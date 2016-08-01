سلة صغيرة بالكريات السحرية

الموضوع في 'ركن المهارات اليدوية' نشر بواسطة hadil2044, ‏22 جويلية 2016.

  1. hadil2044

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    كيفية صنع سلة جميلة بالكريات السحرية
    والطريقة منقولة طبقتها جات روعة


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    الخطوات


    أولا سنبدأ بصنع القاعدة :
    1- إدخلي 6 حبات خرز في الخيط ثم قطاعي الخيطين في الحبة السادسة كما في الصورة .
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    [​IMG]

    2- إدخلي في أحد الخيطين 4 حبات خرز ثم قاطعي في الحبة الرابعة .
    [​IMG]

    3- مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كما في الشكل .
    [​IMG]

    4- إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في حبة الخرز المجاورة كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية .
    [​IMG]
    5-عندما تصلين إلى النهاية إدخلي الخيط السفلي عبر حبتين خرز كما في الصورة .



    [​IMG]
    6- إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية .
    - سوف تتحصلين على هذا الشكل .
    [​IMG]

    7-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة .
    [​IMG]

    8- مرري الخيط السفلي عبر الحبة المجاورة ثم إدخلي 2 خرز و قاطعي في الثانية .
    كرري هذه الخطوة حتى تصلي إلى النهاية كرري خطوة 5 ثم أدخلي حبة خرز و احدة و قاطعي الخيطين في هذه الحبة .
    وهكذا إنتهينا من صنع القاعدة .
    الأن سوف نبدأ بالإرتفاع
    1-إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الحبة الثالثة المربع الذي تتحصلين عليه إدفعيه إلى الأعلى .
    [​IMG]

    2-مرري الخيط في الحبة المجاورة و إدخلي في الخيط العلوي حبتين خرز و قاطعي في الحبة الثانية .
    [​IMG]

    كرري هذه الخطوة حتى تصلي للنهاية .
    3-إدخلي الخيط السفلي في حبتين الخرز المجاورتين كما في الصورة .
    [​IMG]

    4- إدخلي حبة واحدة و قاطعي الخيطين فيها و هكذا تكونين قد أنهيت السطر الأول .
    [​IMG]

    5- لصنع السطر الثاني إدخلي 4 حبات من الخرز و قاطعي في الحبة الرابعة
    [​IMG]

    6- مرري الخيط في الحبة المجاورة و أدخلي3 حبات خرز ثم قاطعي الخيطين في الحبة الثالثة بعدها مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة و إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة بحيث سوف تتحصلين على دائرة ذات 5 حبات ثم دائرة ذات 4 حبات و هكذا حتى نهاية السطر.
    [​IMG]
    [​IMG]

    7- السطر الثالث إدخلي 3 حبات خرز قاطعي في الثالثة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة في الخيط العلوي إدخلي حبتين خرز و قاطعي في الثانية و كرري العملية على طول السطر فسوف تتحصلين على 18 دائرة ذات 4 خرزات .
    [​IMG]

    [​IMG]


    8- السطر الرابع و الأخير إدخلي 4 حبات خرز و قاطعي في الرابعة ثم مرري الخيط السفلي في الحبة المجاورة ثم إدخلي 3 حبات خرز و قاطعي في الثالثة و كرري هذه الخطوة حتى تنهي السطر و هكذا تكونين قد تحصلت على 18 دائرة ذات 5 خرزات .
    [​IMG]

    - وفي الأخير تتحصلين على السلة .
    9- لصنع حامل السلة إتبعي المخطط التالي :
    [​IMG]

    10- ثم تبثيه على السلة كما في الصورة .
    [​IMG]

     
    5 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏22 جويلية 2016
    #1
  2. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    [​IMG]
     
    1 معجب بهذا.
    المجد والخلود, ‏22 جويلية 2016
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    يعطيك الصحة
    طريقة سهلة وواضحة
    ننتظر جديدك
     
    1 معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏23 جويلية 2016
    #3
  4. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية



    يسلمو على المرور
     
    hadil2044, ‏23 جويلية 2016
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    يديرو بيهم حوايج يهبلوا لوكان برك الوحدة عندها الصبر هذا وطولة البال وهي تربط وتكرز .
    مغسي أختي يعطيك الصحة على الفكرة .
     
    1 معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏25 جويلية 2016
    #5
  6. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية



    خدمتها ساهلة غير وسع البال برك
    خدمتها وجاتني روعة وما تديش بزاف الوقت
     
    hadil2044, ‏26 جويلية 2016
    #6
  7. sara doursaf

    sara doursaf :: عضو منتسِب ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    يعطيك الصحا عادلي زمان وانا نحوس عليهم شكرا اختي افيدينا ديما بجديدك
     
    1 معجب بهذا.
    sara doursaf, ‏29 جويلية 2016
    #7
  8. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    جميلة..​
     
    1 معجب بهذا.
    LINA NONA, ‏29 جويلية 2016
    #8
  9. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية



    مشكورة على المرور لينة
     
    hadil2044, ‏31 جويلية 2016
    #9
  10. أطياف القمر

    أطياف القمر :: عضو مُشارك ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    عمل رائع
    طريقة سهلة وواضحة
    مشكورة اختي
     
    أطياف القمر, ‏1 أوت 2016
    #10
  11. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
    :: مرشحة للإشراف ::
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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    روعة بكل معنى الكلمة شكرا اختي
     
    1 معجب بهذا.
    نجمة البحر20, ‏1 أوت 2016
    #11
  12. imaneBBA

    imaneBBA :: عضو فعّال ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    imaneBBA, ‏16 أوت 2016
    #12
  13. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    السلام عليكم
    والله روعة تبارك الله يعطيك الصحة
    هاايلين
     
    1 معجب بهذا.
    *amani*, ‏16 أوت 2016
    #13
  14. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    عمل ممتاز
    و طريقة سهلة مرسي
     
    1 معجب بهذا.
    miss victoria, ‏16 أوت 2016
    #14
  15. hadil2044

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية



    يسلمو خياتي على المرور
     
    2 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏16 أوت 2016
    #15
  16. زينة العاقلة

    زينة العاقلة :: عضو منتسِب ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    جزاك الله خيرا:):)::):):):):)
     
    1 معجب بهذا.
    زينة العاقلة, ‏23 أوت 2016
    #16
  17. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية



    مشكورة حنونة
     
    hadil2044, ‏23 أوت 2016
    #17
  18. شمس الاصيل2

    شمس الاصيل2 :: عضو مُتميز ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    السلام هايلة مي الخاطر ضيق مانحملش
     
    شمس الاصيل2, ‏23 أوت 2016
    #18
  19. koukou04

    koukou04 :: عضو فعّال ::

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    رد: سلة صغيرة بالكريات السحرية

    عمل رائع
    طريقة سهلة وواضحة
    مشكورة اختي
     
    koukou04, ‏23 أوت 2016
    #19
  20. الاريجة

    الاريجة :: عضو منتسِب ::

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    مشكورة يا اختي على هذا المجهود
     
    الاريجة, ‏12 جانفي 2017 على 00:59
    #20

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