مواساة صديق.. في غدر صديق.. لا تبتئس صديقي.. لا تحتار.. لا عجب.. هكذا هو.. صديق حميم.. أوّل النهار.. و سحابة خيبة.. أخر النهار.. لا تبتئس.. صديقي.. لا تحزن.. إن سقاك.. من كأس الخذلان.. من كنت تحسبه.. من الخلّان.. لا تبتئس.. صديقي.. لا تحزن.. إن هو غدر.. و كان قليل الوفاء.. هو.. مثل زهور.. الهندباء.. الزرقاء.. منها و الصفراء.. لا تتفتّح إلّا.. عند الشروق.. و تنغلق.. بشحّ.. آخر المساء.. لا تبتئس.. صديقي.. لا تحزن.. هو مثل الزهور في الكبرياء.. لا تلقي بالاً.. للأرض.. و لا تشرئب أعناقها.. إلّا للسماء.. لا تبتئس.. صديقي.. و لا تحزن.. إن رحل.. ذاك الصديق المزيّف.. فرحيله لن.. يعكّر الصفاء.. طب نفسا.. صديقي.. هكذا هيّ الحياة.. و رحيله.. لن ينهي.. عهد الأصدقاء.. بقلم: فارس البوح.. ღ