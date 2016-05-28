وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة assma 10, ‏28 ماي 2016.

  1. assma 10

    assma 10 :: عضو منتسِب ::

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    • وصفة زيت الزيتون :
    [​IMG]وصفة زيت الزيتون يتم فرك الأسنان بقطنة مغموسة في زيت الزيتون أو وضع الفرشاه في زيت الزيتون وغسل الأسنان بعدها ، حيث يعمل زيت الزيتون على نظافة الأسنان بالإضافة إلى قدرته في تقوية اللثة ومنع نزيف الدم منها وبالتالي الحصول على أسنان بيضاء نظيفة.

    • وصفة أوراق الغار :
    [​IMG]أوراق الغار يتم طحن أوراق الغار وإضافة القليل من قشر البرتقال عليها للحصول على خليط متجانس يتم غسل الأسنان به يومياً ، فالخليط يعطي نتائج قوية وفعالة.

    • وصفة خل التفاح :
    [​IMG]خل التفاح يلجأ لخل التفاح في علاج إصفرار الأسنان ، بحيث يتم خلط القليل من خل التفاح مع كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم للحصول على معجون ، يتم استخدامه في غسيل الأسنان يومياً مرتين على الأقل للوصول للنتائج المطلوبة.

    • وصفة الفراولة لتبييض الأسنان :
    [​IMG]وصفة الفراولة يتم هرس حبة من الفراولة وإضافة نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم إليها، وتقليب الخليط جيداً للحصول على معجون ، وبعدها يتم فرك الأسنان بهذا المعجون باستخدام فرشاة الأسنان لمدة 10 دقائق ، ثم يتم تنظيف الفم بالفرشاة ومعجون الأسنان مرة أخرى.

    • وصفة النعناع :
    [​IMG]وصفة النعناع يتم طحن أوراق النعناع وإضافة بعض الزيت عليها واستخدام هذا الخليط في دهن الأسنان به لمدة 10 دقائق لاحتوائه على مكونات فعالة في تبييض الأسنان.

    • وصفة الميرمية والملح :
    [​IMG]وصفة الميرمية والملح يتم صنع عجيبة من أوراق الميرمية والملح ، فيتم احضار وعاء ووضع العجينة في فرن دافئ حتى تصبح صلبة الشكل، بعدها يتم فرمها جيداً لتصبح كالبوردة التي يتم فرك الأسنان بها بومياُ ، فهي طريقة فعالة في التخلص من إصفرار الأسنان وعلاج اللثة الملتهبة ، فضلاً عن قدرتها الكبيرة في تبييض الأسنان.

    • وصفة العسل الأبيض :
    [​IMG]وصفة الخل والعسل لتخسيس الوزن بسرعة يتم وضع كمية قليلة من العسل الأبيض على الفرشاة ومزجه بمعجون الأسنان ، ويتم غسل الأسنان على فترات متقاربة لما يحتويه العسل من مكونات تعمل على تبيض الأسنان وتقويتها.

    • وصفة البرتقال :
    [​IMG]وصفة قشر البرتقال يستخدم قشر البرتقال في فرك الأسنان من الداخل ، لما له من قدرة كبيرة على تبييض الأماكن التي يوضع بها داخل الفم.

    • وصفة بيكربونات الصوديوم والماء :
    [​IMG]وصفة بيكربونات الصوديوم و الماء يتم استخدامها وخلطها مع بعضها البعض ، بعدها يتم المضمضة باستخدام هذا المحلول الذي يساعد على إزالة البقع الصفراء وغيرها من سطع الأسنان ، وبالتالي العمل على تبييض الأسنان بفاعلية.
    أخيراً إن محاولات الحصول على أسنان بيضاء لامعة ليست بالصورة الصعبة طالما تتوافر الأدوات والمكونات البسيطة في المنزل ، حيث أن جميع الطرق تستخدم مكوناتها من الطبيعة والمكونات سهلة التحضير منزلياً وبالتالي للحصول على أسنانك بيضاء ولؤلؤية .
     
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    assma 10, ‏28 ماي 2016
    #1
  2. شمس الاصيل2

    شمس الاصيل2 :: عضو مُتميز ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    الف شكر
     
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    شمس الاصيل2, ‏28 ماي 2016
    #2
  3. assma 10

    assma 10 :: عضو منتسِب ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    العفو اختي :graduation:
     
    assma 10, ‏28 ماي 2016
    #3
  4. لؤلؤة.الجنة

    لؤلؤة.الجنة :: عضو منتسِب ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    شكراً على نصائح القيمة
    ممكن لو سمحتلي تخلص من رائحة الفم
     
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    لؤلؤة.الجنة, ‏2 جوان 2016
    #4
  5. assma 10

    assma 10 :: عضو منتسِب ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    رائحة الفم رائحة الفم من المشكلات المزعحة التي يعاني منها بعض الأشخاص، والتي تسبّب لهم الكثير من الإحراج والابتعاد عن الناس لعدم التعرض لأيّ من التعبيرات التي توحي بالضيق، وقد تسبّب مشكلة نفسيّة لدى بعض الناس، واللّجوء للعزلة والانطوائية وعدم محادثة الأشخاص بشكل مريح والخوف والقلق من النفور الذاتيّ، وقد تكون هذه المشكلة بسبب الإهمال وعد الإهتمام بنظافة وصحّة الفم والأسنان، وممكن أن تكون نتيجة لحالة مرضيّة تصيب الأعضاء الداخليّة للجسم، وهنا سوف نقدم أسباب ظهور الرائحة الكريهة للفم، مع الحلول الدائمة الصحّيّة. أسباب الرائحة الكريهة للفم تراكم البكتيريا المتكوّنة من بقايا الطعام على اللّثة والأسنان. قلّة النظافة والعناية بنظافة الأسنان. تناول بعض الأطعمة التي تسبّب الرائحة الكريهة مثل البصل والثوم. تناول الأطعمة التي تتفاعل مع أحماض المعدة وتنتج رائحة قويّة، مثل البقوليات. جفاف الفم. تسوّس الأسنان. التهابات في اللّثة. أمراض في المعدة. ارتداد المريء. الأمراض الخبيثة. الإصابة بداء السكّريّ. طرق التخلّص من الرائحة الكريهة للفم العناية بصحّة الفم والأسنان، عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المناسب. تنظيف الأسنان بالخيط، للتخلّص من بقايا الطعام الموجودة بين ثنايا الأسنان. استعمال الغسولات اليوميّة التي تقضي على البكتيريا الموجودة في الفم. تنظيف اللّسان مرة واحدة يوميّاً قبل النوم. معالجة التهابات اللّثة والأسنان. معالجة أمراض المعدة. استعمال المضمضة يوميّاً، ويمكن تحضيرها في المنزل وهي عبارة عن ملعقة من الملح مع ملعقتين من عصير اللّيمون الطبيعيّ، ويتمّ الغرغرة بالمحلول لمدّة دقيقتين حتّى يتمّ التخلّص من كامل البكتيريا، ويتمّ تكرار العمليّة عدّة مرات يوميّاً. تناول عدّة أوراق من النعناع الأخضر الطازج بعد تناول الوجبات المحتويّة على البصل والثوم. تناول أوراق البقدونس الخضراء بعد تناول البقوليّات؛ لأنّه يخفّف من حدّة التفاعلات والروائح التي تصدر عند تناول مثل هذه الأطعمة. هذه الموادّ تعمل على إزالة الرائحة بشكل نهائي عند تناولها باستمرار، أماّ في الحالات المرضيّة الصعبة مثل السرطان لا يمكن معالجة الوضع بشكل دائم وإنّما بشكل مؤقت. توجد في الصيدليّات بعض من البخاخات التي تعمل على إزالة الرائحة بشكل مؤقّت وهي عبارة عن معطّر للفم بعدّة نكهات محبّبة مثل الفراولة، واللّيمون، والنعنع، والريحان. تناوُل كمّيّات من الماء خلال اليوم، ويُفضّل تناول كأس من الماء قبل النوم وفي الصباح لإعادة الرطوبة للفم. تناوُل العصائر المحتوية على فيتامين ج، فهذه العصائر تمنع تكوّن البكتيريا. تناول اللبن الرائب، فهو يحتوي على الخمائر التي تساعد في التخلّص من البكتيريا المسبّبة للرائحة السيئة. تناول منقوع القرفة يوميّاً قبل النوم يوميّاً، يُساعد في الحفاظ على رطوبة الفم. مضغ العلكة يزيد من إفراز اللّعاب الذي ينظّف الفم. استعمال ملعقتين من زيت الزيتون في المضمضة، حيث إنّ الدراسات أثبتت أنّ زيت الزيتون يحتوي على موادّ تعمل على تطهير وتنظيف الفم، وإزالة جميع أنواع البكتيريا والميكروبات المتكوّنة داخل الفم التي تسبّب على الرائحة الكريهة للفم.

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    assma 10, ‏2 جوان 2016
    #5
  6. لؤلؤة.الجنة

    لؤلؤة.الجنة :: عضو منتسِب ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    شكرا جزيلا
     
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    لؤلؤة.الجنة, ‏4 جوان 2016
    #6
  7. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل



    مشكورة حنونة
     
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    hadil2044, ‏4 جوان 2016
    #7
  8. غزاوية و افتخر

    غزاوية و افتخر :: عضو مُشارك ::

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    رد: وصفة تبييض الاسنان بالمنزل

    بارك الله فيكي
     
    غزاوية و افتخر, ‏5 سبتمبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    جزاك الله خيرا
     
    Asseli Queen, ‏27 ديسمبر 2016 على 12:23
    #9
  10. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك
    و
    جزاك الله خيرا
     
    بشرى الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 12:39
    #10