تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

الموضوع في 'منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر' نشر بواسطة نور الرحمان, ‏27 فيفري 2014.

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  1. نور الرحمان

    نور الرحمان :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    جبتلكم هاد المرة عريس باش تتعرفو على عاداتنا في الجنوب خصوصا في المنيعة

    يومين قبل العرس يروح لعريس هو وصحابو يشرو كسوة لازم كلش ابيض من راسو رجليه

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    وكيبقى يوم على العرس نبداو بالدبيحة
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    وهنا خويا جمع ريوس وصورهم ههههه:d

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    في لعشية بدينا نوجدو لغدا يعني نهار ليقراو فيه الفاتحة تحضر فيه كل الاصحاب والاحباب 480 شخص
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    هدا لملفوف

    [​IMG]

    والتمر نقدموه مع الحليب بعد مايقراو الفاتحة هنا ماصورت الاطباق الواجدين فقط

    [​IMG]

    ومبعد الحليب والتمر نحطو ليهم لغدا هنا صور خويا لانو كلش قامو بيه رجال من طياب لغسيل لماعن ههه هكدا خير:d

    [​IMG]

    هدي صورة للامام بدا يلقي في المحاضرة ومبعد الفاتحة والدعاء لزوجين
    [​IMG]
    بعدها يجيبو لغدا للمعازيم كنت حابة نصور ليكم لغاشي لكن الله غالب
    [​IMG]
    [​IMG]

    وفي اليوم التاني
    نلبسوه الملابس لشراهم قبل العرس يقوم بتلبيسو شيخ واصحابو هنا خويا لبسو عمي اتناء تلباس يقراو الفاتحة ومدائح دينية حتى يكملو ليه لباس

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    وفي الاخير نقدمو لتاي
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    بعد مالبس دارتلو جدت بابا لحنة لانو لازم تحنيه كبيرة عائلة ربي يبارك في عمرها عندها قرن 9 سنين

    [​IMG]

    وفي الاخير رحنا جبنا لعروسة من دار بوها
    [​IMG]

    وكمل لعرس وعقوبة لبقى انشاء الله


     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 فيفري 2014
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    نور الرحمان, ‏27 فيفري 2014
    #1
  2. دعاء19

    دعاء19 :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    ماشاء الله عادات اول مرة نشوفها
    مبروك على خوك وربي يكمل عليه بالخير ولعقوبة الذرية الصالحة
     
    مِلْكٌ لَهٌ, LINA LOLO, نور الرحمان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء19, ‏27 فيفري 2014
    #2
  3. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    السّلامـ عليكم
    أوّلا مبروك لخوكـ انْ شاء الله زواج الهنا
    والله عادات أوّلـ مرة نعرفها
    عجبني الغدا باين جا مليح ههههه امالا الرجال نتاوعكم شاطرين يديرو كلش وحدهم حتى الماعن ويغسلوهم.
    هيا مرسي على الصور راني عرفت حاجة جديدة على طريقة اعراسكم
     
    نور الرحمان, مِلْكٌ لَهٌ و نور الحبوبة معجبون بهذا.
    FATIMA 19, ‏27 فيفري 2014
    #3
  4. amira94

    amira94 :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله لهما وبارك عليهما

    تقاليد جديدة ورااائعة

    شكرااا
     
    نور الرحمان و نور الحبوبة معجبون بهذا.
    amira94, ‏27 فيفري 2014
    #4
  5. نور الحبوبة

    نور الحبوبة :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    ربي اهنيهم وابارلكم في زواجهم اول مرة نسمع بهيك تقاليد وعادات الف شكرا انك عرفتينا على احدى عوايد بلادنا
    عرس باهي وشباب لعقوبة للبقية العزاب
     
    siliasarah, نور الرحمان, أم رزق الله و 1 آخرون معجبون بهذا.
    نور الحبوبة, ‏27 فيفري 2014
    #5
  6. ام الحلوين

    ام الحلوين :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    الف الف مبروك لخوك
    و ربي يهنيه
    و يبارك في جدة باباك
    و العقوبة لنفاس مرت خوك ( درك طيحي طول من التعب و نزيدك انا بالخلعة هههه) قوليلي و وينتا نريح
    عرسكم مختلف تماما على اعراسنا
    ربي يخليك اختي
     
    نور الرحمان و أم رزق الله معجبون بهذا.
    ام الحلوين, ‏27 فيفري 2014
    #6
  7. ملكًة الاحسآس

    ملكًة الاحسآس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    وعليكم السلآآآم
    تم التعديل وتصغير الصور من قبل ميس سوسو
    ويُنقل الموضوع الى الركن المنآسب
    ********************
    ألف مبرووكـ لخوكـ لعقوبة نهآر تحطيلنآ عرسك في ركن العروس
    الله يبآركـ عرآسكم مختلفة كل الاختلآف على أعرآسنآآ
    عندكم مآزآل العرس تحسيه عرس صح مع عآدآت خآصة بيكم
    مآشآء الله ، ربي يهني خوكـ بعروسته في حيآتهم ان شاء الله
    يعطيكـ الثحة مشآركتنــآ الصور
    لعقوبة ليكـ ولكآآمل عُزآب المنتدى ان شاء الله     ^^

     
    ♫الباحثة عن الحظ♫ و نور الرحمان معجبون بهذا.
    ملكًة الاحسآس, ‏28 فيفري 2014
    #7
  8. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    وعليكم السلآم
    مآ شآء الله
    تعرفنآ على تقآليدكم و اعرآس مغآيرة
    الله يبآرك
    ربي يبآركلهم ان شاء الله ويهنيهم
    شكرآ لمشآركتنا الصور حبيبتي
     
    نور الرحمان معجب بهذا.
    ЯέКîά Яồมkà, ‏28 فيفري 2014
    #8
  9. ام ايناس

    ام ايناس :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    اجواااء تهبل ربي يهنيهم انشاء الله ويغنيهم باين عرس هايل
     
    ام ايناس, ‏28 فيفري 2014
    #9
  10. حكيك

    حكيك :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    مآ شآء الله
    الله يبآرك
    ربي يبآركلهم ان شاء الله ويهنيهم
     
    حكيك, ‏28 فيفري 2014
    #10
  11. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    الله ابارك ويزيد وربي يهني العرسان ويرزقهم الذرية الصالحة
    ما شاء الله عادات رائعة كلشي فووووووووووووووور بصح ذاك السيف ما قلتيش علاه يديرو واش من معنى عندو
    يعطيك الصحة لي عرفتينا على عادات بلادنا وربي يطول في عمر المعمرة تاع بلادنا
     
    نور الرحمان و أم رزق الله معجبون بهذا.
    ام ريهام, ‏28 فيفري 2014
    #11
  12. ibtesem

    ibtesem :: عضو بارز ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    مشاء الله نور ربي ابارك ربي ازين سعدو
     
    نور الرحمان و أم رزق الله معجبون بهذا.
    ibtesem, ‏28 فيفري 2014
    #12
  13. حورية الجزائر

    حورية الجزائر :: عضو متألق ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    ماشاء الله عليكم
    ومبروك عليكم
    ومتعاونين ماشاء الله عليكم
     
    نور الرحمان معجب بهذا.
    حورية الجزائر, ‏28 فيفري 2014
    #13
  14. كوثر الوهرانية

    كوثر الوهرانية :: عضو متألق ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    مشاء الله و تبارك الرحمن كل شيء هايل و تقاليد نتاعكم عجبوني بزااااااااااااااااف مليحة نتاع الرجال يطيبوا و سربوا و يغسلوا الماعن هدي افار شابة
    عقبالك يا اختي
    و جداتك مشاءالله راهي باركة ربي يححفضها
     
    نور الرحمان و أم رزق الله معجبون بهذا.
    كوثر الوهرانية, ‏28 فيفري 2014
    #14
  15. soussou bel

    soussou bel :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    عادات رائعة
    و اكديلي على الطياب
     
    نور الرحمان معجب بهذا.
    soussou bel, ‏28 فيفري 2014
    #15
  16. أم رزق الله

    أم رزق الله :: عضو مُتميز ::

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    نقاط الجوائز:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    كلشي مبروك اختي نور لعقوبة لي مازالو ان شاء الله الله يبارك كلش بالطبع و اهل الصحراء تاعنا معروفين بالكرم و الجود ربي يباركلكم و يحفظ الحاجة ان شاء الله ربي يطول في عمرها و تربطلك الحنة في عرسك امييييين يا رب
     
    نور الرحمان معجب بهذا.
    أم رزق الله, ‏28 فيفري 2014
    #16
  17. hadda0425

    hadda0425 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    فطوم كل شي روعة والله حسيتو عرس تع الصح الله يبارك
    مزالكم محتافظين بالعادات الجميلة لي تبين بلي عرس
    ومليحة شغل الرجالة ههههه والله نحاو عليكم الغمة
    حنا في عراسنا يزيدولنا الغمة والتعب تع الطياب ولغسيل ههههه
    وزيد منين جبتو هادوك السناوات كامل من صابني في وسطهم ههههه
     
    نور الرحمان و nada242008 معجبون بهذا.
    hadda0425, ‏2 مارس 2014
    #17
  18. nada242008

    nada242008 :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    الله يبارك وماشاء الله
    عجبني النظام السنيات كل زي بعضاهم والماعن وكل سنية فوطوكوبي على ختها
    روعة عاداتكم مازلتو محافظين على التقاليد ارواحي طلي على لعراس لمودارن لي نحى العشا ولي نحى القهوة ولي اختصرها في سهرة وخلي وخلي
    عجبتني حكاية الرجالة يقومو بكلش حنا تاوعنا طاس ما مايصصبوهش يعطوك غير الاوامر
    هههههه 5 جاري و 6 حلو و8 كفتة ووويزيد يعيط واش بيكم طولتو خخخخخ
    بصح ماعجبتنيش تاع يلبسوه قشو هههههه
    ماشاء الله ربي يهنيهم ويرزقهم الذررية الصالحة ولعقوبة ليك ان شاء الله
     
    نور الرحمان و hadda0425 معجبون بهذا.
    nada242008, ‏2 مارس 2014
    #18
  19. مطبخ الأحلام

    مطبخ الأحلام :: عضو بارز ::

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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    تبارك الرحمان

    راه عرس غير الاعراس الي شفتهم غاداتكم مختلفة جدا على باقي مناطق الجزائر

    حسيت انو فيه تكليف زيادة ولكن مايهمش المهم الهنى وياربي يهني خوك ويسعده :)

    ولعقوبة ليك ولكل لبنات ياربي

    شكرا لمشاركتنا الصورحبوبة
     
    نور الرحمان معجب بهذا.
    مطبخ الأحلام, ‏2 مارس 2014
    #19
  20. abirroh

    abirroh :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 مارس 2014
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    رد: تعرفو على عاداتنا في عرس خويا

    السلام عليكم والو ماهوش مكلف بزاف كيما اعراسكم احنا في الجنوب وخاصة المنيعة مازال محافظين على عداتنا في الاعراس
     
    abirroh, ‏3 مارس 2014
    #20
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