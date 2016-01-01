أنصاف المشاعر..!!

أسألك.. فاخبريني..سيّدتي.. أجبيني..لتريحي هذا القلب..و تريحيني..ماذا يعني لك.. حبّي العنيف..؟ماذا يعني لك.. هذا الإحساس الجارف..؟أيعني لك شيئا.. جرحي النازف..؟الّذي رسمت أخاديده العميقة.. في قلبي..و زرعت في ربوعه.. زوابع الخريف..سيّدتي.. لا يهمّني ما ستقولينه..لكن لا ترميني.. بالخبل و التخريف..اعلمي.. إنّي أكره أن تغمريني..بنصف الودّ.. بنصف الحبّ..!!الممزوج.. بالشفقة..فأنا لا أستعطفك الأحاسيس..و مشاعر.. الصدقة..و اعلمي سيّدتي.. إنّي..أمقت أنصاف.. مشاعرك..!!المطعّمة بالزّيف..و بسماتك المصطنعة..و كلامك الجميل.. اللّطيف..***سيدتي.. إنّي أسألك..الحبّ كلّه..!!و كلّ الحبّ..و الحبّ منك.. أن يكون..كما يجب.. أن يكون..أو سأسألك.. اللّا حبّ..!!سأسألك.. اللّا حبّ..!!حتّى لا يتّهمنا قاضي الحبّ.. كلانا.... بالكفر والتجديف..و حتّى لا تجفّ.. شجرة هوانا..الّتي رعيناها..في الشتاء و الخريف..و عهدناها..في الربيع و الصيف..***أسألك.. سيّدتي..ألسنا مواطنان.. من مملكة العشاق..؟ألم نتعاهد على الحبّ الأبديّ.. و اللّا فراق..؟لماذا اليوم.. ترغميني..على أن نحرق.. كلّ الوثائق و الأوراق..سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!حتّى لا نُتهم كلانا.. بالجرم..ونتساوى مع العتاة.. والمجرمين و السرّاق..سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!حتى لا يُحكم علينا.. بالنفي من مملكة العشاق..أو بالموت شنقا.. أو الموت بالإغراق..سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!فقلبي قد أعياه حبّك.. حتى الإرهاق..وسكنته الخيبة.. في أعماق.. الأعماق..سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!و دعي الحبّ لأصحابه..!!المحبّين حقا.. والمتيّمين العشّاق..​