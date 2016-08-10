قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

من ابنة خالك #‏الجميلة المتفتحة؟!

وابنة عمك #‏المهندسة المتألقة بين-الرجال؟!

وشقيقتك الصغرى التي تزوجت قبلك لسحر جمالها و #‏لباسها؟!

وصديقتك ذات الثياب الجذابة؟!

وابنة جاركم صاحبة الحيل و المجاملات؟!

ورفيقة طفولتك فلانة صار عندها بنت وولدين وتعيش هي وزوجها كالملكين!!

أجيبيني ألا تغارين؟؟!!!!

بإبتسامة عذبة ابتدأت إجابتها..ونزلة دمعة من عينيها وقالت : نعم اغاااااااااار..

اغار من عائشة التي حفظت كتاب الله قبلي

ومن صديقتي التي تقوم ثلثي الليل كل يوم..

أغار من فلانة التي صارت مدرسة للقرآن..

وأختها التي ستنهي حفظ صحيح البخاري بعد أسبوع..

أغار من ابنة عمك التي اعتمرت وحجت..

اغار من ابنة عمتي التي عكفت عن الزواج لترعى أمها المسنة وإخوتها الصغار اليتامى.. نعــم أغار من برها..

-اغار من كل فتاة لا أعرفها ولدرب الجنة سبقتني

-اغار من كل حافظة..

-ومن كل داعية..

-فمالي ودنيا أركض خلف حطامها وهي أيام معدودة..

من نافسك في الدين نافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره!!! ​