غليزان

الموضوع في 'منتدى السياحة الجزائرية' نشر بواسطة fouad 22, ‏5 جوان 2016.

  1. fouad 22

    fouad 22 :: عضو مُشارك ::

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    غليزان

    غليزان هي احد ولا يات الجزائر تقع بالغرب الجزائري و تبلغ مساحتها 110.82كلم2

    وترتبط غليزان ارتباطا وثاقيا بتاريخ الجزائر فيها اقدم الحواضر والمراكز العلمية كقلعة بني راشد

    التي تعتبر محطة تارخية منذ العهد العثماني ومنجهة الظهرة مازونة عاصمة الغرب بعد احتلال وهران من طرف الاسبان

    ومن اهم اعلامها واةليائها سيدي احمد بن يوسف القلعي والصباغ القلعي و سيدي الشارف المازوني وسيدي يحيى المغالي المازوني وسيدي بوطالب معمر وكما تشتهر غليزان بسيدي امحمد بن عودة
    وتشتهر بالخرشوف و البطيخ الصفر والزيتون

    وكما لها 13 دائرة هم
    -دائرة غليزان *بن داود*
    -دائرة يلل*يلل*سيدي سعادة*القلعة*عين الرحمة*
    -دائرة المطمر*المطمر *بلعسل*سيدي خطاب*سيدي احمد بن عودة*
    -دائرة منداس*منداس *السلام *سيدي لزرق*
    -*دائرة الحمادنة وادي الجمعة*
    -دائرة جديوية*جديوية*حمري اولاد سيدي الميهوب*
    -دائرة وادي رهيو*المرجة واريزان لحلاف*

    -دائرة مازونة *القطار*مازونة
    -دائرة سيدي احمد بن علي*بن زنطيس *مديونة*
    -دائرة عمي موسى*عمي موسى *الولجة*اولاد يعيش الحاسي
    -دائرةعين طارق*عين طارق حد الشكالة*
    -دائرة الرمكة *الرمكة سوق الحد*
    -دائرة زمورة*دار بن عبد الله*بني درقن*

    تحية لناس غليزان وخاصة وادي رهيو و جديوية ​
     
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    fouad 22, ‏5 جوان 2016
    #1
  2. fofo 35

    fofo 35 :: عضو منتسِب ::

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    رد: غليزان

    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    fofo 35, ‏5 جوان 2016
    #2
  3. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    رد: غليزان

    شكرا لك على المعلومة
     
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #3
  4. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    رد: غليزان

    شابة ، ما شاء الله​
     
    1 معجب بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏26 جوان 2016
    #4
  5. lakeb

    lakeb :: عضو منتسِب ::

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    التعديل الأخير: ‏17 أوت 2016
    lakeb, ‏17 أوت 2016
    #5
  6. YOUCEFCRIPCHO

    YOUCEFCRIPCHO :: عضو مُشارك ::

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    رد: غليزان

    سازورها ذات يوم
     
    YOUCEFCRIPCHO, ‏13 أكتوبر 2016
    #6
  7. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    رد: غليزان

    تحيا نااس غليزاان
     
    sقطر الندىs, ‏15 أكتوبر 2016
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: غليزان

    عشت فيها 3 سنوات و لي فيها ذكريات حلوة و مرة
     
    أم منيــــــر, ‏15 أكتوبر 2016
    #8
  9. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    رد: غليزان

    انا عايشة فيها هنا زدت و هنا تربيت

    الحمد الله
     
    sقطر الندىs, ‏15 أكتوبر 2016
    #9
  10. KimoB

    KimoB
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    أقسام بلادي الجزائر
    قسم السياحة والسفر     طاقم المشرفين

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    شكرا على الموضوع
    غليزان مدينة جميلة حفظها الله وحفظ كل مدن الجزائر
    ننتظر منك كل جديد مفيد
     
    KimoB, ‏2 جانفي 2017 على 09:07
    #10

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