كذبا.. إن قلت..

ما شاء الله تملك هيبة عنترا

وغنية نزارا وكلامك كلهُ على جله نار علي نارا والله رائع ماخطتهُ يداك

طلتك أخف ولنّ أكْفِ حقك ، لك على البحر الخفيف :



أَحُرُوفٌ تَبَسّمَتْ أَمْ ثُغُورُ

وَقَوَافٍ تَمَايَلَتْ أَمْ خُصُورُ



وَشُمُوسٌ قَدْ أُشْرِقَتْ أَمْ وُجُوهُ

ونجومٌ تَبَلَّجَتْ أَمْ نُحُورُ



وَمَسَاءٌ مَا دُمْتَهُ أَمْ مَلِيْحٌ

وَكَلَامٌ عَلَى النَّقَا أَمْ شُعُورُ



وَسِيَوفٌ تَجَّردَتْ أَمْ حُبُورٌ

وَغَرَامُ العَلِيْلِ ذَا أَمْ صُدُورُ ؟



رائِع يا فاضلْ رائعْ













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