"الإسقاط والإقساط"

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة hakim story, ‏13 جويلية 2016.

  1. hakim story

    hakim story
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    يرى الإمامَ يبكي في صلاته وهو يُدافع عبرته ولا يستطيع فيقول: إمامٌ مُراءٍ، يفعل ذلك تخشُّعًا أمامَ الناس، ولا أظنُّه يفعلُ ذلك في خلوته.
    - مرَّ من أمامه ولم يُلقِ عليه التحيةَ فيقولُ في نفسه على الفور: يا لهُ من متكبرٍ مغرور.
    - فلان نعرفه فقيرًا معدمًا واليومَ يملكُ كذا وكذا، ما نراه إلا فعل كيتَ وكيت!!
    - مَن تكون يا ترى تلك المرأةُ التي تجلسُ إلى جانبه في المركبة ويكلمها ويتضاحك معها؟!
    - ماذا يصنعُ في هذا المكان في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟!
    - أتراهُ أسدى إليَّ ذلك المعروف دون مقابل؟ ما أراه إلا متزلِّفًا طامعًا في حاجةٍ له عندي يريد قضاءَها.
    هذه الصوَرُ وغيرُها مما لا يُحصى تمثِّلُ حالةً تسمى عندنا في الشرع (سوء الظن)، وعند التأمل في دوافعها النفسية تجدُ أنَّ الدافع الأكبر لها هو (الإسقاط) وهو نظرُ المرء إلى الآخرين بعين طبعه، فيرى انعكاسات تصرفاتهم في طبيعة ذاته وأخلاقه، فيكون تأويلها دون تروٍ أو إعذارٍ وَفق زاوية نظره المنبثقة من حدود أخلاقياته، فيحملُ أفعالهم على ما تستسيغه نفسُه، فهو في الحقيقة يصفُ ذاته في تصرفات غيره الحَمَّالةِ الأوجه.
    من هنا جاء تحريمُ سوءِ الظنِّ في شريعتنا، وتكرَّر الأمرُ بالتثبُّت عمومًا، وإحسان الظنِّ فيمن ظاهرُه الخيرُ والصلاح خصوصاً، وأنَّ الواجب على العبد أن يستحسنَ من الآخرين ما يستحسنُه من نفسه، ويستقبحَ منهم ما يستقبحُه منها.
    قال الله تعالى: "لولا إذ سمعتموه ظنَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا" أي: ظنوا خيرًا ببعضهم البعض.
    عندما رأى رأسُ النفاق أمَّ المؤمنين مع صفوان قال كلمته المشهورة: "ما أراهُ إلا أصاب منها وأصابت منه"!!
    أما أهلُ العفَّةِ والاستقامةِ فيمثِّلهم قولُ أمِّ أيوب لأبي أيوب: "عائشةُ خير مني وصفوان خير منك"، وهذا يصدُق عليه الإسقاط بجانبه الإيجابي.
    أخي المكرَّم ..
    حكمُك على الآخرين بمقتضى الوقائع وثبوتها القطعيِّ من القِسط.
    وحكمُك على الآخرين بمقتضى ظنك بنفسك من الإسقاط.
    وحكمُك على الوقائع وأصحابها بالظنِّ المطلق عدوانٌ وإقساط.
    فكُن من عباد الله المُقسِطين، ولا تكن من المُسقِطين فتكونَ من القاسطين.
    واعلم أنَّ فقهَك لمفهوم"الإسقاط" يعني أنك أمامَ فرصةٍ حقيقيةٍ لتتعرَّف على ذاتك أكثر من خلال وصفك الآخرين

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    1 معجب بهذا.
    hakim story, ‏13 جويلية 2016
    #1
  2. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    رد: "الإسقاط والإقساط"

    شكرا اخي حكيم
    بارك الله فيك​
     
    1 معجب بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏13 جويلية 2016
    #2
  3. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: "الإسقاط والإقساط"

    شكراااا أخي حكيم
     
    chirine zina, ‏18 جويلية 2016
    #3
  4. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: "الإسقاط والإقساط"

    جزاك الله خير
    وبارك الله فيك
    وجعلها في موازين حسناتك
    وأثابك الله الجنه أن شاء الله
    على ما قدمت
     
    *فاطمة الزهرة*, ‏18 جويلية 2016
    #4
  5. mixicali

    mixicali
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    رد: "الإسقاط والإقساط"

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
     
    mixicali, ‏10 أوت 2016
    #5
  6. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    الصين
    رد: "الإسقاط والإقساط"

    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏17 أكتوبر 2016
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: "الإسقاط والإقساط"


    سبحان الله
    نفس الموعظة التي قدمتها اليوم للتلاميذ و الله
     
    الامين محمد, ‏17 أكتوبر 2016
    #7
  8. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:59
    #8