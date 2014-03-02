تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

وعليكم السلآآآم

تم التعديل وتصغير الصور من قبل ميس سوسو

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ألف مبرووكـ لخوكـ لعقوبة نهآر تحطيلنآ عرسك في ركن العروس

الله يبآركـ عرآسكم مختلفة كل الاختلآف على أعرآسنآآ

عندكم مآزآل العرس تحسيه عرس صح مع عآدآت خآصة بيكم

مآشآء الله ، ربي يهني خوكـ بعروسته في حيآتهم ان شاء الله

يعطيكـ الثحة مشآركتنــآ الصور

لعقوبة ليكـ ولكآآمل عُزآب المنتدى ان شاء الله ^^



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