شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

لجنة التنسيق و التنفيذ: بمثابة حكومة تنفذ قرارات المجلس الوطني للثورة الحكومة المؤقتة: سلطة تنفيذية تمثل الثورة تأسست يوم 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة برئاسة فرحات عباس ( تم تحويل لجنة التنسيق والتنفيذ الى حكومة مؤقتة) . الفدائيون: خلايا سرية في المدن تقوم بعمليات ضد مصالح العدو وغلاة المعمرين والخونة. المسبلون: ويتركزون خصوصا في الأرياف دورهم الأساسي التموين و التسليح والتخزين ونقل المعلومات وكذلك التواصل بين الثورة والشعب. المحتشدات: تجميع الجزائريين في العراء في ظروف قاسية ( تكون في الأرياف لعزل الشعب عن الثوار).