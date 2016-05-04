شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات



لجنة التنسيق و التنفيذ : بمثابة حكومة تنفذ قرارات المجلس الوطني للثورة



الحكومة المؤقتة : سلطة تنفيذية تمثل الثورة تأسست يوم 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة برئاسة فرحات عباس ( تم تحويل لجنة التنسيق والتنفيذ الى حكومة مؤقتة) .



الفدائيون: خلايا سرية في المدن تقوم بعمليات ضد مصالح العدو وغلاة المعمرين والخونة.



المسبلون : ويتركزون خصوصا في الأرياف دورهم الأساسي التموين و التسليح والتخزين ونقل المعلومات وكذلك التواصل بين الثورة والشعب.



المحتشدات : تجميع الجزائريين في العراء في ظروف قاسية ( تكون في الأرياف لعزل الشعب عن الثوار).​