تحية الحب يا أمي

[FONT="]إذا حدثتني عن الحبّ والحنان، أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي، فالأمّ نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمدُّ قوّتنا و إصرارنا[/FONT]

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[FONT="]اللهم ارحم امهاتنا و امهات المؤمنين و اجعلهن من نساءالجنة

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