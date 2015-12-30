أقلآمي تتبعثر

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏30 ديسمبر 2015.

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  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياتي
    كالنسمةٍ الباردةٍ تلامس وجنتي
    وكالريحٍ الطيبةٍ تعطر ارجاء المكان
    تاخذني بذكراهم سعاده وتلقفني بهم لهفه
    وترحل سريعاً
    هذا ما تركوه لي من ضحكاتهم التي لازال صداها في مخيلتي
    وهمساتهم الرقيقه التي بقيت حبيسة في اعماقي وجداني





    كل تلك اللحظات الجميلة التي رسمت بالوان زاهيه
    أصبحت مجرد ذكرى تلطخت بالوان سوداء كأيبه
    فجأة وبدون وداع يسبق الفراق
    وجدت حياتي بين احضان البرد المخيف وحيدا
    لايدفء بروده احساسي الا حرارة الدموع المنسكبه بحُرقه
    ان اتلاعب بعقارب الزمن واعيدها كما كانت
    لكي اجد حياتي مغلفه بحبهم ومسروقه بودهم
    هي امنيه يبعثها شووقي اليهم
    ولكنها امنيه لا تحلق بي بعيدا عن واقعي المخدوش
    نظرت لمن حولي بصعوبة
    تلك الورود الذابله
    لاشك أنها تشتاق الى انفاسهم لكي تحيا من جديد
    ونظرت تارة للشمس وهي تختبئ خلف الغيوم
    لأنها تخفي ملامح الحنين

    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏30 ديسمبر 2015
    #1
  2. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أقلآمي تتبعثر


    ان تظهر شيئآ وتخفي اشيآء
    تلك هي آنآ
    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏30 ديسمبر 2015
    #2
  3. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    دعوآ كلمآتي تبكي مكآني
    مآدمت لا استطيع أنآ
    لعلي ارتآح
    G]
    [​IMG]
     
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    #3
  4. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    أخيرآ
    انه فصل الشتآء
    المطر ينزل !

    [​IMG]
     
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    #4
  5. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    مثلمآ يقآل باليابانية
    oyasoumi mina San
    تصبحون على خير اخوتي    [/CENTER]
    [​IMG]
     
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    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    يبدو وكآنه مضى عآم على آخر ما كتبت
    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏2 جانفي 2016
    #6
  7. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    ولطآلمآ كآنت هوآيتي استعآدة ذكريآت الماضي
    وجوه ...ابتسامات ...ضحكآت...كلمآ تذكرتهآ زآد شهيقي صوتآ
     
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    #7
  8. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    لا اعلم هل انا وحدي من تفعل ذلك ام هنآك من يشبهني
    {الاهتمآم بأنآس لا تدرك وجودي}{لمآذا أعرفهم ولا يعرفونني؟}
     
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    #8
  9. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    يآ رب !
    أنت وحدك تعلم ♥
     
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    #9
  10. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    صلينا الفجر !
    هآ هو أول ايام الدرآسة قد بدأ
    نسألك التوفيق والتفوق يا رب وقبل كل ذلك الهدآية
    ومثلمآ يقآل باليابانية
    yoooooch gambarree
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏3 جانفي 2016
    #10
  11. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    منتدى المطبخ الجزائري
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    مدونة جميلة، هادئة، ولكنها حزينة جداً
    أرجوا أن يدخلها الفرح يوماً
    ..
    وفقك الله لما يحبه ويرضاه عزيزتي
    وإن شاء الله تفرحينا بنجاحك حبيبتي
    المعذرة على التطفل :)
    في امان الله غاليتي ​
     
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    سكون الفجر, ‏3 جانفي 2016
    #11
  12. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    هذا من ذوقك اختي
    لكنهآ لا تزن ريشة أمآم كلمآتك الرآئعة بحق:regards01:
    ولطآلما ابدع قلمنآ حزنآ ما نفعل ؟
    ان شآء الله يآرب هذا مآأتمنى ^^:love01:
    تطفل ؟ ان كآن هذا تطفلآ فأكثري :yahoo01:منه يا فتآة ههههههه
    مرورك يعني الكثير والكثيرw^w:-r
    دمت في رعآية الله اختي العزيزة على قلبي ^^:$
    وهذه القهوة المسآئية من يدي :bravo01:ههه ارتشفي وبالهنآء ان شآء الله :sport02:
    [​IMG]
     
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    #12
  13. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    أخيرآ أول الدروس مع استآدة الريآضيآت بعد 4 شهور من الغيآب
    ظرآفة ... معآملة ,,, ضحكة ,,, ابتسآمة ,,, وفسحة صدر
    أحبك استآذتي ,,, لن نخيب املك ان شاء الله ^^
    [​IMG]
     
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    #13
  14. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    قصيدة ....سمعت فيها صدى صوتي في القسم لأول مرة

    ثورة الشرفاء




    إليكم القصيدة
    مددنا خيوط الفجر ..قم نصنع الفجرا...... وصغنا كتاب البعث ..قم ننشر السفرا
    وسقنا سفين الوعد حمرا شراعهـــــا...... يوجهها للنصر ، من وعــــد النصرا
    ورثنا عصا موسى ، فجدد صنعهـــا ....... حجانا ،فراحت تلقف النار لا السحرا
    وكلم موسى الله في الطور خفيـــــة...... وفي الأطلــس الجبــار كلمنــــا جهرا
    عبرنـــا على السبع الشداد نشقهـــــا....... ولم تثــنــنا الأرزاء ،أن نعبر العشرا
    ونفرض في الدنيا احترام وجودنـــا....... وننشر في أحلافها الرعــب و الذعرا
    ونحن بنو الأشراف عرب،طباعنــا ........مقدسة ، لا نضـــمر الغــش و الغدرا
    تباركت شهــرا بالخوارق طافحــــا........ وسبحان من بالشعب ،في ليله أسرى
    فكم كنت يا رحمان،في الشك غارقا ........فآمنت بالرحمن ، في الثورة الكبرى
    ولبـــاك شعب ، كــاد يفقــد ظنــــه....... بوعـــدك لـولا أنـــه يـحـفــظ الذكرا
    و أشربـته حــب الشـهــادة فارتمى........ على غمــرات الموت تلهبه الذكرى
    وفي ساحة التحرير سوق، قوامها........ ضمــائر قوم لا تبـــاع ولا تشـــرى
    و نحن بنو الأشراف عُرْبٌ طباعُنا ...... مقدسةٌ لا نَضمر الغش والغـــــدر
    فرنسا ذَرِي الأوهام فالوهْم ُقاتـــُل ...... فلسنا نُضَحّي من جرائرنا شبرا
    وان أعجبتكم ثروةً في بطونــِـــــها ...... حفرنا لكم في بطن صحرائنا قبرا
    إذا ابتسََمتْ فاضت براعمُها نـــدى ...... وان حركت أجفانَها نَفَثَتْ ســـحرا
    سَنُثَارُ حتى يعلم الكـــــــــون أنّنا ...... أردنا، فأَرْغمنا بإصرارنا الدهـــرا
    ويا عربياً في بلادِ شقيــــــــــــقة ....... عروبتُنا من يستطيع لها نكــــــرا؟
    فما حربُنا إلاّ امتــــــــــدادٌُ لثورة ...... أَرَادَ لها من كان يخذلنا خســــــرا
    فلا عــز حتــى تسـتـقـل جزائر........ ولا مجد حتى نصنع الوحدة الكبرى
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏4 جانفي 2016
    #14
  15. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    وتبعثرت اقلامي ..


    هنا وهناك ..


    كما تتبعثر احلامي ..


    حاولت ان اجمع اقلامي ..


    لأكتب بها احزاني ..


    لم استطع ..


    ولم واتمكن ..


    حاولت جاهدةً ..


    تصارعت فيني الدموع ..


    حاولت ان اكتمها ..


    لم استطع ..!!


    احتضنت وسادتي وبقوه ..


    بكيت من اعماق قلبي ..


    لم اتوقف عن الدموع ..


    ماذا حل بي ؟؟ّ!!


    ليس من عادتي ان ابكي هكذا !!!


    وجدت نفسي ابحر في احزاني ..


    في سفينة متهالكةً ..


    كلما جئت يميناً اكاد ان اسقط واغرق ..


    وان جئت يساراً اكاد ان اسقط واغرق ..


    جئت في وسط السفينه ..


    حتى هدّأت من روعي ..


    وهدأت امواج احزاني ..


    عدت من جديد الى ارض خيالي ..


    اردت ان اكتب ماذا حل في امواج احزاني ..


    لم اجد اقلامي ..


    وجدتها مبعثرةً متناثرةً ..


    كأحلامي ..


    حاولت ان امسك بأي قلم لأكتب واخرج مافي داخلي ..


    اخيراً مسكت احدى اقلامي ..


    وكتبت بوحي ..


    كتبت كل شيء ..


    انتهت الاوراق ..


    وانتهت اقلامي ..


    ولم انتهي من بوحي !!


    اريد ان اكتب واكتب ..


    لكن للأسف ماحل بأوراقي واقلامي ..


    اوقفني عن الكتابه ..


    وبدأت دموعي بالإنهيااااار !!!


    طرح بقمة الرووووعه
     
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    أسير نفسي, ‏4 جانفي 2016
    #15
  16. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    خطوآت تتثآقل امام تحقيقي لآحلآمي
    بك ومنك واليك يا رب
    توفيقك
    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏16 ماي 2016
    #16
  17. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏16 ماي 2016
    #17
  18. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏16 ماي 2016
    #18
  19. جمالي في حجابي

    جمالي في حجابي :: عضو متألق ::

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    رد: أقلآمي تتبعثر

    من أنفاس لا تهدأ .. يبدأ الحديث
    وحين يعلم أنه إليكِ ..
    يلبس حلة القصيد .. وصوت النغم
    إليك أكتب .. واصابعي ترقص على لوحة المفاتيح
    تعلم انها تكتب لكِ ..
    إليكِ أكتب ..
    فلا تتركي القلم يتعذب ...
    أعجبتني من أجلك سأحضر
    القمـــر على كفي
    وسأزرع الورد على خــــــــدي
    سأهديك طفولتـــــــي
    وأرقيك بشبابــــي.
    كذاك كان موضوعك
    لكـ خالص احترامي​
     
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    جمالي في حجابي, ‏16 ماي 2016
    #19
  20. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
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    رد: أقلآمي تتبعثر

    في هذا الوقت
    الناآس تفكر في رمضان وكيف تقضيه وتستمتع بوقع الكلمة على النفس
    وانا افكر في امتحان البكآلوريآ//لازم نراجع الفسفرة التاكسدية مليح في المايتيكوندري//
    [​IMG]
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏5 جوان 2016
    #20
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