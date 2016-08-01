وصية زمن الانترنت

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة sosobibicha, ‏18 جويلية 2016.

  1. sosobibicha

    sosobibicha :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2015
    المشاركات:
    2,007
    الإعجابات المتلقاة:
    5,654
    وصية حكيم لابنه في زمن الإنترنت ....


    اعلم يابني أن جوجل والفيس بوك والواتساب والسكايب وجميع برامج التواصل بحر عميق .. هلك فيه خلق كثير.

    فكن كالنحلة فيه ، لا تقف إلا على الطيب من الصفحات لتنفع بها الآخرين بما تستفيده أنت أولاً ....

    بني .. لاتكن كالذباب يقف على كلّ شي فينقل الأمراض من دون أن يشعر.

    بني .. قبل أن تعلّق أو تشارك فكّر إن كان ذلك يرضي الله تعالى

    أو يغضبه وإياك أن تتحدث ضد شخص قبل أن تتأكد من صحة مصدرك ...

    يابني .. لا تتنازل عن أخلاقك على الفيس أو الواتس أبدا ،

    وإن كان اسمك مستعارا وشخصيتك غير معروفة ، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى.

    بني .. لا تجرح من جرحك ، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه.

    بني .. انتقِ ما تكتب .. فأنت تكتب والملائكة يسجلون..

    والله تعالى من فوق الجميع يحاسب ويراقب.

    فلا تنس وأنت تخط السطور موقفك بين يدي جبار السموات في يوم الحسرة والندامة.

    بني .. إن أخوف ما أخافه عليك في بحر الأنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام ولقطات الفجور والانحراف ،

    .فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك ،

    واسع في نشر دينك وعقيدتك ، وإن رأيت نفسك متمرّغا في أوحال المحرمات ،

    فاهرب من دنيا النت هروبك من حيوان مفترس ،

    فالنار ستكون مثواك وسيكون خصمك غدا مولاك.

    بني أن من أهم مداخل

    الشيطان الغفلة والشهوة وهما عماد النت

    فعاهد الله سبحانه على ألا تقترب من معاصيه
     
    sosobibicha, ‏18 جويلية 2016
    #1
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  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,811
    رد: وصية زمن الانترنت

    ان شاء الله نطبقوها معا اولادنا وازواجنا وانفسنا
    سلمت الايادي على الطرح المميز والمفيد
     
    أسير نفسي, ‏18 جويلية 2016
    #2
    1 معجب بهذا.
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,356
    الإعجابات المتلقاة:
    6,547
    رد: وصية زمن الانترنت

    وصايا رائعة
    بارك الله فيكم
     
    habchisalaheddin, ‏18 جويلية 2016
    #3
    1 معجب بهذا.
  4. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2015
    المشاركات:
    4,172
    الإعجابات المتلقاة:
    4,648
    رد: وصية زمن الانترنت

    جزاك الله خير
    وبارك الله فيك
    وجعلها في موازين حسناتك
    وأثابك الله الجنه أن شاء الله
    على ما قدمت
     
    *فاطمة الزهرة*, ‏18 جويلية 2016
    #4
    1 معجب بهذا.
  5. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,797
    الإعجابات المتلقاة:
    35,543
    رد: وصية زمن الانترنت

    نعم الوصية
    الله يهدي الجميــع
    بارك الله فيك أختي
     
    AmiR@RoRo, ‏19 جويلية 2016
    #5
    1 معجب بهذا.
  6. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أوت 2016
    المشاركات:
    737
    الإعجابات المتلقاة:
    317
    رد: وصية زمن الانترنت

    إن الإنترنت هو سوقٌ كبير ولا أحد يُقدم سلعته مجاناً ! فالكل يريد مقابل ! فمنهم من يريد إفساد الأخلاق مقابل سلعته. ومنهم من يريد عرض فِكره المشبوه .
     
    أميرَهآ أنآ, ‏1 أوت 2016
    #6
    2 معجبون بهذا.
  7. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,116
    الإعجابات المتلقاة:
    3,472
    السلام عليكي ورحمة الله تعالى وبركاته
    آختي اأنترنت اصبحت كنجم ساطع يستحوذ عليناا
    لذا نشاللله تطبق وصايا يارب
    ميرسي على الموضوع حنونة
     
    LINA NONA, ‏21 ديسمبر 2016 على 20:09
    #7
    sosobibicha معجب بهذا.
  8. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    463
    الإعجابات المتلقاة:
    126
    من يعرف قيمة الأنترنت لإستغلها للعمل لتطوير مهاراته المهنية ليس لتضييع الوقت
    أحصل على شهادة مجانا من هذا الموقع www.udemy.com
    فقط إبحث على التكوينات المجانية و أتركوا الفيسبوك و إخوانه
     
    bouziddz, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:40
    #8

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