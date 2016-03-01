تحية الحب يا أمي

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, ‏25 فيفري 2016.

الصفحة 1 من أصل 6
  1. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    تحية الحب يا أمي
    تحية الحب سيدتي التي حملت أحلامها و رحلت
    تحية الحب سيدتي التي لم يسع لها الوقت لتودعني
    تحية الحب سيدتي التي عاشت كل حياتها من أجل الإنتماء الذاتي
    تحية الحب سيدتي كنت طوال حياتك منبر ذهبي بالنسبة لي
    تحية الحب سيدتي كل بساط أمشي عليه أحس به أنه من صنع يديك
    تحية الحب سيدتي التي علمتني بأن لا أتزلف ولا أتملق ولا أمسح الجوخ
    تحية الحب سيدتي كنت أكتب بنبض من حياتك واليوم ماذا سيحدث ؟؟؟
    تحية الحب سيدتي...أمي...ذاتي...جائزتي
    تحية الحب سيدتي ذهبت وتركت الحياة بكبرياء
    تحية الحب سيدتي التي كنت دائما تقولين لي الإنسان المسحوق سوف يخرج الى الحياة
    تحية الحب يا أمي...لن أبكيك بعد اليوم ... لأنك في ذاتي
    ---------------------
    منقول
     
    14 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏25 فيفري 2016
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,377
    الإعجابات المتلقاة:
    9,905
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    السلام عليكم اخي الكريم
    افهم من كلامك ان الام متوفية رحمها الله وان كان لا واتمنى ان لا يكون لا اطال الله في عمرها
    لا يوجد اغلى ولا اعز من الام حتى لو وجد الاب لن يعوض غيابها العلاقة بيننا وبين امهاتنا لا تعوض لا بالزوجة ولا بالاولاد
    حفظ الله كل ام ورحم كل ام وانار قبرها وجعلها من سكان اهل الجنة يا رب
     
    3 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 فيفري 2016
    #2
  3. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي


    حدثوني عن الاشتياق أحدثكم عن روح سكنت التراب لم تفارق خيالي
    ------------------------------------------------
    حفظ الله امي وامهاتكم واطال الله في اعمارهن
    اللهم اجعل والدينا ممن يدخلون الجنة بغير حساب
     
    5 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 فيفري 2016
    #3
  4. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    [FONT=&quot]إذا حدثتني عن الحبّ والحنان، أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي، فالأمّ نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمدُّ قوّتنا و إصرارنا[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]اللهم ارحم امهاتنا و امهات المؤمنين و اجعلهن من نساءالجنة
    [/FONT]
     
    4 معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏29 فيفري 2016
    #4
  5. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    [​IMG]
     
    3 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 فيفري 2016
    #5
  6. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    2,543
    الإعجابات المتلقاة:
    6,598
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    [FONT=&quot]الأم هي أهم جزء من أجزاء الأسرة، وهي أول كلمة ينطقها الطفل، وهي رمز الحب الصادق والحنان والتضحية، ورمز العطاء فهي تعطي دون أن تنتظر مقابل ويكفيني أن أقوال لكم الجنة تحت أقدام الأمهات[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]​
     
    1 معجب بهذا.
    Princesse Diyor, ‏29 فيفري 2016
    #6
  7. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    قلب الام طاهر يعطر ناظريك بجميل الدعوات وأطيب الكلمات

    الامهات يحملون مصابيح نور في قلوبهم تفيض نوراً وإشراقاً لمن يهوي إليهم
    اللهم زدهم إيمان وتقى ويسر لهم الخير حيث حلوا وحيثما ارتحلوا
    برضا الام تحلو الحياة و بابتسامة الام تهون المشكلات و باستغفار الام تنقضي الحاجات و بدعاء الام تتحقق المستحيلات
    اللهم إني أحببت امي فقلبها ذهب و أخلاقها أدب

    امهاتنا يغلقون باب العتب و لا يقصرون
    اللهم بارك لهم في أعمارهم و أوقاتهم و أسعدهم و أحفظهم
     
    3 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 فيفري 2016
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    [​IMG]
     
    2 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 فيفري 2016
    #8
  9. ام سراج الدين وملك

    ام سراج الدين وملك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2013
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    5,246
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    تحية لامي ولو انها رحلت بدون ان اراها
    تحية حب وشوق وحنين ودمع جرح الخد
    تحية حنين دام سنين
    تحية لكي يا امي لانك احن من الحنين
    سامحيني ياامي ان خطأت فيكي يوما
    تحية مني اليكي يا اغلى الناس
     
    4 معجبون بهذا.
    ام سراج الدين وملك, ‏1 مارس 2016
    #9
  10. ام سراج الدين وملك

    ام سراج الدين وملك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2013
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    5,246
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    الغربة بعدتني عنك ي اغلى الحبايب لو عرفت انكي سترحلين دون ان اودعك.

    لما كنت خرجت من بلدي الام وعنك يا نبض قلبي
    الف رحمة عليك يالحنينة
     
    2 معجبون بهذا.
    ام سراج الدين وملك, ‏1 مارس 2016
    #10
  11. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    رحمها الله وجعلها من اهل الجنة ان شاء الله
    ولا نجد ما نقول الا ما قاله رسول الله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏2 مارس 2016
    #11
  12. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    الف رحمة عليها وصبركم الله على فراقها

    قال تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ }
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏2 مارس 2016
    #12
  13. ام سراج الدين وملك

    ام سراج الدين وملك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2013
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    5,246
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    امين اخي الله يرحمها
     
    1 معجب بهذا.
    ام سراج الدين وملك, ‏2 مارس 2016
    #13
  14. " ام بلقيس "

    " ام بلقيس " :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2015
    المشاركات:
    320
    الإعجابات المتلقاة:
    757
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    اشتقت لكي يا امي..................
    اسال الله ان يطيل في عمرك و ان يشفيك و كل امهات المسلمين و المسلمات
     
    1 معجب بهذا.
    " ام بلقيس ", ‏2 مارس 2016
    #14
  15. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    إن شاء الله يا رب العالمين
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏2 مارس 2016
    #15
  16. ام سراج الدين وملك

    ام سراج الدين وملك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2013
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    5,246
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    امين اختي ربي يطول في عمر ميمتك وربي يجمعك بيها
     
    1 معجب بهذا.
    ام سراج الدين وملك, ‏2 مارس 2016
    #16
  17. Ľă Mîšš HîBă

    Ľă Mîšš HîBă :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جويلية 2014
    المشاركات:
    605
    الإعجابات المتلقاة:
    1,046
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    اللهم ارحم امهاتنا و امهات المؤمنين و اجعلهن من نساءالجنة
     
    1 معجب بهذا.
    Ľă Mîšš HîBă, ‏14 مارس 2016
    #17
  18. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    [​IMG]
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏19 مارس 2016
    #18
  19. وردة النرجس

    وردة النرجس :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2015
    المشاركات:
    900
    الإعجابات المتلقاة:
    1,793
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: تحية الحب يا أمي

    سالوني ايهما اجمل
    امك ام القمر!!
    قلت إذا رايت امي نسيت القمر.......
    و إذا رايت القمر تذكرت امي
    اللهم إحفظ جميع امهاتنا
    و بارك لهن و احسن خاتمتهن
     
    1 معجب بهذا.
    وردة النرجس, ‏19 مارس 2016
    #19
  20. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,733
    الإعجابات المتلقاة:
    4,188
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: تحية الحب يا أمي

    [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏20 مارس 2016
    #20
الصفحة 1 من أصل 6