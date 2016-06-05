غليزان



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غليزان هي احد ولا يات الجزائر تقع بالغرب الجزائري و تبلغ مساحتها 110.82كلم2



وترتبط غليزان ارتباطا وثاقيا بتاريخ الجزائر فيها اقدم الحواضر والمراكز العلمية كقلعة بني راشد



التي تعتبر محطة تارخية منذ العهد العثماني ومنجهة الظهرة مازونة عاصمة الغرب بعد احتلال وهران من طرف الاسبان



ومن اهم اعلامها واةليائها سيدي احمد بن يوسف القلعي والصباغ القلعي و سيدي الشارف المازوني وسيدي يحيى المغالي المازوني وسيدي بوطالب معمر وكما تشتهر غليزان بسيدي امحمد بن عودة

وتشتهر بالخرشوف و البطيخ الصفر والزيتون



وكما لها 13 دائرة هم

-دائرة غليزان *بن داود*

-دائرة يلل*يلل*سيدي سعادة*القلعة*عين الرحمة*

-دائرة المطمر*المطمر *بلعسل*سيدي خطاب*سيدي احمد بن عودة*

-دائرة منداس*منداس *السلام *سيدي لزرق*

-*دائرة الحمادنة وادي الجمعة*

-دائرة جديوية*جديوية*حمري اولاد سيدي الميهوب*

-دائرة وادي رهيو*المرجة واريزان لحلاف*



-دائرة مازونة *القطار*مازونة

-دائرة سيدي احمد بن علي*بن زنطيس *مديونة*

-دائرة عمي موسى*عمي موسى *الولجة*اولاد يعيش الحاسي

-دائرةعين طارق*عين طارق حد الشكالة*

-دائرة الرمكة *الرمكة سوق الحد*

-دائرة زمورة*دار بن عبد الله*بني درقن*



تحية لناس غليزان وخاصة وادي رهيو و جديوية ​