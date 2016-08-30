1 -من يبني آماله على الأوهام ، يجدها تتحق في الأحلام .



2-لا تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه ،فإنه غالباً لا يجيد التحدث في موضوع آخر !





3-لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة ، أما الرضى الذي ينتجه العفو فيدوم إلى الأبد !



4-أتعس القلوب وأشقاها ! أرقها حساً

وأرهفها شعوراً !





5-گل الأشياء ترحل ولا تعود ، إلا الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء .



6-يقينك وثقتك بالله !

سران من أسرار سعادتك في هذه الحياة !

فلا تترك صحبتهما !



7-من جميل رثاء الأم ، قول المتنبي في أمه :

أحن إلى الكأس التي شربتْ بها

وأهوى لمثواها الترابَ وما ضمّا