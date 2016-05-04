شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏4 ماي 2016.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    1,049
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة

    لجنة التنسيق و التنفيذ: بمثابة حكومة تنفذ قرارات المجلس الوطني للثورة

    الحكومة المؤقتة    : سلطة تنفيذية تمثل الثورة تأسست يوم 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة برئاسة فرحات عباس ( تم تحويل لجنة التنسيق والتنفيذ الى حكومة مؤقتة) .

    الفدائيون: خلايا سرية في المدن تقوم بعمليات ضد مصالح العدو وغلاة المعمرين والخونة.

    المسبلون: ويتركزون خصوصا في الأرياف دورهم الأساسي التموين و التسليح والتخزين ونقل المعلومات وكذلك التواصل بين الثورة والشعب.

    المحتشدات: تجميع الجزائريين في العراء في ظروف قاسية ( تكون في الأرياف لعزل الشعب عن الثوار).​
     
    2 معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏4 ماي 2016
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    7,019
    الإعجابات المتلقاة:
    17,873
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص^^
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    جزاك الله خيرا
    بالتوفيق
    في امان الله
     
    3 معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏4 ماي 2016
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    1,049
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    وجزاك الله كل خير اختي
    شكرا لمرورك العطر
    دمت في حفظ الرحمان​
     
    3 معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏4 ماي 2016
    #3
  4. اسيل الحياة

    اسيل الحياة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    1,099
    الإعجابات المتلقاة:
    2,652
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    شكرا جزيلا لك
     
    3 معجبون بهذا.
    اسيل الحياة, ‏5 ماي 2016
    #4
  5. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    1,237
    الإعجابات المتلقاة:
    2,864
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    الف شكر على هذه المعلومات
     
    4 معجبون بهذا.
    نجمة البحر20, ‏5 ماي 2016
    #5
  6. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    1,049
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    وفيكم بارك الله و سدد خطاكم
    شكرا لمروركم العطر​
     
    2 معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏5 ماي 2016
    #6
  7. تـريـــاق المحـبـة

    تـريـــاق المحـبـة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 مارس 2016
    المشاركات:
    1,000
    الإعجابات المتلقاة:
    2,395
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    جزاك الله خيرا شكرا جزيلا لكي
    بالتوفيق
     
    2 معجبون بهذا.
    تـريـــاق المحـبـة, ‏5 ماي 2016
    #7
  8. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    1,049
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    رد: شرح : لجنة التنسيق و التنفيذ , الحكومة المؤقتة , الفدائيون , المسبلون , المحتشدات

    وجزاكم الله الف خير
    شكرا لمروركم العطر
     
    جيهان جوجو و اسيل الحياة معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏7 ماي 2016
    #8
  9. يونس قاسم

    يونس قاسم
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    2,347
    الإعجابات المتلقاة:
    9,450
    نقاط الجوائز:
    111
    بارك الله فيك اختي
    استفدت منك حقا
    شكرا لك
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    يونس قاسم, ‏10 جانفي 2017 على 00:04
    #9

مشاركة هذه الصفحة