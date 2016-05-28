وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

وصفة زيت الزيتون : وصفة زيت الزيتون يتم فرك الأسنان بقطنة مغموسة في زيت الزيتون أو وضع الفرشاه في زيت الزيتون وغسل الأسنان بعدها ، حيث يعمل زيت الزيتون على نظافة الأسنان بالإضافة إلى قدرته في تقوية اللثة ومنع نزيف الدم منها وبالتالي الحصول على أسنان بيضاء نظيفة. وصفة أوراق الغار : أوراق الغار يتم طحن أوراق الغار وإضافة القليل من قشر البرتقال عليها للحصول على خليط متجانس يتم غسل الأسنان به يومياً ، فالخليط يعطي نتائج قوية وفعالة. وصفة خل التفاح : خل التفاح يلجأ لخل التفاح في علاج إصفرار الأسنان ، بحيث يتم خلط القليل من خل التفاح مع كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم للحصول على معجون ، يتم استخدامه في غسيل الأسنان يومياً مرتين على الأقل للوصول للنتائج المطلوبة. وصفة الفراولة لتبييض الأسنان : وصفة الفراولة يتم هرس حبة من الفراولة وإضافة نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم إليها، وتقليب الخليط جيداً للحصول على معجون ، وبعدها يتم فرك الأسنان بهذا المعجون باستخدام فرشاة الأسنان لمدة 10 دقائق ، ثم يتم تنظيف الفم بالفرشاة ومعجون الأسنان مرة أخرى. وصفة النعناع : وصفة النعناع يتم طحن أوراق النعناع وإضافة بعض الزيت عليها واستخدام هذا الخليط في دهن الأسنان به لمدة 10 دقائق لاحتوائه على مكونات فعالة في تبييض الأسنان. وصفة الميرمية والملح : وصفة الميرمية والملح يتم صنع عجيبة من أوراق الميرمية والملح ، فيتم احضار وعاء ووضع العجينة في فرن دافئ حتى تصبح صلبة الشكل، بعدها يتم فرمها جيداً لتصبح كالبوردة التي يتم فرك الأسنان بها بومياُ ، فهي طريقة فعالة في التخلص من إصفرار الأسنان وعلاج اللثة الملتهبة ، فضلاً عن قدرتها الكبيرة في تبييض الأسنان. وصفة العسل الأبيض : وصفة الخل والعسل لتخسيس الوزن بسرعة يتم وضع كمية قليلة من العسل الأبيض على الفرشاة ومزجه بمعجون الأسنان ، ويتم غسل الأسنان على فترات متقاربة لما يحتويه العسل من مكونات تعمل على تبيض الأسنان وتقويتها. وصفة البرتقال : وصفة قشر البرتقال يستخدم قشر البرتقال في فرك الأسنان من الداخل ، لما له من قدرة كبيرة على تبييض الأماكن التي يوضع بها داخل الفم. وصفة بيكربونات الصوديوم والماء : وصفة بيكربونات الصوديوم و الماء يتم استخدامها وخلطها مع بعضها البعض ، بعدها يتم المضمضة باستخدام هذا المحلول الذي يساعد على إزالة البقع الصفراء وغيرها من سطع الأسنان ، وبالتالي العمل على تبييض الأسنان بفاعلية. أخيراً إن محاولات الحصول على أسنان بيضاء لامعة ليست بالصورة الصعبة طالما تتوافر الأدوات والمكونات البسيطة في المنزل ، حيث أن جميع الطرق تستخدم مكوناتها من الطبيعة والمكونات سهلة التحضير منزلياً وبالتالي للحصول على أسنانك بيضاء ولؤلؤية .