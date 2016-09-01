قال تعليومن الليل فتهجد به نافله لك) صدق الله العظيم.اخواني اخواني في الله,ان الله تبارك وتعالي يطلب منا ان تقوم الليل بعد النوم وذلك لنزيد من حسناتنا وننقص من سياتنا وهذا ليس اجباري بل لفائدتنا,والرسول صلي الله عليه وسلم أكد لنا انها من اروع ما يتقرب به العبد لربه,وقيام الليل تكون فيها الركعات من1. ال12ركعه تصلي مثل الصبح,والله 1تعلي ينزل الي السماء الدنيا لمن دعاه فيستجيب له,تبارك الله عما يشركون,والصلاه ليست فقط هي قيام الليل,يمكن لك ان تقرأ فيها القرآن ويمكن ان تدعي لك ولغيرك فيها,اسرعوا لها فهي اراحه للنفس من عذاب القبر وفتنه الدنيا وبعد كبير عن النار.اسرعوا قبل وصول يوم تقرأ فيها الكتب ولا تخفي خافيه.لا إله الا انت سبحانك إنب كنت من الظالمين.رحمتك ربي وسعت كل شئ.شكرا