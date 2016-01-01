أنصاف المشاعر..!!

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏12 جويلية 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أسألك.. فاخبريني..

    سيّدتي.. أجبيني..

    لتريحي هذا القلب..

    و تريحيني..

    ماذا يعني لك.. حبّي العنيف..؟

    ماذا يعني لك.. هذا الإحساس الجارف..؟

    أيعني لك شيئا.. جرحي النازف..؟

    الّذي رسمت أخاديده العميقة.. في قلبي..

    و زرعت في ربوعه.. زوابع الخريف..

    سيّدتي.. لا يهمّني ما ستقولينه..

    لكن لا ترميني.. بالخبل و التخريف..

    اعلمي.. إنّي أكره أن تغمريني..

    بنصف الودّ.. بنصف الحبّ..!!

    الممزوج.. بالشفقة..

    فأنا لا أستعطفك الأحاسيس..

    و مشاعر.. الصدقة..

    و اعلمي سيّدتي.. إنّي..

    أمقت أنصاف.. مشاعرك..!!

    المطعّمة بالزّيف..

    و بسماتك المصطنعة..

    و كلامك الجميل.. اللّطيف..

    ***

    سيدتي.. إنّي أسألك..

    الحبّ كلّه..!!

    و كلّ الحبّ..

    و الحبّ منك.. أن يكون..

    كما يجب.. أن يكون..

    أو سأسألك.. اللّا حبّ..!!

    سأسألك.. اللّا حبّ..!!

    حتّى لا يتّهمنا قاضي الحبّ.. كلانا..

    .. بالكفر والتجديف..

    و حتّى لا تجفّ.. شجرة هوانا..

    الّتي رعيناها..

    في الشتاء و الخريف..

    و عهدناها..

    في الربيع و الصيف..

    ***

    أسألك.. سيّدتي..

    ألسنا مواطنان.. من مملكة العشاق..؟

    ألم نتعاهد على الحبّ الأبديّ.. و اللّا فراق..؟

    لماذا اليوم.. ترغميني..

    على أن نحرق.. كلّ الوثائق و الأوراق..

    سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!

    حتّى لا نُتهم كلانا.. بالجرم..

    ونتساوى مع العتاة.. والمجرمين و السرّاق..

    سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!

    حتى لا يُحكم علينا.. بالنفي من مملكة العشاق..

    أو بالموت شنقا.. أو الموت بالإغراق..

    سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!

    فقلبي قد أعياه حبّك.. حتى الإرهاق..

    وسكنته الخيبة.. في أعماق.. الأعماق..

    سيّدتي أسألك.. رجاء لا تسيئي إلى الحبّ..!!

    و دعي الحبّ لأصحابه..!!

    المحبّين حقا.. والمتيّمين العشّاق..​




    فارس البوح.. ღ
     
    8 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏12 جويلية 2016
    #1
  2. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    معك حق فالنصف لا يأتي بخير ...

    كما قال الشاعر ، لا ني بــــ نايم ولا ني بــــ صاحي ,,, الشوق كدر مزاجي وراحي ...


    قال خليل جبران :

    النصف هو أن تصل وأن لاتصل، أن تعمل وأن لا تعمل،أن تغيب وأن تحضر.. النصف هو أنت، عندما لا تكون أنت.. لأنك لم تعرف من أنت، النصف هو أن لا تعرف من أنت.. ومن تحب ليس نصفك الآخر.. هو أنت في مكان آخر في الوقت نفسه.

    نصف شربة لن تروي ظمأك، ونصف وجبة لن تشبع جوعك،نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز.. لأنك لست نصف إنسان.

    أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة، وليس كي تعيش نصف حياة ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك.. بل بما لا يستطيع أن يظهره، لذلك.. إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله .. بل إلى ما لا يقوله ..




    تسلم الايادي ___ النجم البعيد
     
    مريم باباعمي, koko DZ, sarakoukou و 3 آخرون معجبون بهذا.
    النجم البعيد, ‏14 جويلية 2016
    #2
  3. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    مآ أصعب الحب الذي يكون منتصف أو بالأحرى حب من طرف واحد
    تفهّمت قصدك و مشآعرك أخي .. و قد كتبت حروفآ لآمعة !!
     
    4 معجبون بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏15 جويلية 2016
    #3
  4. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!


    جزيل الشكر لك.. أخي الكريم النجم البعيد..
    على مرورك.. العطر..
    تعقيبك الفاخر.. زاد حرفي جمالا..
    لطالما تسعدني.. تعقيباتك المميّزة.. كتميّزك..
    سلمت وبوركت.. أخي..
    ودّي واحترامي.. لك يا فاضل.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏17 جويلية 2016
    #4
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!


    أسعدني مرورك الطيّب.. أختي الكريمة أميرة الخجل..
    وراق لي تعقيبك.. الجميل..
    شكرا موصول لك أختي..
    على زيارتك المشرقة..
    ودّي واحترامي.. لك يا فاضلة.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏17 جويلية 2016
    #5
  6. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    اكيد صعب جدا ان يكون الحب من طرف واحد
    ولكن يعلمنا دروس
    كتبت فابدعت
    سلمت اناملك اخي
    بوحك جميل
    ولكن مجمله الآم
    دمت متميزا
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏17 جويلية 2016
    #6
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    (ولكن يعلمنا دروس..)
    أصبت أختي الكريمة.. الحلم الوردي..
    شكرا جزيلا.. على مرورك البهيّ..
    وردّك الجميل النديّ..
    راق لي تعقيبك.. الحكيم..
    دمت بودّ وحبور.. يا فاضلة​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏18 جويلية 2016
    #7
  8. نورالدين 38

    نورالدين 38 :: عضو فعّال ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    رائعة قوية ومعبرة بصدق لامست كلماتك احد غرفي داخلي ..الام
    تحياتي لك وننتظرجديدك ​
     
    1 معجب بهذا.
    نورالدين 38, ‏23 جويلية 2016
    #8
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنصاف المشاعر..!!

    أخي الكريم نورالدين..شرف لي و لحرفي المتواضع..
    أن يلامس داخلك.. شكرا جزيلا لك.. شرّفتني بكرم مرورك..
    تقبّل مني.. كلّ الودّ والاحترام.. يا فاضل.
     
    فارس البوح, ‏29 جويلية 2016
    #9
  10. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    حقا من يطالب بحرق كل الوثائق والأوراق يسيء للحب
    فالبطولة في الحب عندما يكون أبديا
    والبطولة في الحب أن تجد البديل وترفضه ولو كان البديل أفضل
    والبطولة في الحب أن تغضب وتحزن وتصرخ
    ولكن في الأخير يبقى الحب كما هو
    نفس الأحاسيس
    نفس المشاعر
    نفس الكلمات
    التي ولدت في أول لقاء سلمت أناملك
     
    مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:20
    #10