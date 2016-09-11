الحماية المدنية

إقتباس لمشاركة محمد راج: ↑ السلام عليكم موظف عون حماية مدنية اي اسئلة انا هنا للاجابة و شكرا إضغط للتوسيع...

إقتباس لمشاركة محمد إبن الصحراء: ↑ إدا تعرض شخص للسعة ثعبان في مكان ما .

ماهي الإسعافات الواجب إتخادها ريثما تصل سيارة الإسعاف إضغط للتوسيع...