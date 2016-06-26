اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

لكِ حقٌّ.. تُصادري.. دفاتري.. أشعاري.. خواطري.. وقلبي.. متى شئتِ.. *** إنّي أقرُّ.. غير جاحدٍ.. غير ناكرٍ.. بلا مقاومة.. بلا مكابرة.. بحدود ملكيّتك.! وأعترف.. بحقوق ملكيّتك.. لكلّ هذه الأشياء.. وكلّ أشيائي.. .. وأنا.! فأنا لم أدّعي.. يوما.. أنّي.. وكلّ أشيائي.. من ممتلكاتي.! *** رجاء.. تمهّلي.. لا تجرجريني.. إلى قاعات المحاكم.! أنت تعلمين.. أكره المحاكم.! وقاعات.. المحاكم.. وأروقة.. المحاكم.. ونظرات رئيس المحاكم.! المخيفة.. البغيضة.. دعينا من حكاية.. المحاكم.! وانسيها.! فإنّي.. بمحض إرادتي.. بكلّ رغبتي.. وعارم سعادتي.! أعترف.. بحقوق ملكيتك.. لي.. أنا.. وجميع أشيائي.! *** بربك.. أيّتها المالكة الأصليّة.! كيف يُمكنني.. أمتلك.. أحاسيسي.؟ وعليها.. توقيعك.! كيف يُمكنني.. أمتلك.. مشاعري.؟ وعليها.. توقيعك.! كيف يُمكنني.. أمتلك.. خلجات صدري.؟ وبئر أسراري.. وأنت.. أعظم أسراري.! كيف يُمكنني.. أمتلك.؟ نبضات.. قلبي.. وقلبي.. وأنت تستوطنين.. قلبي.! منذ زمن.. قديم.. وبيدك عقد ملكيّة.. أصليّ.. قديم.. وعليه.. توقيعك. ! بقلم: فارس البوح..ღ