امثال شعبية جزائرية

الموضوع في 'منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏6 جانفي 2014.

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  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,412
    الإعجابات المتلقاة:
    29,935
    نقاط الجوائز:
    671
    [​IMG]

    [​IMG]

    امثال شعبية جزائرية


    1- ـ لْكْلاَمْ الزِّينْ يبحث في الدِّينْ
    2- إِذَا وَجْعَتْكْ ضَرْسْـتَـكْ نَحِّيهَا وإِذَا كَبْرَتْ بنتكاعْـطِيهَا

    3- إلبس ما استرْ وكول ما حضرْ
    4- ضيف العام تْلِيقْ لو الذبيحة وضيف اليوم تليق له الطريحة
    5- في وَجْهَكْ مْرَايَة وفي ظهرك مْقَصْ
    6- قْبلْ ما تخطبْ وجِّدْ الماء والحطب
    7- المذبوحة تضحك على المسلوخة و المقطعة شبعت ضحك
    8- اللي يَتَّكَلْ على مرقة الجيران يْبَاتْ بلا عشا
    9- إذا ربْ الْبِيتْ قْصَّابْ وْلاَدُوا يُخْرْجُوا شَطَّاحَة
    10- إذا كان القاضي خْصِيمَكْ طَبَّقْ حْصِيرَكْ
    11- كل خنفوسة عند يماها غزالة
    12- حتى مول التاج يحتاج
    13- تبع الكذاب حتى الباب الدار
    14- سبع صنايع والرزق ضايع
    15- دير عدوك قدامك ولا تديرو وراك
    16 - اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة
    17- استقصي المجرب ولا تستقصي الطبيب
    18- اللي عضو الحنش يخاف من الحبل
    19 - زواج ليلة تدبيرو عام
     ..
     واش عجبك فيهم ؟
     
    lamine zargo, أطياف القمر, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 13 آخرون معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏6 جانفي 2014
    #1
  2. حكايا الورد

    حكايا الورد :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    5,437
    الإعجابات المتلقاة:
    6,330
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    رد: امثال شعبية جزائرية

    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا حكيم
     
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    حكايا الورد, ‏6 جانفي 2014
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,412
    الإعجابات المتلقاة:
    29,935
    نقاط الجوائز:
    671
    رد: امثال شعبية جزائرية

    بارك الله فيك اختى مريم
    ربى يوفقك
     
    اوراق الصييف معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏6 جانفي 2014
    #3
  4. wiwi loly

    wiwi loly :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جانفي 2013
    المشاركات:
    770
    الإعجابات المتلقاة:
    764
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    رد: امثال شعبية جزائرية

    و الله كامل عجبوني ملقيت مانخير
    مي هذي كثر
    7- المذبوحة تضحك على المسلوخة و المقطعة شبعت ضحك
    شكرا لك على الطرح​
     
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    wiwi loly, ‏6 جانفي 2014
    #4
  5. صبرين28

    صبرين28 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    222
    الإعجابات المتلقاة:
    231
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    شكرااااااااااااااااااااااا
    [​IMG]
     
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    صبرين28, ‏27 مارس 2014
    #5
  6. ~Rita Queen ~

    ~Rita Queen ~ :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جانفي 2013
    المشاركات:
    4,385
    الإعجابات المتلقاة:
    5,060
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    السلام عليكم
    شكرا حكيمو

    12- حتى مول التاج يحتاج
     
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    ~Rita Queen ~, ‏27 مارس 2014
    #6
  7. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,412
    الإعجابات المتلقاة:
    29,935
    نقاط الجوائز:
    671
    رد: امثال شعبية جزائرية

    العفووو اختى لولي
    ربي يحفظك

    العفووو اختى صبرين

    عليكم السلام
    العفووو رتوجة
    ربي يخليك
     
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    Ma$Ter, ‏28 مارس 2014
    #7
  8. YAHIA S

    YAHIA S :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    2,919
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    2- إِذَا وَجْعَتْكْ ضَرْسْـتَـكْ نَحِّيهَا وإِذَا كَبْرَتْ بنتكاعْـطِيهَا
     
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    YAHIA S, ‏28 مارس 2014
    #8
  9. amina minoucha22

    amina minoucha22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2014
    المشاركات:
    120
    الإعجابات المتلقاة:
    156
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    امثال في قمة الروعة جزاك الله خيرا
     
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    amina minoucha22, ‏7 أفريل 2014
    #9
  10. مسعدية

    مسعدية :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 فيفري 2012
    المشاركات:
    769
    الإعجابات المتلقاة:
    644
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    هههههههههههههههههه
    كامل عجبوني
    وخاصة 4 و 7
    يعطيك الصحة يا لمعلم
     
    اوراق الصييف و Ma$Ter معجبون بهذا.
    مسعدية, ‏7 أفريل 2014
    #10
  11. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,412
    الإعجابات المتلقاة:
    29,935
    نقاط الجوائز:
    671
    رد: امثال شعبية جزائرية

    ^^
    بارك الله فيكم
     
    Ma$Ter, ‏8 أفريل 2014
    #11
  12. amira94

    amira94 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 جويلية 2011
    المشاركات:
    2,180
    الإعجابات المتلقاة:
    1,909
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ناس بكري خلفو كلام ومعاني في القمة

    مشكوور أخي حكيم على الموضوع
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    amira94, ‏8 أفريل 2014
    #12
  13. اوراق الصييف

    اوراق الصييف :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2014
    المشاركات:
    309
    الإعجابات المتلقاة:
    404
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    [FONT=&quot]يعطيك الصحة[/FONT]
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    اوراق الصييف, ‏8 أفريل 2014
    #13
  14. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,412
    الإعجابات المتلقاة:
    29,935
    نقاط الجوائز:
    671
    رد: امثال شعبية جزائرية

    العفووو وبارك الله فيكم
     
    Ma$Ter, ‏8 أفريل 2014
    #14
  15. amina minoucha22

    amina minoucha22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2014
    المشاركات:
    120
    الإعجابات المتلقاة:
    156
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    وفيك بركة اخي
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    amina minoucha22, ‏8 أفريل 2014
    #15
  16. آمال النجاح

    آمال النجاح :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,709
    الإعجابات المتلقاة:
    2,011
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    عجبوني كامل يعطيك الصحة


    عندي مثل شعبي آخر

    لا يغرك زين طفلة حتى تشوف لفعايل و لا يغرك نوار الدفلة في الواد داير الظلايل


    تقبل مروري و مشاركتي آخي الكريم
     
    التعديل الأخير: ‏8 أفريل 2014
    Ma$Ter معجب بهذا.
    آمال النجاح, ‏8 أفريل 2014
    #16
  17. samisa

    samisa :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    3,650
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    191
    رد: امثال شعبية جزائرية

    امثال في محلها مرسي عليك خويا حكيم
    مميز كعادتك
    شكرا
    في انتظار جديد ك​
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    samisa, ‏8 أفريل 2014
    #17
  18. ACRAZYGIRL

    ACRAZYGIRL :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    47
    الإعجابات المتلقاة:
    27
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    الله يحفضك هايلين قاع سورتو 16 17 18
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ACRAZYGIRL, ‏8 أفريل 2014
    #18
  19. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    نقاط الجوائز:
    671
    رد: امثال شعبية جزائرية


    بارك الله فيك اختى على اضافة المثل الشعبي وعندك الحق فيه
    مرسي

    العفووو اختى ريم
    بارك الله فيك

    وربي يحفظك اختى الغالية
     
    samisa معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏9 أفريل 2014
    #19
  20. وردة أوراسية

    وردة أوراسية :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أفريل 2014
    المشاركات:
    337
    الإعجابات المتلقاة:
    891
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: امثال شعبية جزائرية

    و عليكم السلام

    عجبوني هادو

    بارك الله فيك


    5- في وَجْهَكْ مْرَايَة وفي ظهرك مْقَصْ


    7- المذبوحة تضحك على المسلوخة و المقطعة شبعت ضحك


    12- حتى مول التاج يحتاج

    13- تبع الكذاب حتى الباب الدار


    17- استقصي المجرب ولا تستقصي الطبيب
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    وردة أوراسية, ‏23 أفريل 2014
    #20
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