اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

أصبت أخي العزيز النجم البعيد.. وفيما قلت كلّ الحقيقة..!!

لكن هذا القلب المتيّم.. دائما ما يخذلنا..

في محاولة إخفاء مشاعرنا نحوهنّ..^^



(انت معلم ونحنا منك نتعلم)

لا أخي.. هذا كثير عليّ..^^ هاك الحقيقة ولا تخبر أحدا..

"ما زلت أتعلّم"..!!



جزيل الشكر لك.. مرّة أخرى.. على كرم مرورك الطائي..

لا عدمت تواجدك الأنيق.. يا أنيق..

أخلص مودّتي وتحياتي.. لك يا فاضل.

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