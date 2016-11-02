لحياة زوجية سعيدة

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏10 جويلية 2016.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
    كثير من الأزواج يشتكون ويكثرون الشكوى : لا نشعر بسعادة في حياتنا الزوجية.. زوجتي لا تبادلني الشعور بالحب.. زوجتي سريعة الغضب.. زوجتي لا تهتم بمظهرها أمامي.. زوجتي أنانية.. زوجتي كثيرة الطلبات.. زوجتي لا تهتم بالفرائض الدينية.. زوجتي ليست على قدر من العلم والثقافة.. زوجتي تفتعل المشكلات.. زوجتي كثيرة الشكوك والظنون.. زوجتي تتأخر في تلبية طلباتي.. زوجتي لا تهتم إلا بأبنائها.. زوجتي تكره عائلتي... وهكذا دواليك.. سلسلة من الأسباب التي يجعلها الأزواج سبباً في فشلهم وفقدانهم السعادة الزوجية التي كانوا ينشدونها..
    ولو نظرنا في واقع الأمر لوجدنا أن الخطأ ابتدأً هو من الأزواج أنفسهم، إذ لم يحسنوا الاختيار ولم يدققوا في صفات من ستشاركهم حياتهم، وستتحمل مسئولية تنظيم حياتهم وتربية أبنائهم.

    قال الشاعر:
    فكيف نظن بالأبناء خيراً إذا نشئوا بحضن الجاهلات؟!
    وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديَّ الناقصات؟!

    لا تصنع الأخطاء ولا تضخمها
    •وقد تكون أخطاء الزوجة من صنع الزوج نفسه، بحيث يكون هو المتسبب في حدوث تلك الأخطاء وافتعال تلك المشكلات.

    •وقد يكون الزوج من النوع الذي يضخم الأخطاء وينسى المحاسن، فيجعل من الحبة قبة، ويبني من التصرفات العادية تلالاً من الأوهام والظنون الفاسدة والشكوك المدمرة، وعلى من هذا حاله أن يعيد النظر في نفسه أولاً، ويقوم بإصلاحها وتقويمها حتى تكون جديرة بالحكم على الآخرين، فمن لم يستطع قيادة نفسه أنىّ له أن يتمكن من قيادة غيره!

    •وعلى كل الأحوال فالصبر على أخطاء الزوجة وهفواتها أمر مطلوب، وكل إنسان معرض للخطأ والزلل والنسيان.
     
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    الصارم المسلول, ‏10 جويلية 2016
    #1
  2. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: لحياة زوجية سعيدة

    السلام عليكم

    موضوع جد مهم و يستهل النقاش اخي الكريم

    فالحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم، وحسن العشرة بين الزوجين، وسعي كل منهما لإسعاد الآخر بالقول الحسن والفعل الجميل، وبالاستقامة على شرع الله تعالى؛ فهي الركيزة الأساسية للسعادة الزوجية؛ قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة :228] وفي الحديث: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" (رواه الترمذي).

    وبدون ذلك يحصل الشقاء والتعب غالباً؛ فالأسباب الدنيوية، من غير خلق ودين؛ لا تجلب السعادة، بل الدين والأخلاق هما وسيلتا السعادة.

    وعليه: فأهم ما تبنى عليه الأسرة وتسعد به هو أن يقوم كل من الزوجين بما عليه من حقوق شرعية تجاه الآخر، وأن يغض الطرف عن الهفوة والزلة ويتغافل قدر المستطاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً" (متفق عليه)، إلا ما كان من حقوق الله عز وجل؛ فيجب التناصح؛ لقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] ،و قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته" (متفق عليه). والله أعلم.

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    angegardienretour, ‏2 نوفمبر 2016
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: لحياة زوجية سعيدة

    موضوع جميل اخي حبيب
    جزاك الله كل خير
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏2 نوفمبر 2016
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    جزاك الله كل خير
     
    angegardienretour معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏4 جانفي 2017 على 19:49
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    و جزاك الله بمثله
     
    angegardienretour, ‏7 جانفي 2017 على 13:29
    #5
  6. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    جزاك المولى خيرا
    و أدامك
     
    عاشقة الإحسان, ‏8 جانفي 2017 على 08:00
    #6

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