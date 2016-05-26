مواساة صديق.. في غدر صديق..



لا تبتئس صديقي..

لا تحتار..

لا عجب.. هكذا هو..

صديق حميم.. أوّل النهار..

و سحابة خيبة.. أخر النهار..

لا تبتئس.. صديقي..

لا تحزن..

إن سقاك.. من كأس الخذلان..

من كنت تحسبه.. من الخلّان..

لا تبتئس.. صديقي..

لا تحزن..

إن هو غدر.. و كان قليل الوفاء..

هو.. مثل زهور.. الهندباء..

الزرقاء.. منها و الصفراء..

لا تتفتّح إلّا.. عند الشروق..

و تنغلق.. بشحّ.. آخر المساء..

لا تبتئس.. صديقي..

لا تحزن..

هو مثل الزهور في الكبرياء..

لا تلقي بالاً.. للأرض..

و لا تشرئب أعناقها.. إلّا للسماء..

لا تبتئس.. صديقي..

و لا تحزن..

إن رحل.. ذاك الصديق المزيّف..

فرحيله لن.. يعكّر الصفاء..

طب نفسا.. صديقي..

هكذا هيّ الحياة..

و رحيله.. لن ينهي.. عهد الأصدقاء..​