إقتباس لمشاركة العَنْقَاءُ: رد: الحجّ قديما

جزاكِ الله خيرا على قولك أختي خووخه وسعة صدرك

لو تعملين احصائيات للحجاج اليوم في زمننا هذا سوف تجدين

أنّ 60% مخالف لتعاليم الحج ..الإستطاعة على سبيل المثال

اما معاق أو عاق أو مديون

في زمن بعد النبي بقليل كان الحاج يكتفي بالنية

أم اليوم ليقول له حاج ، فلان حاج ليحظي بحترام المجتمع ويكون زعيم قبيلة

قبل سنوات كنت اتصفح النت وجدت عنوان جزائري حاشد من الجماهير

قلت في نفسي اشاهد ماذا يوجد إذا به ان نزار [جنرال جزائري] ذهب للحج

قلت ماشاء الله تقبل الله اعماله وفرحة انه معترف بالحج والتعاليم الاسلامية

بعدها بسنة احضرته قناة الجزيرة وقال انا

لم اقتل ؟ كنت احلي السلام !!؟ لم اكن مسؤل عن الجرائم؟

ومُصر انه بريئ ، انا لا ادري كيف سوف يقبل الله توبة احد قتل 200 ألف جزائري في التسعينات

اي حجة هذه وربنا يقول بالرد عليهم قال تعالي : وقفوهم إنهم مسؤولون ..!! صدق الله العظيم

اسئل الله ان يجعلك نافعة وغير ضارة

واكرمك الله كثيرا ​ إضغط للتوسيع...

حيّاك الله مجددا أخي الكريم

وأعتذر منك لتأخر ردي عليك

....

جزاك الله خيرا على دعواتك الطيّبة

ولك مثل ما دعوت أيها الفاضل

....

حتى أنا أستغرب من أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الحج ورغم ذلك يُصرّون على تأدية هذه الفريضة

مع أن الله عزّ وجلّ قال:

(ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا)

فالله تعالى منح عديمي الاستطاعة هذه الرخصة وهم يتجاهلونها

....

أضف إلى ذلك هؤلاء الذين يُصرّون على الحجّ كل عام

رغم أن وزارة الحجّ لدينا تُنبّه على أخذ تصريح للحجّ لكل من يرغب في تأدية الفريضة

ولا تسمح للمرء أن يحجّ كل عام

والسبب كثرة الأعداد ومزاحمة الناس في الحجّ

ألا يقرأ هؤلاء أن رسولنا الكريم عليه صلاة ربي وسلامه قد حجّ مرتين فقط

ومسألة الزحام هذه تتكرر أيضا في عمرة رمضان

فهناك من يعتمر عشرات المرات ويُضايق الناس في ازدحام المطاف والمسعى

....

أما مسألة ذلك الجنرال فهي تدل على أن هناك من هم فوق القانون رغم أنوفنا

ألم تُشاهد السيسي حينما جاء إلى السعودية معتمرا وكيف دخل الكعبة

وهو الذي تلطخت يده بدماء المصريين في رابعة والنهضة وغيرهما

نسأل الله السلامة من أفعال هؤلاء وأمثالهم

.....

أشكرك كثيرا على جميل مرورك وتعقيبك

ولك تقديري وامتناني



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