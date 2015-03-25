هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

السلام عليكم

هذا الموضوع (الغير معتمد) يعد بمثابة همزة وصل بين المشرفين لكي يتحاورو عن كل جديد في

منتدى مجتمع اللمة العام

ويتم هنا الاتفاق والتفاهم بينكما على كل سيتم طرحه سواء مسابقات او فعاليات

او نقاشات على المواضيع الواجب اعتمادها او التي لا يجب اعتماها وذلك تجنبا للتواصل المزعج المكثف عبر الرسائل

والتواصل في هذا الموضوع متابع من طرف المراقبين والادارة لذا فالتواصل هنا مهم

حاولوا ايجاد افكار لتحفيز الاعضاء

مثلا تثبيت المواضيع الجيدة مدة من الوقت

الاشتراك في قرار منح الوسام او حتى تكريم الاعضاء النشطة في منتداكم ..او..او...

هذه مجرد افكار ناقشوها مع بعض

اي مساعدة لا تترددوا في كتابتها





حتى تتظهر مشاركاتكم لبعض افعلو الاتي





اولا اضغطو على مشاركتكم اين موجود السهم



هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 991×334.





بعدها اعملوا "موافقة على المشاركات"

بعدها اعملوا "موافقة على المشاركات"

وذلك حتى تظهر ردودكم دون ظهور الموضوع







بالتوفيق ان شاءلله

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