نصيحتي المهمة لك

بسم الله الرحمان الرحيم نعم معك أتكلم يا من عندما تسمع الاذان تكون لديك رغبة في الصلاة ولكن الشيطان يزين لك مشاغلك حينها ومعكي أتكلم تشغلك برامجك و مسلسلاتك عن صلاتك و تأجلينها الى أن تسمعين الأذان التالي ونعم معك أتكلم يا من تتساءل دائما عن سبب الغصة التي بقلبك أو حتى عن بعض الحزن الذي يصيبك فجأة رغم أنك لا تعاني نقص في حياتك أجيبك ما السبب انها صلاتك التي فرطت فيها فوالله لا تستقيم حياة الانسان ولا يهدأ باله ولا ينعم بالراحةالنفسية حتى يداوم على صلاته أتكلم معكم يا أحباء الله يا من في كل جمعة تقررون ان تكون بدايتكم التي لا تتركون بها الصلاة ولكنكم تركون أخي -أختي الموت سريعة و أول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة أأنت قادر على أن تجيب رب السماء؟ عندما يألك عن صلاتك هل تملك حجة ؟ هل ستقول كنت أشاهد التلفاز! هل ستقول كنت أمارس الرياضة ! أم ستقول كنت أدردش! أم أنك لا تملك الوقت الكافي أ و التلفاز يشغلك عن عبادة من خلقك ؟ أو الدردشة تلهيك تستطيع أن تقطع كلامك تستطيع أن تقطع رياضتك و تستطيع و تستطيع ... لكن هل تستطيع أن تجيب الحي القيوم الذي يراك و يراقب أعمالكو الذي يعلمما فيالقلوبعن سبب ترك الصلاة ؟ لا تجبني بأن الدين في القلب بل الدين اعتقاد بالقلبو تقرير اللسان و عمل بالجوارح و الاركان الحياة متعبة و بالصلاة تحذف الباء متعة بها يستعين المسلم لمواجهةمصاعب الحياة قال سبحانه و استعينوا بالصبر و الصلاة