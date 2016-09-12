طلة على خزانة سميّه

إقتباس لمشاركة آمِيْرَتُه: ↑ السلام عليك

صحة عيدك

راه عندك الأرشيف هههه

يعطيك الصحة انا قشي قاع مديته خبيت برك شوية قلت نلبسه لبنتي مستقبلا خخخ إضغط للتوسيع...

وعليك السلام

هههه ارشيف من 1995 ههه

الله يسلمك اميرة

اييه ان شاء الله يارب كي ليوم ربي يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة ويبلغك اليوم لي تلبي فيه قشك لبنتك يارب

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إقتباس لمشاركة koko DZ: ↑ يعطيك الصحة مازلتي محتفظ بيهم



ههههه انا ماما نقلها غير معجبتنيش هد اللبسة



او نقعد مدة منلبسهاش

كي نروح نحوس عليها في لخزانة



تقلي راني مديتها إضغط للتوسيع...

أهلا كوكو الهايلة

ههههه اه في هذي نتيا لي درتيها بروحك هههه واش داك تهدري ههه طفروك فقشك ياااه ههه

تسلمي على الوجود المرح

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إقتباس لمشاركة بنقابي افتخر: ↑ ماشاء الله

الله يبارك

المزرعة كان عندي خوه بصح مازال محافظا عليهم

يعطيك الصحة

علابيها ماحبيتيش يدلك التصاور ههه

بلعمي التصاور وما حبيتيش تطلقيهم تطلقي اللبس خخخخخ

امزح حبيبتي تتهني بيهم

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ااهلاااا الطباخة تعنا ما شاء الله

مزيا كي عاد جيتي ههه هنا غير الغير متسخفي هههه وقريت ردك فلي كريب يا ستوتة صار من لبارح ونتي بين تدخلي ولالا هههه

سررت بمزاحك الطريف

ان شاء الله بعد قليل نحط .... مممم حتى تشوفي

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إقتباس لمشاركة sقطر الندىs: ↑ السلام عليكم



اختي يعطيك الصحة مام انا راني محتفظة بيهم



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