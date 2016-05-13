للخُشُـــوعْ في الصَلآة

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏13 ماي 2016.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    اخياتي الغاليات هذه بعض الاسرار لكي نخشع في صلاتنا
    نسأل الله ان يهدينا اليه

    لـكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها :

    1 / قم بتغيير السور القصيره التي تقرأها دائما واحفظ سورا جديدة ..

    2 / استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعه للعظيم ..

    3 / وأنت تخر ساجدا تذكر انك أقرب ماتكون لرب العالمين ، أطل سجودك .

    4 / تذكر عند سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى ! و بأن الآخرة خير وابقى !

    5 / استشعر قدمك ، بصرك ، سمعك ، صحتك وقف له بكل ذل وأشكره ..

    6 / تلذذ في صلاتك حتى تصبح لك راحه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " أرحنا بها يا بلال " ! راحه يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه ..

    7 / أقبل على الصلاه كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب.. أقبل وأسجد واجعل رحمة المولى تحتضنك فهو أرحم عليك من التي ولدتك !

    8 / قبل لقاء العزيز تعطر ، ترتب ، استحضر قلبك .. وقل : " ربي لاتجعل في قلبي سواك "

    9 / تذكر ان المولى أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين .. فلنكن منهم


    اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة

    في امان الله
     
    5 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏13 ماي 2016
    #1
  2. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

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    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    يا الله !
    بوركت اخيتي
    اللهم اجعلنا من الخاشعين المقبلين عليها اقبال الطفل على من يحب يا رب
    موضوع في القمة اخيتي
    جزاك الله عنا الف خير
     
    3 معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏16 ماي 2016
    #2
  3. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    و فيكي بارك الله غاليتي
    آمين يآ ربْ
    العفووو غاليتي
    سررت جدا بمرورك
     
    2 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏16 ماي 2016
    #3
  4. جمالي في حجابي

    جمالي في حجابي :: عضو متألق ::

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    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    دائما متميزة في الانتقاء
    سلمت على روعه طرحك
    نترقب المزيد من جديدك الرائع
    دمت ودام لنا روعه مواضيعك

    لكـ خالص احترامي​
     
    3 معجبون بهذا.
    جمالي في حجابي, ‏16 ماي 2016
    #4
  5. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك اختي
    موضوعك افادني جدا جزاك الله خيرا
    اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة امين يارب العالمين
    بالتوفيق والنجاح لك
    في امان الله
     
    2 معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏16 ماي 2016
    #5
  6. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    العفـــــــو
    و فيكن بارك الله
    نورتــــن​
     
    2 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏18 ماي 2016
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    السلام عليكم
    ربي يجازيك كل خير حبيبتي
    ربي يرزقنا الخشوع يارب
    تحياتي لك
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏18 ماي 2016
    #7
  8. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    و عليكم السلام
    العفـــو
    آمين يا اختي
     
    1 معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏18 ماي 2016
    #8
  9. ام ريحانة16

    ام ريحانة16 :: عضو مُشارك ::

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    رد: للخُشُـــوعْ في الصَلآة

    بارك الله فيك
     
    عآشقة الجنة معجب بهذا.
    ام ريحانة16, ‏21 ماي 2016
    #9
  10. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    و فيكي بارك الله أختي​
     
    عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:21
    #10