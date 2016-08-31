نصيحتي المهمة لك

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة طموحة, ‏31 أوت 2016.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرحمان الرحيم
    نعم معك أتكلم
    يا من عندما تسمع الاذان تكون لديك رغبة في الصلاة ولكن الشيطان يزين لك مشاغلك حينها
    ومعكي أتكلم تشغلك برامجك و مسلسلاتك عن صلاتك و تأجلينها الى أن تسمعين الأذان التالي
    ونعم معك أتكلم يا من تتساءل دائما عن سبب الغصة التي بقلبك أو حتى عن بعض الحزن الذي يصيبك فجأة رغم أنك لا تعاني نقص في حياتك
    أجيبك ما السبب انها صلاتك التي فرطت فيها
    فوالله لا تستقيم حياة الانسان ولا يهدأ باله ولا ينعم بالراحةالنفسية حتى يداوم على صلاته
    أتكلم معكم يا أحباء الله يا من في كل جمعة تقررون ان تكون بدايتكم التي لا تتركون بها الصلاة ولكنكم تركون
    أخي -أختي الموت سريعة و أول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة
    أأنت قادر على أن تجيب رب السماء؟
    عندما يألك عن صلاتك هل تملك حجة ؟
    هل ستقول كنت أشاهد التلفاز! هل ستقول كنت أمارس الرياضة ! أم ستقول كنت أدردش! أم أنك لا تملك الوقت الكافي
    أ و التلفاز يشغلك عن عبادة من خلقك ؟ أو الدردشة تلهيك
    تستطيع أن تقطع كلامك تستطيع أن تقطع رياضتك و تستطيع و تستطيع ... لكن هل تستطيع أن تجيب الحي القيوم الذي يراك و يراقب أعمالكو الذي يعلمما فيالقلوبعن سبب ترك الصلاة ؟
    لا تجبني بأن الدين في القلب بل الدين اعتقاد بالقلبو تقرير اللسان و عمل بالجوارح و الاركان
    الحياة متعبة و بالصلاة تحذف الباء متعة
    بها يستعين المسلم لمواجهةمصاعب الحياة قال سبحانه
    و استعينوا بالصبر و الصلاة
     
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    طموحة, ‏31 أوت 2016
    #1
  2. koko DZ

    koko DZ :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    بارك الله فيك
     
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    koko DZ, ‏1 سبتمبر 2016
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    رد: نصيحتي المهمة لك


    الصلاة نور لصاحبها وراحة
    ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يابلال
    شكرا خيتي جزاك الله خيرا..​
     
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    أشــواق 19, ‏1 سبتمبر 2016
    #3
  4. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    وفيك أخي شكرا على مرورك
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #4
  5. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    اميين مشكورة على مرورك
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #5
  6. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    بـــارك الله فيك أخية وجزآك خيرا
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏1 سبتمبر 2016
    #6
  7. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    و فيك بارك شكرا على مرورك
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #7
  8. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    كلمات تشع نورا

    يشعر المؤمن بالسكينة والسعادة عند ذكر الله تعالى وخاصة الصلاة

    كلام قيم

    جعله الله في ميزان حسناتك اختي طموحة
    شكرا
     
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    (الصياد), ‏1 سبتمبر 2016
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    جزاك الله خيرا
    اللهم ثبتنا يارب
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏1 سبتمبر 2016
    #9
  10. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    الهم امين
    شكرا على مرورك القيم أخي
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #10
  11. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    اللهم اميين
    شكرا عل مرورك أختي
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #11
  12. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    بــــــــــوركتِ
     
    LINA NONA, ‏1 سبتمبر 2016
    #12
  13. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    امين جزاك الله خير على مرورك الطيب
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #13
  14. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    بار الله فيك
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏1 سبتمبر 2016
    #14
  15. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    وفيك بارك
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #15
  16. يونس قاسم

    يونس قاسم
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    جزاك الله كل خير طموحة
    كلامك جواهر ربي يحفظك
     
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    يونس قاسم, ‏1 سبتمبر 2016
    #16
  17. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحتي المهمة لك

    اللهم اميين
    مشكور على مرورك القيم و بارك الله فيك
     
    طموحة, ‏1 سبتمبر 2016
    #17
  18. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا بارك الله فيك
     
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    lamcool, ‏13 جانفي 2017 على 21:03
    #18
  19. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    وفيك بارك الرحمان
     
    طموحة, ‏16 جانفي 2017 على 17:08
    #19
  20. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    :: مشرفة ::
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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    بارك الله فيك
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏16 جانفي 2017 على 17:34
    #20

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