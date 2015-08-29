منتدى Taswiqnet.com مجتمع المسوقين العرب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 1-اسم الموقع: تسويق نت TaswiqNet 2- رابط الموقع: http://taswiqnet.com/ 2- التعريف العام بالموقع: يهدف المنتدى الى اثراء المحتوى العربي في مجال التسويق الالكتروني بطرح نقاشات راقية وقيمة لتعم الفائدة على الجميع كلمة لابناء بلدي: ادعوا كل اخواني الجزائريين المهتمين بمجال التسويق الالكتروني الانضمام لمنتدانا وطرح افكارهم وتجاربهم واذا كانت لكم اقتراحات او انتقادات فالادارة ترحب بكل ما من شانه ان يرقى بالمنتدى ادارة الموقع تبحث عن مشرفين لمن يهمه الامر الرجاء مراسلتي على الخاص تحياتي وشكري لادارة منتديات اللمة الجزائرية