الشّوق.. نديمي..

ان هناك اشياء كثيرة حين تغيب عني

يغيب معها الوجود

وتتوقف بعدها الحياه

وأعلم جيدا

انك كل هذه الاشياء ...

عندما تغيب الشمس..يأتي القمر

وعندما يغيب المساء..يأتي النور

وعندما يغيب اليأس..يأتي الأمل

وعندما يغيب الفرح..يأتي الحزن

وعندما يغيب الناس..يأتي آخرون

وحدك عنما تغيب

تترك كل الأشياء خلفك في حالة غياب

