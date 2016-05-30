عائشة غطاس

الموضوع في 'منتدى شخصيات جزائرية' نشر بواسطة issac570, ‏30 ماي 2016.

  1. issac570

    issac570 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    4,227
    الإعجابات المتلقاة:
    1,719
    نقاط الجوائز:
    191
    نابغة الجزائرية عائشة غطاس يرحمها الله برحمته الواسعة

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    حصلت عائشة غطاس على الليسانس في التاريخ من جامعة الجزائر، والماجستير منها أيضا بإشراف الدكتور مولاي بلحميسي، والدكتوراه بإشراف ناصر الدين سعيدوني من جامعة الجزائر أيضا. وكان إطار تخصصها الزمني هو العهد العثماني والعلمي هو الحياة الإجتماعية، ولاسيما حياة المرأة وتطور المجتمع، وكان موضوع رسالتها للدكتوراه هو الحرفيّون في مجتمع الجزائر خلال العهد العثماني.
    بالإضافة إلى التدريس بجامعة الجزائر غطّت الأستاذة غطاس مواد تخصّصها في جامعات وطنية أخرى مثل جامعة غرداية وجامعة أدرار، فأصبح لها تلاميذ وطلاب ينيرون خارطة الوطن، وكانت تحتمل مشقة السفر وعدم تناسب المكافأة مع الجهد الذي تبذله. وهي تحسن العربية والفرنسية وتطالع التركية والإنجليزية، وهي تستفيد من هذه اللغات في أبحاثها فتأتي غنيّة بالمعلومات والآراء.
    كتبت الأستاذة غطاس بحوثا عميقة وألفت كتبا عن المجتمع الجزائري في العهد العثماني: نقاباته وأمناؤه، وحياة البرّانية وإنتاجهم وحرفهم، وحياة العلماء والمتصوّفة في الجزائر العثمانية، وأنواع وأسباب الأمراض والأوبئة التي نهشت المجتمع، والحجر الصحي والمستشفيات، كما وجّهت بعض الطلبة إلى دراسة دور المرأة وانشغالاتها بزينتها كالألبسة والحلي والكحل والبخور والحمام. ووجّهت آخرين إلى دراسة المجلس العلمي كمجلس الفتوى، وركب الحج، ودُور الوقف، وكذلك الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والمذاهب الفقهية.
    لقد شاركتها في مناقشة بعض الطلبة الذين تُشرف عليهم وغيرهم. فكانت صارمة وعادلة وحريصة على سمعة الجامعة وسمعتها العلمية.
    وقد أسعفني الحظ حين طلبت مني تصدير أحد كتبها وهو ''مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني''، الذي يعالج كثيرا من القضايا التي ذكرتها، وما يزال حسب علمي لم يطبع، ولكنني طبعت التصدير في كتابي ''حبر على ورق''، الذي هو الآن تحت الطبع.


    رأيت للدكتورة غطاس بحوثا في مجالات جزائرية وأجنبية، وقدّمت بعض بحوثها في مؤتمرات علمية في الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا واسطنبول، وأسهمت ببحث جيد عن أوجاق الجزائر في الكتاب المرجع لتاريخ الأمة العربية الذي كنت أشرف عليه بتكليف من الأليسكو (المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة).
    رحمك الله يا عائشة، لقد فقدتُ فيك إحدى بناتي وتلميذاتي، وإحدى زميلاتي، وكنت قبل اليوم لا تطلبين مني سوى النصيحة، وها أنت اليوم لا تستحقين مني إلا كلمة وفاء ودمعة أسى.
    أبو القاسم سعد الله     -12 مايو2011


    [​IMG]

    نبدة عن حياة هده نابغة الجزائرية
    http://bu.univ-alger.dz/Ghettas_Biographie.pdf

    جنازة مرحومة الخالدة خلود التاريخ

    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=GaH4Btm-bVI[/YTBVIDEO]



    صدق او لا تصدق

    قصة غامضة تطرح عدة اسئلة : هناك تعبير يقول " عندما اشتري تلفاز في 2016 لست محتاج ان اقول لك انه تلفاز ملون " والفاهم يفهم


    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=3JTef2B1HhE[/YTBVIDEO]​
     
    التعديل الأخير: ‏30 ماي 2016
    أسير نفسي, KimoB و MOHAMED LAMINE7 معجبون بهذا.
    issac570, ‏30 ماي 2016
    #1
  2. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,757
    الإعجابات المتلقاة:
    4,203
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: عائشة غطاس

    رحمها الله وجعلها من اهل الجنة ان شاء الله
     
    2 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ماي 2016
    #2
  3. issac570

    issac570 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    4,227
    الإعجابات المتلقاة:
    1,719
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: عائشة غطاس


    امين

    ادمغة الجزائرية الاخ العزيز

    والله الامر محزن للغاية
     
    2 معجبون بهذا.
    issac570, ‏30 ماي 2016
    #3
  4. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    1,026
    الإعجابات المتلقاة:
    410
    نقاط الجوائز:
    43
    رد: عائشة غطاس

    الله يرحمها ةيرحم امة محمد
     
    أسير نفسي, MOHAMED LAMINE7 و issac570 معجبون بهذا.
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #4
  5. issac570

    issac570 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    4,227
    الإعجابات المتلقاة:
    1,719
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: عائشة غطاس

    امين.
     
    MOHAMED LAMINE7 و أسير نفسي معجبون بهذا.
    issac570, ‏5 جويلية 2016
    #5
  6. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,816
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: عائشة غطاس

    جزاك الله خيرا اخي
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    أسير نفسي, ‏5 جويلية 2016
    #6
  7. KimoB

    KimoB
    :: مشرف ::
    أقسام بلادي الجزائر
    قسم السياحة والسفر

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2009
    المشاركات:
    9,861
    الإعجابات المتلقاة:
    5,540
    نقاط الجوائز:
    351
    تغمدها الله تعالى برحمته الواسعة
    موضوع قيم ومفيد
    شكرا لك جزيل الشكر
    بارك الله فيك
    ننتظر منك كل جديد مفيد
    تحياتي لك وكل تقديري
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    KimoB, ‏28 ديسمبر 2016 على 18:11
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,757
    الإعجابات المتلقاة:
    4,203
    نقاط الجوائز:
    191
    جزاكم الله كل خير
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏28 ديسمبر 2016 على 22:21
    #8