منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

الموضوع في 'منتدى التبادل الإعلاني والتجاري' نشر بواسطة kiksworks, ‏29 أوت 2015.

  1. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    1-اسم الموقع: تسويق نت TaswiqNet
    2- رابط الموقع: http://taswiqnet.com/
    2- التعريف العام بالموقع: يهدف المنتدى الى اثراء المحتوى العربي في مجال التسويق الالكتروني بطرح نقاشات راقية وقيمة لتعم الفائدة على الجميع

    كلمة لابناء بلدي:

    ادعوا كل اخواني الجزائريين المهتمين بمجال التسويق الالكتروني الانضمام لمنتدانا وطرح افكارهم وتجاربهم واذا كانت لكم اقتراحات او انتقادات فالادارة ترحب بكل ما من شانه ان يرقى بالمنتدى

    ادارة الموقع تبحث عن مشرفين لمن يهمه الامر الرجاء مراسلتي على الخاص

    تحياتي وشكري لادارة منتديات اللمة الجزائرية
     
    1 معجب بهذا.
    kiksworks, ‏29 أوت 2015
    #1
  2. brahim555

    brahim555 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2016
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    بارك الله فيك اخي موقع جميل، بالتوفيق
     
    brahim555, ‏5 مارس 2016
    #2
  3. BENABDELHAFID

    BENABDELHAFID :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 مارس 2016
    المشاركات:
    58
    الإعجابات المتلقاة:
    14
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    موفقووون إنشاءالله
     
    BENABDELHAFID, ‏1 أفريل 2016
    #3
  4. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    شكرا اخي الكريم
     
    1 معجب بهذا.
    kiksworks, ‏8 أفريل 2016
    #4
  5. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    لا اله الا الله
     
    kiksworks, ‏7 ماي 2016
    #5
  6. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم
     
    kiksworks, ‏22 جويلية 2016
    #6
  7. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

    للمهتمين، يمكنكم الأن التسجيل بحسابكم الخاص على : فايسبوك، تويتر أو غوغول بلس​
     
    kiksworks, ‏10 أكتوبر 2016
    #7
  8. kiksworks

    kiksworks :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2015
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    سبحان الله والحمد لله
     
    kiksworks, ‏17 جانفي 2017 على 21:49
    #8

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