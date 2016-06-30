أيا وجه البدر..أأنتِ تغدقين على البدر.. من كرم نوركِ.. أم هو.؟أم تراه يسرق خلسة.. البهاء من وجهك.؟أيا وجه البدر..يغار البدر والشمس والنجوم.. من اشراقة وجهك..فنورك.. أبهى..من نور البدر.. في ليل حالك..أيا وجه البدر..حين أتأمل الحسن الساكن فيك..ترتسم في عيناي.. آيات الجمال..المخطوف بنهم.. من حسنك..حتّى عيناي تسرق خلسة.. الحسن من وجهك..لتصبح عيناي.. به جميلة..وأصبح أنا أيضا.. وسيما..أيّها الوجه الفاتن..المُحلّى.. بالجمال النادر..بالجمال الوحشيّ..بالجمال الطفوليّ..المرصّع.. باللآلئ والجواهر..سبحان الّذي خلقك.. وأبدعك صنعا..وسبحان الّذي حباك.. بآيات الحسن والبهاء..وجمعهما.. في وجهكِ تجميعا..​