الافتتاح الرسمي لمتجر ايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shopping - 【مفتوح - مرحبا】

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بســــــــــــم الله الرحمـــن الـــــــــرحيـــــــــــــــــــــــــــمالصلاة و السلام على أشرف المرسليـن ...الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ......من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ......و أشهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ...... و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ......ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ......ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ......ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ......فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و خير الهدي هديُ سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ......و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ...... فاللهم أجرنا و قنا عذابها برحمتك يا أرحم الراحمين.....أما بعد..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران .السلام عليكم ورحمته وبركاتهاهلا وسهلا أحبائي الكرام اعضاء منتديات اللمة وشبكة فور الجيريااعلن لكم اليوم عن افتتاحي الرسمي لمتجرايوب للتسوق الالكتروني Ayyoub Shoppingمتجرنا ليس الاول او الافضل ولكن نسعى لتقديم خدمة ولو بسيطة واضافة اجابية للمتنا الحبيبة مع سعينا طبعا الى الافضل والاحسن.وتتجلى خدمتنا في تلبية جميع طلبات الشراء من الانترنت و المساعدة في اختيار افضل المنتجات و توجيهكم لأوثق مواقع التسوق ..مهمتي كتاجر هي الوساطة المالية فقط بمعنى ان مسؤوليتي تنتهي بعد الدفع مباشرة...و مع ذلك سيكون هناك توجيه و مساعدة مني للمشتري قبل و بعد عملية الشراء ...- يضع المشتري موضوع الطلب في المتجر و فيه رابط السلعة المراد شرائها ..- أقوم انا بفحص رابط السلعة و التأكد من امكانية الشحن وتقديم السعر الاجمالي بالدينار..- يقوم المشتري بملئ و ارسال إستمارة المعلومات والدفع لحسابنا في الـ CCP و وضع صورة وصل الدفع في رد موضوعه- بعد التأكد من وصول المبلغ لحسابنا في الـ CCP اقوم انا بشراء السلعة و ارسال صورة الشراء و تقديم رقم التتبع للمشتري إن توفر ذلك برسالة خاصة.- الدفع لمواقع التسوق يتم عن طريق الـ Paypal و بطاقة الإئتمانية فقط...- لا اشتري من المواقع الغير مجربة او غير الموثوقة تجنبا لحدوث اي مشاكل بعد الشراء, اذا اصر المشتري يتحمل المسؤولية.- الشراء يتم من حساباتي في مواقع التسوق و الشحن يتم بأسماء المشترين و إلى عنواينهم.-ان كان رقم التتبع يشير ان السلعة خرجت من البلد المصدر و دخلت الجزائر هنا تنتهي مسؤوليتنا.- يمنع السلع المحظورة قانونا وشرعا.- على المشتري دفع المبلغ المتفق عليه دون زيادة او نقصان.- على المبلغ ومجموع ثمن السلع ان لا يقل عن 5 دولار وسندرس امكانية الفليكسي في المستقبل للسلع اقل ثمننا.- لا نتحمل المسائل الجمركية في حال قدمنا لك نصحا بتجنب سلعة ما.- احيانا قد نتأخر في تنفيذ الشراء حتى عدة أيام في حالات وظروف معينة .- يمنع اي ردود جانبية في موضوع الطلبات الا صاحب الطلب والتاجر وشكرانقبل الدفع عن طريق الـ CCP فقط:السيد: Mahamdi Ayyoub أو محمدي أيوبرقم الحساب: 13011225المفتاح: 98كل شخص يدفع عن طريق الـ CCP ملزم بالانتظار حتى منتصف الليل 00:00 للتأكد من وصول المبلغ لحسابنا عبر موقع البريد الجزائريبعد التأكد من وصول المبلغ سيتم الشراء له مباشرة...- على كل شخص تم الشراء له و تزويده برقم التتبع ان يقوم باعلامي بعد فترة 30 يوم من تاريخ الشراء ان كان وصلته سلعته ام لا.- يرجى عدم كتابة ردود اي سلعتي متى تصل اين هي ...الامر واضح سلع بدون رقم تتتبع من 30 الى 45 يوم وربما اقل ومن برقم تتبع نزودك بالموقع الخاص بتتبع سلعتك.- من لا يقوم باعلامي بعد مرور فترة 30 يوم تماما فلا يحق له المطالبة برفع قضية او استرجاع امواله في حالة نصب البائع.- كل من تصله سلعه يرجى منه وضع رد في موضوع طلب سلعته و موضوع المتجر "سلعتي وصلتني" ويضع رابط السلعة وصور وصول السلعة.- سيكون هناك هدايا وتخفيضات مناسبة من وقت لاخر .مصداقية , ثقة وامان - حلاوة التسوق من هنا