عيناكِ وطني..

مُتعبٌ جدًّا أنا..من الاغترابْ..والسّفرِ.. من مكانٍ إلى مكانْ..من المكان إلى.. اللّا مكانْ.!متعبٌ أنا من..الاستراحة في.. مقاهي المحطّاتْ..متعبٌ أنا من..الاستماع إلى.. الأغنيات القديمة..العتيقة الألحانْ.!الّتي تَصدحُ بها.. مقاهي المحطّاتْ..الّتي تَروي حكايتي..وتثيرُ في داخلي..زوابعاً من الأحزانْ..متعبٌ أنا من..من رشف.. القهوة السوداء..ولعق بقايا.. الفنجانْ.!***آنَ الأوانْ..أنْ أضعَ حدًّا لأسفاري..كفاني بحثاً عن.. الحبّ المزعومْ.!كفاني بحثاً عن.. السّلام المنشودْ.!كفاني بحثاً عن.. الأمنِ والأمانْ.!كفاني بحثاً عن.. مملكة الأحلامْ.!فقد أَعيتْني الأيامْ..وأتْعبتْني.. مُعاندةَ الزّمانْ..***أريدُ ميثاقاً آخرْ.. مع وطنٍ آخرْ..وصلحاً.. مع نفسي..مع الزّمان..مع المكانْ..ومع اللّا مكانْ.!أريدُ أن أجدَ وطناً.. آخْر..لأجمع فيه.. شتاتي..وأشهد فيه من جديد.. ولادتي.!أريد أن أجدَ وطناً.. آخْر..لأزرع فيه.. قمحاً وحنطة..وأغرس فيه.. عنباً ورمانْ..فما عادَ وطنِي..يَسعني.!ما عاد يَسعُ همومي..وما وسعتني كلّ الأوطانْ.!***ما عدا عيناكِ..أنتِ.!عيناكِ.. السّاحرتانْ..اللّتانِ تختصرانِ.. سنواتَ أحزانِي..الطويلة.. في ثوانْ..ما عدا عيناكِ..أنتِ.!فعيناكِ الجميلتانْ..ملجئي الأخيرْ..عيناكِ الحلوتانْ..رجائي الأخيرْ..أرى فيهمَا.. إقامتي السّرمديّة..و وطناً.. ثانْ..***سأركبُ البحر خلسةً.!سأقطعُ الحدود خلسةً.!سأغافلُ الحرّاس.. وأعبرها خلسةً.!وسأمرُّ على كثيرٍ من البلدانْ.!إلى أن أصلَ إلى وطنِ عينيكِ..سأراهنُ بكلِّ شيءْ..حتّى وإن خسرتُ كلَّ شيءْ.!من أجل الوصول.. إلى وطن عينيكِ..ما همّني.!ما همّني.!.. إنْ خسرتُ الرّهانْ.!سأُعيد الكرّة.!فعيناكِ.. آخر ملاذْ..آخر قرارْ..وخاتمة الأسفارْ..عيناكِ يا أنتِ..آخر الأوطانْ..وأجملُ الأوطانْ..