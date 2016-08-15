[ درس ] أساسيات في معالجة الصور لمحترفي التصوير الفوتوغرافي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد ؛ فيسرني أن أضع بين أيديكم درساً مهماً جداً في أساسيات معالجة الصور الملتقطة بكاميرات DSLR وقد استخدمت هنا برنامج Digital Photo Professional والذي يأتي مع كاميرات Canon وأعتذر عن عدم تمكني من استخدام برامج كاميرات Nikon , Sony , Pentax وغيرها ؛ حيث أني لا أملك إلا الكانون والبرامج الخاصة بها . ولكن تبقى الأساسيات مشتركة ، ولايختلف إلا قوالب البرامج تقريباً ... * * * في البداية ، لابد من تنصيب برنامج Digital Photo Professional على جهازك ويأتي البرنامج المذكور في الاسطوانات المرفقة مع الكاميرا . ومحترفي التصوير دوماً ما يحفظون الصور الفوتوغرافية بصيغة الـ RAW في ذاكرة الكام وباختصار شديد : ميزة الحفظ بهذه الصيغة تتمثل في عدم تدخل الكام في معالجة الصورة ليتسنى لك معالجتها بدقة أكبر ، وخيارات أكثر وفي نهاية المطاف تبقى المعالجة متأصلة في الصورة كأنها التقطت كما انتهت المعالجة إليه .. * * * عند فتح الذاكرة التي تم حفظ الصور فيها بصيغة الـ RAW سترى أن الصور عبارة عن أيقونات لا يمكنك تمييزها طالما لم تستعرضها ببرنامج يقرأ الصيغ المذكورة ، حتى الفوتوشوب لا يستطيع قرائتها لذا يتوجب علينا فتح برنامج Digital Photo Professional لقراءة الصور واختيار الصورة المراد معالجتها كما في الصورة التوضيحية التالية : ومن القائمة اليسرى في الصورة ، نختار الذاكرة أو المجلد الذي يتضمن الصورة التي نريد معالجتها : وإذا ظهرت الصورة كما في الشكل التالي : نقوم بالظغط عليها بنقرة مزدوجة ، ليقوم البرنامج في فتحها في لوحة مستقلة . ستجد في هذه اللوحة الجديدة شريط أدوات بالأعلى ، والصورة ، وصندوق أدوات إلى اليمين تقريباً . الآن ، نذهب لشريط الأدوات ونختار الخيار View ، ثم من القائمة المنسدلة نقوم بتنشيط كل من الخيارين Highlight alert و Shadow alert كما في الشكل التالي : Highlight alert : ويمكن تنشيطه بالاختصار (ِAlt + M) وهذا الخيار عبارة عن دالة تشير إلى أماكن التعريض الزائد في الصورة باللون الأحمر ، فيتوجب عليك في حالة وجود اللون الأحمر التخفيف من التعريض بالمعايير التي ستتعلمها في هذا الدرس . Shadow alert : ويمكن تنشيطه بالاختصار (ِAlt + N) وهذا الخيار عبارة عن دالة تشير إلى أماكن الظل الزائد في الصورة باللون الأزرق ، فيتوجب عليك في حالة وجود اللون الأزرق التخفيف من الظل بالمعايير التي ستتعلمها في هذا الدرس . بالنظر إلى صندوق الأدوات إلى اليمين ؛ نلاحظ أنه منقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية (Tab Menue) : 1) RAW 2) RGB 3) NR / Lens / ALO وصندوق الأدوات هذا يحتوي على المعايير التي نستطيع أن نضبط بها الظل والتعريض والألوان وغيرها ، [ ولابد أن تأخذ في الاعتبار أن القيم التي تُعطى لكل معيار ترجع إلى ذائقة المصوّر نفسه ] فلا يمكن القول بأنه يلزم إعطاء معيار السطوع مثلاً قيمة +5 على الدوام فكل صورة لها ظرفها الخاص التي ألتقطت فيه ... * * * أولاً : قائمة RAW : لن تنشط لك هذه القائمة إلا إذا كانت صيغة الصورة RAW وتبدأ بمعيار الـ Brightness adjustment وهو معيار لوزن سطوع الصورة ، فيمكنك من تعديل سطوع الصورة وكأنك التقطتها بالوزن الذي تنتهي إليه . ثم يأتينا معيار White balance adjustment وهو معيار لتصحيح درجة ألوان الصورة بحسب نوع الإضاءة المسلطة على اللون ، فمثلاً : لون التفاحة الحمراء في ضوء الشمس يختلف عنه لذات التفاحة في ضوء خافت بالليل . لذلك فإن الكاميرات الاحترافية توفر عدة خيارات من الـ White balance تمكن من الحصول على ألوان واقعية تناسب الظرف الذي ألتقطت فيه الصورة . فتستطيع من خلال هذا الخيار المتوفر في برنامج المعالجة Digital Photo Professional أن تعدّل نوع الإضاءة المسلطة على اللون وكأنك التقطت الصورة بالإضاءة التي تنتهي إليها . وطريقة التعديل تكون باختيار أحد الخيارات الأساسية في القائمة المنسدلة أو باختيار القطارة ثم الذهاب بها لأي جزء في الصورة واختيار نوع الإضاءة بالضغط على أي درجة لون في الصورة . ثم يأتي بعد ذلك معيار نمط الصورة Picture Style ، إن كاميرات الـ DSLR تتيح لك اختيار نمط للصورة التي تريد التقاطها والأنماط في الكاميرات (إن صحّ التعبير) عبارة عن قوالب تحدد فيها كل من : 1) التباين (Contrast) . 2) السطوع (Highlight) . 3) الظل (Shadow) . 4) الانسجام اللوني (Color tone) . 5) التشبّع اللوني (Saturation) . 6) حدة الصورة (Sharpness) . وفي النهاية فإن كل نمط يتكون من قيم للعناصر الستة المذكورة بالأعلى تختلف عن النمط الآخر ؛ لينتج عندنا ستة أو أكثر من الأنماط المشهورة ، وهي : Standard - Portrait - Landscape - Neutral - Faithful - Monochrome وتستطيع أن تقوم بعمل نمط خاص بك تعطي فيه كل عنصر من العناصر الستة قيمة تعود لذائقتك . وخلاصة ما أود قوله هنا ، أن برنامج المعالجة Digital Photo Professional يتيح لك فرصة تعديل اختيار نمط الصورة حتى بعد التقاطها ، وهذا من حسنات معالجة الصور بشرط أن تكون بصيغة RAW فيمكنك أن تختار من القائمة المنسدلة النمط الذي تريد ، أو تقوم بالتعديل اليدوي على معايير العناصر جميعها أو بعضها