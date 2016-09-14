بين زميلي وزوجي .... اين الاحترام

السلام عليكم رواد قسم الحياة الزوجية اهلا وسهلا بكم اليوم يا جماعة اردت ان نطرح موضوع لا مفر منه ولابد من مناقشته لا تحبني ولكن احترمني تحت هذا الشعار اردت ان ابدأ لكم المقدمة حول موضوعي اليوم والذي سوف اركز فيه على الاحترام بين الزوجين من زاوية معينة وما اقصده هو زملاء العمل الزوجة عاملة الاكيد لها زملاء عمل والزوج عامل لديه زميلا العمل ولكن دعونا نتكلم عن الصداقة المفرطة بين هذا الزوج وزميلاته والاوقح كلامه عنهن في بيته وامام زوجته عادي جدا والكارثة هاته الزوجة لا تبالي اما انها تفعل نفس الامر واما انها نية كما يقال اكثر من اللازم ايضا هناك من رايتها يتصل بها زميل عمل في منزلها وترد عادي امام زوجها يعني هنا اريد ان اضع علامة استفهام اين الاحترام بين الزوجين هنا ؟ عادي سيدتي ان تعملي وتعيلي زوجك ؟..... ولكن هل هذا شرط لتصادقي زميل العمل خارج نطاق الاحترام ؟ سيدي الكريم تخيل زوجتك في ذاك الموقف الذي انت فيه من صداقة الزميلة خارج نطاق العمل ؟ وايضا وقاحة الكلام عن هذا امام بعضكما ؟ اليكم الخط