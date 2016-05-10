جاك وارد او يوسف ريس

جاك وارد وكان يعرف أيضا باسم جاك بيردي كان هاربا من الكنيسة عندما اعتنق الإسلام في أواخر القرن 16 الميلادي وتحول طاقمه بالكامل أيضا إلى الإسلام معه.

كان القبطان جاك مهوسا بالطيور الصغيرة خلال فترة وجوده في تونس )حيث هرب(. لدرجة أن السكان المحليين دعوه جاك عصفور - وهكذا حصل علي الاسم جاك بيردي.

اصبح اسمه بعد الاسلام يوسف ريس و تزوج من هاربة اخري من الذين اعتنقوا الإسلام أيضا تدعي جاسمينا الصقلية

كان الكابتن جاك بيردي معروفا بانه سكير قبل الاسلام وقد وتوقف عن شرب الكحول عندما اعتنق الاسلام.

وكان له دور فعال في إنقاذ الآلاف من اليهود والمسلمين الفارين من أراضيهم في اسبانيا في القرون السادس عشر والسابع عشر , والفيلم الامريكي "قراصنة الكاريبي " من بطولة "جوني ديب " و الذي مثل دور "جاك سبارو " و معناه جاك عصفور .. ماهو الا تشويه لصورة هذا القبطان المسلم .