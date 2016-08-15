نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

الموضوع في 'منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور' نشر بواسطة ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏21 جويلية 2016.

  1. ¬Đỉaмơŋđ ✿

    ¬Đỉaмơŋđ ✿
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    Jijel

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    أسْعدَ اللهُ أوْقآتكُم بكُلِ خيرْ ، وَ تَحيَّة طَيبَة للجميعْ
    ..
    توجد العديد من التقنيآت المهمّة والتي تسمح بإلتقآط صور نآجحة ومميزه
    لذلك وجبَ على كل مصّور التركيز على هذه النقآط لأنهآ تعتبر أسآسيّه وأبرزهآ هيَ:


    1- تجنب الإهتزاز:

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    من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى إهتزاز الصورة هيّ:الرجفه الطبيعيه لليد.
    لذلك إختر المكان المناسب والوضع الملائم لوقوفك أو جلوسك..وهي من أهم الأمور في تقليل رجفة اليد والإهتزاز.
    - حاول معرفة الطريقه المناسبه والمريحه لحمل الكاميرا بالنسبه لك شخصياً وحاول بقدر المستطاع إبقاء يديك
    ثابتتين و إذا كنت بقرب حائط أو أي مادة ثابته إتكأ عليها.
    -هناك طرق عديده لتقليل وتجنب إهتزاز الكاميرا أثناء التصوير مثل إستخدام حقيبة الكاميرا أو الحامل الأحادي أو أي جسم ثابت...إلخ
    يمكنكَ إبتكار طريقة الخاصة للتقليل من إهتزاز الكاميرا أثناء التصوير.


    2- الأوضاع المختلفة للمصورين:

    [​IMG]
    أسهل أوضاع التصوير التصوير على مستوى الرؤية وانت واقف ولكن هذا ليس بالضرورة الخيار الصحيح للحصول على صور جميلة
    كثير من المصورين يتحرجون في اتخاذ اوضاع تصوير قد يراها البعض سخيفة أو غير مبررة، إلتقط صورك وانت في وضع الجلوس او إستلقي على بطنك إن استدعى الأمر تصوير كائن زاحف مثلاً.
    عند تصوير الشوارع إبحث عن زاوية أفضل لإلتقاط صورك إرتفع قليلاً بتسلق شجرة أو جدار .
    كن مقتنعاً أن حجم الجهد الذي تبذله في صورة ما سينعكس يقيناً على جودة الصورة الناتجة.


    3- الإضاءة:
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    الإضاءة في المشهد المصور ربما تكون هي الفاصل بين الجودة والبشاعة ، الإهتمام بالاضاءة مطلب ضروري للغاية لكل مصور خاصة عندما يحل الظلام،إقتناء فلاش ضوئي خاص سيمنحك الكثير لتضيفه على صورك الملتقطة.
    وفي حال تعذر وجود هذا الفلاش ومالم تكن قاصداً التصوير في الظلام معتمداً على التعريض الطويل إبذل جهدك في توفير إضاءة بديلة وكافية.


    4- كن صبورًا:

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    الصبر فضيلة في كل شيء وفي التصوير هذه قاعدة ذهبية يفترض أنها لا تغيب عن بال كل مهتم بهذا المجال الكثير من المشاهد التي تعذر الحصول عليها كان سببها في الأساس عجلة المصور،من يتوق الى التقاط صور فريدة يجب عليه التسلح بالصبر والإنتظار حتى يتحقق له الظرف المناسب ليشرع في فتح وإغلاق مصراع الكاميرا.
    على سبيل المثال إذا كنت تصور منظر طبيعي في أجواء ملبدة بالغيوم فإن الإنتظار لبعض الوقت وتحين فرصة تفكك السحب وتسلل اشعة الشمس الذهبية من بين ثناياها سيكون قراراً صائباً, وسيمنح قوس قزح والشمس المشرقة على صورتك شعور الدفء والحياة.



    منقول للإفآدة مع بعض التعديلآت والإضآفآت


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    4 معجبون بهذا.
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏21 جويلية 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    جزيرة أحــــلآمي
    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

    السلام عليكي
    كل الشكر لكي اختي
    على النصائح
    بارك الله فيكي
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏21 جويلية 2016
    #2
  3. ¬Đỉaмơŋđ ✿

    ¬Đỉaмơŋđ ✿
    :: مشرفة ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني     طاقم المشرفات

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    Jijel
    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة


    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    العفو أختي ، وفيكِ بركه
    شآكرة لكِ هذا التواجد الطيّب
     
    1 معجب بهذا.
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏22 جويلية 2016
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

    نقاط مهمة جدا لالتقاط صور ناجحة يعطيك الف صحة اختي
     
    أم ياسمينdz, ‏22 جويلية 2016
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

    السلام عليك
    نصائح مبهمة خاصة للمبتدئين مشكورة آختي
     
    آمِيْرَتُه, ‏24 جويلية 2016
    #5
  6. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

    السلآم عليكم ~

    مشكورة أختي على هذه النصآئح القيمة و المهمة ~ ...

    مفيدة للمبتدئين و سنعمل على تطبيقهآ ~

    تحيآتي ~​
     
    1 معجب بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏24 جويلية 2016
    #6
  7. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    البليدة
    رد: نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة

    آهلآ آختي..نَصَآآآئح مليحة..كل آلشكر لكي
     
    LINA NONA, ‏15 أوت 2016
    #7
  8. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏7 جانفي 2017
    #8
  9. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    شكرا اختي على النصائح
    بارك الله فيك :)
    ..
     
    فيتامين سي, ‏15 جانفي 2017 على 23:17
    #9

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