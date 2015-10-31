دندنات قلبي

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [متصفحات]' نشر بواسطة أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015.

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  1. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    اليوم بإذن الله سأفتح زاوية لي
    اليوم بإذن الله سيكون لي ركن هناء
    هناء سينبض قلمي وسيصرخ قلمي وسيبوح قلمي
    هناء سيبكي قلمي وسيضحك قلمي وسيغني ويرقص قلمي
    سيعبر عن آلامي عن أحزاني عن أفراحي وضحكاتي
    عن الواقع المحزن وعن الواقع المفرح
    هناء سيصرخ من أعماقي وسيعزف سمفونية نبضاتي
    وسأرسم أجمل لوحة لكلماتي
    سأصف لغة وجمال العيون وألم الفراق و آهات الشوق وفرحة اللقاء
    سيكون للأمطار مكان وللعواصف مكان وللبحر مكان
    وللنجوم مكان وللقمر مكان وللعصافير مكان
    أنا وقلمي وهذياني وبعثرة لنبضاتي


    مرحبا بكم وبملاحضاتكم وآرائكم ومشاراتكم

    أمير الجزائر....

    وادي ســوف 2015/10/31
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    #1
    18 معجبون بهذا.
  2. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    حبيبتي لست مثل البنات لأنك ملاك
    ولست من هذا الزمان فكيف لا أهواك
    وعيني تعشقك وتبحر في بحر عيناك
    وقلبي يطير فرحا وفي جمال سماك
    ويدي ترتعش عندما تلامس يداك
    [FONT=&amp]فأنت أميرة أحلامي و أمنية لقيآك

    [/FONT]    [FONT=&amp]دندنة قلمي[/FONT][FONT=&amp]
    [/FONT]

    [​IMG]
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    #2
    17 معجبون بهذا.
  3. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    بحثت في دواوين الشعر النزارية
    وقلبت جميع صفحات الكتب العاطقية
    عن معنى حبك وهواك يا صاحبة النظارت الطبية
    فلم أجد شيء يقنعني أو يفسر حالتي الرومانسية

    دندنة قلمــي
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏31 أكتوبر 2015
    #3
    9 معجبون بهذا.
  4. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    شاهدتك في تلك المنطقة البعيدة
    قادمة على حوافرك الصغيرة
    وبجمال وجهك كنت منيرة
    تتراقصين بمشيتك الأنيقة
    بيضاء اللون و كنت سعيدة
    وعيونك كبيرة و كحيلة
    ورائحتك كانت أجمل ريحة
    وشعرك يتطاير مثل الحريرة
    حقيقة كنت أجمل من الأميرة

    دندنة قلمي
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    أمـيـر الـجـزائـر, ‏1 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏1 نوفمبر 2015
    #4
    10 معجبون بهذا.
  5. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    ما أجمل فنجاني من يديك
    وما أجمل قهوتي من عينيك
    وما أجملها وهي تداعب شفتاي
    بحرارة الشوق ولهفة حبك أنتي
    فملأي قلبي بحب من فنجانك
    وداعبي خصلاتي بنكهة قهوتك
    فأنتي فنجاني وانتي ألهامي
    وأنتي أجمل شيئ في حياتي
    وأنتي...وأنا...وقهوتي
    رواية...لا....تنتهي

    دندنة قلبي

    [​IMG]
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏1 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏1 نوفمبر 2015
    #5
    11 معجبون بهذا.
  6. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    الشوق أليك يقتلني
    والحنين اليك يمزقني
    فكلما شاهدت النجوم أشوفك
    وكلما تأملت الورود تخيلتك
    وكلما ذكر الحب تذكرتك
    فأنتي في العقل تمكنتي
    وفي الحلم استوطنتي
    وعلى عرش قلبي تربعتي
     ولاينبض القلب الا باسمك أنتي

    دندنة قلمي
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏2 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏2 نوفمبر 2015
    #6
    12 معجبون بهذا.
  7. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    تحت حبات المطر....رميت البصر

    شاهدت حبيبتي قادمة تحت زخات المطر

    تتراقص بمشيتها مثل حورية البحر

    والسعادة والفرح في قلبها أستقر

    واختلطت دموع الشوق مع قطرات المطر

    تعالي سيدتي لنختبئ تحت الشجر

    حيث يوجد الورود والياسمين والزهر

    فنظرنا إلى أنفسنا فتاه العقل والفكر

    وابتسمنا وأيقنا أننا مجنونان هذا الدهر

    فقاطعت صمتي وارتمت بين ذراعيا والصدر

    و انحنت في حضني كانحناء القمر

    فأحسستها طفلة صغيرة في العمر


    تقول هل أنا في حلم أم هذا سحر؟؟

    دندنة قلمي
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏2 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏2 نوفمبر 2015
    #7
    10 معجبون بهذا.
  8. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    دندنة بسيطة اهديها إلى أغلى إنسانة في الكون,
    مهما كتبت ومهما وصفت فلن أوافي أو استوفي حقها...
    أمـــي الحبيبـة...

    دونتك في كل صفحاتي
    وفي جميع دفاتري
    بحبـر قلمــي
    وكتبت على قلبي
    أحبــك يا أمـي
    فمداد قلبي لن يكفيك
    ومهما سطرت فلن أوافيك
    حروفي حبي لن تستوفيك
    وبروحي وبجسدي سأفديك
    فاعذريني يا أمـي...
    عن زلت من زلات لساني
    ولأني سهرتك الليالي
    وطيش صغري لأني كنت لا أبالي
    وحماقة وعنفوان شبابي
    وخوفك وحيرتك دائما على حالي
    بقلمـي
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏3 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏3 نوفمبر 2015
    #8
    11 معجبون بهذا.
  9. سوسن سوسو

    سوسن سوسو :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    40
    الإعجابات المتلقاة:
    68
    رد: دندنات قلبي

    جمييييييييييل كلماتك
    لاشيء يكفي لتعبير عن لام وعن مدى الحب الذي نكنه لها
    .........احبك يا امي......
     
    سوسن سوسو, ‏3 نوفمبر 2015
    سوسن سوسو, ‏3 نوفمبر 2015
    #9
    5 معجبون بهذا.
  10. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    سوسن سوسو

    كل الشكر لتواجدك في متصفحي
    كل الشكر لمداخلتك وكلماتك الجميلة
    أسعدني أنك كنتي هناء

    دمتي بخير وسعادة سيدتي
    لك كل التقدير والاحترام

     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏3 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏3 نوفمبر 2015
    #10
    5 معجبون بهذا.
  11. سوسن سوسو

    سوسن سوسو :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    40
    الإعجابات المتلقاة:
    68
    رد: دندنات قلبي

    شكرا لك أخي أمير الجزائر
    والله لكل كلماتك روعه ربي مايحرمنه منها
     
    سوسن سوسو, ‏3 نوفمبر 2015
    سوسن سوسو, ‏3 نوفمبر 2015
    #11
    2 معجبون بهذا.
  12. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    يا نجمتــي...أخبـريـها


    بأني أكتبها كل ليلة على الشمعة

    وأن القمر من حزني ينزل دمعة

    وأن النجوم لم تعد مضيئة بل ظلمة

    وأني أرسل لها أشواقي مع طيور البجعة

    ولا ينبض القلب إلا باسمها لأنه أجمل كلمة
    وقلبي يتمنى لقاءها يوم خميس أو جمعة

    دندنة قلمي
     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏4 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏4 نوفمبر 2015
    #12
    8 معجبون بهذا.
  13. سوسن سوسو

    سوسن سوسو :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    40
    الإعجابات المتلقاة:
    68
    رد: دندنات قلبي

    الله الله عليك يا رمنسي
     
    سوسن سوسو, ‏4 نوفمبر 2015
    سوسن سوسو, ‏4 نوفمبر 2015
    #13
    3 معجبون بهذا.
  14. louizalina

    louizalina :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    463
    الإعجابات المتلقاة:
    891
    رد: دندنات قلبي

    waw 44444444444
     
    louizalina, ‏4 نوفمبر 2015
    louizalina, ‏4 نوفمبر 2015
    #14
    3 معجبون بهذا.
  15. نور الامان

    نور الامان :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    252
    الإعجابات المتلقاة:
    450
    رد: دندنات قلبي

    رووووووعة لا. تعبير. بعد كلما تك الراقية
     
    نور الامان, ‏4 نوفمبر 2015
    نور الامان, ‏4 نوفمبر 2015
    #15
    3 معجبون بهذا.
  16. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    سوسن سوسو

    العفو أختي الكريمة

    أسعدني أن كلماتي البسيطة أعجبتك

    تحياتي وأحتراماتي لك



     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    #16
    1 معجب بهذا.
  17. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    سوسن سوسو

    العفو أختي الكريمة

    أسعدني أن كلماتي البسيطة أعجبتك

    تحياتي وأحتراماتي لك



     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    #17
    1 معجب بهذا.
  18. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    louizalina

    كل الشكر لمرورك من هناء

    أسعدني حضورك هناء

    دمتي بخير وسعادة



     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    #18
    2 معجبون بهذا.
  19. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    نور الايمان

    الروعة لا تكتمل الا بحضور المبدعين من أمثالك سيدتي الفاضلة
    كل الشكر لمديحك لقلمي المتواضع
    أسعدتني مشاركتك وتواجدك هناء

    دمتي بخير وسعادة
    لك كل التقدير والاحترام

     
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    #19
    1 معجب بهذا.
  20. أمـيـر الـجـزائـر

    أمـيـر الـجـزائـر :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 فيفري 2013
    المشاركات:
    5,039
    الإعجابات المتلقاة:
    12,540
    رد: دندنات قلبي

    اعذريني إن خانني اللسان

    فأمامك كل شيء يصبح جبان

     لإن حبك أوصلني إلى الهذيان

     ولأنك لست من هذا الزمان

     وبلاد عشقك لم يعرفها إنسان

     وهواك لا يوجد في مكان

     وعجز عن وصفك أي فنان

     أحبك وحبي لك إدمان

     وحبك لم أجد له عنوان

     وسحر جمالك لم يكتب في ديوان

     وعجز عن وصفك أي فنان

     فذاب قلبي وحتى العينان

     وسكنت القلب و الوجدان

     وتغزلت فيك الشفتان

     و أصبحت لك عاشق ولهان
    وسأنقش على قلبي بإتقان

     أحبـــــك

     يا صاحبة الجمال الفتان

    بقلمي
     
    التعديل الأخير: ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    أمـيـر الـجـزائـر, ‏5 نوفمبر 2015
    #20
    6 معجبون بهذا.
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