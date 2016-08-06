آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

الموضوع في 'ركن تاريخ الشعوب والحضارات الإنسانية' نشر بواسطة seifellah, ‏6 أوت 2016.

  1. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

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    حين نتحدث عن الدهاء المفرط، الثراء الفاحش والسلطة المطلقة مجتمعين في آن واحد، فنحن حتماً نعني بذلك عائلة روتشيلد اليهودية، عائلة من طراز آخر، تخطت كل الأعراف وتجاوزت كل القوانين حتى سادت العالم وأحكمت قبضتها عليه!

    فمن هي عائلة روتشيلد؟


    هي عائلة ذات أصول يهودية ألمانية، بلغ صيتها أرجاء العالم بسبب قوة نفوذها وثرائها الذي لم يسبق له مثيل، إذ تملك فعلياً نصف ثروة العالم، وإن تكلمنا بلغة الأرقام فهي تمتلك ما يعادل 500 تريليون دولار أمريكي. مؤسس هذه العائلة هو “إسحق إكانان”، أما لقَب “روتشيلد” فيعني في حقيقته “الدرع الأحمر” في إشارة إلى “الدرع” الذي ميز باب قصر مؤسس العائلة في فرانكفورت في القرن 16.


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    شعار آل روتشيلد


    من عائلــة إلى إمبراطوريــة


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    لم يمتد زحف آل روتشيلد إلى أقطار العالم ومؤسساته المختلفة بالمال فقط، بل كان التخطيط المحكم و الدهاء الخارق لبنة هذا الانتشار، ففي عام 1821 قام تاجر العملات القديمة “ماجيراشيل روتشيلد” بإرسال أولاده الخمسة إلى كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا، على أن تكون مهمتهم السيطرة على النظام المالي لأهم بلدان العالم آنذاك، وذلك عبر تأسيس كل فرع من العائلة لمؤسسة مالية، ومن ثم تتواصل هذه الفروع وتترابط بشكل يحقق أقصى درجات النفع والربح لأبناء الجالية اليهودية في العالم كله، كما ألزم أبناءه بالزواج من يهوديات من عائلات ثرية لضمان المحافظة على الثروة وعدم ضياعها.
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #1
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  2. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2009
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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    أنبياء المــال و سادة الخــداع

    المال سيد عصرنا، وآل روتشيلد رسوله .. هاينريش هاينه
    يلقب المصرفيون هذه العائلة بلقب “Money Master” أو “أنبياء المال والسندات”، أما الحروب فقد شكلت دوراً بارزاً في زيادة ثروتهم، إذ استطاعوا بمكرهم استغلال ظروف أي حرب بما يصب في صالحهم وحدهم، هم تجار حروب بكل ما في الكلمة من معنى.

    يذكر أن من شدة دهائهم دعم الفرع الفرنسي لديهم نابليون في حروبه ضد النمسا وإنجلترا وغيرها، بينما أخذت فروع روتشيلد الأخرى تدعم الحرب ضد نابليون في هذه الدول على أن تكون النتيجة النهائية هي تحقيق ما فيه مصلحة اليهود.

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    فلنشعل الحروب.. و نجني الملايين


     كانت هذه القاعدة التي اتبعها آل روتشيلد لتوسيع ثروتهم، فكانت الحروب بالنسبة إليهم تجارة مربحة واستثماراً ناجحاً، فخلال “معركة وترلو” التي انتهت بانتصار إنجلترا على فرنسا، علم الفرع الإنجليزي بذلك من خلال شبكته المعلوماتية قبل أي شخص في إنجلترا.

    فما كان من مالك هذا الفرع المصرفي “ناثان روتشيلد” إلا أن جمع أوراق سنداته وعقاراته في حقيبة ضخمة، ووقف بها مرتدياً ملابس رثة أمام أبواب البورصة في لندن قبل أن تفتح أبوابها. وما أن فتحت البورصة أبوابها حتى دخل مسرعاً وباع كل سنداته وعقاراته، ونظراً لعلم الجميع بشبكة المعلومات الخاصة بمؤسسته ظنوا أن المعلومات وصلته بهزيمة إنجلترا، فأسرع الجميع ببيع سنداتهم وعقاراتهم، أما “ناثان” فقام من خلال عملائه السريين بشراء هذه السندات والعقارات بأسعار زهيدة، وقبل الظهر وصلت أخبار انتصار إنجلترا على فرنسا فعادت الأسعار إلى الارتفاع وبدأ يبيع ما اشتراه محققاً بذلك ثروة طائلة.
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #2
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  3. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم




    لا شيء يقف في طريق روتشيلد


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    و لأن العائلة كانت لا تسمح لأحد بأن يقف عائقاً أمام تحقيقها لمصالحها، فقد كانت سبباً في قتل ستة من الرؤساء والحكام منهم: “إبراهام لينكولن” و”تايلور” و”هاريسون” و”جاكسون” و”غارفيلد” و”جون كنيدي” و”قيصر روسيا” والكثير من أعضاء الكونجرس وأصحاب المصارف.
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #3
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  4. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2009
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    6,263
    الإعجابات المتلقاة:
    6,985
    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    روتشيلــد و وعد بلــفور


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    وزارة الخارجية

    2 من نوفمبر 1917

    عزيزي اللورد “روتشيلد”

    يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرّته:

    إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوماً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.

    وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علماً بهذا التصريح.

    المخلص

    آرثر بلفور



    هل تذكر هذا الوعد المشؤوم الذي كان سبباً في نكبة الفلسطينيين حتى يومنا هذا ؟ لقد لعب آل روتشيلد دوراً هاماً في إتمام المخطط الصهيوني وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.



    كان ذلك عبر شبكة العلاقات الواسعة لهذه العائلة مع ملوك ورؤساء الدول ومن أبرزهم البيت الملكي البريطاني، كذلك وصول بعضهم إلى عضوية مجلس النواب في دول مختلفة، إضافة لدعمهم لبريطانيا بإقراضها مبلغاً ضخماً بعد أن أوشكت على الهزيمة أمام ألمانيا في الحرب العالمية.
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #4
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  5. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    6,263
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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم




    أسباب دعمهم لمسألة الوطن القومي لليهود


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    في البداية لم تؤيد العائلة فكرة “هرتزل” بإقامة دولة يهودية، و لكن حدث أمران غيرا من توجه آل روتشيلد تماماً:

    أولهما: هجرة مجموعات كبيرة من اليهود إلى بلاد الغرب الأوروبي، وهذه المجموعات رفضت الاندماج في مجتمعاتها الجديدة، وبالتالي بدأت تتولد مجموعة من المشاكل، فكان لا بد من حل لدفع هذه المجموعات بعيداً عن منطقة المصالح الاستثمارية لبيت روتشيلد.



    ثانيًا: ظهور التقرير النهائي لمؤتمرات الدول الاستعمارية الكبرى، الذي يقرر أن منطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط هي الوريث المحتمل للحضارة الحديثة، ونظراً لأن هذه المنطقة تتسم بالعداء للحضارة الغربية، كان يجب العمل على تقسيمها وإثارة العداوة بين طوائفها، وزرع جسم غريب يفصل بين شرق البحر المتوسط والشمال الأفريقي.
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #5
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  6. seifellah

    seifellah :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جانفي 2009
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    6,263
    الإعجابات المتلقاة:
    6,985
    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم



    استثمــارات و أمـلاك لا حصر لهــا


    [​IMG]


    قصر شلوس واحد من العديد من القصور التي بناها سلالة روتشيلد النمساوي




    أقامت العائلة منذ نشأتها شركات عدة لبناء سكك حديدية في كافة أنحاء أوروبا، كما سلموا فيما مضى قرضاً لحكام مصر لبناء سكك حديدية من الإسكندرية إلى السويس.



    عملت مؤسسات روتشيلد في مجال الاستثمارات الثابتة مثل: مصانع الأسلحة، السفن، الأدوية، شركة الهند الشرقية، وشركة الهند الغربية، وهي التي كانت ترسم خطوط امتداد الاستعمار البريطاني والفرنسي والهولندي وغيره.

    العائلة تمتلك ثلث الماء العذب بالكرة الأرضية برقم ثابت وليس عن نسبة متغيرة.



    • كما تمتلك معظم بنوك العالم، محطة CNN، وكذلك هوليود عبر ملكيتها للأقمار الصناعية وحق شراء البث.

    #أُلفت العديد من الكتب حول هذه العائلة ، أذكر لك منها :

    كتاب “أحجار على رقعة الشطرنج” لويليام غاي كار، “آل روتشيلد” لمجدي كامل، “حروب العملات” لجايمس ريكاردز.



    هذا الوثائقي يتحدث عن آل روتشيلد




    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=BklUGmq0OAc[/YTBVIDEO]​
     
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    seifellah, ‏6 أوت 2016
    #6
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  7. شمس الاصيل2

    شمس الاصيل2 :: عضو مُتميز ::

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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    شكرا على المجهود
     
    شمس الاصيل2, ‏6 أوت 2016
    شمس الاصيل2, ‏6 أوت 2016
    #7
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  8. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    سلام عليكم..
    صار هكا ..
    شكراا ع المعلومات
    واللهم اكفنيهم شرهم ..​
     
    sarakoukou, ‏11 أوت 2016
    sarakoukou, ‏11 أوت 2016
    #8
    rycerz, العَنْقَاءُ و seifellah معجبون بهذا.
  9. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    جزيت خيرا على ما قدمت و أبدعت ، تقبل مروري
     
    عاشقة الإحسان, ‏29 أوت 2016
    عاشقة الإحسان, ‏29 أوت 2016
    #9
  10. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: آل روتشيلد العائلة اليهودية التي تمتلك نصف العالم

    حقا لا ينتهج مسيرة مفعمة بالشر كهذه المسيرة إلاّ الشياطين العياذ بالله منهم أجمعين
    اللهمّ أهلكهم بما ظلموا و أجرموا.
     
    rycerz, ‏29 أوت 2016
    rycerz, ‏29 أوت 2016
    #10
  11. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    يهود
    راسا خامجة
    ويطمعون في أموال المسلمين
    بارك الله فيك
     
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 01:36
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016 على 01:36
    #11