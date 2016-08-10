قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏26 جويلية 2016.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!
    من ابنة خالك #‏الجميلة المتفتحة؟!
    وابنة عمك #‏المهندسة المتألقة بين-الرجال؟!
    وشقيقتك الصغرى التي تزوجت قبلك لسحر جمالها و #‏لباسها؟!
    وصديقتك ذات الثياب الجذابة؟!
    وابنة جاركم صاحبة الحيل و المجاملات؟!
    ورفيقة طفولتك فلانة صار عندها بنت وولدين وتعيش هي وزوجها كالملكين!!
    أجيبيني ألا تغارين؟؟!!!!
    بإبتسامة عذبة ابتدأت إجابتها..ونزلة دمعة من عينيها وقالت : نعم اغاااااااااار..
    اغار من عائشة التي حفظت كتاب الله قبلي
    ومن صديقتي التي تقوم ثلثي الليل كل يوم..
    أغار من فلانة التي صارت مدرسة للقرآن..
    وأختها التي ستنهي حفظ صحيح البخاري بعد أسبوع..
    أغار من ابنة عمك التي اعتمرت وحجت..
    اغار من ابنة عمتي التي عكفت عن الزواج لترعى أمها المسنة وإخوتها الصغار اليتامى.. نعــم أغار من برها..
    -اغار من كل فتاة لا أعرفها ولدرب الجنة سبقتني
    -اغار من كل حافظة..
    -ومن كل داعية..
    -فمالي ودنيا أركض خلف حطامها وهي أيام معدودة..
    من نافسك في الدين نافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره!!!
     
    6 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏26 جويلية 2016
    #1
  2. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    بارك الله فيك أختي أسوم على الموضوع

    النآس انشغلت بالدنيا و ملذاتها عن الآخرة .. ربي يرزقنا اليقين و الإيمان و الثّبآت يآ رب


     
    4 معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏26 جويلية 2016
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    بارك الله فيك
     
    3 معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏26 جويلية 2016
    #3
  4. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    و فيكن بارك الله غالياتي​
     
    2 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏10 أوت 2016
    #4
  5. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    بارك الله فيك اختي

    صح قصة معبرة

    نسال الله ان يهدينا
     
    3 معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏10 أوت 2016
    #5
  6. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    امين يا رب
    و فيكي بارك الله
     
    2 معجبون بهذا.
    عآشقة الجنة, ‏10 أوت 2016
    #6
  7. شمس الاصيل2

    شمس الاصيل2 :: عضو مُتميز ::

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    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

    رااااااااائعة
     
    1 معجب بهذا.
    شمس الاصيل2, ‏10 أوت 2016
    #7
  8. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    البليدة
    رد: قالت لها أمها ألا #‏تغارين؟؟!!

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    مآشآء آلله ..ومن غيــر هتـه آلآخلآق آلتي نغآر منهآ...شكرآآ غآليتي
     
    LINA NONA, ‏14 أوت 2016
    #8
  9. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    العفو اخياتي
    نورتن​
     
    عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:23
    #9