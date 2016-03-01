تحية الحب يا أمي تحية الحب سيدتي التي حملت أحلامها و رحلت تحية الحب سيدتي التي لم يسع لها الوقت لتودعني تحية الحب سيدتي التي عاشت كل حياتها من أجل الإنتماء الذاتي تحية الحب سيدتي كنت طوال حياتك منبر ذهبي بالنسبة لي تحية الحب سيدتي كل بساط أمشي عليه أحس به أنه من صنع يديك تحية الحب سيدتي التي علمتني بأن لا أتزلف ولا أتملق ولا أمسح الجوخ تحية الحب سيدتي كنت أكتب بنبض من حياتك واليوم ماذا سيحدث ؟؟؟ تحية الحب سيدتي...أمي...ذاتي...جائزتي تحية الحب سيدتي ذهبت وتركت الحياة بكبرياء تحية الحب سيدتي التي كنت دائما تقولين لي الإنسان المسحوق سوف يخرج الى الحياة تحية الحب يا أمي...لن أبكيك بعد اليوم ... لأنك في ذاتي --------------------- منقول