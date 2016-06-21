كذبا.. إن قلت..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏21 جوان 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    مجنونٌ..

    عنتريٌّ..

    ونزاريٌّ..

    أنا في عشقي..!!

    فعشقي.. يا ليليَ..

    حكاية.. شرقيّة..

    يحكيها.. السّاهرون..

    يحاجيها.. السّاهرون..

    كأحجيّة.. أبديّة..

    ***

    عشقي طلاسم.. ورموز..

    ولحن مُسرّب..

    من صوت فيروز..

    عشقي كلغة.. سريانية..

    عن الفهم.. جدّا عصيّة..

    لا أخاطب بها..

    إلّا أنت..

    ولا يفهمها..

    إلّا أنت..

    ***

    كذبا.. إن قلت يا حبيبتي..

    ما عاد حبّك.. يعنيني..

    كذبا.. إن قلت يا حبيبتي..

    طلّقت الشوق إليك.. منذ سنين..

    كذبا.. إن قلت يا حبيبتي..

    أزلت وشمك.. عن جبيني..

    كذبا.. إن ادعيت يا حبيبتي..

    أنّي لا أشعل شموع.. الذكريات..

    كلّما حلّ.. شهر تشرين..

    وكذبا.. إن زعمت يا حبيبتي..

    أنّي خرجت.. من جنّتك..

    ونسيت حبّك.. ذا طعم النّعيم..

    بهذا اليسر.. بهذه السهولة..

    كمن يقول..

    إنّ الأهرام.. شيّدت في يومين..!!

    وهدّمت.. في يومين..!!



    بقلم: فارس البوح..ღ
     
    فارس البوح, ‏21 جوان 2016
    فارس البوح, ‏21 جوان 2016
    #1
    8 معجبون بهذا.
  2. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    1,589
    الإعجابات المتلقاة:
    3,400
    رد: كذبا.. إن قلت..

    عندما نحب لا نكون حكماء ، وعندما نكون حكماء لا نستطيع أن نحب‏ !!!




    ملاحظة :
    بقدر الحبــــ ..يكون ( الألم ) ..!!فــ إحذر أن تحبــ يوما.. أكثر من اللازم ..!



    تسلم الايادي _ النجم البعيد
     
    التعديل الأخير: ‏21 جوان 2016
    النجم البعيد, ‏21 جوان 2016
    النجم البعيد, ‏21 جوان 2016
    #2
    5 معجبون بهذا.
  3. نِدَاءً خَفِيًّا

    نِدَاءً خَفِيًّا :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2016
    المشاركات:
    293
    الإعجابات المتلقاة:
    969
    رد: كذبا.. إن قلت..

    ما شاء الله تملك هيبة عنترا
    وغنية نزارا وكلامك كلهُ على جله نار علي نارا والله رائع ماخطتهُ يداك
    طلتك أخف ولنّ أكْفِ حقك     ، لك على البحر الخفيف :

    أَحُرُوفٌ تَبَسّمَتْ أَمْ ثُغُورُ
    وَقَوَافٍ تَمَايَلَتْ أَمْ خُصُورُ

    وَشُمُوسٌ قَدْ أُشْرِقَتْ أَمْ وُجُوهُ
    ونجومٌ تَبَلَّجَتْ أَمْ نُحُورُ

    وَمَسَاءٌ مَا دُمْتَهُ أَمْ مَلِيْحٌ
    وَكَلَامٌ عَلَى النَّقَا أَمْ شُعُورُ

    وَسِيَوفٌ تَجَّردَتْ أَمْ حُبُورٌ
    وَغَرَامُ العَلِيْلِ ذَا أَمْ صُدُورُ ؟

    رائِع يا فاضلْ رائعْ






     
    نِدَاءً خَفِيًّا, ‏22 جوان 2016
    نِدَاءً خَفِيًّا, ‏22 جوان 2016
    #3
    4 معجبون بهذا.
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,528
    الإعجابات المتلقاة:
    22,579
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: كذبا.. إن قلت..

    كلمات جميلة جداً جداً، ابدعت كعادتكم اخي الفارس، بارك الله لك في اناملكم الذهبية
    لا تحرمنا جديدكم اخي الطيب
     
    سكون الفجر, ‏22 جوان 2016
    سكون الفجر, ‏22 جوان 2016
    #4
    3 معجبون بهذا.
  5. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2011
    المشاركات:
    1,717
    الإعجابات المتلقاة:
    4,062
    رد: كذبا.. إن قلت..

    و من العشق ما قتل


    بارك الله فيك على الطرح المميز والرآئع
     
    prince of love, ‏22 جوان 2016
    prince of love, ‏22 جوان 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..


    صدقت أخي الكريم.. النجم البعيد..
    وشكرا جزيلا على النصيحة..
    سأفعل إن طاوعني.. قلبي..^^
    نوّرت متصفحي المتواضع..
    سلمت.. ودام لي مرورك الأنيق..
    ودّي وتقديري.. يا فاضل.
     
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    #6
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..

    يا سلام عليك أخي الكريم.. نداء خفيّا..
    يا سلام على ردّك الأجمل.. هو بحاله موضوع..
    شكرا جزيلا.. على أناقة المرور..
    صدقا.. أخجلت حرفي المتواضع.. أخي..
    ودّي واحترامي.. يا فاضل.​
     
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    #7
    1 معجب بهذا.
  8. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..

    وفيكم بارك.. أختي سكون الفجر..
    الجمال يتجلّى.. بوضوح..
    في مرورك الجميل..
    وردّك الطيّب.. من طيبة روحك..
    ولا حرمت من زياراتك.. الفاخرة أختي..
    ودّي وتقديري.. يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    #8
    1 معجب بهذا.
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..

    وفيكم بارك.. أخي الكريم...
    صدقت.. وكلامك عين الصواب..^^
    أسعدني.. وحرفي المتواضع.. مرورك الرّائع..
    جزيل الشكر.. على ردّك المعطّر..
    ودّي وتقديري.. يا فاضل.​
     
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    فارس البوح, ‏23 جوان 2016
    #9
  10. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    3,181
    الإعجابات المتلقاة:
    11,085
    الجنس:
    أنثى
    رد: كذبا.. إن قلت..

    كلماتك اصبحت ترووق لي كثيرا


    فارس ببوحك كالعادة

    اجد ما يعبر عن ما في داخلي في كلماتك
     
    sقطر الندىs, ‏28 سبتمبر 2016
    sقطر الندىs, ‏28 سبتمبر 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..

    سيّدتي الفاضلة.. قطر الندى..
    هلا وغلا.. تسلمين على هذا التواجد الرّائع..
    وأجزل لك شكرا.. على حضورك الطيّب الكريم..
    وتعطير متصفّحي المتواضع.. بردّك الفاخر الجميل..
    حضورك.. رونق وإشراق.. يضيء أرجاءه..
    لروحك عبق الغاردينيا ..
    دمت بخير.. أختي الفاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏29 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏29 سبتمبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
    :: مشرفة ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أوت 2013
    المشاركات:
    4,845
    الإعجابات المتلقاة:
    13,969
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: كذبا.. إن قلت..

    كالعادة سيدي بوح يغمره الإحساس
    حروف مخملية رائعة
    دام حرفك لنا
    لروحك السعادة
     
    الزهرة الحمراء, ‏29 سبتمبر 2016
    الزهرة الحمراء, ‏29 سبتمبر 2016
    #12
    1 معجب بهذا.
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: كذبا.. إن قلت..


    وكالعادة سيّدتي الفاضلة.. الزهرة الحمراء..
    مرورك نسمة.. معطّرة بأريج فاخر..
    أعبقت المكان كله.. طيبا ومسكا..
    كل الشكر والامتنان على روعة الرّد.. وكرم التواجد..
    أسعد دائما بإطلالتك المشرقة.. على متصفّحي..
    فلا عدمتها..
    لقلبك عناقيد سعادة.. وسرور دائم.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏30 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏30 سبتمبر 2016
    #13
    1 معجب بهذا.
  14. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    35
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    فلتكذب يا نزار
    لتحمي كبريائك
    تحياتي
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:47
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:47
    #14