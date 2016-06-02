تمسك بنقطة قوتك **

إقتباس لمشاركة نجيب: هي مقولة صحيحة و ربما تفسيرها صحيح

بنسبة كبيرة لكن تدكر كلامي جيدا يا اخي

في بعض المواقف نلتف للورى لتحديد المسافة بيننا و بين عدونا

كي نزيد من سرعتنا .

اقول في بعض المواقف .

بارك الله فيك اخي إضغط للتوسيع...

صحيح صدقت .. و في بعض الأحيان بما أن هذا العدو مصمّم على ملاحقتي بكل حقارة فمن الأفضل (عند توفّر الفرصة) أن أوقفه في مكانه بغرس المسامير الكبيرة الصََّدئَة في رجليه حتّى لا أكون مضطرّا دوما للركض و الهرب بسبب هذا الأرذل .. تلك المسامير ستسبب له حتما التيتانوس ممّا يحرمه من الركض أو حتى المشي.

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أليس من الواضح أننا نرى بعض القوى العالمية الشريرة تلاحق أمما بأكملها و ترمي بها في غياهب الفتن و الحروب فتعود