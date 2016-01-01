فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [منقـولات]' نشر بواسطة نجمة البحر20, ‏13 أفريل 2016.

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  1. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن الديكور والعناية المنزلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    1,237
    الإعجابات المتلقاة:
    2,859
    [​IMG]

    [SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise][COLOR=DarkGreen][FONT=Arial][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=5][SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][SIZE=7][COLOR=Red][FONT=Arial][FONT=Arial]۩[/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]□[/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]––––•(-نرحب بجميع رواد واعضاءومتابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية-)•––––■ □ ۩
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    حظ موفق
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏20 ديسمبر 2016 على 17:33
    نجمة البحر20, ‏13 أفريل 2016
    نجمة البحر20, ‏13 أفريل 2016
    #1
    7 معجبون بهذا.
  2. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن الديكور والعناية المنزلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    1,237
    الإعجابات المتلقاة:
    2,859
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    ڪُـلّمَـآ أحْسَنْـتً نِيّتَڪَ أحْسَـטּ آللّـہُ حَـآلڪْ
    ۈڪُلّمَـآ تَمَنّيتً آلخَيْرَ لِغَيْرڪَ !!
    جَآءَڪَ آلخَيْرٌ مِـטּ حَيْثْ لاً تَحْتَسبْ
     
    نجمة البحر20, ‏13 أفريل 2016
    نجمة البحر20, ‏13 أفريل 2016
    #2
    4 معجبون بهذا.
  3. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    عِندمآ يَسقُط نَظرُك على صُورَة قدِيمَة لكْ .. كُنتَ فِيهآ سعِيداً !
    سَتَعِيشُ تلكَ السّعادَة مرَّة أخرَى، ولكِنّ بنكهَة الحُزن !...~
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #3
    3 معجبون بهذا.
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    ثـَلآثة أشّيـآء تجعلُ منْ يُخطئُ بَ حقكْ
    يكّرهُ وُجودَه فيْ هذه آلحيآة !!
    أسَلوبْ راقيْ , وَ بسّمة دآفئةْ , ونبرة هِآدئة
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #4
    4 معجبون بهذا.
  5. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    البـسـمـة لا تعـنـي الـفـرح ,، والــدمــعـة لا تعـني الضيــاع ،,
    "فأحيــانــا" نبكــي من الفــرح
    ونبتـــسـم في لحظـــات ألــوداع.
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #5
    3 معجبون بهذا.
  6. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    وفى الصبر مشقة يعقبها فرح جميل.*
    فالحمد الله دائما وابدا
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #6
    3 معجبون بهذا.
  7. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    القرآن : ينفع ، يشفع ، ويرفع
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #7
    3 معجبون بهذا.
  8. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    [​IMG]

    وَ تَبقَى أقرَبُهُم إٍلَى قَلبٍي

    رَغمَ المُدُنٍ التّي تَفصٍلُنآ !
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #8
    3 معجبون بهذا.
  9. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    ﻛُـﻦْ ﺃﻧﻴﻘﺎً ﻓﻲْ ﺣﺪﻳﺜﻚْ ،،
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #9
    5 معجبون بهذا.
  10. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    عندما نترُك إنتظار الأشياء ، تأتي وحدها...!
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #10
    5 معجبون بهذا.
  11. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    سَيَكُونُ لَكـ نَصٍيبُُ مٍن دُعَآئٍي

    كَمآ فٍي كُلّ صلآة!
     
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏13 أفريل 2016
    #11
    4 معجبون بهذا.
  12. n"cr 13

    n"cr 13 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    12
    الإعجابات المتلقاة:
    24
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    لأجلك تعرت حروفي ، و لأجلك انحنى شموخ كبريائي
    فلا تغتال بغيابك النبض الحزين ، فألم الشوق جرم يهتك عرض الاحاسيس المرهفة
     
    n"cr 13, ‏13 أفريل 2016
    n"cr 13, ‏13 أفريل 2016
    #12
    4 معجبون بهذا.
  13. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن الديكور والعناية المنزلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    1,237
    الإعجابات المتلقاة:
    2,859
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    طابت بكِ الأيامُ وافرحتاهْ أنتِ الأمانيْ والغنى والحياهْ فليذهبِ الليلُ غفرنا لهُ ما دام هذا الصبح عقبى دجاهْ !


    "إبراهيم ناجي"


     
    نجمة البحر20, ‏16 أفريل 2016
    نجمة البحر20, ‏16 أفريل 2016
    #13
    5 معجبون بهذا.
  14. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن الديكور والعناية المنزلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    1,237
    الإعجابات المتلقاة:
    2,859
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    وإطراق طرفِ العينِ ليسَ بنافعٍ.. إذا كان طرفُ القلبِ ليسَ بمطرقِ

     
    نجمة البحر20, ‏16 أفريل 2016
    نجمة البحر20, ‏16 أفريل 2016
    #14
    5 معجبون بهذا.
  15. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
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    شكوبيستان
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    الإنتظآر هو اسم لرجلِِ مغرور و متعجرف يهوى الاستبداد ...

    ههْ طرقْ
     
    sarakoukou, ‏29 أفريل 2016
    sarakoukou, ‏29 أفريل 2016
    #15
    5 معجبون بهذا.
  16. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,220
    الإعجابات المتلقاة:
    20,889
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    شكوبيستان
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏



    ههْ نسيتُ أنه يجبُ عليَّا أن أحلم أحلامََا إفريقيهْ ...
     
    sarakoukou, ‏29 أفريل 2016
    sarakoukou, ‏29 أفريل 2016
    #16
    4 معجبون بهذا.
  17. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    ربي منَحني "قَلباً " مُبتَسم يُسعَد من حُولي إذ رَآنى
    و أغمرهُ بالقُوة والصَبر .. حَتى لايَضعف أَمام شِيء سِواكا
     
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    #17
    2 معجبون بهذا.
  18. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏


    [​IMG] يَا كُلَ أُمنِياتِي صَبـراً , فَـ إِن رَبِـي مُجيبْ



    [​IMG]
     
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    #18
    3 معجبون بهذا.
  19. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    انَا أتنَفسُ فقَط .. وهَذه ليْست الحَياهـ
     
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    #19
    2 معجبون بهذا.
  20. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,277
    الإعجابات المتلقاة:
    73,109
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: فضفضة أدبية✎ملتقى لجميع الأقلام✏

    يـا رَب إقِضي حِاجَتي وَ آنس وَحدَتي وَ فَرجّ كربتي
     
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    الحلم الوردي, ‏30 أفريل 2016
    #20
    2 معجبون بهذا.
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