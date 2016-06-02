** تمسك بنقطة قوتك **

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (الصياد), ‏2 جوان 2016.

  1. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    مرحبا

    (تخيل لوحدك العبرة من هذه المعلومة)
    .

    تبلغ سرعه الغزالة حوالى 90 ك ساعة
    بينما تبلغ سرعه الاسد حوالى 58 ك ساعة
    ورغم ذلك فى اغلب المطاردات تسقط الغزاله فريسه للاسد هل تعلم لماذا ؟!
    -
    لان الغزالة عندما تهرب من الاسد بعد رؤيته تؤمن بأن الأسد مفترسها لا محالة وأنها ضعيف مقارنة بالأسد.
    خوفها من عدم النجاة تجعلها تكثر من الالتفات دوما إلي الوراء من أجل تحديد المسافة التي تفصل بينها وبين الأسد .
    هذه الالتفاتة القاتلة هي التي تؤثر سلبا علي سرعة الغزال، وهي التي تقلص من الفارق بين سرعة الأسد والغزال وبالتالي تمكن الأسد من اللحاق بالغزال ومن ثم افتراسه .
    لو لم يلتفت الغزال إلي الوراء لما تمكن الأسد من افتراسه. لو عرف الغزال ان لديه نقطه قوة فى سرعته كما ان للاسد قوه فى حجمه وقوته لنجى منه .

    مما أعجبني
     
    التعديل الأخير: ‏3 جوان 2016
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    (الصياد), ‏2 جوان 2016
    #1
  2. نجيب

    نجيب :: عضو متألق ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    هي مقولة صحيحة و ربما تفسيرها صحيح

    بنسبة كبيرة لكن تدكر كلامي جيدا يا اخي

    في بعض المواقف نلتف للورى لتحديد المسافة بيننا و بين عدونا

    كي نزيد من سرعتنا .

    اقول في بعض المواقف .

    بارك الله فيك اخي
     
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    نجيب, ‏2 جوان 2016
    #2
  3. تـريـــاق المحـبـة

    تـريـــاق المحـبـة :: عضو مُتميز ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    شكرا للمعلومة
     
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    تـريـــاق المحـبـة, ‏2 جوان 2016
    #3
  4. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **


    كلامك صحيح تماما اخي نجيب

    في بعض المواقف نعم

    شكراا جزيلا اخي للمرور والرد الطيب

    دمت بخير
     
    3 معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏3 جوان 2016
    #4
  5. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    لاشكر على واجب اختي

    شكرا لك
     
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    (الصياد), ‏3 جوان 2016
    #5
  6. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    بارك الله فيك
     
    *amani*, ‏4 جوان 2016
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    لدينا نقاط قوة نعم
    ولكن في بعض الاحيان لالالالا
    والله معلومة لاول مرة نسمعها
    شكرا لك اخي
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏4 جوان 2016
    #7
  8. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    صحيح صدقت .. و في بعض الأحيان بما أن هذا العدو مصمّم على ملاحقتي بكل حقارة فمن الأفضل (عند توفّر الفرصة) أن أوقفه في مكانه بغرس المسامير الكبيرة الصََّدئَة في رجليه حتّى لا أكون مضطرّا دوما للركض و الهرب بسبب هذا الأرذل .. تلك المسامير ستسبب له حتما التيتانوس ممّا يحرمه من الركض أو حتى المشي.
    -
    أليس من الواضح أننا نرى بعض القوى العالمية الشريرة تلاحق أمما بأكملها و ترمي بها في غياهب الفتن و الحروب فتعود     بها إلى مئات السنين إلى الوراء !! .. الأمر واضح جدّا فهي تهدف للقضاء عليها نهائيا أو على الأقل هي تريد أن تضمن أنها لن تلحق بها لآلاف السنين .. أولاءك أمرهم مفهوم فهُم أعداء ، لكن ....
    المفارقة العجيبة في هذا هو ما نراه في الواقع بشكل صادم ، أن ترى مسلما مثلك و قد يكون من أقرباءك يعمل بجد و جهد و تصميم و بإصرار على تقويض بنيانك و هدم أساساتك .. و كأنه في حرب مقدّسة.
     
    2 معجبون بهذا.
    rycerz, ‏4 جوان 2016
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    بارك الله فيك اخي المعلومة القيمة
    لكن في حالات يجب الالتفات لمعرفة مسار عدوك
    يعطيك الصحة
     
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    لاريمان, ‏4 جوان 2016
    #9
  10. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    وفيك بارك اختي
    شكراا
     
    (الصياد), ‏6 جوان 2016
    #10
  11. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    ههههه
    شكراا للرد الطيب
    ممتن لهذا
     
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    (الصياد), ‏6 جوان 2016
    #11
  12. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **


    مداخلة قيم اخي

    شكراا لهذا
     
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    (الصياد), ‏6 جوان 2016
    #12
  13. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    معك حق يا الاخت لاريمان

    شكراا جزيلا للرد الطيب
     
    (الصياد), ‏6 جوان 2016
    #13
  14. lamine zargo

    lamine zargo :: عضو مُشارك ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    كلامك فيه حكمة كبيرة
    بارك الله فيك
     
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    lamine zargo, ‏9 جوان 2016
    #14
  15. dido abdo

    dido abdo :: عضو منتسِب ::

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    رد: ** تمسك بنقطة قوتك **

    بارك الله فيك اخي
     
    dido abdo, ‏13 جوان 2016
    #15
  16. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    العبرة هي :
    ثق بنفسك
    ثق بقدراتك
    انظر لنفسك بطريقة ايجابية
    لا تلتفت للوراء أبدا
    بل ركز على ماهو أمامك فقط
    هذه الغزالة تشبه شخصا يتذكر أحداثا سيئة من الماضي فلا يستطيع بناء مستقبله بسببها
    شكرا أخي سلام
     
    sanaya, ‏15 جانفي 2017 على 09:40
    #16

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