تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

السلام عليكم جبتلكم هاد المرة عريس باش تتعرفو على عاداتنا في الجنوب خصوصا في المنيعة يومين قبل العرس يروح لعريس هو وصحابو يشرو كسوة لازم كلش ابيض من راسو رجليه وكيبقى يوم على العرس نبداو بالدبيحة وهنا خويا جمع ريوس وصورهم ههههه:d في لعشية بدينا نوجدو لغدا يعني نهار ليقراو فيه الفاتحة تحضر فيه كل الاصحاب والاحباب 480 شخص هدا لملفوف والتمر نقدموه مع الحليب بعد مايقراو الفاتحة هنا ماصورت الاطباق الواجدين فقط ومبعد الحليب والتمر نحطو ليهم لغدا هنا صور خويا لانو كلش قامو بيه رجال من طياب لغسيل لماعن ههه هكدا خير:d هدي صورة للامام بدا يلقي في المحاضرة ومبعد الفاتحة والدعاء لزوجين بعدها يجيبو لغدا للمعازيم كنت حابة نصور ليكم لغاشي لكن الله غالب وفي اليوم التاني نلبسوه الملابس لشراهم قبل العرس يقوم بتلبيسو شيخ واصحابو هنا خويا لبسو عمي اتناء تلباس يقراو الفاتحة ومدائح دينية حتى يكملو ليه لباس [/IMG] وفي الاخير نقدمو لتاي بعد مالبس دارتلو جدت بابا لحنة لانو لازم تحنيه كبيرة عائلة ربي يبارك في عمرها عندها قرن 9 سنين وفي الاخير رحنا جبنا لعروسة من دار بوها وكمل لعرس وعقوبة لبقى انشاء الله