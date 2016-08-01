سلة صغيرة بالكريات السحرية







كيفية صنع سلة جميلة بالكريات السحرية

والطريقة منقولة طبقتها جات روعة













الخطوات





أولا سنبدأ بصنع القاعدة :

1- إدخلي 6 حبات خرز في الخيط ثم قطاعي الخيطين في الحبة السادسة كما في الصورة .

الخطواتأولا سنبدأ بصنع القاعدة :1- إدخلي 6 حبات خرز في الخيط ثم قطاعي الخيطين في الحبة السادسة كما في الصورة .







2- إدخلي في أحد الخيطين 4 حبات خرز ثم قاطعي في الحبة الرابعة .





3- مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كما في الشكل .



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4- إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية .



5-عندما تصلين إلى النهاية إدخلي الخيط السفلي عبر حبتين خرز كما في الصورة .













6- إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية .

- سوف تتحصلين على هذا الشكل .





7-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة .





8- مرري الخيط السفلي عبر الحبة المجاورة ثم إدخلي 2 خرز و قاطعي في الثانية .

كرري هذه الخطوة حتى تصلي إلى النهاية كرري خطوة 5 ثم أدخلي حبة خرز و احدة و قاطعي الخيطين في هذه الحبة .

وهكذا إنتهينا من صنع القاعدة .

الأن سوف نبدأ بالإرتفاع

1-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة المربع الذي تتحصلين عليه إدفعيه إلى الأعلى .





2-مرري الخيط في الحبة المجاورة و إدخلي في الخيط العلوي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية .





كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية .

3-إدخلي الخيط السفلي في حبتين الخرز المجاورتين كما في الصورة .





4- إدخلي حبة واحدة و قاطعي الخيطين فيها و هكذا تكونين قد أنهيت السطر الأول .





5- لصنع السطر الثاني إدخلي 4 حبات من الخرز و قاطعي في الحبة الرابعة





6- مرري الخيط في الحبة المجاورة و أدخلي3 حبات خرز ثم قاطعي الخيطين في الحبة الثالثة بعدها مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة و إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة بحيث سوف تتحصلين على دائرة ذات 5 حبات ثم دائرة ذات 4 حبات و هكذا حتى نهاية السطر.





7- السطر الثالث إدخلي 3 حبات خرز قاطعي في الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة في الخيط العلوي إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الثانية و كرري العملية على طول السطر فسوف تتحصلين على 18 دائرة ذات 4 خرزات .











8- السطر الرابع و الأخير إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة ثم إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الثالثة و كرري هذه الخطوة حتى تنهي السطر و هكذا تكونين قد تحصلت على 18 دائرة ذات 5 خرزات .





- وفي الأخير تتحصلين على السلة .

9- لصنع حامل السلة إتبعي المخطط التالي :

