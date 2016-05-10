جاك وارد او يوسف ريس

الموضوع في 'منتدى تاريخ وعلماء الإسلام' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, ‏10 ماي 2016.

  1. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    جاك وارد وكان يعرف أيضا باسم جاك بيردي كان هاربا من الكنيسة عندما اعتنق الإسلام في أواخر القرن 16 الميلادي وتحول طاقمه بالكامل أيضا إلى الإسلام معه.
    كان القبطان جاك مهوسا بالطيور الصغيرة خلال فترة وجوده في تونس )حيث هرب(. لدرجة أن السكان المحليين دعوه جاك عصفور - وهكذا حصل علي الاسم جاك بيردي.
    اصبح اسمه بعد الاسلام يوسف ريس و تزوج من هاربة اخري من الذين اعتنقوا الإسلام أيضا تدعي جاسمينا الصقلية
    كان الكابتن جاك بيردي معروفا بانه سكير قبل الاسلام وقد وتوقف عن شرب الكحول عندما اعتنق الاسلام.
    وكان له دور فعال في إنقاذ الآلاف من اليهود والمسلمين الفارين من أراضيهم في اسبانيا في القرون السادس عشر والسابع عشر , والفيلم الامريكي "قراصنة الكاريبي " من بطولة "جوني ديب " و الذي مثل دور "جاك سبارو " و معناه جاك عصفور .. ماهو الا تشويه لصورة هذا القبطان المسلم .
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏10 ماي 2016
    #1
  2. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    رد: جاك وارد او يوسف ريس

    باآآركَ الله فيك وجزاآآاك الله خيرا
     
    *فاطمة الزهرة*, ‏10 جويلية 2016
    #2
  3. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    رد: جاك وارد او يوسف ريس

    بارك الله فيكم
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏24 أكتوبر 2016
    #3
  4. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    رد: جاك وارد او يوسف ريس

    بارك الله فيكم
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    taleb2011, ‏25 أكتوبر 2016
    #4
  5. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: جاك وارد او يوسف ريس

    باركــــــــ الله فيك
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏28 أكتوبر 2016
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
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    رد: جاك وارد او يوسف ريس

    هذه فائدة.
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏12 ديسمبر 2016
    #6
  7. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    جزاكم الله كل خير
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ديسمبر 2016 على 10:37
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    أتمنى ان يعلم بها الجميع
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ديسمبر 2016 على 10:37
    #8
  9. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    شكرا ... يارك الله فيكم
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ديسمبر 2016 على 10:37
    #9