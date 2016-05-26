لا تبتئس صديقي..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏26 ماي 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    مواساة صديق.. في غدر صديق..

    لا تبتئس صديقي..
    لا تحتار..
    لا عجب.. هكذا هو..
    صديق حميم.. أوّل النهار..
    و سحابة خيبة.. أخر النهار..
    لا تبتئس.. صديقي..
    لا تحزن..
    إن سقاك.. من كأس الخذلان..
    من كنت تحسبه.. من الخلّان..
    لا تبتئس.. صديقي..
    لا تحزن..
    إن هو غدر.. و كان قليل الوفاء..
    هو.. مثل زهور.. الهندباء..
    الزرقاء.. منها و الصفراء..
    لا تتفتّح إلّا.. عند الشروق..
    و تنغلق.. بشحّ.. آخر المساء..
    لا تبتئس.. صديقي..
    لا تحزن..
    هو مثل الزهور في الكبرياء..
    لا تلقي بالاً.. للأرض..
    و لا تشرئب أعناقها.. إلّا للسماء..
    لا تبتئس.. صديقي..
    و لا تحزن..
    إن رحل.. ذاك الصديق المزيّف..
    فرحيله لن.. يعكّر الصفاء..
    طب نفسا.. صديقي..
    هكذا هيّ الحياة..
    و رحيله.. لن ينهي.. عهد الأصدقاء..​


    بقلم: فارس البوح.. ღ
     
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    فارس البوح, ‏26 ماي 2016
    #1
  2. la brunette

    la brunette :: عضو مُشارك ::

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    رد: لا تبتئس صديقي..

    وما اآكثر عددهم رفاآق اآلزيف
    مؤْلمة وقاآآسية هي خيبتنا بالآلآصدقاء

    لكن لكل خذلان نسياآآن ويبقى البعد اآآنسب الحلول
    جميل جدآا ارتشاف بوحك سيدي دمت متأآلّقا
    تحياتي ...
     
    4 معجبون بهذا.
    la brunette, ‏27 ماي 2016
    #2
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: لا تبتئس صديقي..

    ماشاء الله كلمات في القمة
     
    2 معجبون بهذا.
    أسير نفسي, ‏27 ماي 2016
    #3
  4. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    رد: لا تبتئس صديقي..

    كلمات رائعة و معبرة
    بارك الله فيك
    ننتظر مزيدا من ابداعاتك
     
    2 معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏27 ماي 2016
    #4
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: لا تبتئس صديقي..

    كلّ الجمال في مرورك النديّ.. و تعقيبك الرائع..
    ردّك الفاخر.. أسعدني.. وأثلج صدري..
    دام عبق مرورك.. سيّدتي الفاضلة..
    ودّي.. وتقديري..​
     
    la brunette, yaso ياسمين و أسير نفسي معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏27 ماي 2016
    #5
  6. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    ‏21 ماي 2016
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    رد: لا تبتئس صديقي..

    بوركت أخي الكريم..
    سعيد أنا.. لإعجابك بحرفي المتواضع..
    شكرا جزيلا لك ..على ردّك الطيّب..
    ودّي.. وتقديري.. لك.. يا فاضل..
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏27 ماي 2016
    #6
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
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    رد: لا تبتئس صديقي..

    وفيكم بارك.. أختي الكريمة..
    الرّوعة تجلّت في أريج مرورك..
    وكريم ردّك..
    شكرا جزيلا لك.. يا فاضلة..
    ودّي.. وتقديري.. ​
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏27 ماي 2016
    #7
  8. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    غرداية
    الصداقة هدية الله في الحياة
    أسوأ الأصدقاء هم الذين يخادعون
    لأنهم لايسيئون فقط لأصدقاءهم
    وإنما يسيئون لمعنى الصداقة أيضا
    والصداقة لو عرفتهم
    حتما ستتبرأ منهم
    الصداقة ليست هي قائمة مملوءة بالأصدقاء في مواقع التواصل الإجتماعي
    ولا هي الدردشة على مدار اليوم
    الصداقة قلب يخفق بشدة عندما يصيبك مكروه
    ويد لا تتردد في مساعدتك
    وقد تحرم نفسها لتعطيك
    ولسان يدعو لك بظهر الغيب
    اللهم احفظ لي صداقاتي
    وأدمها للأبد
    سلمت أناملك
     
    مريم باباعمي, ‏31 ديسمبر 2016 على 20:33
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    كلمات معبرة
    رسمت معنى
    في انتظار جديدك اخي
     
    yaso ياسمين, ‏31 ديسمبر 2016 على 23:24
    #9