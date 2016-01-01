[SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise][COLOR=DarkGreen][FONT=Arial][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=5][SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][SIZE=7][COLOR=Red][FONT=Arial][FONT=Arial]۩[/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]□[/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]■––––•(-نرحب بجميع رواد واعضاءومتابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية-)•––––■ □ ۩ لتكون هده المساحة لكم خصيصا* .* .... ۩فضفضة ♠ ♣ ❦ ☂أدبية۩ (معناها لاتخرج عن اطارها الأدبي تكون خواطر أو شعر ) نرجو منكم احترام قوانين المنتدى والاطلاع عليها مجددا ضوابط وقوانين المشاركة في منتدي الشعر والخواطر ملاحظة : أي ردود خارجة عن مجال الفكرة المطروحة (ردود دردشة ،واقتباسات لاعلاقة لها،وكلمات مثل :صحا فطورك وكلمات باللغة الدارجة ستُحذف مباشرة ،والعضو الذي يتعمّد تكرار المخالفات ستُطبّق عليه قوانين المنتدى ...) الرجاء التفهّم وشكرا (نقلا عن الاخت) فضفضة أدبية-ملتقى لجميع الأقلام- حظ موفق