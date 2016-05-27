الشّوق.. نديمي..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏27 ماي 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    [​IMG]


    أتسامرني.. أيّها الشّوق..؟؟

    هذه اللّيلة..

    أتفعل..؟؟

    كما كنت تفعل..!!

    كعادتك معي..

    كلّ ليلة..

    لا تتحاذق معي..!!

    أيّها الشّوق..

    أنت تعلم..

    ليس لي.. نديم غيرك..

    يقارعني كؤوس.. الشّوق إليها..

    حتّى.. وقت السّحر..

    و حتّى.. ينبلج الصبح..

    عندها.. تظاهر بأنك..

    تتركني.. و ارحل..!!

    و أنا سأتظاهر.. بأنك.. ترحل..

    و كلانا يعلم.. أنّك لن ترحل..

    أعلم أنّك.. سوف تعود..

    و كعادتك.. كلّ ليلة..

    و النّاس.. جميعا رقود..

    إلّا أنا..

    لتجدني.. أنتظرك..

    كعادتي.. كلّ ليلة..

    لتسامرني..

    و نسهر مثل.. السّكارى و اللّصوص..

    لنتجرّع.. نفس الكؤوس..

    كؤوس.. الشّوق إليها..

    سنُحدث الصّخب.. و الضّوضاء..

    لكن.. بألف صمت.. و صمت..

    و سأروي لك.. قصصا عنها..

    و روايات..

    و سأقول عنها.. الكثير.. الكثير..

    من الكلمات..

    تراقص حروفها.. الكثير.. الكثير..

    من الآهات..

    لأخبرك.. أيّها الشّوق..

    كم أشتاق.. إليها..

    و كم تتوق روحي.. إليها..

    و كم مرّة.. يذوب قلبي..

    في.. كلّ ليلة..

    حنينا و لهفة.. إليها..

    فيا أيّها الشّوق..

    أأنتظرك.. هذه اللّيلة..؟؟​


    بقلم: فارس البوح.. ღ
     
    التعديل الأخير: ‏28 ماي 2016
    فارس البوح, ‏27 ماي 2016
    #1
    مريم باباعمي, لؤلؤة قسنطينة, العَنْقَاءُ و 8 آخرون معجبون بهذا.
  2. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,939
    الإعجابات المتلقاة:
    18,943
    رد: الشّوق.. نديمي..

    أهلا بفارس الروح
    وبحرفه الجميل معنا
    أمتعتنا بكلماتك في هته الأمسية​
     
    حكاية القمر, ‏27 ماي 2016
    #2
    2 معجبون بهذا.
  3. la brunette

    la brunette :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 ماي 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,640
    رد: الشّوق.. نديمي..

    كمْ سيكونُى جميلا ومغْرياآآ
    اآآن ينتهيًَ الشوقُ بلقاء يطفئ اللوعاتْ
    كعاآآدتك سيدي اآآنيقْ
    تقبّلْ مروري

    تحيّاتي ​
     
    la brunette, ‏27 ماي 2016
    #3
    2 معجبون بهذا.
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,505
    الإعجابات المتلقاة:
    22,512
    رد: الشّوق.. نديمي..

    و كعادتك.. كلّ ليلة..

    و النّاس.. جميعا رقود..

    إلّا أنا..

    لتجدني.. أنتظرك..

    كعادتي كل ليلة ..

    في منتهى الروعة والجمال، كلمات معبرة وغاية في الروعة
    بارك الله فيكم أخي الكريم على مشاركتنا هذه التحف الفنية
    حفظكم الله وسدد خطاكم ​
     
    سكون الفجر, ‏28 ماي 2016
    #4
    2 معجبون بهذا.
  5. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    546
    الإعجابات المتلقاة:
    1,880
    رد: الشّوق.. نديمي..

    وكعادتك يا صاحب الحرف الأنيق
    تكتب وتزين حروفك بجمال العاطفة
    وليت الشوق ينتهي يوما بعودة الحبيب
    دمت بود ودامت حروفك الانيقة لنا
    سلامي
     
    شاعرة الأمل, ‏28 ماي 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    رد: الشّوق.. نديمي..

    و بكم أهلا.. و نزلتم سهلا.. في صفحتي المتواضعة.. أختي الكريمة..
    كلّ الجمال في مرورك العطر.. و ردّك الفاخر..
    أسعدني.. أريج مرورك.. الطيّب..
    و أسعدني أكثر.. إعجابك بحرفي المتواضع..
    شكرا جزيلا.. على تشجيعك..
    ودّي و تقديري.. يا فاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏28 ماي 2016
    #6
    2 معجبون بهذا.
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    رد: الشّوق.. نديمي..

    كلّ الأناقة تتجّلى دائما.. في مرورك المشرق..
    وردّك الجميل.. المتألق.. أختي الكريمة..
    تعقيبك.. الرّائع..
    أضفى على حرفي المتواضع.. جمالا..
    ودّي وتقديري.. يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏28 ماي 2016
    #7
    2 معجبون بهذا.
  8. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    رد: الشّوق.. نديمي..


    و فيكم بارك.. أختي الكريمة..
    حفظنا الله جميعا.. و سدّد خطانا..
    أسعدني مرورك الطائي.. و ردّك البهيّ..
    وتشجيعك.. الطيّب النديّ..
    ردّك الفاخر.. أخجل حروف حرفي.. المتواضع..
    ودّي وتقديري.. يا فاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏28 ماي 2016
    #8
    2 معجبون بهذا.
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    رد: الشّوق.. نديمي..

    و كعادتك.. أختي الكريمة..
    أنيقة في مرورك..
    مرورك المعطّر.. و ردّك الفاخر.. زينة نفيسة..
    يتشرّف حرفي المتواضع.. بالتزّين بها..
    أسعدني.. ردّك.. وتعقيبك.. الرائعين..
    دمت بودّ و حبور.. و دام لي أريج.. مرورك..
    ودّي و تقديري.. يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏28 ماي 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    1,589
    الإعجابات المتلقاة:
    3,397
    رد: الشّوق.. نديمي..

    ان هناك اشياء كثيرة حين تغيب عني
    يغيب معها الوجود
    وتتوقف بعدها الحياه
    وأعلم جيدا
    انك كل هذه الاشياء ...

    عندما تغيب الشمس..يأتي القمر
    وعندما يغيب المساء..يأتي النور
    وعندما يغيب اليأس..يأتي الأمل
    وعندما يغيب الفرح..يأتي الحزن
    وعندما يغيب الناس..يأتي آخرون
    وحدك عنما تغيب
    تترك كل الأشياء خلفك في حالة غياب




    تسلم الايادي ___ النجم البعيد
     
    النجم البعيد, ‏31 ماي 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    رد: الشّوق.. نديمي..

    أهلا.. وسهلا بك.. أخي نجم.. في صفحتي المتواضعة..
    وشكرا جزيلا.. لك.. على مرورك.. الطائيّ..
    راق لي ردّك.. الفاخر.. وإضافتك.. القيّمة..
    زادت حرفي المتواضع.. رونقا وألقا..
    ودّي وتقديري.. يا فاضل.​
     
    فارس البوح, ‏31 ماي 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. مكسورة

    مكسورة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أفريل 2010
    المشاركات:
    329
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    أحبها.... وحنيني يزداد لها....

    عشقتها.... وقلبي يتألم برؤية دمعها....

    أفهمها.... حين أرى الشوق في عينها....

    كم تمنيت ضمها.... كم عشقت الابتسامة من فمها....

    والضحكة في نبرات صوتها.... لا بل الرائحة من عطرها....

    سألتها.... كم تشتاقي لي؟؟؟؟

    فأجابت....

    كاشتياق الغيوم لمطرها....

    اشتياق الحمامة لعشها....

    اشتياق الأم لولدها....

    اشتياق الليلة لنهارها....

    اشتياق الزهرة لرحيقها....

    بل اشتياق العين لكحلها....

    اشتياق قصيدة الحب لمتيمها....

    بل اشتياق الغنوة للحنها....

    قلت لها:

    كل هذا اشتياق؟؟؟؟

    قالت:

    لا.... بل أكثر فأكثر.... فأنت وحدك حبيبي في الدنيا كلها....

    فرحت أتغنى بسحرها.... أغزل كلام الهوى بعشقها....

    ومن أشعار الهوى أسمعها.... لا بل لأجلها أنا حفظتها....
    فاحترت بم أوصفها....
    قلبي؟؟؟
    لا فسوف أظلمها....
    حبي؟؟؟.... ملكتي؟؟؟... صغيرتي؟؟؟.... فكل هذا لايكفي
    فأنا في الحب أعبدها....
    فروح روحي أسكنتها.... ومعبودتي في الحب جعلتها....
    فيا طيور الحب اوصلوا لها.... سلامي.... حبي.... وبأني أنتظرها....
    يا كل العالم احكوا لها.... عشقي.... وهيامي.... وكم اشتقت لقلبها....
     
    مكسورة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:02
    #12
    فارس البوح معجب بهذا.
  13. مكسورة

    مكسورة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أفريل 2010
    المشاركات:
    329
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    أحبها.... وحنيني يزداد لها....

    عشقتها.... وقلبي يتألم برؤية دمعها....

    أفهمها.... حين أرى الشوق في عينها....

    كم تمنيت ضمها.... كم عشقت الابتسامة من فمها....

    والضحكة في نبرات صوتها.... لا بل الرائحة من عطرها....

    سألتها.... كم تشتاقي لي؟؟؟؟

    فأجابت....

    كاشتياق الغيوم لمطرها....

    اشتياق الحمامة لعشها....

    اشتياق الأم لولدها....

    اشتياق الليلة لنهارها....

    اشتياق الزهرة لرحيقها....

    بل اشتياق العين لكحلها....

    اشتياق قصيدة الحب لمتيمها....

    بل اشتياق الغنوة للحنها....

    قلت لها:

    كل هذا اشتياق؟؟؟؟

    قالت:

    لا.... بل أكثر فأكثر.... فأنت وحدك حبيبي في الدنيا كلها....

    فرحت أتغنى بسحرها.... أغزل كلام الهوى بعشقها....

    ومن أشعار الهوى أسمعها.... لا بل لأجلها أنا حفظتها....
    فاحترت بم أوصفها....
    قلبي؟؟؟
    لا فسوف أظلمها....
    حبي؟؟؟.... ملكتي؟؟؟... صغيرتي؟؟؟.... فكل هذا لايكفي
    فأنا في الحب أعبدها....
    فروح روحي أسكنتها.... ومعبودتي في الحب جعلتها....
    فيا طيور الحب اوصلوا لها.... سلامي.... حبي.... وبأني أنتظرها....
    يا كل العالم احكوا لها.... عشقي.... وهيامي.... وكم اشتقت لقلبها....
     
    مكسورة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:03
    #13
    فارس البوح معجب بهذا.
  14. مكسورة

    مكسورة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أفريل 2010
    المشاركات:
    329
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    أحبها.... وحنيني يزداد لها....

    عشقتها.... وقلبي يتألم برؤية دمعها....

    أفهمها.... حين أرى الشوق في عينها....

    كم تمنيت ضمها.... كم عشقت الابتسامة من فمها....

    والضحكة في نبرات صوتها.... لا بل الرائحة من عطرها....

    سألتها.... كم تشتاقي لي؟؟؟؟

    فأجابت....

    كاشتياق الغيوم لمطرها....

    اشتياق الحمامة لعشها....

    اشتياق الأم لولدها....

    اشتياق الليلة لنهارها....

    اشتياق الزهرة لرحيقها....

    بل اشتياق العين لكحلها....

    اشتياق قصيدة الحب لمتيمها....

    بل اشتياق الغنوة للحنها....

    قلت لها:

    كل هذا اشتياق؟؟؟؟

    قالت:

    لا.... بل أكثر فأكثر.... فأنت وحدك حبيبي في الدنيا كلها....

    فرحت أتغنى بسحرها.... أغزل كلام الهوى بعشقها....

    ومن أشعار الهوى أسمعها.... لا بل لأجلها أنا حفظتها....
    فاحترت بم أوصفها....
    قلبي؟؟؟
    لا فسوف أظلمها....
    حبي؟؟؟.... ملكتي؟؟؟... صغيرتي؟؟؟.... فكل هذا لايكفي
    فأنا في الحب أعبدها....
    فروح روحي أسكنتها.... ومعبودتي في الحب جعلتها....
    فيا طيور الحب اوصلوا لها.... سلامي.... حبي.... وبأني أنتظرها....
    يا كل العالم احكوا لها.... عشقي.... وهيامي.... وكم اشتقت لقلبها....
     
    مكسورة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:04
    #14
    فارس البوح معجب بهذا.
  15. مكسورة

    مكسورة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أفريل 2010
    المشاركات:
    329
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    أحبها.... وحنيني يزداد لها....

    عشقتها.... وقلبي يتألم برؤية دمعها....

    أفهمها.... حين أرى الشوق في عينها....

    كم تمنيت ضمها.... كم عشقت الابتسامة من فمها....

    والضحكة في نبرات صوتها.... لا بل الرائحة من عطرها....

    سألتها.... كم تشتاقي لي؟؟؟؟

    فأجابت....

    كاشتياق الغيوم لمطرها....

    اشتياق الحمامة لعشها....

    اشتياق الأم لولدها....

    اشتياق الليلة لنهارها....

    اشتياق الزهرة لرحيقها....

    بل اشتياق العين لكحلها....

    اشتياق قصيدة الحب لمتيمها....

    بل اشتياق الغنوة للحنها....

    قلت لها:

    كل هذا اشتياق؟؟؟؟

    قالت:

    لا.... بل أكثر فأكثر.... فأنت وحدك حبيبي في الدنيا كلها....

    فرحت أتغنى بسحرها.... أغزل كلام الهوى بعشقها....

    ومن أشعار الهوى أسمعها.... لا بل لأجلها أنا حفظتها....
    فاحترت بم أوصفها....
    قلبي؟؟؟
    لا فسوف أظلمها....
    حبي؟؟؟.... ملكتي؟؟؟... صغيرتي؟؟؟.... فكل هذا لايكفي
    فأنا في الحب أعبدها....
    فروح روحي أسكنتها.... ومعبودتي في الحب جعلتها....
    فيا طيور الحب اوصلوا لها.... سلامي.... حبي.... وبأني أنتظرها....
    يا كل العالم احكوا لها.... عشقي.... وهيامي.... وكم اشتقت لقلبها....
     
    مكسورة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:04
    #15
    فارس البوح معجب بهذا.
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,674
    الإعجابات المتلقاة:
    32,379
    السلام عليكم
    ماشاء الله كالعادة كلمات تلامس الارواح والقلوب قبل الورق
    بارك الله فيك على هذه الحروف الذهبية
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:32
    #16
    فارس البوح معجب بهذا.
  17. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990

    وعليكم السلام,,
    بارككِ الرّحمن.. أختي الكريمة "لؤلؤة قسنطينة"..
    صدقا.. أسعدني مروركِ وتشريفكِ لمتصفّحي المتواضع..
    ودعيني أقل تواجدكِ في أوجّ التألّق ... وتميّزك متجدّد..
    ولحضوركِ شذى.. فلا حُرم حرفي من شذى ردودكِ..
    لكِ منّي الشّكر أجزله.. ومن التحيّة أخلصها..
    تقدير كبير.. بحجم روعتكِ.. يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:44
    #17
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
  18. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    990
    أسعدني تواجدكِ البهيّ الجميل.. أختي الكريمة..
    وراق لي ما نثرتِ في متصفّحي المتواضع..
    من كلمات طيّبة أخّاذة..
    مروركِ معطّر.. بأريج الزّهور والورود..
    وردّكِ لطيف جميل.. من فاخر الرّدود..
    شكرا جزيلا من أعماق القلب.. لتواجدكِ المشرق العذب..
    لقلبكِ الطيّب عناقيد.. فرح وسرور..
    تحياتي يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:46
    #18
  19. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    29
    يافارس كفاك سهرا على طيف حبيب كل ليلة
    أكؤوس شوق أنت تتجرعها
    أم كؤوس عذاب أنت تشرب
    فالشوق دون وصال نار تقتل و تذهب
    فلا تكن ممن بمشاعره يقامر
    دائما أنت راق بكلماتك
    تحياتي أخي نزار
     
    مريم باباعمي, ‏22 ديسمبر 2016 على 23:09
    #19
  20. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    29
    يافارس كفاك سهرا على طيف حبيب كل ليلة
    أكؤوس شوق أنت تتجرعها
    أم كؤوس عذاب أنت تشرب
    فالشوق دون وصال نار تقتل و تذهب
    فلا تكن ممن بمشاعره يقامر
    دائما أنت راق بكلماتك
    تحياتي أخي نزار
     
    مريم باباعمي, ‏22 ديسمبر 2016 على 23:09
    #20

مشاركة هذه الصفحة

 