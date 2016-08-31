نصيحتي المهمة لك

كلمات تشع نورا



يشعر المؤمن بالسكينة والسعادة عند ذكر الله تعالى وخاصة الصلاة



كلام قيم



جعله الله في ميزان حسناتك اختي طموحة

شكرا

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