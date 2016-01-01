الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة Mr Brahim, 3 جانفي 2016.
بسكـــرة تحيّكم :regards01:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
يسلمك خويا ناسها ملاح وطيبين
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
كل الشكر والتقدير لك
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
الله يحفظك خويا و اهل الجزائر كلهم طيبين
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
تحيا بسكرة
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
هذا وين عرفت انك بسكرية :d :regards01:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
:down::down: اساامة علاااااااااااااااه تكذب عليه هههه ناسهااااا كيمااا لي حطهاااااااااااااااااااا:tongue02:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
تحيا:love01:ليك برك ههههههههههه:d
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
يشرفني مرورك اخي العزيز و الشكر و التقدير لك ايضا :regards01:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
بسكرية حرة بصح مقيمة في قسنطينة هههههههه
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
-_- مازالك في عوايدك :down:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
هههههههههههههههههههههههههه ربي يخليك :thumb_up02::yahoo01:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
هههههههه بصحتك :thumb_up02:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
¤ بيكسل ~ Pexel ¤ هذاااااااااااا وشيه ههههه:tongue02:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
و الله خسارة كي نحاو الكاليش
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
لا حول و لا قوة الا بالله
:down:
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
و الله صح خسارة كبيرة
رد: ¤ بيكسل ~ Pexel ¤
طريق مسجد الصحابي الفاتح عقبة ابن نافع الفهري - مدينة سيدي عقبة - ولاية بسكرة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).