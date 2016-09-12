طلة على خزانة سميّه

مرحبا يا لمّاويات تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك سعيد اليوم حبيت تقرعجو شويا معي فخزانتي البسيطة كي كنت صغيرة كل ما نكبر على قشي أمي تبدا تصدق فيه وانا مكنتش نحب هه كنت نحب نحتفظ بيه ومن بعد أمي ربي يحفظها بدات تفهمني وكاين لي محتاج وهكذا فاحتفظت ببعض القطع فقط التي كنت احبها كثيرا لذلك وودت ان يكون افتتاح خزانتي بملابس الصغر مئزر الابتدائي المتوسط ههه هذي كانت تلبسها ختي الي كبيرة عليا وكنت نحب نلبسها مالقري كبيرة مي كي عاد تجي قدي ديتها ههه ورثتها وهذي الروبة اللي نحبها بزاف كنت ومازلت :love01: الى الملتقى ان شاء الله مع القش تع الدار تع دوكا ههه