للخُشُـــوعْ في الصَلآة



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اخياتي الغاليات هذه بعض الاسرار لكي نخشع في صلاتنا

نسأل الله ان يهدينا اليه



لـكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها :



1 / قم بتغيير السور القصيره التي تقرأها دائما واحفظ سورا جديدة ..



2 / استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعه للعظيم ..



3 / وأنت تخر ساجدا تذكر انك أقرب ماتكون لرب العالمين ، أطل سجودك .



4 / تذكر عند سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى ! و بأن الآخرة خير وابقى !



5 / استشعر قدمك ، بصرك ، سمعك ، صحتك وقف له بكل ذل وأشكره ..



6 / تلذذ في صلاتك حتى تصبح لك راحه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " أرحنا بها يا بلال " ! راحه يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه ..



7 / أقبل على الصلاه كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب.. أقبل وأسجد واجعل رحمة المولى تحتضنك فهو أرحم عليك من التي ولدتك !



8 / قبل لقاء العزيز تعطر ، ترتب ، استحضر قلبك .. وقل : " ربي لاتجعل في قلبي سواك "



9 / تذكر ان المولى أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين .. فلنكن منهم





اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة



في امان الله

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