الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【مفتوح - مرحبا】

الموضوع في 'متجر أيوب للتسوق الإلكتروني' نشر بواسطة aYyÖub aDaM, ‏6 أكتوبر 2015.

  1. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    الصلاة و السلام على أشرف المرسليـن ...
    الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ...
    ...من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ...
    ...و أشهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ...
    ... و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...
    ...ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ...
    ...ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ...

    ...ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...
    ...فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و خير الهدي هديُ سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ...
    ...و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ...
    ... فاللهم أجرنا و قنا عذابها برحمتك يا أرحم الراحمين...
    ..أما بعد..

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران .
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    السلام عليكم ورحمته وبركاته

    اهلا وسهلا أحبائي الكرام اعضاء منتديات اللمة وشبكة فور الجيريا

    اعلن لكم اليوم عن افتتاحي الرسمي لمتجرايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping

    متجرنا ليس الاول او الافضل ولكن نسعى لتقديم خدمة ولو بسيطة واضافة اجابية للمتنا الحبيبة مع سعينا طبعا الى الافضل والاحسن.

    وتتجلى خدمتنا في تلبية جميع طلبات الشراء من الانترنت و المساعدة في اختيار افضل المنتجات و توجيهكم لأوثق مواقع التسوق ..


    طريقة التعامل:

    مهمتي كتاجر هي الوساطة المالية فقط بمعنى ان مسؤوليتي تنتهي بعد الدفع مباشرة...

    و مع ذلك سيكون هناك توجيه و مساعدة مني للمشتري قبل و بعد عملية الشراء ...


    كيفية طلب سلعة من متجر ايوب للتسوق Ayyoub Shopping :

    - يضع المشتري موضوع الطلب في المتجر و فيه رابط السلعة المراد شرائها ..

    - أقوم انا بفحص رابط السلعة و التأكد من امكانية الشحن وتقديم السعر الاجمالي بالدينار..

    - يقوم المشتري بملئ و ارسال إستمارة المعلومات والدفع لحسابنا في الـ CCP و وضع صورة وصل الدفع في رد موضوعه

    رابط استمارة الطلب :
    اضغط هنا

    - بعد التأكد من وصول المبلغ لحسابنا في الـ CCP اقوم انا بشراء السلعة و ارسال صورة الشراء و تقديم رقم التتبع للمشتري إن توفر ذلك برسالة خاصة.

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    شروط الشراء:

    - الدفع لمواقع التسوق يتم عن طريق الـ Paypal و بطاقة الإئتمانية فقط...
    - لا اشتري من المواقع الغير مجربة او غير الموثوقة تجنبا لحدوث اي مشاكل بعد الشراء, اذا اصر المشتري يتحمل المسؤولية.
    - الشراء يتم من حساباتي في مواقع التسوق و الشحن يتم بأسماء المشترين و إلى عنواينهم.
    -ان كان رقم التتبع يشير ان السلعة خرجت من البلد المصدر و دخلت الجزائر هنا تنتهي مسؤوليتنا.
    - يمنع السلع المحظورة قانونا وشرعا.
    - على المشتري دفع المبلغ المتفق عليه دون زيادة او نقصان.
    - على المبلغ ومجموع ثمن السلع ان لا يقل عن 5 دولار وسندرس امكانية الفليكسي في المستقبل للسلع اقل ثمننا.
    - لا نتحمل المسائل الجمركية في حال قدمنا لك نصحا بتجنب سلعة ما.
    - احيانا قد نتأخر في تنفيذ الشراء حتى عدة أيام في حالات وظروف معينة .
    - يمنع اي ردود جانبية في موضوع الطلبات الا صاحب الطلب والتاجر وشكرا

    مواقع التسوق الموثوقة:

    www.ebay.com
    www.aliexpress.com
    www.dx.com
    www.tinydeal.com
    www.dinodirect.com
    www.miniinthebox.com
    www.unisportstore.com
    www.dx.com

    طرق الدفع المقبولة:

    نقبل الدفع عن طريق الـ CCP فقط:

    السيد: Mahamdi Ayyoub أو محمدي أيوب
    رقم الحساب: 13011225
    المفتاح: 98

    كل شخص يدفع عن طريق الـ CCP ملزم بالانتظار حتى منتصف الليل 00:00 للتأكد من وصول المبلغ لحسابنا عبر موقع البريد الجزائري
    بعد التأكد من وصول المبلغ سيتم الشراء له مباشرة...



    وصول السلع:

    - على كل شخص تم الشراء له و تزويده برقم التتبع ان يقوم باعلامي بعد فترة 30 يوم من تاريخ الشراء ان كان وصلته سلعته ام لا.
    - يرجى عدم كتابة ردود اي سلعتي متى تصل اين هي ...الامر واضح سلع بدون رقم تتتبع من 30 الى 45 يوم وربما اقل ومن برقم تتبع نزودك بالموقع الخاص بتتبع سلعتك.
    - من لا يقوم باعلامي بعد مرور فترة 30 يوم تماما فلا يحق له المطالبة برفع قضية او استرجاع امواله في حالة نصب البائع.
    - كل من تصله سلعه يرجى منه وضع رد في موضوع طلب سلعته و موضوع المتجر "سلعتي وصلتني" ويضع رابط السلعة وصور وصول السلعة.
    - سيكون هناك هدايا وتخفيضات مناسبة من وقت لاخر .


    مصداقية , ثقة وامان - حلاوة التسوق من هنا

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    التعديل الأخير: ‏1 فيفري 2016
    sanaya, zed green, Fethi.dz و 9 آخرون معجبون بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏6 أكتوبر 2015
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - حلاوة التسوق

    أهلا وسهلا بك أخي أيوب

    نتمنى لك افتتاحية موفقة باذن الله


    ربي يوفقك
     
    2 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏6 أكتوبر 2015
    #2
  3. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - حلاوة التسوق

    الهلا تواجدكم يا مرحبا

    وما التوفيق الى من عند الله

    الله يوفقنا جميعا

    شرفنا ردك اختاه :)
     
    aYyÖub aDaM, ‏6 أكتوبر 2015
    #3
  4. Salam Fleur

    Salam Fleur :: عضو فعّال ::

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    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    يعني انه انا نحدد السلعة و نبعثلك الدراهم ل compte CCP و انت تشريها و تبعتهالي ؟؟؟
     
    Salam Fleur, ‏8 أكتوبر 2015
    #4
  5. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ارض الله
    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    نعم انت تدخلي لمواقع التسوق المعروفة مثال :

    www.aliexpress.com

    تختاري اي نوع سلعة وتحطي رابطها في موضوع كما هو موضح في اعلى الموضوع

    انا نلقك تسوى كذا .... دينار

    انت تقوليلي اوكي موافقة

    انا نروح نشريها ونعطيك المعلومات تاعها ووقت الوصول ووووو

    طبعا هذا بعد ما تعمري الاستمارة الي فيها الاسم والعنوان ووووو باش تلحقك السلعة وتدفعي الثمن لحسابنا البريدي

    اي استفسار اخر او حاجة مافهمتيهاش نحن في الخدمة والاجابة عن كل استفساراتكم

    ملاحظة : السلعة مش انا الى نبعثهالك , التاجر الي في الموقع انا دوري هو الشراء ووضع عنوانك وهو يرسلها لك . وتأخد من 15 يوما الى 45 حتى الى 60 يوم للوصول
     
    2 معجبون بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏8 أكتوبر 2015
    #5
  6. Salam Fleur

    Salam Fleur :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    ان شاء الله

    شكراااااا​
     
    1 معجب بهذا.
    Salam Fleur, ‏8 أكتوبر 2015
    #6
  7. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ارض الله
    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    العفو شرفتينا بتواجدك وحضورك


    نحن في الخدمة :)
     
    1 معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏8 أكتوبر 2015
    #7
  8. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    سوق أهراس
    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    السلام عليك آخي

    موفق و ربي يرزقك الحلال
     
    1 معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏8 أكتوبر 2015
    #8
  9. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    رد: الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【 مغلق للمعالجة والتنسيق 】قريبا

    وعليكم السلام اختاه

    الله يوفقنا ويرزقنا الحلال جميعا

    شكرا على تواجدك
     
    aYyÖub aDaM, ‏8 أكتوبر 2015
    #9
  10. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    أخي عندي سؤوال حول السعر
    كنشوف سلعة في موقع التسوق
    مع العلم أنو لا يعرضون الثمن بالدينار الجزائري
    عندها كيف سأعلم كم هو ثمنها بالدينار
    لأني قبل ملئ الاستمارة لازم نكون على علم بسعر السلعة
     
    sanaya, ‏9 جانفي 2017 على 14:02
    #10

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