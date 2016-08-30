خواطر

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016.

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  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    1-من يبني آماله على الأوهام ، يجدها تتحق في الأحلام .

    2-لا تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه ،فإنه غالباً لا يجيد التحدث في موضوع آخر !

    3-لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة ، أما الرضى الذي ينتجه العفو فيدوم إلى الأبد !
    4-أتعس القلوب وأشقاها ! أرقها حساً
     وأرهفها شعوراً !


    5-گل الأشياء ترحل ولا تعود ، إلا الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء .
    6-يقينك وثقتك بالله !
     سران من أسرار سعادتك في هذه الحياة !
     فلا تترك صحبتهما !

    7-من جميل رثاء الأم ، قول المتنبي في أمه :
    أحن إلى الكأس التي شربتْ بها
    وأهوى لمثواها الترابَ وما ضمّا
     
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    الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    رد: خواطر

    1-قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : "من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب"

    2-المرأة كالشعلة إذا عرف الرجل كيف يمسكها أضاءت طريقه ، وإذا أخطأ في مسكها أحرقت يده !

    3-الطريق السهل دائما هو نقد الآخرين ، والطريق الصعب هو نقد الذات


    4-‏لا تسمح لتحليلات المستقبل في عقلك أن تهزّ التوكل على الله في قلبك .
    ‏"إن الله يحب المتوكلين"

    5-الإنسان إذا سلم قلبه من الحقد على الناس ،وسلم لسانه من الخوض في أعراضهم ، كان أدعى أن يوفق إلى حسن الخاتمة .
    .

    6-كل منا له أحباب غيبتهم القبور ! ونسيتهم العقول ! فلا تبخلوا عليهم بدعوات مباركة ! تزيد لهم الأجور وتدخل عليهم السرور !
    7-نظرت في تاريخ ثلاثين دولة ودويْلة سقطت، فرأيت أن سقوطها بدأ بوهن من داخلها بأيدي منافقين مُكّنوا، ثم استضعفها عدوها فاستباحها فأسقطها .
     
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    الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    رد: خواطر

    1-أجود الناس من أعطى من حرمه ، وأحلم الناس من عفى عمن ظلمه !
    "عمر بن الخطاب "(رضي الله عنه)

    2-اعتبر بمن مضى قبلك ، ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك !


    3-من لم يجلس في الصغر حيث يكره ، لم يجلس في الكبر حيث يحب !
    "ابن عباس"

    4-تفقد الأماكن جمالها بغياب أشخاص معينين !
    ‏وكأن أرواحهم هي من تكسو الأماكن جمالها!

    5-الإهانة أعظم ألم و أكبر جرح يتعرض لهُ قلب الإنسان !
    وخاصة إذا كانت ممن أخلصت له وضحيت في سبيله بكل شيء !

    6-أنا لا أصدق أن أمةً أنجبت من لبى نداء وامعتصماه ! تعجز أن تخرج من يلبي نداء وإسلاماه ! وسورياه !


    7-"من يحترم نفسه يصبح في مأمن من الآخرين، فهو يرتدي درعا لا يستطيع أحد أن يخترقه »
     
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    الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016
    #3
  4. الحياة كلمة

    الحياة كلمة :: عضو متألق ::

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    رد: خواطر

    بارك الله فيك على هذا الانتقاء الطيب

    جميعنا نحتاجُ فترة زُهدٍ
    نبتعد فيها عن الثرثرة و الضوضاءْ ,,
    نكونُ فيها لأنفسنا فقط
     
    5 معجبون بهذا.
    الحياة كلمة, ‏30 أوت 2016
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    وفيك بارك الله
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016
    #5
  6. sarakoukou

    sarakoukou
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    رد: خواطر

    بارك الله فيك
    خواطر راائعة
    انتقاء جميل
    موفق
     
    3 معجبون بهذا.
    sarakoukou, ‏30 أوت 2016
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    أرض الله
    رد: خواطر

    وفيك بارك الله
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏30 أوت 2016
    #7
  8. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
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    أرض الله
    رد: خواطر

    - البرُّ ثلاثةٌ:
    ما أجمل قولُ نبي الله عيسى ابن مريم ، على نبينا وعليه السلامُ     :
    البرُّ ثلاثةٌ : المنطقُ ، والنَّظرُ ، والصَّمتُ ،
    فمنْ كان منطقُه في غيرِ ذكرٍ فقد لغا،
    ومنْ كان نظرُه في غيْرِ اعتبارٍ فقدْ سها ،
    ومنْ كان صمْته في غيرِ فِكْرٍ فقد لها    .
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #8
  9. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    أرض الله
    رد: خواطر

    ثلاث ضد ثلاث


    (من لطائف بن القيم رحمه الله )


    تأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتض القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ
    فكان الكفار :
    شيبة وعتبة والوليد

    ثلاثة أسماء من الضعف فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف
    كما قال تعالى :
    { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

    ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً }
    [ الروم : 54 ]
    وعتبة من العتب فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم
    وكان أقرانهم من المسلمين :
    علي وعبيدة والحارث

    رضي الله عنهم ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم وهي العلو والعبودية والسعي
    الذي هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #9
  10. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    رد: خواطر

    السلام عليكم
    بارك الله فيك أخي
    خواطر في قمة الروعة و الجمال
    مشكور
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    sozy, ‏2 سبتمبر 2016
    #10
  11. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    أرض الله
    رد: خواطر

    وعليك السلام ورحمة الله
    وفيك بارك الله
    شكرا لمرورك العطر
     
    2 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #11
  12. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    أرض الله
    رد: خواطر

    يقول خالد أبو شادي : إن الطمع في النصر دون الأخذ بأسبابه من طاعة الله واجتناب معاصيه لهو طمع السفهاء، وهو شبيه بطمع الزُرّاع في الثمار دون غرس، وطمع التاجر في ربح التجارة بغير اتجار.
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #12
  13. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
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    أرض الله
    رد: خواطر


    كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة : الرحيل، الرحيل، فلما توفي فَقَدَ صوته أمير المدينة. فسأل عنه فقيل : إنه قد مات فقال :
    ما زال يلهجُ بالرحيل وذكره ** حتى أناخَ ببابِه الجمالُ
    فأصابه متيقظاً متَشَمِّرًا ** ذا أهبة لم تُلهِهِ الآمالُ
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #13
  14. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    ‏27 ماي 2016
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    أرض الله
    رد: خواطر

    يقول ابن تيمية : حقيقة المحبَّة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حُبِّ ما يُحِبُّ وبُغْضِ ما يُبْغِضُ، والله يُحبُّ الإيمان والتَّقوى، ويُبْغِضُ الكفر والفسوق والعصيان.

    يقول الإمام الزركشي :
    " من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر، لم يدرك من لذة القرآن شيئًا ".

    يقول الإمام الطبري :
    " إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته! "
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #14
  15. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    ‏27 ماي 2016
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    أرض الله
    رد: خواطر

    إذا اجتمع صيام وقرب إفطار مع آخر ساعة من الجمعة فهما وقتان عظيمان !!
    لا تبخل بالدعاء لنفسك ووالديك ومن تحب ولإخوانك المستضعفين في كل مكان
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #15
  16. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    رد: خواطر

    " لا تتأخر بالصفح عن الآخرين ، فربما لا يكونوا موجودين عندما تود الصفح عنهم "
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #16
  17. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    رد: خواطر

    تتلاشى المستحيلات وتذل العقبات وتتحقق الأمنيات عندما أقرأ :
    (إن الله على كل شيء قدير )
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #17
  18. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
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    رد: خواطر

    كان ابن عيينة يمشي إذ أتاه سائل ولم يكن معه ما يعطيه فبكى ، فقيل له : ما الذي أبكاك ؟ قال أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك إنسان خيرا فلا يصيبه !
     
    4 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #18
  19. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    أرض الله
    رد: خواطر

    كلٌ منا له أحباب غيبتهم القبور ! ونسيتهم العقول ! فلا تبخلوا عليهم بدعوات مباركة ! تزيد لهم الأجور وتدخل عليهم السرور !
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏2 سبتمبر 2016
    #19
  20. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    رد: خواطر

    لما رأيتُ بني الزمان وما بهم...........خِلٌّ وفيٌّ للشدائد أصطفي
    أيقنتُ أنَّ المستحيلَ ثلاثةٌ...............الغولُ والعنقاءُ والخِلُ الوفي
     
    3 معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 سبتمبر 2016
    #20
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