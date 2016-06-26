اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏26 جوان 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    لكِ حقٌّ..

    تُصادري..

    دفاتري..

    أشعاري..

    خواطري..

    وقلبي..

    متى شئتِ..

    ***

    إنّي أقرُّ..

    غير جاحدٍ..

    غير ناكرٍ..

    بلا مقاومة..

    بلا مكابرة..

    بحدود ملكيّتك.!

    وأعترف..

    بحقوق ملكيّتك..

    لكلّ هذه الأشياء..

    وكلّ أشيائي..

    .. وأنا.!

    فأنا لم أدّعي.. يوما..

    أنّي.. وكلّ أشيائي..

    من ممتلكاتي.!

    ***

    رجاء.. تمهّلي..

    لا تجرجريني.. إلى قاعات المحاكم.!

    أنت تعلمين.. أكره المحاكم.!

    وقاعات.. المحاكم..

    وأروقة.. المحاكم..

    ونظرات رئيس المحاكم.!

    المخيفة..

    البغيضة..

    دعينا من حكاية.. المحاكم.!

    وانسيها.!

    فإنّي..

    بمحض إرادتي..

    بكلّ رغبتي..

    وعارم سعادتي.!

    أعترف.. بحقوق ملكيتك..

    لي.. أنا..

    وجميع أشيائي.!

    ***

    بربك.. أيّتها المالكة الأصليّة.!

    كيف يُمكنني..

    أمتلك.. أحاسيسي.؟

    وعليها.. توقيعك.!

    كيف يُمكنني..

    أمتلك.. مشاعري.؟

    وعليها.. توقيعك.!

    كيف يُمكنني..

    أمتلك.. خلجات صدري.؟

    وبئر أسراري..

    وأنت.. أعظم أسراري.!

    كيف يُمكنني.. أمتلك.؟

    نبضات.. قلبي..

    وقلبي..

    وأنت تستوطنين..

    قلبي.!

    منذ زمن.. قديم..

    وبيدك عقد ملكيّة..

    أصليّ.. قديم..

    وعليه.. توقيعك. !​


    بقلم: فارس البوح..ღ
     
    4 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏26 جوان 2016
    #1
  2. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    الاعتراف سيد الادلة ، الفارس ترجل واعلن خضوعة
    وعلى قولة المثل ( الضرب في الميت حرام ) .


    كانها الفرقا طلبتك حاجتين ،،
    لاتعلمني ولاتكذب علي*

    خلني مابين شكي واليقين ،،
    مايهم ارضاي عنك او زعلي

    انتظر لي ليلةٍ او ليلتين ،،
    لين مايقفي السحاب وينجلي

    ولا طويت الياس بذرف دمعتين ،،
    للهوى الغالي وابا وادع هلي*

    صاحبي بموت من كثر الحنين
    خلني بختار لحظة مقتلي .
     
    3 معجبون بهذا.
    النجم البعيد, ‏27 جوان 2016
    #2
  3. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    وهل ينفع الكبرياء والتعنّت.. مع الحبّ..؟؟
    أخي العزيز.. النجم البعيد..^^

    يا سلام على ردّك.. وما أجمل بصمته.. الفاخرة..
    تضفي على حرفي المتواضع.. روعة وجمالا..
    شكرا جزيلا.. على مرورك الأنيق..
    ودّي وتقديري.. يا فاضل.
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏29 جوان 2016
    #3
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    السلام عليك
    كتبت فابدعت
    بوحك جميل
    سلمت اناملك
    دمت متميزا
     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏29 جوان 2016
    #4
  5. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!


    قد يكون فيما قلت بعض الحقيقة ، ولكن لا يجب اظهار ذلك لضلعنا الاعوج ، لزوم الهيبة ....


    انت معلم ونحنا منك نتعلم ....
     
    2 معجبون بهذا.
    النجم البعيد, ‏29 جوان 2016
    #5
  6. dz4h

    dz4h :: عضو منتسِب ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    ابداع × ابداع
     
    2 معجبون بهذا.
    dz4h, ‏29 جوان 2016
    #6
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    وعليكم السلام,,
    بارك الرحمن.. أختي الكريمة الحلم الورديّ..
    زيارتك البهيّة.. هيّ الأجمل..
    وأسعد بها دائما..
    دام عبق.. مرورك الندي..
    ودّي وتقديري.. لك يا فاضلة.​
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏29 جوان 2016
    #7
  8. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    السلام عليكم
    دعني أنحي قلمي قليلا
    أقف أحتراما لكِ
    ولقلمك
    ماشاء الله أخي أبدعت
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    sozy, ‏29 جوان 2016
    #8
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    أصبت أخي العزيز النجم البعيد.. وفيما قلت كلّ الحقيقة..!!
    لكن هذا القلب المتيّم.. دائما ما يخذلنا..
    في محاولة إخفاء مشاعرنا نحوهنّ..^^

    (انت معلم ونحنا منك نتعلم)
    لا أخي.. هذا كثير عليّ..^^ هاك الحقيقة ولا تخبر أحدا..
    "ما زلت أتعلّم"..!!

    جزيل الشكر لك.. مرّة أخرى.. على كرم مرورك الطائي..
    لا عدمت تواجدك الأنيق.. يا أنيق..
    أخلص مودّتي وتحياتي.. لك يا فاضل.
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏29 جوان 2016
    #9
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    شكرا كثيرا.. لك أخي الكريم dz4h..
    شرّفتني.. وحرفي المتواضع.. بزيارتك الطيّبة..
    وردّك النديّ..
    ودّي واحترامي.. لك يا فاضل.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏29 جوان 2016
    #10
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اعتراف بحقوق ملكيّة.. !!

    وعليكم السلام,,
    الله يحفظك.. بوركت أختي الكريمة sozy..
    ودعيني أرفع قبّعتي.. احتراما.. وشكرا لك..
    على مرورك المشرق..
    الذي أنار كلّ زوايا.. متصفحي المتواضع..
    لا حرمت.. من زياراتك البهيّة..
    دمت بودّ وحبور.. يا فاضلة.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏29 جوان 2016
    #11
  12. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    غرداية
    أغار حقا من هذه المالكة التي سطرت لها هذا الإعتراف
    ولكني لا أراه اعترافا صائبا
    فمهما كان الحب لن أقر لأحد بحقوق ملكيته لي
    فيوجد الحب و توجد الكبرياء
    ولست ممن يقولون لاكبرياء في الحب
    بل في أقوى أحاسيس الحب لاينعدم الإحساس بالكبرياء
    وأخيرا
    سلمت أناملك الذهبية
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:49
    #12
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    "فمهما كان الحبّ لن أقرّ لأحد بحقوق ملكيته لي".. !!
    لقد قلتها سابقا.. كبريائكِ عنيد جدّا أختي مريم..^^
    فهل تسلّفيني القليل منه فقط.. !!.. ^^

    سرّني أريج حضوركِ الفاخر أختي.. ودائما ما يفعل..
    فشذاه الزكيّ طغى على المكان كلّه.. فانتشت حروفي له..
    شكرا كبيرة.. بحجم روعتكِ أختي الفاضلة..
    منّي لروحكِ الطيّبة تحيّة ودّ.. وأجمل باقة ورد..
     
    مريم باباعمي معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏31 ديسمبر 2016 على 12:28
    #13
  14. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    والله هذا الكبرياء والعناد صنعته ظروف الحياة
    تحياتي
     
    مريم باباعمي, ‏31 ديسمبر 2016 على 19:48
    #14