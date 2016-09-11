الحماية المدنية

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة محمد راج, ‏11 سبتمبر 2016.

  1. محمد راج

    محمد راج :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أوت 2016
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    السلام عليكم موظف عون حماية مدنية اي اسئلة انا هنا للاجابة و شكرا
     
    محمد راج, ‏11 سبتمبر 2016
    محمد راج, ‏11 سبتمبر 2016
    #1
    10 معجبون بهذا.
  2. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 ماي 2008
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    2,181
    الإعجابات المتلقاة:
    2,401
    رد: الحماية المدنية

    مرحبا بك شكرا لك على تواجدك
     
    حمزةusma, ‏11 سبتمبر 2016
    حمزةusma, ‏11 سبتمبر 2016
    #2
    5 معجبون بهذا.
  3. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
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    الإعجابات المتلقاة:
    5,731
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    رد: الحماية المدنية

    وعليكم السلام
    بارك الله فيك
     
    soumia hadj, ‏11 سبتمبر 2016
    soumia hadj, ‏11 سبتمبر 2016
    #3
    4 معجبون بهذا.
  4. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,846
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ولاية تندوف
    رد: الحماية المدنية

    إدا تعرض شخص للسعة ثعبان في مكان ما .
    ماهي الإسعافات الواجب إتخادها ريثما تصل سيارة الإسعاف
     
    محمد إبن الصحراء, ‏16 سبتمبر 2016
    محمد إبن الصحراء, ‏16 سبتمبر 2016
    #4
    8 معجبون بهذا.
  5. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
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    2,256
    الإعجابات المتلقاة:
    3,846
    رد: الحماية المدنية

    مرحبا بك خويا عون الحماية هنا
    انت راك من ولايتي مرحبا
     
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    NOUREDDINE 31, ‏16 سبتمبر 2016
    #5
    6 معجبون بهذا.
  6. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,390
    الإعجابات المتلقاة:
    2,397
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    رد: الحماية المدنية

    شكرا لك
     
    الصارم المسلول, ‏16 سبتمبر 2016
    الصارم المسلول, ‏16 سبتمبر 2016
    #6
    4 معجبون بهذا.
  7. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2013
    المشاركات:
    431
    الإعجابات المتلقاة:
    1,846
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ولاية تندوف
    رد: الحماية المدنية



    أنت لست هنااااااااااااااااااااااااااااا
     
    محمد إبن الصحراء, ‏20 سبتمبر 2016
    محمد إبن الصحراء, ‏20 سبتمبر 2016
    #7
    5 معجبون بهذا.
  8. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,158
    الإعجابات المتلقاة:
    3,511
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    البليدة
    رد: الحماية المدنية

    جمعـــــةمبآركــــــــــة
    مشكــــــــور جدآ
     
    LINA NONA, ‏23 سبتمبر 2016
    LINA NONA, ‏23 سبتمبر 2016
    #8
    3 معجبون بهذا.
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,108
    الإعجابات المتلقاة:
    5,633
    رد: الحماية المدنية

    مرحبا بيك
    ربي يجازيك ويحميك
     
    Malika Tlm, ‏23 سبتمبر 2016
    Malika Tlm, ‏23 سبتمبر 2016
    #9
    5 معجبون بهذا.
  10. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,302
    الإعجابات المتلقاة:
    862
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: الحماية المدنية



    نعرففو ناس من منيعة قالو لنا اننا اذا لسعنا من طرف ثعبان او عقرب يرقون نفسهم بسورة الفاتحة

    :regards01::regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏29 أكتوبر 2016
    angegardienretour, ‏29 أكتوبر 2016
    #10
    محمد راج, العَنْقَاءُ و محمد إبن الصحراء معجبون بهذا.
  11. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2013
    المشاركات:
    431
    الإعجابات المتلقاة:
    1,846
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ولاية تندوف
    رد: الحماية المدنية


    لاتشعل نار تعجز عن إطفائها ياعون الحماية المدنية
    فتحت موضوع ولم تجبني عن سؤالي
    أعملمك بأن الشخص الدي لسعه الثعبان قد مات للأسف
    لأنك لم تجبني
     
    محمد إبن الصحراء, ‏29 أكتوبر 2016
    محمد إبن الصحراء, ‏29 أكتوبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. محمد راج

    محمد راج :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أوت 2016
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    رد: الحماية المدنية




    اسمحلي خويا قليل وين ندخل
    الجواب:

    1-امنع المصاب من الحركة و الجري لان ذلك يزيد من سرعة انتشار السم
    2-مدد المصاب و اجعل طرف المصاب متدليا
    3-افحص مكان العضة لعل لا يكون الثعبان سام
    4-اعمل رباطا بمنديل حول طرف المصاب و اشدد الضغط عليه حتى تمنع عودة الدم الوريدي مع التاكد من وجود النبض في الطرف
    5- ضع كمادات باردة على مكان العضة
    6- انقل المصاب الى اقرب مسنشفى
     
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    #12
  13. محمد راج

    محمد راج :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أوت 2016
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    رد: الحماية المدنية

    اميييييييييييييييييين
     
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    #13
  14. محمد راج

    محمد راج :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أوت 2016
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    رد: الحماية المدنية

    ههههههههههههههههههه قلييل وين ندخل
     
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    محمد راج, ‏12 ديسمبر 2016
    #14
  15. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    478
    الإعجابات المتلقاة:
    132
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Alger Centre
    بارك الله فيك
     
    bouziddz, ‏19 ديسمبر 2016 على 23:09
    bouziddz, ‏19 ديسمبر 2016 على 23:09
    #15
    محمد راج معجب بهذا.
  16. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,158
    الإعجابات المتلقاة:
    2,981
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    دارنا
    و عليكم السلام
    بارك الله فيك
     
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:01
    فيتامين سي, ‏24 ديسمبر 2016 على 20:01
    #16