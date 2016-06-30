أيا وجه البدر..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏30 جوان 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أيا وجه البدر..

    أأنتِ تغدقين على البدر.. من كرم نوركِ.. أم هو.؟

    أم تراه يسرق خلسة.. البهاء من وجهك.؟

    أيا وجه البدر..

    يغار البدر والشمس والنجوم.. من اشراقة وجهك..

    فنورك.. أبهى..

    من نور البدر.. في ليل حالك..

    أيا وجه البدر..

    حين أتأمل الحسن الساكن فيك..

    ترتسم في عيناي.. آيات الجمال..

    المخطوف بنهم.. من حسنك..

    حتّى عيناي تسرق خلسة.. الحسن من وجهك..

    لتصبح عيناي.. به جميلة..

    وأصبح أنا أيضا.. وسيما..

    أيّها الوجه الفاتن..

    المُحلّى.. بالجمال النادر..

    بالجمال الوحشيّ..

    بالجمال الطفوليّ..

    المرصّع.. باللآلئ والجواهر..

    سبحان الّذي خلقك.. وأبدعك صنعا..

    وسبحان الّذي حباك.. بآيات الحسن والبهاء..

    وجمعهما.. في وجهكِ تجميعا..​


    بقلم: فارس البوح..ღ
     
    فارس البوح, ‏30 جوان 2016
    فارس البوح, ‏30 جوان 2016
    #1
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  2. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
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    رد: أيا وجه البدر..

    هنيئا لحسنها
    بجمال حرفك وكأنه قمر
    شكرا لك فقد أمتعتنا​
     
    حكاية القمر, ‏5 جويلية 2016
    حكاية القمر, ‏5 جويلية 2016
    #2
    4 معجبون بهذا.
  3. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
    :: مشرفة ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر
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    رد: أيا وجه البدر..

    كالعادة أخي
    قلمك ثري,,,,, يجيد دائما الكتابة
    تحية لك ولقلمك
    مزدانة بحمرة اوراق الجوري
     
    الزهرة الحمراء, ‏5 جويلية 2016
    الزهرة الحمراء, ‏5 جويلية 2016
    #3
    2 معجبون بهذا.
  4. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر العاصمة
    رد: أيا وجه البدر..

    طلّتك القمراء.. هيّ الأجمل..
    أختي الكريمة.. حكاية القمر..
    شكرا لك.. على نور مرورك..
    نورتي حرفي المتواضع أختي..
    ودّي وتقديري.. لك يا فاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏5 جويلية 2016
    فارس البوح, ‏5 جويلية 2016
    #4
    2 معجبون بهذا.
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: أيا وجه البدر..

    وكعادتك.. أنت أيضا..
    أنيقة.. وفاخرة.. في مرورك..
    شكرا لك أختي الكريمة.. الزهرة الحمراء..
    دائما تسعدين حروفي المتواضعة.. بردودك المميّزة..
    عميق ودّي وعبق وردي.. لك يا فاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏5 جويلية 2016
    فارس البوح, ‏5 جويلية 2016
    #5
    3 معجبون بهذا.
  6. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    ‏23 سبتمبر 2015
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    رد: أيا وجه البدر..

    فارس يبوح بقلمه كلمات
    ينثرها بصفاء بين جدران لمتنا
    يدخلها بين ضلوع قلوبنا
    و تجعلنا نأمل كي نقرأها
    و نرجع تكرار القراءة لجمالها
    تستوقفني حروفك
    تجعلني كلي امل
    سطور تجملها احلى العبارات
    و الله اخي ناصر عجزت امام سطورك
    ما شاء الله عليك واصل ابداعك

    تقبل تحياتي ​
     
    sقطر الندىs, ‏4 أكتوبر 2016
    sقطر الندىs, ‏4 أكتوبر 2016
    #6
    3 معجبون بهذا.
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر العاصمة
    رد: أيا وجه البدر..

    بارككِ الرّحمن.. سيّدتي الفاضلة قطر الندى..
    وشكرا جزيلا.. على نور إطلالتكِ المشرقة..
    منثور درر ردودكِ.. المميّزة.. والفاخرة الثمينة..
    أرصّع بها حروفي المتواضعة.. فتزيد تلألؤا وجمالا..
    إعجابكِ بحرفي المتواضع.. وسام رفيع قلّدتنيه..
    سأعتزّ.. وأفتخر به دائما..:)
    صدقا أختي إيمان أسعد دائما.. بمرورك الساحر على متصفّحي..
    إنّ تواجدك يعبق المكان كلّه.. بأريج عطر فاخر..
    فلا عدمت مرورك.. الطيّب الفاخر يا فاضلة..
    لقلبك عناقيد سعادة غامرة.. وفرحة دائمة..
    تقبّلي منّي.. أعطر تحياتي..:regards01:​
     
    فارس البوح, ‏5 أكتوبر 2016
    فارس البوح, ‏5 أكتوبر 2016
    #7
    3 معجبون بهذا.
  8. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أفريل 2008
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    الإعجابات المتلقاة:
    5,205
    رد: أيا وجه البدر..

    أتعلـم أخـي
    إني أحب الجمال الطفولي كثيـرا
    حكــاية لاتروى ولا تقيـد بحـرف
    فهنيــئا لك بذلك الجمــال
     
    Amine7N, ‏7 أكتوبر 2016
    Amine7N, ‏7 أكتوبر 2016
    #8
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  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر العاصمة
    رد: أيا وجه البدر..

    وهنيئا لي ولحرفي المتواضع.. بمرورك الطيّب..
    شكرا جزيلا لك.. يا سيّدي الفاضل Amine..
    على ردّك الجميل.. كقلبك الجميل..
    أسعدني مرورك البهيّ.. وردّك العطر..
    كلّ ودّي وتقديري.. لك أخي..​
     
    فارس البوح, ‏7 أكتوبر 2016
    فارس البوح, ‏7 أكتوبر 2016
    #9
    2 معجبون بهذا.
  10. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
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    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    نزااااااااااار كالعادة
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:45
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:45
    #10