يا أهل الجزائر احذروا هذا الكتيب الذي ينشره الإباضية الخوارج

والحقيقة ليست كذلك ، فقد اتفقت كلمة علماء الفرق بدءا من – الأشعري فمن بعده - على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج.. وليس المخالفون للإباضية فقط هم الذين اعتبروهم في عداد الخوارج، وإنما بعض علماء الإباضية المتقدمون أيضاً؛ إذ لا يوجد في كلامهم ما يدل على كراهيتهم لعد الإباضية فرقة من الخوارج، بل في كلامهم ما يدل على أنا الإباضية فرقة – على اختلاف فرقها- من الخوارج وسأذكر إن شاء الله بعض النقول عن بعضهم من كتبهم ثم بعدها أقف مع صاحب الكتيب وقفات أبين ما فيها من التلبيس والخلط على السذج من الناس حتى لا يغتر بهم من يجهل مبادئهم وعقائدهم التي هم عليها وواقعهم العملي الذي هم عليه اليوم في تميزهم عن بقية الأمة ، وعدم تزويجهم نساءهم لأهل السنة (أو المالكية كما يسمونهم )وعدم دفنهم في مقابر أهل السنة وعدم صلاتهم معنا إلا تقية ، وغير ذلك من المخالفات العقدية والمنهجية .. ​