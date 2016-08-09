التجفيف

تقوم فكرة التجفيف على تخليص المادة من الماء وزيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة إلى حد إيقاف تكاثر الأحياء الدقيقة والتي تسبب حدوث العفن وبالتالي تلفها ،وقد عرف الإنسان هذه الطريقة لحفظ الأطعمة منذ القدم مستخدماً طاقة الشمس الحرارية على اعتبار أن الحاجة هي أمّ الاختراع لتوفير حاجة البيت من هذه المواد ويكون عند الأسرة اكتفاء ذاتي.



لم يكن في القدم تتوفر وسائل التبريد الموجودة حالياً كما أن لكل صنف من الخضار موسم معين لذلك برزت حاجة الإنسان إلى تخزين بعض الخضار لاستخدامها بعد انتهاء موسمها، كما أن الزراعة وأساليبها لم يكن متطوراً كما هو الآن من خلال التكيف والتهجين والزراعة المحمية التي استطاع بها الإنسان التغلب على البيئة والظروف الجوية التي كان الإنسان في القدم محكوماً بها .



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الأساس في عملية التجفيف

ما زالت عملية التجفيف بفكرتها الأساسية جزءاً من الصناعات الغذائية إلى الآن إلّا أن الوسائل المستخدمة في التجفيف قد تغيرت فاستخدمت الأفران الخاصة بالتجفيف واستبدت الأدوات الأخرى لإنتاج كميات أكبر بقصد المتاجرة كمشاريع استثماريةٍ كبيرة.



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طريقة تجفيف الخضار