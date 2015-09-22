الحجّ قديما

كثير من صور الماضي حينما نُشاهدها نتمنّى لو أننا عشنا تلك الفترة الجميلة ... الهادئة ... البسيطة بساطة الحياة لولا تعقيدات البشر الكثيرة. مما صادفني على النت هذه الصور الجميلة لزمن أجمل لكنه رحل كما ترحل كل الأشياء الجميلة وترك لنا هذه الذكريات وما أجملها من ذكريات...!!! خووخه في عام 1372 هـ و الموافق 1953 م نشرت مجلة (ناشونال جيوغرافيك_ National Geographic) العالمية في عددها الصادر في شهر يوليو صوراً عن موسم الحج في ذلك العام، اُلتقطت تلك الصور بواسطة عدسة كاميرا تعود لطالب مسلم يُدعى (عبد الغفور شيخ) وهو من أصل باكستاني، والذي كان يعمل مع والده في دولة جنوب إفريقيا فقد أرسله والده إلى جامعة هارفارد الأمريكية لدراسة إدارة الأعمال، وأثناء زيارته للولايات المتحدة ذهب إلى مقر المجلة وأخبرهم أنه سيذهب إلي المملكة هذا العام لأداء فريضة الحج وأنه يريد تصوير مناسك الحجّ لحظة بلحظة ومن ثَمَّ نشرها في المجلة، وبالفعل وافقت المجلة على النشر من باب التعريف بالإسلام وبيان شعائره المقدسة وقد أمدَّت المجلة الطالب بكاميرات فوتوغرافية وقد رجع من موسم الحج بصورة رائعة نشرتها المجلة مصحوبة بتعليقات كتبها هو خاصة بوقائع كل صورة. ....... غلاف العدد: حجّاج الجو: حجّاج البحر: المصوّر بالزيّ العربي يقف عند مركز تفتيش بين جدة ومكة: رئيس الوفد المصرى للحجّ مع حاكم جدة (القائم مقام) وهو الأمير عبد الرحمن السديري - رحمه الله-: وأخيرا.... المصوّر مع الملك فيصل -رحمه الله- حينما كان وزيرا للخارجية آنذاك يستعرضان شرائح الصور وقد تقابل الإثنان في مدينة نيويورك عندما كان الملك فيصل رئيسا لوفد المملكة للأمم المتحدة: