أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, ‏3 جويلية 2016.

  1. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    عن أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي, وربما في العالم بأكمله.
    المبارزة بين علي رضي الله عنه وبين الفارس القوي عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق.
    فكان عمرو بن عبد ود يلقبونه بفارس يليل, فذات مرة تعرض هو وأصحابه لقطاع طرق من عشرة فرسان, فجميع أصدقاءه فروا من المعركة الا وحده ثبت وقاتل الفرسان العشرة ثم انتصر عليهم جميعا.
    فمنذ تلك الحادثة والعرب كلها تهابه وتخشاه, يقال أنه اصيب اصابة بليغة في معركة بدر, فبقي مصابا ولم يحضر معركة أحد, فحضر معركة الخندق ويقال أنه كان يبلغ من العمر ثماني...    ن عاما انذاك. وكان هو وعكرمة و نوفل بن عبدالله وفارسين اخرين هم الذين تجرأوا على اجتياز الخندق بعدما وجودوا ثغرة فيه.
    فاصبح يصيح ويقول: من يبارز, لم يجبه أحد فكل المسلمين كانوا يخشونه, ما تجرأ أحد.
    فقالها مرة ثانية وهو ساخرا: أما من مبارز, أين جنتكم التي تزعمون أنكم اذا قتلتم دخلتم اليها ؟.
    فقال علي لرسول الله: أنا يا رسول الله لها, فالتفت رسول الله الى المسلمين: من يخرج له ؟.
    فلم يجب أحد من المسلمين.
    ثم نادى عمر للمرة الثالثة وبدأ يلقي ابياتا من الشعر, فقال علي لرسول الله: أنا أخرج, وكان رسول الله خائفا على علي
    فقال له رسول الله: يا علي, انه عمرو.
    فقال علي: وان كان عمر. ثم قال له رسول الله: اخرج.
    1- فبدأ الحوار بينهما فقال علي: يا عمر, بلغني أنك عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين, الا أخذتها منه.
    فرد عمرو: أجل.
    2- فقال علي: فاني أدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام. فرد عمرو: لا حاجة لي بذلك.
    3- قال علي: فاني أدعوك الى نزال. فرد عليه عمرو: والله ما ظننت أن أعيش حتى أرى من يدعوني الى نزال.
    4- فقال عمرو: من أنت. قال علي: أنا علي. فبدأ عمرو بالتذكر من يبدأ اسمه بعلي من مكة وسأله: من علي ؟.
    5- فقال علي: أنا علي بن ابي طالب. فقال عمرو: يابن أخي, من أعمامك من هو أسن منك فارجع فإني والله أكره أن ريق دمك.
    6- فرد علي: لكني والله, لا أكره أن أريق دمك.
    وبعد ذلك, غضب عمرو, وترجل من حصانه للمبازة. وكان علي عمره 28 سنة انذاك, ولم يكن يملك خبرة في المبارزة والقتال الا معركة بدر و أحد، بينما عمرو كان قد بلغ من العمر 80 عاما مكتسب عقود طويلة من الخبرة في القتال. فتقدم البطلان, وبدأت المبارزة.
    ثم هبت عاصفة رملية لدرجة أن الطرفين لم يستطيعا تمييز علي من عمرو والطرفين منذهلين من شدة هذا القتال. ومن شدة ضربة عمرو قد كسرت درع علي ويقال أن المبارزة قد استمرت لساعة كاملة. ففجأة سمعوا علي يصيح الله أكبر أكبر فعرفوا أن علي قتل عمرو, وبقيت جثته داخل الخندق لدقائق معدودة. فتحطمت معنويات الأحزاب و تراجع عكرمة ومن معه, ووصلت هيبة عمرو بن عبد ود لدرجة أن قريشا أرسلت رجل يقول لرسول الله: نعطيك عشرة الاف دينار لقاء السماح لنا بأخذ جثة عمرو.
    فرد عليهم رسول الله: خذوها, اننا لا نأكل أموال الموتى. فأخذوا جثته.
    وأصبح العرب يهابون علي كثيرا ويقولون عنه: الذي قتل عمرو...الى اخره.
    * هكذا هزم علي رضي الله عمرو بن عبد ود رغم تفوق عمرو عليه من ناحية الخبرة والقوة.
    وأيضا، لنعلم أن محمد ص وأصحابه لم يكونوا هواة قتل وسفك دماء، بل رغم أنهم يتعرضون للإعتداء، لكنهم يدعون إلى الله.
     
    2 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏3 جويلية 2016
    #1
  2. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    2,610
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تيارت
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    السلام عليكم
    وي صح اعظم مبارزة في التاريخ
    شكرا استمتعت و انا نقرا فيها
     
    2 معجبون بهذا.
    miss victoria, ‏3 جويلية 2016
    #2
  3. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    تاريخ الامة الإسلامية حافل بهذه الإنجازات التاريخية التي يفخر بها كل مسلم
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏3 جويلية 2016
    #3
  4. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    2,610
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تيارت
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    نعم بالطبع اخي
     
    1 معجب بهذا.
    miss victoria, ‏3 جويلية 2016
    #4
  5. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2009
    المشاركات:
    1,558
    الإعجابات المتلقاة:
    1,873
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Londres
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    مشاء الله شكرا اخي
     
    2 معجبون بهذا.
    salah.f, ‏4 جويلية 2016
    #5
  6. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    جزاكم الله كل خير
    العفو ... شكرا وبارك الله فيكم
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏7 جويلية 2016
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,465
    الإعجابات المتلقاة:
    2,568
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    شكرا لك على التذكير
     
    1 معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏7 جويلية 2016
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    العفو .. جزاك الله كل خير
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏7 جويلية 2016
    #8
  9. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    1,800
    الإعجابات المتلقاة:
    483
    نقاط الجوائز:
    43
    رد: أعظم مبارزة في التاريخ الاسلامي

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    mixicali, ‏10 أوت 2016
    #9
  10. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    جزاكم الله كل خير
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ديسمبر 2016 على 10:49
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,734
    الإعجابات المتلقاة:
    8,799
    نقاط الجوائز:
    111
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    نعم أخي هو سيدنا علي رضي الله عنه
    علي الصادق مع الله علي التقي علي حبيب و صهر رسول الله
    علي حبيب ابابكر و صديقه
    علي حبيب عمر بن الخطاب و وزيره

    و ليس علي كما يريده غلاة الشيعة عبدة النار و الرجال و اولاد المتعة
    من ايران الى حزب اللات عليهم من الله اللعائن المتتالية الى يوم الدين

    شكرا سيدي محمد
     
    MOHAMED LAMINE7 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏30 ديسمبر 2016 على 11:12
    #11
  12. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 فيفري 2016
    المشاركات:
    3,775
    الإعجابات المتلقاة:
    4,214
    نقاط الجوائز:
    191
    جزاك الله كل خير اخي الأمين محمد
     
    MOHAMED LAMINE7, ‏30 ديسمبر 2016 على 11:58
    #12