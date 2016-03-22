انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏22 مارس 2016.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,294
    الإعجابات المتلقاة:
    34,346
    نقاط الجوائز:
    351
    [​IMG]

    السلام عليكم اهل اللمة الافضال زوار منتدى اهنا فرغ واش كاين في قلبك

    بعد تفكير طويل وبعد ملاحظات عديدة ارتأت ادارة القسم افتتاح سلسلة تحت مسمى

    [ سلسلة مشاكـــــل و حلــــول ]

    وهي عبارة عن سلسلة متميزة نقوم فيها بعرض مجموعة من المشاكل التي تعترض حياة

    بعض الناس ومن بينهم الاعضاء الكرام سواء كانت هاته المشاكل :

    *مشاكل مالية
    *مشاكل زوجية
    *مشاكل دراسية

    وغيرها من المشاكل التي يحتار فيها صاحبها من الحلول ويعجز عن التقدم نحو باب فرجه

    فنحاول معا اعضاءا ومشرفين البحث عن الحلول الواقعية لهاته المشاكل


    الهدف من هذه السلسلة :

    تتلخص اهداف سلسلتنا في الآتي :

    -عوض ان ننتظر قسم مشكلتي في مساعدة اؤلئك الذين ضاقت عليهم السبل وبحيث من الممكن ان لا يوصل
    صاحب المشكلة اسباب ودوافع وصوله الى ذالك الهم فنحاول في هذه السلسلة ان نعبر بكل دقة عن اجزاء المشكلة
    - محاولة ترقية شخصيات اعضائنا الكرام في اسلوب حل المشاكل من خلال بعث هاته السلسلة بحيث يحاول العضو
    الكريم القراءة التحليلة للمشكلة من جميع النواحي حتى يستطيع ان يقدم حلا جميلا وواقعيا لهاته العقدة


    اما اخيرا وليس آخرا :

    فان ادارة القسم قد ارتات وضع جائزة تحفيزية بحيث يتحصل العضو صاحب احسن حل واحسن تحليل
    على شهادة شرفية مقدمة من ادارة القسم كتعبير منا عن شكرا للعضو وتحفيز له في قادم المواعيد .

    [​IMG]


    وفي الاخير اقدم اعتذاري للاخت ام ياسمين على التاخير في اطلاق هذه السلسلة وكذا أعضاء اللمة الكرام الذين هم بحاجة ماسة الى هاته السلسلة
    بالتوفيق للجميع
    :regards01:
     
    17 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏22 مارس 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,319
    الإعجابات المتلقاة:
    73,210
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزيرة أحــــلآمي
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليك
    مليحة هذ السلسلة متنوعة
    بالتوفيق لكم
     
    5 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏22 مارس 2016
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,916
    الإعجابات المتلقاة:
    52,460
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سلسلة رائعة وهي من أهم ماقدم حتى الآن في المنتدى
    فكرة نبيلة ومفيدة حقا للأعضاء
    في انتظار الانطلاقة بالتوفيق ان شاء الله
     
    7 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏22 مارس 2016
    #3
  4. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,294
    الإعجابات المتلقاة:
    34,346
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    ان شاء الله لن يتاخر العدد الاول
    شكرا للجميع :regards01:..
     
    7 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏22 مارس 2016
    #4
  5. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,294
    الإعجابات المتلقاة:
    21,137
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    سلام عليكم

    سلسلة هادفة ومميزة حقاا..

    بارك الله فيكم ع الطرح ..

    بالتوفيق للجميع
     
    5 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏22 مارس 2016
    #5
  6. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,422
    الإعجابات المتلقاة:
    9,422
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الوادي
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم
    بارك الله فيكم على هذه السلسلة
    و بالتوفيق.
     
    3 معجبون بهذا.
    sozy, ‏22 مارس 2016
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    14,345
    الإعجابات المتلقاة:
    29,253
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم

    فكرة جميلة.. أن شاء الله نستفادوا منها كلنا
     
    2 معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏22 مارس 2016
    #7
  8. نظرة تفاؤل

    نظرة تفاؤل :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2011
    المشاركات:
    1,269
    الإعجابات المتلقاة:
    423
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فكرة شابة
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    3 معجبون بهذا.
    نظرة تفاؤل, ‏22 مارس 2016
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,410
    الإعجابات المتلقاة:
    9,957
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم
    سلسلة رائعة ومميزة ان شاء الله نساعدو على قد ما نقدرو بحول الله ولو بالكلمة الطيبة
    ربي يجازيكم
    شكرا
     
    4 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 مارس 2016
    #9
  10. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,227
    الإعجابات المتلقاة:
    3,221
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    سلسلة رائعة ..و فكرة مميزة ...ان شاء الله كامل نتعاونو و نحلو كل المشاكل

    بارك الله فيك عمو حكيم
     
    4 معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏22 مارس 2016
    #10
  11. أم لينة

    أم لينة
    :: مشرفة ::
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعـايتهم     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    2,143
    الإعجابات المتلقاة:
    5,150
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    فكرة نبيلة شكرا لكم
     
    2 معجبون بهذا.
    أم لينة, ‏22 مارس 2016
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,766
    الإعجابات المتلقاة:
    32,684
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم
    جمييييل جداًّ راقني الفكرة صراحة ^^
    يعني بدل ما نستناو وقوع المشاكل خلي نقطعوها مسبقاً
    ننتظر العدد الأوّل بلهفة
    بارك الله فيكم خويا حكيم
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    2 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 مارس 2016
    #12
  13. ¬Đỉaмơŋđ ✿

    ¬Đỉaмơŋđ ✿
    :: مشرفة ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    3,243
    الإعجابات المتلقاة:
    7,845
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    فكرة مميزة ، يعطيكم الصحّة
    إن شاء الله ربي يجعلنا سبب في حل المشكلة ومساعدة صاحبها ولو بجزء بسيط (الكلمة الطيبة)
     
    1 معجب بهذا.
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏22 مارس 2016
    #13
  14. كنت أنثى

    كنت أنثى :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    1,808
    الإعجابات المتلقاة:
    3,899
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    موفقين ان شاء الله
    و ربي يهني كل واحد
    في الانتظار .....
     
    1 معجب بهذا.
    كنت أنثى, ‏22 مارس 2016
    #14
  15. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,122
    الإعجابات المتلقاة:
    5,673
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    رد: انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

    السلام عليكم
    فكرة ممتازة هكدا كامل نستفادوا منها
    ربي يجازيك كل خير
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏22 مارس 2016
    #15
  16. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,294
    الإعجابات المتلقاة:
    34,346
    نقاط الجوائز:
    351
    اعادة رفع السلسلة انتظرونا مع اول عدد
    بارك الله في الجميع
    واتأسف كمشرف على الغاء هذه السلسلة بسبب
    الحالة النفسية المحبطة التي مررت بها في 2016 لكن سنعيد لها الحياة في 2017
    ان شااء الله مزيد من التقدم ارجو ان تكونو في الانتظار
     
    hakim story, ‏7 جانفي 2017 على 20:12
    #16

مشاركة هذه الصفحة