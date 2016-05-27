الشّوق.. نديمي..

أتسامرني.. أيّها الشّوق..؟؟ هذه اللّيلة.. أتفعل..؟؟ كما كنت تفعل..!! كعادتك معي.. كلّ ليلة.. لا تتحاذق معي..!! أيّها الشّوق.. أنت تعلم.. ليس لي.. نديم غيرك.. يقارعني كؤوس.. الشّوق إليها.. حتّى.. وقت السّحر.. و حتّى.. ينبلج الصبح.. عندها.. تظاهر بأنك.. تتركني.. و ارحل..!! و أنا سأتظاهر.. بأنك.. ترحل.. و كلانا يعلم.. أنّك لن ترحل.. أعلم أنّك.. سوف تعود.. و كعادتك.. كلّ ليلة.. و النّاس.. جميعا رقود.. إلّا أنا.. لتجدني.. أنتظرك.. كعادتي.. كلّ ليلة.. لتسامرني.. و نسهر مثل.. السّكارى و اللّصوص.. لنتجرّع.. نفس الكؤوس.. كؤوس.. الشّوق إليها.. سنُحدث الصّخب.. و الضّوضاء.. لكن.. بألف صمت.. و صمت.. و سأروي لك.. قصصا عنها.. و روايات.. و سأقول عنها.. الكثير.. الكثير.. من الكلمات.. تراقص حروفها.. الكثير.. الكثير.. من الآهات.. لأخبرك.. أيّها الشّوق.. كم أشتاق.. إليها.. و كم تتوق روحي.. إليها.. و كم مرّة.. يذوب قلبي.. في.. كلّ ليلة.. حنينا و لهفة.. إليها.. فيا أيّها الشّوق.. أأنتظرك.. هذه اللّيلة..؟؟ بقلم: فارس البوح.. ღ