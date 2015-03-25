هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة روز, ‏25 مارس 2015.

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  1. روز

    روز :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    7,788
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    0
    السلام عليكم


    هذا الموضوع (الغير معتمد) يعد بمثابة همزة وصل بين المشرفين لكي يتحاورو عن كل جديد في منتدى مجتمع اللمة العام

    ويتم هنا الاتفاق والتفاهم بينكما على كل سيتم طرحه سواء مسابقات او فعاليات
    او نقاشات على المواضيع الواجب اعتمادها او التي لا يجب اعتماها وذلك تجنبا للتواصل المزعج المكثف عبر الرسائل


    والتواصل في هذا الموضوع متابع من طرف المراقبين والادارة لذا فالتواصل هنا مهم
    حاولوا ايجاد افكار لتحفيز الاعضاء
    مثلا تثبيت المواضيع الجيدة مدة من الوقت
    الاشتراك في قرار منح الوسام او حتى تكريم الاعضاء النشطة في منتداكم ..او..او...
    هذه مجرد افكار ناقشوها مع بعض     اي مساعدة لا تترددوا في كتابتها
     حتى تتظهر مشاركاتكم لبعض افعلو الاتي


    اولا اضغطو على مشاركتكم اين موجود السهم
    [​IMG]هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 991×334.[​IMG]

    بعدها اعملوا "موافقة على المشاركات"
    وذلك حتى تظهر ردودكم دون ظهور الموضوع

    [​IMG]

    بالتوفيق ان شاءلله


     
    3 معجبون بهذا.
    روز, ‏25 مارس 2015
    #1
  2. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    بارك الله فيك اختي روز
    على هذه الفسحة
    وان شا الله نكونو عند حسن الظن
     
    3 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏25 مارس 2015
    #2
  3. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جوان 2011
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    شكرا أخت روز على الموضوع هكذا مليحة نتفاهمو ​
     
    3 معجبون بهذا.
    اسماعيل22, ‏25 مارس 2015
    #3
  4. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جوان 2011
    المشاركات:
    2,086
    الإعجابات المتلقاة:
    5,239
    نقاط الجوائز:
    111
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    صباح الخير عليكم
    جمعة مباركة إن شاء الله
    قولولي واش رايكم نعاودو نحيو ركن مواهب الأعضاء من جديد؟
    هكذا كل واحد ينشط بأفكاره و المواهب نتاعه
    سأوفيكم بالتفاصيل بعد صلاة الجمعة
     
    3 معجبون بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #4
  5. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
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    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    صباح النور
    جمعة مباركة علينا وعليك
    كان جاني اقتراح انو نعاودو نحييو مسابقة مميزون للطبعة الرابعة
    وفي انتظار موافقة الادارة ودعمها
     
    3 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #5
  6. روز

    روز :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    7,788
    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام


    السلام عليكم
    جمعة مباركة وربي يتقبل الصلاة ان شاءلله
    هل تقصد ركن مواهب الاعضاء ؟ ماهو المنتدى الذي تقصده
     
    3 معجبون بهذا.
    روز, ‏27 مارس 2015
    #6
  7. روز

    روز :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    7,788
    الإعجابات المتلقاة:
    9,118
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    المسابقة كان عادتها تقام في آخر السنة مع عيد ميلاد اللمة

    لا يوجد مشكلة من اعادة احيائها ولكن بشرط !
    ان تعاد بحلة جديدة وحذف فكرة كرسي الاعتراف
    واستبدالها بمرحلة مفيدة وقيّمة

    يعني اذا عادت المسابقة يجب أن تعود في أبهى حلة
    لأن فيها أفكار كثيرة قديمة ونحن نبحث عن الجديد والثري الذي يفيد الاعضاء وفي نفس الوقت يحمس الاعضاء للمشاركة
    تدارسو الأمر جيدا واعرضوه على الاخ فور الجيريا
     
    3 معجبون بهذا.
    روز, ‏27 مارس 2015
    #7
  8. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    35,868
    نقاط الجوائز:
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    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    على حسب ما فهمت من كلام اسماعيل
    نظن يقصد هاد الفكرة
    http://4algeria.com/forum/threads/392099/
    لي من خلالها كل واحد ونشط فالموهبة تاعو
     
    3 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #8
  9. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,962
    الإعجابات المتلقاة:
    35,868
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    طيب ..

    الثنائيات التي اختيرت .. اختيرت عشوائا ؟
    ما هدف كرسي الاعتراف في المسابقة ؟
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #9
  10. روز

    روز :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    7,788
    الإعجابات المتلقاة:
    9,118
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    0
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام


    اذا جئتي للحقيقة المسابقة كلها على بعضها مش عاجبتني
    الثنائيات كانت تختار عشوائيا او عن ماسموها قرعة

    الهدف من كرسي الاعتراف التعرف على الاعضاء اكثر !

    أرجو أن تعاد هيكلة هذه المسابقة وادخال افكار جديدة فيها
    والغاء فكرة التصويتات في كل مرة لانها مملة بالنسبة للاعضاء
    ارجو ان تستطيعو اضافة افكار حماسية مفيدة أكثر بحيث تستطيعون اخراج اجمل شيء في الاعضاء

    ////

    مسابقة مواهب اللمة في اعضاء كثر طرحو علينا مسابقات لاعادة تنشيطه
    الفكرة حاليا مجمدة
    ابدؤوا بالمنتدى العام أولا حتى لا نتشتت ونفتح عدة أبواب مرة واحدة
    ويضيع التركيز

    حاولوا تنسيق مسابقته و ايجاد افكار ابداعية جيدة وخططوا لانطلاق المسابقة
    ومتابعتها لانها مرهقة نوعا مآ..

    وبعد اتمامها على خير
    نرى في ركن مواهب اللمة مالذي يمكننا فعله
     
    3 معجبون بهذا.
    روز, ‏27 مارس 2015
    #10
  11. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام


    كان قصدي المنتدى العام هذا اللي رانا فيه
    ركن مواهب وأفكار ومشاريع [ النجاح يبدأ بفكرة ]

    لما تشوف أعضاء عندهم مواهب لازم يبانو
    والتحكيم يكون من المشرفين و المراقبين حسب عدد المشاركات والمجالات يعني كل مشرف و مراقب راه متخصص في مجال معين والحكم يكون ليهم بالتميز أم لا
    لا ادري إن الوقت حان لذلك أم لا يعني نترك للإدارة الفصل في القرار لكني نشوفها راح تكون طبعة متميزة لأني حابها تكون متنوعة والمواهب كاينة برك لازم الوقت يكون مختار بعناية يعني المرحلة لي تكون النشاط فيها بكثرة وأفضلها العطل

    أما بالنسبة للأفكار الجديدة راح نحاول نخمم في عفايس جدد ولو عندي فكرة لكني مازال ماإقتنعت بيها مادام ملقيتش شروط تتوفر على نجاحها وإذا كاش مابانلي راني نقولكم
     
    2 معجبون بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #11
  12. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام


    صراحة حتى انا لقيت فيها نوعا من السماطة كما نقولو

    مطولة بزاف كل مرة كرسي وتصويت تجي طويلة

    ان شا الله نقدرو نبدلو الفكرة تع الكرسي والثنائيات

    اسماعيل هادي المسابقة لي رانا نحكيو عليها

    اطلع عليها وادا جاتك اي فكرة اطرحها

    هادي الحوصلة وراه فيها كلشي

    http://4algeria.com/forum/threads/397317/
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #12
  13. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جوان 2011
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    الإعجابات المتلقاة:
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    111
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    سبحان الله أنا نشوف فهذي المسابقة طلعت لي كنت نخمم فيها ههههه
    المهم كاين زوج صوالح يا إما نبدلو الأفكار فيها أو نعدلوها بالرغم منحبش الأشياء المتعاودة
    أنا الفكرة لي كانت في راسي راح نقولهالكم وأنتم قولولي إذا مليحة ولا ننساها

    أنا قلت نديرو جلسة أسبوعية نستضيفو فيها أعمدة المنتدى نختارو أحدهم ..نكتبو موضوع يترك فيه أسئلة الأعضاء
    بطبيعة الحال مش كل الأسئلة تطرح على ذالك العضو
    نوع الأسئلة تكون في إطار جاد تتكلم على المنتدى فقط وأراء ذاك الشخص عن المنتدى بصفة عامة أو خاصة ..كما يمكن إضافة قليلة لأسئلة أخرى يعني كمقدمة عن الشخص المدعو
    الأعضاء المدعوين يكونو فقط من القدامى منذ تاريخ نشأة شبكة 4algeria ...الأسئلة المختارة ترسل عن طريق رسالة خاصة لذلك الشخص المراد ..وننتظر إجاباته في نفس الرسالة ونقوم بعرضها بدورنا في المنتدى ونشوف آراء الأعضاء في الإجابات .

    أفضل الأسئلة يكرم أصحابها على تفاعلهم
    واش رايكم؟ إذا عجبتكم أعطوني أفكاركم أو تعديلاتكم
     
    1 معجب بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #13
  14. روز

    روز :: عضو بارز ::

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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    نعم أخي اسماعيل عارفة انو ركن المواهب ضم للمنتدى العام مؤخرا
    ومش معارضة المسابقة بالعكس انا نحب نشوف مواهب الاعضاء ويلزم نحاولو نستغلو هذ الامر مليح

    انا كان رأيي لو نبداو المسابقات وحدة وحدة نخلصو مسابقة ونبداو في الاخرى
    مانفتحوش كل المسابقات مرة وحدة

    او اختار انت والاخت اميرة اي مسابقة تحبو تبداو بيها
    مسابقة العام أو مسابقة المواهب
    المهم تكون الافكار جديدة وحاضرة وتكونو انتم متواجدين للمتابعة
    اتفقوا مع بعض وجهزوا المسابقة لي افكارها واجدة وحاضرين لتطبيقها واعرضوها على الاخ فور الجيريا

    لكن هذا بدون أن نهمل المنتدى العام
    موفقين

     
    2 معجبون بهذا.
    روز, ‏27 مارس 2015
    #14
  15. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    انا من رايي نبداو قبل بالمنتدى العام ومنبعد عاد قسم المواهب
    والفكرة لي طرحتها اسماعيل مليحة بصح
    تحط الموضوع قبل وتحط شكون العضو المستضاف ولا كيفاش ؟
    +ادا خذيناها جدية فقط يبقاو نفس الاسئلة يدورو ؟
    انا من رايي ناخدوها بجدية بصح يكون يتخللها بعض الاسئلة عن الحياة العامة
    في هداك الموضوع لي يكون تع الاسئلة ..الاعضاء يطرحو وحنا نختارو الاسئلة لي تكون مليحة ونطرحوها على العضو المستضاف مش كلها نطرحوها
     
    1 معجب بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #15
  16. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جوان 2011
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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    نوافقك أختي أميرة في الكلام باش نبداو مع المنتدى العام
    في الأول نتكلمو مع العضو لي راح نستقبلوه إذا وافق نبدو بيه
    الموضوع لي نحطوه يذكر فيه إسم العضو نترك المساح للأعضاء في الأسئلة
    بالنسبة للأسئلة أكي نخلولهم الحرية في اللي يحبوه واحنا نختاروا باش تكون متسلسلة
    أنا قلت الجدية حتى نتفادى تكرار مع موضوع كرسي التعارف لأن الغاية ليس التعرف بالضبط على الحياة الشخصية بل أفكار ذاك الإنسان ونظرته الواقعية سواء في عمله أو في المنتدى كي نعرف مشاريعه ونستفاد من آراءه الغرض هو أنه الأعضاء كلهم يفهمو أدوارهم وإذا كان عند فيهم إشكال بخصوص أي شيءيلقى الإجابة من العضو المختار نظرا لخبرته
    كي شغل نعطوه أسئلة مثلا " رأيك حول كيف نتفادى المواضيع المنقولة ؟ أو ماذا ينقص اللمة بإعتقادك؟" يعني الحاجة لي تهم مجتمع اللمة بالتحديد ليكون له طابع لماوي خاصة وأن المنتدى العام للمة لازم يحوي مشاكل أقسام اللمة وكيفية علاجها ....جميع أسئلة الأعضاء وأحوالهم في المنتدى هذي الفكرة تبعدنا على فكرة كرسي التعارف الموجودة في القسم الآخر
    فهمتي شويا ولا مازال غموض؟
     
    1 معجب بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #16
  17. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    خلاص وصلت الفكرة
    بصح انا لي قصدت باسئلة عامة يعني مش كلش كيما كرسي الاعتراف
    يعني فالمقدمة يكون ترحيب بالعضو
    وبعض الاسئلة عن شخصيته
    مثلا الاسم .. العمر .. هادو الخفاف لي يعطوك لمحة عامة عن العضو
    مش اتفه الاسئلة على كل حنا راح ننتقو الاسئلة لي تطرح على العضو
    ومن بعد الاسئلة هادوك ندخلو فالاسئلة الجدية

    ولي قلت فموضوع الاسئلة نحطولهم اسم العضو
    من رايي لو كان منحطوش اسم العضو نخلوه غامض احسن
    وهكاك يتشوقو الاعضاء باش يعرفو شكون هو العضو المستضاف
    ويكون كل عدد بعضو .. مثلا بعد موضوع الاسئلة
    يكون موضوع .. العدد الاول مع العضو الفلاني .. وهكدا
    واش قلت ؟؟
     
    1 معجب بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #17
  18. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    راح نخرج درك كي نجي نهدرو عليها هادي أكي ؟​
     
    1 معجب بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #18
  19. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات     طاقم المشرفات

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    أنثى
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    صحا بالسلامة
    مبعد ان شا الله
     
    1 معجب بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 مارس 2015
    #19
  20. اسماعيل22

    اسماعيل22 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جوان 2011
    المشاركات:
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    111
    رد: هنا نقاشات مشرفين المنتدى العام

    قصدك يعني نقولولهم كاين ضيف منقولوش إسمه لكن عضو قديم و من الأوائل في اللمة
    أعطونا أسئلتكم ليه ومن بعد كي يعطينا الإجابة نحطو إسمه مع الإجابات في الموضوع؟
     
    1 معجب بهذا.
    اسماعيل22, ‏27 مارس 2015
    #20
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