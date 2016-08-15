نقآط مهمّة لإلتقآط صور نآجحة



أسْعدَ اللهُ أوْقآتكُم بكُلِ خيرْ ، وَ تَحيَّة طَيبَة للجميعْ

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توجد العديد من التقنيآت المهمّة والتي تسمح بإلتقآط صور نآجحة ومميزه

لذلك وجبَ على كل مصّور التركيز على هذه النقآط لأنهآ تعتبر أسآسيّه وأبرزهآ هيَ:





1- تجنب الإهتزاز:





من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى إهتزاز الصورة هيّ:الرجفه الطبيعيه لليد. أسْعدَ اللهُ أوْقآتكُم بكُلِ خيرْ ، وَ تَحيَّة طَيبَة للجميعْ..توجد العديد من التقنيآت المهمّة والتي تسمح بإلتقآط صور نآجحة ومميزهلذلك وجبَ على كل مصّور التركيز على هذه النقآط لأنهآ تعتبر أسآسيّه وأبرزهآ هيَ:1- تجنب الإهتزاز:من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى إهتزاز الصورة هيّ:الرجفه الطبيعيه لليد.

لذلك إختر المكان المناسب والوضع الملائم لوقوفك أو جلوسك..وهي من أهم الأمور في تقليل رجفة اليد والإهتزاز.

- حاول معرفة الطريقه المناسبه والمريحه لحمل الكاميرا بالنسبه لك شخصياً وحاول بقدر المستطاع إبقاء يديك

ثابتتين و إذا كنت بقرب حائط أو أي مادة ثابته إتكأ عليها.

-هناك طرق عديده لتقليل وتجنب إهتزاز الكاميرا أثناء التصوير مثل إستخدام حقيبة الكاميرا أو الحامل الأحادي أو أي جسم ثابت...إلخ

يمكنكَ إبتكار طريقة الخاصة للتقليل من إهتزاز الكاميرا أثناء التصوير.





2- الأوضاع المختلفة للمصورين:



أسهل أوضاع التصوير التصوير على مستوى الرؤية وانت واقف ولكن هذا ليس بالضرورة الخيار الصحيح للحصول على صور جميلة

كثير من المصورين يتحرجون في اتخاذ اوضاع تصوير قد يراها البعض سخيفة أو غير مبررة، إلتقط صورك وانت في وضع الجلوس او إستلقي على بطنك إن استدعى الأمر تصوير كائن زاحف مثلاً.

عند تصوير الشوارع إبحث عن زاوية أفضل لإلتقاط صورك إرتفع قليلاً بتسلق شجرة أو جدار .

كن مقتنعاً أن حجم الجهد الذي تبذله في صورة ما سينعكس يقيناً على جودة الصورة الناتجة.





3- الإضاءة:



3- الإضاءة:

الإضاءة في المشهد المصور ربما تكون هي الفاصل بين الجودة والبشاعة ، الإهتمام بالاضاءة مطلب ضروري للغاية لكل مصور خاصة عندما يحل الظلام،إقتناء فلاش ضوئي خاص سيمنحك الكثير لتضيفه على صورك الملتقطة.

وفي حال تعذر وجود هذا الفلاش ومالم تكن قاصداً التصوير في الظلام معتمداً على التعريض الطويل إبذل جهدك في توفير إضاءة بديلة وكافية.





4- كن صبورًا:







الصبر فضيلة في كل شيء وفي التصوير هذه قاعدة ذهبية يفترض أنها لا تغيب عن بال كل مهتم بهذا المجال الكثير من المشاهد التي تعذر الحصول عليها كان سببها في الأساس عجلة المصور،من يتوق الى التقاط صور فريدة يجب عليه التسلح بالصبر والإنتظار حتى يتحقق له الظرف المناسب ليشرع في فتح وإغلاق مصراع الكاميرا.