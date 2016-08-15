[ درس ] أساسيات في معالجة الصور لمحترفي التصوير الفوتوغرافي

الموضوع في 'منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور' نشر بواسطة LINA NONA, ‏4 جويلية 2016.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,159
    الإعجابات المتلقاة:
    3,532
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    البليدة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه
    والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
    أما بعد ؛

    فيسرني أن أضع بين أيديكم درساً مهماً جداً في أساسيات معالجة الصور الملتقطة بكاميرات DSLR
    وقد استخدمت هنا برنامج Digital Photo Professional والذي يأتي مع كاميرات Canon
    وأعتذر عن عدم تمكني من استخدام برامج كاميرات Nikon , Sony , Pentax وغيرها ؛
    حيث أني لا أملك إلا الكانون والبرامج الخاصة بها .
    ولكن تبقى الأساسيات مشتركة ، ولايختلف إلا قوالب البرامج تقريباً ...

    * * *

    في البداية ، لابد من تنصيب برنامج Digital Photo Professional على جهازك
    ويأتي البرنامج المذكور في الاسطوانات المرفقة مع الكاميرا .

    ومحترفي التصوير دوماً ما يحفظون الصور الفوتوغرافية بصيغة الـ RAW في ذاكرة الكام
    وباختصار شديد : ميزة الحفظ بهذه الصيغة تتمثل في عدم تدخل الكام في معالجة الصورة
    ليتسنى لك معالجتها بدقة أكبر ، وخيارات أكثر
    وفي نهاية المطاف تبقى المعالجة متأصلة في الصورة كأنها التقطت كما انتهت المعالجة إليه ..

    * * *

    عند فتح الذاكرة التي تم حفظ الصور فيها بصيغة الـ RAW سترى أن الصور عبارة عن أيقونات
    لا يمكنك تمييزها طالما لم تستعرضها ببرنامج يقرأ الصيغ المذكورة ، حتى الفوتوشوب لا يستطيع قرائتها





    لذا يتوجب علينا فتح برنامج Digital Photo Professional لقراءة الصور واختيار الصورة المراد معالجتها كما في الصورة التوضيحية التالية :





    ومن القائمة اليسرى في الصورة ، نختار الذاكرة أو المجلد الذي يتضمن الصورة التي نريد معالجتها :





    وإذا ظهرت الصورة كما في الشكل التالي :





    نقوم بالظغط عليها بنقرة مزدوجة ، ليقوم البرنامج في فتحها في لوحة مستقلة .

    ستجد في هذه اللوحة الجديدة شريط أدوات بالأعلى ، والصورة ، وصندوق أدوات إلى اليمين تقريباً .

    الآن ، نذهب لشريط الأدوات ونختار الخيار View ،
    ثم من القائمة المنسدلة نقوم بتنشيط كل من الخيارين Highlight alert و Shadow alert
    كما في الشكل التالي :





    Highlight alert : ويمكن تنشيطه بالاختصار (ِAlt + M) وهذا الخيار عبارة عن دالة تشير إلى أماكن التعريض الزائد في الصورة باللون الأحمر ، فيتوجب عليك في حالة وجود اللون الأحمر التخفيف من التعريض بالمعايير التي ستتعلمها في هذا الدرس .

    Shadow alert : ويمكن تنشيطه بالاختصار (ِAlt + N) وهذا الخيار عبارة عن دالة تشير إلى أماكن الظل الزائد في الصورة باللون الأزرق ، فيتوجب عليك في حالة وجود اللون الأزرق التخفيف من الظل بالمعايير التي ستتعلمها في هذا الدرس .

    بالنظر إلى صندوق الأدوات إلى اليمين ؛
    نلاحظ أنه منقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية (Tab Menue) :
    1) RAW
    2) RGB
    3) NR / Lens / ALO



    وصندوق الأدوات هذا يحتوي على المعايير التي نستطيع أن نضبط بها الظل والتعريض والألوان وغيرها ،
    [ ولابد أن تأخذ في الاعتبار أن القيم التي تُعطى لكل معيار ترجع إلى ذائقة المصوّر نفسه ]
    فلا يمكن القول بأنه يلزم إعطاء معيار السطوع مثلاً قيمة +5 على الدوام
    فكل صورة لها ظرفها الخاص التي ألتقطت فيه ...



    * * *

    أولاً : قائمة RAW :
    لن تنشط لك هذه القائمة إلا إذا كانت صيغة الصورة RAW
    وتبدأ بمعيار الـ Brightness adjustment



    وهو معيار لوزن سطوع الصورة ، فيمكنك من تعديل سطوع الصورة وكأنك التقطتها بالوزن الذي تنتهي إليه .



    ثم يأتينا معيار White balance adjustment



    وهو معيار لتصحيح درجة ألوان الصورة بحسب نوع الإضاءة المسلطة على اللون ،
    فمثلاً : لون التفاحة الحمراء في ضوء الشمس يختلف عنه لذات التفاحة في ضوء خافت بالليل .
    لذلك فإن الكاميرات الاحترافية توفر عدة خيارات من الـ White balance تمكن من الحصول على
    ألوان واقعية تناسب الظرف الذي ألتقطت فيه الصورة .



    فتستطيع من خلال هذا الخيار المتوفر في برنامج المعالجة Digital Photo Professional
    أن تعدّل نوع الإضاءة المسلطة على اللون وكأنك التقطت الصورة بالإضاءة التي تنتهي إليها .



    وطريقة التعديل تكون باختيار أحد الخيارات الأساسية في القائمة المنسدلة أو باختيار القطارة ثم الذهاب بها لأي جزء في الصورة واختيار نوع الإضاءة بالضغط على أي درجة لون في الصورة .



    ثم يأتي بعد ذلك معيار نمط الصورة Picture Style ،



    إن كاميرات الـ DSLR تتيح لك اختيار نمط للصورة التي تريد التقاطها
    والأنماط في الكاميرات (إن صحّ التعبير) عبارة عن قوالب تحدد فيها كل من :
    1) التباين (Contrast) .
    2) السطوع (Highlight) .
    3) الظل (Shadow) .
    4) الانسجام اللوني (Color tone) .
    5) التشبّع اللوني (Saturation) .
    6) حدة الصورة (Sharpness) .

    وفي النهاية فإن كل نمط يتكون من قيم للعناصر الستة المذكورة بالأعلى تختلف عن النمط الآخر ؛
    لينتج عندنا ستة أو أكثر من الأنماط المشهورة ، وهي :
    Standard - Portrait - Landscape - Neutral - Faithful - Monochrome
    وتستطيع أن تقوم بعمل نمط خاص بك تعطي فيه كل عنصر من العناصر الستة قيمة تعود لذائقتك .

    وخلاصة ما أود قوله هنا ،
    أن برنامج المعالجة Digital Photo Professional
    يتيح لك فرصة تعديل اختيار نمط الصورة حتى بعد التقاطها ،
    وهذا من حسنات معالجة الصور بشرط أن تكون بصيغة RAW
    فيمكنك أن تختار من القائمة المنسدلة النمط الذي تريد ،



    أو تقوم بالتعديل اليدوي على معايير العناصر جميعها أو بعضها
     
    1 معجب بهذا.
    LINA NONA, ‏4 جويلية 2016
    #1
  2. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,304
    الإعجابات المتلقاة:
    2,641
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تيارت
    رد: [ درس ] أساسيات في معالجة الصور لمحترفي التصوير الفوتوغرافي

    Ta36ik saha khtiiii
    Mrciiiii
     
    1 معجب بهذا.
    miss victoria, ‏4 جويلية 2016
    #2
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,159
    الإعجابات المتلقاة:
    3,532
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    البليدة
    رد: [ درس ] أساسيات في معالجة الصور لمحترفي التصوير الفوتوغرافي

    شكرآ لكم..آلم يعجبكم دَرْسي؟؟
     
    LINA NONA, ‏15 أوت 2016
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,573
    الإعجابات المتلقاة:
    10,021
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏7 جانفي 2017
    #4
  5. Anis.rgz

    Anis.rgz :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 جانفي 2017
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    شكر اأختي على الشرح
     
    Anis.rgz, ‏19 جانفي 2017 على 14:13
    #5

مشاركة هذه الصفحة