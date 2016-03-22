انطلاق سلسلة " مشاكـــــل وحلــــــــــــول "

ا لسلام عليكم اهل اللمة الافضال زوار منتدى اهنا فرغ واش كاين في قلبك



بعد تفكير طويل وبعد ملاحظات عديدة ارتأت ادارة القسم افتتاح سلسلة تحت مسمى



[ سلسلة مشاكـــــل و حلــــول ]



وهي عبارة عن سلسلة متميزة نقوم فيها بعرض مجموعة من المشاكل التي تعترض حياة



بعض الناس ومن بينهم الاعضاء الكرام سواء كانت هاته المشاكل :



*مشاكل مالية

*مشاكل زوجية

*مشاكل دراسية



وغيرها من المشاكل التي يحتار فيها صاحبها من الحلول ويعجز عن التقدم نحو باب فرجه



فنحاول معا اعضاءا ومشرفين البحث عن الحلول الواقعية لهاته المشاكل





الهدف من هذه السلسلة :



تتلخص اهداف سلسلتنا في الآتي :



-عوض ان ننتظر قسم مشكلتي في مساعدة اؤلئك الذين ضاقت عليهم السبل وبحيث من الممكن ان لا يوصل

صاحب المشكلة اسباب ودوافع وصوله الى ذالك الهم فنحاول في هذه السلسلة ان نعبر بكل دقة عن اجزاء المشكلة

- محاولة ترقية شخصيات اعضائنا الكرام في اسلوب حل المشاكل من خلال بعث هاته السلسلة بحيث يحاول العضو

الكريم القراءة التحليلة للمشكلة من جميع النواحي حتى يستطيع ان يقدم حلا جميلا وواقعيا لهاته العقدة





اما اخيرا وليس آخرا :



فان ادارة القسم قد ارتات وضع جائزة تحفيزية بحيث يتحصل العضو صاحب احسن حل واحسن تحليل

على شهادة شرفية مقدمة من ادارة القسم كتعبير منا عن شكرا للعضو وتحفيز له في قادم المواعيد .

وفي الاخير اقدم اعتذاري للاخت ام ياسمين على التاخير في اطلاق هذه السلسلة وكذا أعضاء اللمة الكرام الذين هم بحاجة ماسة الى هاته السلسلة

بالتوفيق للجميع