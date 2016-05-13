للخُشُـــوعْ في الصَلآة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخياتي الغاليات هذه بعض الاسرار لكي نخشع في صلاتنا نسأل الله ان يهدينا اليه لـكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها : 1 / قم بتغيير السور القصيره التي تقرأها دائما واحفظ سورا جديدة .. 2 / استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعه للعظيم .. 3 / وأنت تخر ساجدا تذكر انك أقرب ماتكون لرب العالمين ، أطل سجودك . 4 / تذكر عند سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى ! و بأن الآخرة خير وابقى ! 5 / استشعر قدمك ، بصرك ، سمعك ، صحتك وقف له بكل ذل وأشكره .. 6 / تلذذ في صلاتك حتى تصبح لك راحه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " أرحنا بها يا بلال " ! راحه يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه .. 7 / أقبل على الصلاه كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب.. أقبل وأسجد واجعل رحمة المولى تحتضنك فهو أرحم عليك من التي ولدتك ! 8 / قبل لقاء العزيز تعطر ، ترتب ، استحضر قلبك .. وقل : " ربي لاتجعل في قلبي سواك " 9 / تذكر ان المولى أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين .. فلنكن منهم اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة في امان الله