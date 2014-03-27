امثال شعبية جزائرية 1- ـ لْكْلاَمْ الزِّينْ يبحث في الدِّينْ 2- إِذَا وَجْعَتْكْ ضَرْسْـتَـكْ نَحِّيهَا وإِذَا كَبْرَتْ بنتكاعْـطِيهَا 3- إلبس ما استرْ وكول ما حضرْ 4- ضيف العام تْلِيقْ لو الذبيحة وضيف اليوم تليق له الطريحة 5- في وَجْهَكْ مْرَايَة وفي ظهرك مْقَصْ 6- قْبلْ ما تخطبْ وجِّدْ الماء والحطب 7- المذبوحة تضحك على المسلوخة و المقطعة شبعت ضحك 8- اللي يَتَّكَلْ على مرقة الجيران يْبَاتْ بلا عشا 9- إذا ربْ الْبِيتْ قْصَّابْ وْلاَدُوا يُخْرْجُوا شَطَّاحَة 10- إذا كان القاضي خْصِيمَكْ طَبَّقْ حْصِيرَكْ 11- كل خنفوسة عند يماها غزالة 12- حتى مول التاج يحتاج 13- تبع الكذاب حتى الباب الدار 14- سبع صنايع والرزق ضايع 15- دير عدوك قدامك ولا تديرو وراك 16 - اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة 17- استقصي المجرب ولا تستقصي الطبيب 18- اللي عضو الحنش يخاف من الحبل 19 - زواج ليلة تدبيرو عام .. واش عجبك فيهم ؟