ورحمة الله
    و
    مرحبا بكم معي
    هنا
    حيث سأضع و لأول مرة بعض من خربشات قلمي
    لست بمحترفة ولا متمرسة انما مجرد هاوية تكتب كلما تحركت المشاعر وفاض القلب حنينا وشوقا او احترق الما
    اهمس الى قلمي فيكتب بنزفه كلاما يعبر عما بداخلي لربما في بعض احيان عما بداخل غيري
    همسات قلمي قد لا تكون حقيقة دائما فقد ترتبط بعالم الأحلام الدي اعيشه مرات بعيدا عن صدمات الواقع
    فما اروع دالك العالم الوردي
    همسات قلمي هي دوائي وأنستي في وحدتي
    فكم احبك يا قلمي غالي

    [​IMG]
    وكم اعشقك ياورقتي البيضاء لانك انت وحدك من تصغين لي وتتحملين كلماتي مهما كانت جارحة

     [​IMG]

     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    ~أمِيرَة الخَجل~, كارلا, يَاسينُ~ و 19 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏9 أوت 2013
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    حبيبي يا قلبي غيرك ما هواني وغيرك ما سكن وجداني
    كم كدبة على انغامها تراقص فؤادي وهزت كياني
    الدنيا يا قلبي بحر ونحن فيها صيادوا اماني
    كم صنارة رميت وكم امنيت ضيعت
    كم حلما حلمت وبالواقع المر صدمت
    الغدر الظلم الخيانة هدا ما ادركت
     كلما قل احبائك في الدنيا قل عدابك
    هدا ما ادركت
    عزيزي يا قلبي بالصدق انا اوصيك بايمان انا انصحك

     [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    ~أمِيرَة الخَجل~, كارلا, يَاسينُ~ و 14 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 أوت 2013
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    علمتني الحياة كيف اجعل من حزني صورةفينة وبابتسامة الونها وعلمتني كيف أجعل الأمل يرفرف في السماء وكيف امضي في دروبها وانا كلي ثقة بنفسي وان الدنيا نصيب ولكل منا نصيبه

    علمتني ان لا ابه لصيحات من هم اسفل الجبل بل ان انظر الى أعلى ولا انسى اني من اسفل
    همست في ادني وقالت الماض    ي مدرسة فاياك وتركها كلما تقدمتي خطوة خدي من من الماضي عبرة



    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    كارلا, يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة و 10 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 أوت 2013
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    سألوني عن معنى الحياة فشرحتها حرفا بحرف
    ألف     : ألم يسكن القلوب ولكن هنالك أمل ينير الدروب
    لام    :لوعة الشوق لكل حبيب بعيد ولكن لحظة لقاء وما اروعها حين تجتمع القلوب وتتحدث العيون
    حاء: حسرةوندم عما مضى وما ضاع ولكن حلم اخر يتنظرك لتحققه فاسعى من أجله وانسى ما مضى وانطوى

    ياء : يموت حلم العمر في ثانية فتبكيه بدموعك وتنعيه بحسرتك ولكن يظلالقادم أفضل وتفائل يرسمه أمل

    ألف: أخرى وامل جديد يمحي كل الم بقلب

    تاء تموت وتبقى أعمالك خالدة


     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    كارلا, قمر الوادي, يَاسينُ~ و 9 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 أوت 2013
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    قلبي يهمس لي ويقول انستي انا كتاب لست كباقي الكتب فاعلمي جيدا مادا ستكتبين في ومادا سيكون عنواني فأنا كتاب لا تمزق أوراقه ولا تمحى حروفه ولا أحبذ ان اكون كتابا بلا عنوان ولا كتابا تملأه خربشات وقصص فارغة بل أريد ان اكون كتابا ان قرأ ينفع وان فتح لغير يصدق ولا يخدع فاحدري انستي فحروفي لا تمحى واوراقي لا تمزق


    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    كارلا, قمر الوادي, يَاسينُ~ و 8 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 أوت 2013
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    همسة أهديها الى كل تائه و ضائع الى كل من يقول الدنيا
    أوصدت ابوابها في وجهي اقول وان اوصدت أبوابها واعلت جدرا    نها
    ورمتك خارجا يوجد بدل الباب نافدة ويوجد بدل الجدار مغارة تسلل
    اليها     ولا تدع التشاءم يغيم على سمائك واجعل شمس الامل تسطع
    فالغد والقادم لا احد     منا يعرف ما فيه والدنيا لا تظلم بل نحن من
    لنفسنا نظلم فكفاك ظلما لنف    سك واجعل الصبر شعار حياتك
    والتفاؤل مصباحا في قلبك وامضي في دروب الحياة
    ولا تستسلم مهما كان الثمن
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    قمر الوادي, يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة و 7 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 أوت 2013
    #6
  7. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    في خاطري أن أنسج من حروفي أجنحة لأحلق في سماء صافية
    وان اعزف على اوتار قوس قزح نغمات هادئة وأن اخد من النجوم كمشة
    وأصنع بها عقدا للحنونة غالية أما شمس فأصنع من أشعتها توبا دهبيا
    واكسيه لك يا حبيبة القلب يا أمي    يا روحي ويا ريحانتي اشتقت لك لدفء
    حنانك ولصوتك العدب الدي كان يتراقص عليه فؤادي كلما ناديتني يابنية أمي احبك أعشقك وأهواك وقلب يحيا على د**** ويحن لقائك
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏14 أوت 2013
    #7
  8. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    الكثير منا يعتقد ان الصمت ضعف ورضا ولكن الصمت لغة والصمت كلام القلب تترجمه نظرات العيون
    للاسف كثير منا لا يجيد لغة الصمت وكثير منا لايعرف أن نظرات العيون حروف وكلمات وكل مع علينا فعله لكي نفهمها هو النظر في العينين والتركيز فيهما لأنهما بحق تترجمان لغة القلب
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏14 أوت 2013
    #8
  9. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين

    سألوني عن أصعب اللحظات في الحياة
    فقلت حين يموت حلم العمر في ثانية فتغسله بدموعك وتبكيه بمهجة القلب وباهاتك تكفنه
    حين يغادرك من أحببت في صمت فيترك ولوعة الوحدة تكويك
    حين تثق في شخص ثقة عمياء ولكن في لحظة اختلاف تصير أسرارك على كل لسان
    حين تكون في القمة وانت بمن حولك سعيد ولكن فجأة ينهار جبلك كانه من جليد فتجد
    نفسك في الأسفل وحيد
    حين تغدر وبسكين في الظهر تطعن بعد أن جعلت هدا الرفيق لظهرك سند

    [​IMG][​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    قمر الوادي, يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏15 أوت 2013
    #9
  10. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    حنين جارف وشوق كبير يأخدني الى وقت مضى حيث كنت
    لا ازال في الحياة تلميدة روضة وكان همي لعبتي وفرحي في لعبة
    أشتريها جديدة ااه يا زمن لو بيدي لتوقفت حينها وما تقدت خطوة لاني أعاني من حزن الكبر ومن الم ان تعلم أن موت قد ياخد منك أي حبيب
    ااه يا دنيا كم كنت بريئة كنت أعتقد أن كل مبتسم طيب وكل من حلف بالله صادقا وكل من قال بنيتي يحبني ولكن الان صرت أقرأ ما بين السطور لأعرف مادا حولي يدور
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    يَاسينُ~, لؤلؤة قسنطينة, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 4 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏15 أوت 2013
    #10
  11. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    نظرتي للحب كالتالي القلب يكون باردا قبل أن يغرم ولكن ان هو أحب ترتفع درجة الحرارة فيه تدريجيا حتى تصل ذروتها ولكن أن غادر الحب يرحل فجأة ويعود القلب ليبرد وينكسر كما هو حال الكأس ان ملئت بالماء الساخنة ثم الباردة مباشرة تتكسر لهدا قلوبنا متل الزجاج

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    الزهرة الحمراء, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏15 أوت 2013
    #11
  12. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    البعض يعتقد أني اناية لاني أحب التملك واحب أن اكون الخيار رقم واحد وأوحد لا بديل عني ولا استغناء ولكني اعتبر دلك كبرياء أنثى لا ترضى أن تقاسم الاحباء
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏16 أوت 2013
    #12
  13. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    لو يدري البعض أن ابتسامتي ليست وليدة سعادتي لتوقفوا عن حسدي لاني وبكل بساطة أبتسم حتى لا أنسى شكل البسمة وهي ترتسم على وجهي

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, الزهرة الحمراء, أم ياسمينdz و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏16 أوت 2013
    #13
  14. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    الكل يحلم والكل يتمنى والكل يريد ولكن ليس الكل يسعى ليحقق ما يريد
    هدا ما استنتجته عندما جعلت نفسي مراقبة بصمت لاحوال الناس

    [​IMG][​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏17 أوت 2013
    #14
  15. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    البعض يعيش وبجسده الف علة وبه الف جرح واخرون لا يحتملون جرحا واحدا بالقلب تبا كم هي مفارقة غريبة اليس من غباء ان تستسلم لجرح واحد

    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏17 أوت 2013
    #15
  16. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    يدعونني بالجفاء وقلة الحنان وغياب الضمير وقسوة القلب ولا مبالاة حتى صرت اشك لربما انا كائن اخر لا يفهم معنى الانسانية

    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و الزهرة الحمراء معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏18 أوت 2013
    #16
  17. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: نبض قلمي

    البعض يكفي أن ترمقنا نظراتهم لنشعر بوجودهم والبعض يكفي أن نسمع صوتهم لتنطفئ نار الشوق والبعض مهما اقتربوا منا الا أن الشوق وكل ما اقتربوا يزيد ويزيد

    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و الزهرة الحمراء معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏19 أوت 2013
    #17
  18. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: نبض قلمي

    مؤلم ان تكتشف أنك كنت لدى البعض قصة عابرة مثلك مثل من قبلك ويوجد من سيأتي بعدك ولكن اكثر ألما أن تعيش دلك الوهم لسنين وبعقد مقارنة بين الم اكتشاف والم ان تعيش تجد نفسك سعيد لأنك قررت ابتعاد


    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏19 أوت 2013
    #18
  19. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: نبض قلمي

    البعض يجعل من اروع المواقف أسخفها والبعض يجعل من أسخف المواقف أروعها لدا فالموقف رائع بروعة أصحابه وسخيف بسخافة من فيه تحية لكل من يسعى لرسم البسمة على وجوهنا

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و ●¦[ الــفـــارس ]¦● معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏19 أوت 2013
    #19
  20. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,139
    الإعجابات المتلقاة:
    19,426
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: نبض قلمي

    تتساقط أحلامي كأوراق الخريف امامي لكن يكمن الفرق ان الشجرة تنتظر الربيع لترتدي حلة أخرى اما انا فلا ربيع لي

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏27 سبتمبر 2014
    الزهرة الحمراء, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و ●¦[ الــفـــارس ]¦● معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏19 أوت 2013
    #20
الصفحة 1 من أصل 13

مشاركة هذه الصفحة