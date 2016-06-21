مجنونٌ.. عنتريٌّ.. ونزاريٌّ.. أنا في عشقي..!! فعشقي.. يا ليليَ.. حكاية.. شرقيّة.. يحكيها.. السّاهرون.. يحاجيها.. السّاهرون.. كأحجيّة.. أبديّة.. *** عشقي طلاسم.. ورموز.. ولحن مُسرّب.. من صوت فيروز.. عشقي كلغة.. سريانية.. عن الفهم.. جدّا عصيّة.. لا أخاطب بها.. إلّا أنت.. ولا يفهمها.. إلّا أنت.. *** كذبا.. إن قلت يا حبيبتي.. ما عاد حبّك.. يعنيني.. كذبا.. إن قلت يا حبيبتي.. طلّقت الشوق إليك.. منذ سنين.. كذبا.. إن قلت يا حبيبتي.. أزلت وشمك.. عن جبيني.. كذبا.. إن ادعيت يا حبيبتي.. أنّي لا أشعل شموع.. الذكريات.. كلّما حلّ.. شهر تشرين.. وكذبا.. إن زعمت يا حبيبتي.. أنّي خرجت.. من جنّتك.. ونسيت حبّك.. ذا طعم النّعيم.. بهذا اليسر.. بهذه السهولة.. كمن يقول.. إنّ الأهرام.. شيّدت في يومين..!! وهدّمت.. في يومين..!! بقلم: فارس البوح..ღ