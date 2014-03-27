امثال شعبية جزائرية





1- ـ لْكْلاَمْ الزِّينْ يبحث في الدِّينْ





2- إِذَا وَجْعَتْكْ ضَرْسْـتَـكْ نَحِّيهَا وإِذَا كَبْرَتْ بنتكاعْـطِيهَا





3- إلبس ما استرْ وكول ما حضرْ



4- ضيف العام تْلِيقْ لو الذبيحة وضيف اليوم تليق له الطريحة



5- في وَجْهَكْ مْرَايَة وفي ظهرك مْقَصْ



6- قْبلْ ما تخطبْ وجِّدْ الماء والحطب



7- المذبوحة تضحك على المسلوخة و المقطعة شبعت ضحك



8- اللي يَتَّكَلْ على مرقة الجيران يْبَاتْ بلا عشا



9- إذا ربْ الْبِيتْ قْصَّابْ وْلاَدُوا يُخْرْجُوا شَطَّاحَة



10- إذا كان القاضي خْصِيمَكْ طَبَّقْ حْصِيرَكْ



11- كل خنفوسة عند يماها غزالة



12- حتى مول التاج يحتاج



13- تبع الكذاب حتى الباب الدار



14- سبع صنايع والرزق ضايع



15- دير عدوك قدامك ولا تديرو وراك



16 - اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة



17- استقصي المجرب ولا تستقصي الطبيب



18- اللي عضو الحنش يخاف من الحبل



19 - زواج ليلة تدبيرو عام





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