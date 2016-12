جولة بأكثر من 40 صورة في سكيكدة... جوهرة من جواهر الساحل الجزائري

- تقع سكيكدة، روسيكادا حسب التسمية الفينيقية، مدينة وبلدية شرق الشريط الساحلي الجزائري. وهي عاصمة لولاية سكيكدة. تمتاز بشطآن سياجية. وميناؤها من الموانئ الرئيسة في الجزائر.

أنشأت المدينة على موقع نهر زرامنة وهي محصورة بين تلال بويعلي سبع بيار في الغرب وتلال سكيكدة الموادر، المسماة بوعباز في الشرق. ما زال الجزء الأكبر من المدينة الفينيقية والمدينة الرومانية التي بنيت على أطلالها مطمورا. ولم يظهر من تلك المدينة الفينيقية الكبيرة سوى بعض الآثار الجنائزية الواقعة في في أعالي أستورا قرب مبنى الساعة.

تقع ولاية سكيكدة شرق الشريط الساحلي الجزائري علي امتداد 140 كلم تقريبا وهي محصورة بين البحر الأبيض المتوسط ولاية عنابة، ولاية قسنطينة، ولاية قالمة، ولاية جيجل و ولاية ميلة، تقدر مساحتها بـ 4137.68 كلم² فيما يتجاوز عدد سكانها 936753 نسمة



اكتشف هذه المنطقة الرائعة في هذه الباقة من الصور الجميلة: ​

Skikda est une Wilaya à double vocation agricole et touristique, réputée pour ses plages, ses vergers d'agrumes (oranges, mandarines, citrons, etc.), sa culture de la fraise, ses huileries d'olives et la transformation de poissons. Après l'indépendance, elle est devenue une zone industrielle importante d'Algérie ​

La wilaya fait face, au nord, à la mer Méditerranée et dispose de frontières communes avec les wilayas d'Annaba, de Guelma, de Mila et de Jijel. Elle s'étend sur une superficie de 4 137,68 km2, avec une population avoisinant les 804 697 habitants. Elle dispose de 130 km de côtes qui s'étalent de la Marsa à l'est jusqu'à Oued Z'hour aux fins fonds du massif de Collo à l'ouest. ​

Faites la découverte de cette magnifique région en quelque photos : ​

وسط المدينة

Centre-ville



قصر الثقافة والفنون

Palais de la culture et des arts



قصر مريم

Palais de Meriem



المسرح البلدي في وسط المدينة

Le théâtre municipal au centre-ville





فندق المدينة

L'hôtel de ville



ساحة الكنيسة

La cours de l'église



المدينة القديمة

La vieille ville



منظر لمدينة سكيكدة من بوعباز

Vue sur la ville de Skikda depuis Bouabaz



الحي التاريخية الكوبية

Quartier historique d'El kobia



ساحة 1 نوفمبر 1954

La place du 1er novembre 1954



جنينة سكيكدة

Jninet Ammar Guenoun au centre-ville



الكورنيش

La corniche



منارة جزيرة القرود سطورة بنيت في عام 1913

Phare de l'îlot des singes Stora construit en 1913



ميناء للصيد والإستجمام في سطورة

Port de pêche et de plaisance Stora























وادي الزهور

Oued Ezhour



مدينة القل

La ville de Collo



ميناء الصيد في القل غرب سكيكدة

Le port de pêche de collo à l'ouest de skikda



شاطئ بني سعيد غرب القل

Plage Bni Said à L'ouest de Collo



منارة رأس بوقرون غرب سكيكدة

Phare de cap bougaroune l'ouest de Skikda



منارة رأس حديد ، أقصى شرق سكيكدة

Phare du cap de fer, l'extrême est de skikda



شاطئ رأس الحديد

Cap de fer



شاطئ رأس الحديد

Plage cap de fer



الشاطئ كبير

La grande plage











شاطئ العربي بن مهيدي

Plage L'arbi ben Mhidi



شاطئ - الزمامرة - غرب سكيكدة

Plage Bounchem - Zmamria - à l'ouest de skikda



شاطئ الداخلة في قنواع - سكيكدة

Plage Edakhla à Kanoua - Skikda



شاطئ خرايف في أولاد عطية غرب سكيكدة

Plage Khraief à Oulad Atia à l'ouest de Skikda



شاطئ المحجر

Plage de la Carrière Skikda



شاطئ المحجر وسط المدينة

Plage de la Carrière au centre-ville



شاطئ واد بيبي غرب سكيكدة

Plage Oued Bibi à l'ouest de Skikda



شاطئ واد طنجي غرب سكيكدة

Plage Oued Tanji à L'ouest de skikda



شاطئ خناق مايون

Plage Bni Medes - Khnak Mayoun - Skikda



وادي بودودح الزيتونة سكيكدة

Boudoudah Zitouna





غروب الشمس على فلفلة سكيكدة

Coucher du soleil sur Filfila Skikda



