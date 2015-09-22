الحجّ قديما

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة خووخه, ‏22 سبتمبر 2015.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]
    كثير من صور الماضي حينما نُشاهدها نتمنّى لو أننا عشنا تلك الفترة الجميلة ... الهادئة ... البسيطة بساطة الحياة لولا تعقيدات البشر الكثيرة.
    مما صادفني على النت هذه الصور الجميلة لزمن أجمل
    لكنه رحل كما ترحل كل الأشياء الجميلة وترك لنا هذه الذكريات
    وما أجملها من ذكريات...!!!
    خووخه
    [​IMG]
    في عام 1372 هـ و الموافق 1953 م
    نشرت مجلة (ناشونال جيوغرافيك_ National Geographic) العالمية في عددها الصادر في شهر يوليو صوراً عن موسم الحج في ذلك العام، اُلتقطت تلك الصور بواسطة عدسة كاميرا تعود لطالب مسلم يُدعى (عبد الغفور شيخ) وهو من أصل باكستاني، والذي كان يعمل مع والده في دولة جنوب إفريقيا فقد أرسله والده إلى جامعة هارفارد الأمريكية لدراسة إدارة الأعمال، وأثناء زيارته للولايات المتحدة ذهب إلى مقر المجلة وأخبرهم أنه سيذهب إلي المملكة هذا العام لأداء فريضة الحج وأنه يريد تصوير مناسك الحجّ لحظة بلحظة ومن ثَمَّ نشرها في المجلة، وبالفعل وافقت المجلة على النشر من باب التعريف بالإسلام وبيان شعائره المقدسة وقد أمدَّت المجلة الطالب بكاميرات فوتوغرافية وقد رجع من موسم الحج بصورة رائعة نشرتها المجلة مصحوبة بتعليقات كتبها هو خاصة بوقائع كل صورة.
    .......
    غلاف العدد:
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    حجّاج الجو:
    [​IMG]
    حجّاج البحر:
    [​IMG]
    المصوّر بالزيّ العربي     يقف عند مركز تفتيش بين جدة ومكة:
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    رئيس الوفد المصرى للحجّ مع حاكم جدة (القائم مقام) وهو الأمير عبد الرحمن السديري - رحمه الله-:
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    وأخيرا....
    المصوّر مع الملك فيصل -رحمه الله- حينما كان وزيرا للخارجية آنذاك     يستعرضان شرائح الصور
    وقد تقابل الإثنان في مدينة نيويورك عندما كان الملك فيصل رئيسا لوفد المملكة للأمم المتحدة:     [​IMG]

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    خووخه, ‏22 سبتمبر 2015
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
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    رد: الحجّ قديما

    كان الحج قديماً لا رياء فيه ولا سمعة
    ولكن الحج الآن أصبح أيسر بارك الله في القائمين على التوسعة وكل سبل الراحة للحجاج

    مميزة كعادتك اخيتي، اسعدني حقاً وجودك هنا
    دمتِ رآئعة أختي خوخه
     
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    سكون الفجر, ‏26 سبتمبر 2015
    #2
  3. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    رد: الحجّ قديما

    حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة سكون الفجر
    معك حقّ فيما قلته عن الحجّ
    وأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم
    .....
    أُؤمّن على دعوتكِ الكريمة
    ولكِ مثلها
    وأدعو الله أن يكتب لكِ ولجميع المسلمين حجّ بيته الحرام
    ....
    أسعدتني بكلماتكِ الطيّبة
    أسعدكّ الله في الدارين
    لكِ شكري وتقديري على جميل مرورك[​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    خووخه, ‏30 سبتمبر 2015
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    رد: الحجّ قديما

    سبحان الله
    كانت الارواح يا اخيتي تخشع والقلوب من الخشية تخفق
    حبا وإشتياقا للبيت العتيق
    الا تشعرين انّ الحج أصبح للأشخاص vip !!
    هيهات وينك يا خووخه من اليوم
    لو تسألي شيخ من الحجاز اليوم له من العمر 90 سنة
    وتقولي له يا بوي وش تسوي عشان يرجع الحج تذهب له مثل ايام الزمان بفرس الكحيلة
    فلا تتوقعي إلا أن يقول لك يا بنتِ يحرق قلبك مثل ما حرقتِ قلبي الليلة
    كانت أيام...لا تنسي في ذاكرته
    جعلك الله من زوار الحرمين يا خووخه
    ولا تنسينا من الدعاء فيه يا أخية :graduation:
    جزاك الله خيرا
    عجوزٌ شرقي يكتب ويقرأ read and write
    أعجبتني الصورة
    [​IMG]
     
    2 معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏17 سبتمبر 2016
    #4
  5. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    رد: الحجّ قديما

    حيّاك الله أخي الكريم العَنْقَاءُ
    هو ما تقول أيها الفاضل
    فالمكان هو المكان لكن الزمان اختلف
    قديما كان لكل شيء طعم جميل ورائحة عطرة
    أما اليوم فالحال مختلف
    أعداد الحجاج كانت قليلة مقارنة بأعداد اليوم
    كما أن الناس كانت تجد مشقة وتعبا في الوصول إلى بلاد الحرمين
    اليوم كل شيء مُيسّر ولكن النفوس اختلفت
    أسأل الله ألا يحرمنا والمسلمين أجمعين من تأدية العبادات بكل خشوع
    ....
    كتب الله لك ولجميع المسلمين حجّ بيته الحرام وأكرمكم بقبوله
    ....
    بارك الله فيك على دعواتك الطيّبة
    ولك مثلما دعوت
    ....
    أعتذر منك لتأخر ردي عليك
    ولك تقديري وامتناني
     
    1 معجب بهذا.
    خووخه, ‏1 أكتوبر 2016
    #5
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    رد: الحجّ قديما

    جزاكِ الله خيرا على قولك أختي خووخه وسعة صدرك
    لو تعملين احصائيات للحجاج اليوم في زمننا هذا سوف تجدين
    أنّ 60% مخالف لتعاليم الحج ..الإستطاعة على سبيل المثال
    اما معاق أو عاق أو مديون
    في زمن بعد النبي بقليل كان الحاج يكتفي بالنية
    أم اليوم ليقول له حاج ، فلان حاج ليحظي بحترام المجتمع ويكون زعيم قبيلة
    قبل سنوات كنت اتصفح النت وجدت عنوان جزائري حاشد من الجماهير
    قلت في نفسي اشاهد ماذا يوجد إذا به ان نزار [جنرال جزائري] ذهب للحج
    قلت ماشاء الله تقبل الله اعماله وفرحة انه معترف بالحج والتعاليم الاسلامية
    بعدها بسنة احضرته قناة الجزيرة وقال انا
    لم اقتل ؟ كنت احلي السلام !!؟ لم اكن مسؤل عن الجرائم؟
    ومُصر انه بريئ ، انا لا ادري كيف سوف يقبل الله توبة احد قتل 200 ألف جزائري في التسعينات
    اي حجة هذه وربنا يقول بالرد عليهم قال تعالي : وقفوهم إنهم مسؤولون ..!! صدق الله العظيم
    اسئل الله ان يجعلك نافعة وغير ضارة
    واكرمك الله كثيرا
     
    خووخه معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏22 أكتوبر 2016
    #6
  7. 21 فارس 21

    21 فارس 21 :: عضو فعّال ::

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    رد: الحجّ قديما

    يعطيك الصحة موضوع رائع
     
    خووخه معجب بهذا.
    21 فارس 21, ‏30 أكتوبر 2016
    #7
  8. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    حيّاك الله مجددا أخي الكريم
    وأعتذر منك لتأخر ردي عليك
    ....
    جزاك الله خيرا على دعواتك الطيّبة
    ولك مثل ما دعوت أيها الفاضل
    ....
    حتى أنا أستغرب من أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الحج ورغم ذلك يُصرّون على تأدية هذه الفريضة
    مع أن الله عزّ وجلّ قال:
    (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا)
    فالله تعالى منح عديمي الاستطاعة هذه الرخصة وهم يتجاهلونها
    ....
    أضف إلى ذلك هؤلاء الذين يُصرّون على الحجّ كل عام
    رغم أن وزارة الحجّ لدينا تُنبّه على أخذ تصريح للحجّ لكل من يرغب في تأدية الفريضة
    ولا تسمح للمرء أن يحجّ كل عام
    والسبب كثرة الأعداد ومزاحمة الناس في الحجّ
    ألا يقرأ هؤلاء أن رسولنا الكريم عليه صلاة ربي وسلامه قد حجّ مرتين فقط
    ومسألة الزحام هذه تتكرر أيضا في عمرة رمضان
    فهناك من يعتمر عشرات المرات ويُضايق الناس في ازدحام المطاف والمسعى
    ....
    أما مسألة ذلك الجنرال فهي تدل على أن هناك من هم فوق القانون رغم أنوفنا
    ألم تُشاهد السيسي حينما جاء إلى السعودية معتمرا وكيف دخل الكعبة
    وهو الذي تلطخت يده بدماء المصريين في رابعة والنهضة وغيرهما
    نسأل الله السلامة من أفعال هؤلاء وأمثالهم
    .....
    أشكرك كثيرا على جميل مرورك وتعقيبك
    ولك تقديري وامتناني

     
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
    خووخه, ‏5 جانفي 2017 على 17:42
    #8
  9. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    السعودية
    حيّاك الله أخي الكريم فارس
    وأعتذر منك لتأخر ردي عليك
    ....
    جزاك الله خيرا على دعوتك الطيّبة
    ولك مثلما دعوت
    ...
    سرّني إعجابك بالموضوع
    أشكرك على مرورك الجميل
    لك تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏5 جانفي 2017 على 17:46
    #9

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