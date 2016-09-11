الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة محمد راج, 11 سبتمبر 2016.
السلام عليكم موظف عون حماية مدنية اي اسئلة انا هنا للاجابة و شكرا
رد: الحماية المدنية
مرحبا بك شكرا لك على تواجدك
رد: الحماية المدنية
وعليكم السلام
بارك الله فيك
رد: الحماية المدنية
إدا تعرض شخص للسعة ثعبان في مكان ما .
ماهي الإسعافات الواجب إتخادها ريثما تصل سيارة الإسعاف
رد: الحماية المدنية
مرحبا بك خويا عون الحماية هنا
انت راك من ولايتي مرحبا
رد: الحماية المدنية
شكرا لك
رد: الحماية المدنية
أنت لست هنااااااااااااااااااااااااااااا
رد: الحماية المدنية
جمعـــــةمبآركــــــــــة
مشكــــــــور جدآ
رد: الحماية المدنية
مرحبا بيك
ربي يجازيك ويحميك
رد: الحماية المدنية
نعرففو ناس من منيعة قالو لنا اننا اذا لسعنا من طرف ثعبان او عقرب يرقون نفسهم بسورة الفاتحة
:regards01::regards01::regards01::regards01:
رد: الحماية المدنية
لاتشعل نار تعجز عن إطفائها ياعون الحماية المدنية
فتحت موضوع ولم تجبني عن سؤالي
أعملمك بأن الشخص الدي لسعه الثعبان قد مات للأسف
لأنك لم تجبني
رد: الحماية المدنية
اسمحلي خويا قليل وين ندخل
الجواب:
1-امنع المصاب من الحركة و الجري لان ذلك يزيد من سرعة انتشار السم
2-مدد المصاب و اجعل طرف المصاب متدليا
3-افحص مكان العضة لعل لا يكون الثعبان سام
4-اعمل رباطا بمنديل حول طرف المصاب و اشدد الضغط عليه حتى تمنع عودة الدم الوريدي مع التاكد من وجود النبض في الطرف
5- ضع كمادات باردة على مكان العضة
6- انقل المصاب الى اقرب مسنشفى
رد: الحماية المدنية
اميييييييييييييييييين
رد: الحماية المدنية
ههههههههههههههههههه قلييل وين ندخل
بارك الله فيك
و عليكم السلام
بارك الله فيك
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).