سلة صغيرة بالكريات السحرية

كيفية صنع سلة جميلة بالكريات السحرية والطريقة منقولة طبقتها جات روعة الخطوات أولا سنبدأ بصنع القاعدة : 1- إدخلي 6 حبات خرز في الخيط ثم قطاعي الخيطين في الحبة السادسة كما في الصورة . 2- إدخلي في أحد الخيطين 4 حبات خرز ثم قاطعي في الحبة الرابعة . 3- مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كما في الشكل . 4- إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية . 5-عندما تصلين إلى النهاية إدخلي الخيط السفلي عبر حبتين خرز كما في الصورة . 6- إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية . - سوف تتحصلين على هذا الشكل . 7-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة . 8- مرري الخيط السفلي عبر الحبة المجاورة ثم إدخلي 2 خرز و قاطعي في الثانية . كرري هذه الخطوة حتى تصلي إلى النهاية كرري خطوة 5 ثم أدخلي حبة خرز و احدة و قاطعي الخيطين في هذه الحبة . وهكذا إنتهينا من صنع القاعدة . الأن سوف نبدأ بالإرتفاع 1-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة المربع الذي تتحصلين عليه إدفعيه إلى الأعلى . 2-مرري الخيط في الحبة المجاورة و إدخلي في الخيط العلوي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية . كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية . 3-إدخلي الخيط السفلي في حبتين الخرز المجاورتين كما في الصورة . 4- إدخلي حبة واحدة و قاطعي الخيطين فيها و هكذا تكونين قد أنهيت السطر الأول . 5- لصنع السطر الثاني إدخلي 4 حبات من الخرز و قاطعي في الحبة الرابعة 6- مرري الخيط في الحبة المجاورة و أدخلي3 حبات خرز ثم قاطعي الخيطين في الحبة الثالثة بعدها مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة و إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة بحيث سوف تتحصلين على دائرة ذات 5 حبات ثم دائرة ذات 4 حبات و هكذا حتى نهاية السطر. 7- السطر الثالث إدخلي 3 حبات خرز قاطعي في الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة في الخيط العلوي إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الثانية و كرري العملية على طول السطر فسوف تتحصلين على 18 دائرة ذات 4 خرزات . 8- السطر الرابع و الأخير إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة ثم إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الثالثة و كرري هذه الخطوة حتى تنهي السطر و هكذا تكونين قد تحصلت على 18 دائرة ذات 5 خرزات . - وفي الأخير تتحصلين على السلة . 9- لصنع حامل السلة إتبعي المخطط التالي : 10- ثم تبثيه على السلة كما في الصورة .