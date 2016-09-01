قيام الليل

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة zyd87, ‏1 سبتمبر 2016.

  1. zyd87

    zyd87 :: عضو منتسِب ::

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    قال تعلي:(ومن الليل فتهجد به نافله لك) صدق الله العظيم.اخواني اخواني في الله,ان الله تبارك وتعالي يطلب منا ان تقوم الليل بعد النوم وذلك لنزيد من حسناتنا وننقص من سياتنا وهذا ليس اجباري بل لفائدتنا,والرسول صلي الله عليه وسلم أكد لنا انها من اروع ما يتقرب به العبد لربه,وقيام الليل تكون فيها الركعات من1. ال12ركعه تصلي مثل الصبح,والله 1تعلي ينزل الي السماء الدنيا لمن دعاه فيستجيب له,تبارك الله عما يشركون,والصلاه ليست فقط هي قيام الليل,يمكن لك ان تقرأ فيها القرآن ويمكن ان تدعي لك ولغيرك فيها,اسرعوا لها فهي اراحه للنفس من عذاب القبر وفتنه الدنيا وبعد كبير عن النار.اسرعوا قبل وصول يوم تقرأ فيها الكتب ولا تخفي خافيه.لا إله الا انت سبحانك إنب كنت من الظالمين.رحمتك ربي وسعت كل شئ.شكرا
     
    zyd87, ‏1 سبتمبر 2016
    #1
  2. koko DZ

    koko DZ :: عضو مُتميز ::

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    رد: قيام الليل

    بارك.الله فيك
     
    koko DZ, ‏1 سبتمبر 2016
    #2
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: قيام الليل

    آللهم إجعلنآ من قُيآم آلليل​
     
    LINA NONA, ‏1 سبتمبر 2016
    #3
  4. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    رد: قيام الليل

    جزاك الله خيرااا
     
    الفتى المغامر, ‏1 سبتمبر 2016
    #4
  5. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا بارك الله فيك
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017 على 21:06
    #5

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