عيناكِ وطني..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏16 سبتمبر 2016.

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  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
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    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    [​IMG]


    مُتعبٌ جدًّا أنا..

    من الاغترابْ..

    والسّفرِ.. من مكانٍ إلى مكانْ..

    من المكان إلى.. اللّا مكانْ.!

    متعبٌ أنا من..

    الاستراحة في.. مقاهي المحطّاتْ..

    متعبٌ أنا من..

    الاستماع إلى.. الأغنيات القديمة..

    العتيقة الألحانْ.!

    الّتي تَصدحُ بها.. مقاهي المحطّاتْ..

    الّتي تَروي حكايتي..

    وتثيرُ في داخلي..

    زوابعاً من الأحزانْ..

    متعبٌ أنا من..

    من رشف.. القهوة السوداء..

    ولعق بقايا.. الفنجانْ.!

    ***

    آنَ الأوانْ..

    أنْ أضعَ حدًّا لأسفاري..

    كفاني بحثاً عن.. الحبّ المزعومْ.!

    كفاني بحثاً عن.. السّلام المنشودْ.!

    كفاني بحثاً عن.. الأمنِ والأمانْ.!

    كفاني بحثاً عن.. مملكة الأحلامْ.!

    فقد أَعيتْني الأيامْ..

    وأتْعبتْني.. مُعاندةَ الزّمانْ..

    ***

    أريدُ ميثاقاً آخرْ.. مع وطنٍ آخرْ..

    وصلحاً.. مع نفسي..

    مع الزّمان..

    مع المكانْ..

    ومع اللّا مكانْ.!

    أريدُ أن أجدَ وطناً.. آخْر..

    لأجمع فيه.. شتاتي..

    وأشهد فيه من جديد.. ولادتي.!

    أريد أن أجدَ وطناً.. آخْر..

    لأزرع فيه.. قمحاً وحنطة..

    وأغرس فيه.. عنباً ورمانْ..

    فما عادَ وطنِي..

    يَسعني.!

    ما عاد يَسعُ همومي..

    وما وسعتني كلّ الأوطانْ.!

    ***

    ما عدا عيناكِ..

    أنتِ.!

    عيناكِ.. السّاحرتانْ..

    اللّتانِ تختصرانِ.. سنواتَ أحزانِي..

    الطويلة.. في ثوانْ..

    ما عدا عيناكِ..

    أنتِ.!

    فعيناكِ الجميلتانْ..

    ملجئي الأخيرْ..

    عيناكِ الحلوتانْ..

    رجائي الأخيرْ..

    أرى فيهمَا.. إقامتي السّرمديّة..

    و وطناً.. ثانْ..

    ***

    سأركبُ البحر خلسةً.!

    سأقطعُ الحدود خلسةً.!

    سأغافلُ الحرّاس.. وأعبرها خلسةً.!

    وسأمرُّ على كثيرٍ من البلدانْ.!

    إلى أن أصلَ إلى وطنِ عينيكِ..

    سأراهنُ بكلِّ شيءْ..

    حتّى وإن خسرتُ كلَّ شيءْ.!

    من أجل الوصول.. إلى وطن عينيكِ..

    ما همّني.!

    ما همّني.!

    .. إنْ خسرتُ الرّهانْ.!

    سأُعيد الكرّة.!

    فعيناكِ.. آخر ملاذْ..

    آخر قرارْ..

    وخاتمة الأسفارْ..

    عيناكِ يا أنتِ..

    آخر الأوطانْ..

    وأجملُ الأوطانْ..
     
    فارس البوح, ‏16 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏16 سبتمبر 2016
    #1
    عبير الغرام, كارلا, الحلم الوردي و 8 آخرون معجبون بهذا.
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
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    الإعجابات المتلقاة:
    73,116
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: عيناكِ وطني..

    السلام عليك
    بوحك رائع اخي الكريم
    يعانق الوجدان
    كتبت فابدعت
    في انتظاري جديدك
    دمت بخير
     
    الحلم الوردي, ‏16 سبتمبر 2016
    الحلم الوردي, ‏16 سبتمبر 2016
    #2
    3 معجبون بهذا.
  3. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,975
    الإعجابات المتلقاة:
    18,997
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: عيناكِ وطني..

    عندما تألف الترحال الاستقرار
    لكن مع الاصرار يصير من السهل ان تبتغي
    ذلك
    بوح جميل ويعبر عن الكثير
    شكرا لك
     
    حكاية القمر, ‏16 سبتمبر 2016
    حكاية القمر, ‏16 سبتمبر 2016
    #3
    عبير الغرام, الحلم الوردي, فارس البوح و 1 آخرون معجبون بهذا.
  4. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
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    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,811
    رد: عيناكِ وطني..

    بارك الله فيك
     
    أسير نفسي, ‏16 سبتمبر 2016
    أسير نفسي, ‏16 سبتمبر 2016
    #4
    2 معجبون بهذا.
  5. koko DZ

    koko DZ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 مارس 2014
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    السويد
    رد: عيناكِ وطني..

    دائما متميز في الاختيار
    سلمت على روعه طرحك
    نترقب المزيد من جديدك الرائع
    دمتا ودام لنا روعه مواضيعك

    جزآك الله خيرا
     
    koko DZ, ‏16 سبتمبر 2016
    koko DZ, ‏16 سبتمبر 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: عيناكِ وطني..

    هذه الكلمات اشعر وكأنني قرأتها في مكانٍ ما ..
    آه تذكرت، كأنك اطلعت على ما يجول في خاطري اخي الكريم ..
    حتى انك وصفت كل شيء بشكل مميز

    آنَ الأوانْ..

    أنْ أضعَ حدًّا لأسفاري..

    كفاني بحثاً عن.. الحبّ المزعومْ.!

    كفاني بحثاً عن.. السّلام المنشودْ.!

    كفاني بحثاً عن.. الأمنِ والأمانْ.!

    كفاني بحثاً عن.. مملكة الأحلامْ.!

    فقد أَعيتْني الأيامْ..

    وأتْعبتْني.. مُعاندةَ الزّمانْ..

    ***

    أريدُ ميثاقاً آخرْ.. مع وطنٍ آخرْ..

    وصلحاً.. مع نفسي..

    مع الزّمان..

    مع المكانْ..

    ومع اللّا مكانْ.!

    أريدُ أن أجدَ وطناً.. آخْر..

    لأجمع فيه.. شتاتي..

    وأشهد فيه من جديد.. ولادتي.!

    أريد أن أجدَ وطناً.. آخْر..

    لأزرع فيه.. قمحاً وحنطة..

    وأغرس فيه.. عنباً ورمانْ..

    فما عادَ وطنِي..

    يَسعني.!

    ما عاد يَسعُ همومي..

    وما وسعتني كلّ الأوطانْ.!

    كلمات قوية وعميقة جداً، بارك الله فيكم يا فارس البوح
    لا تحرمنا جديدكم اخي الطيب
     
    سكون الفجر, ‏16 سبتمبر 2016
    سكون الفجر, ‏16 سبتمبر 2016
    #6
    3 معجبون بهذا.
  7. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    17,067
    الإعجابات المتلقاة:
    18,861
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Nëvêr Lànd
    رد: عيناكِ وطني..

    السلآم عليكم

    كالعادة . . فَآرس الكلمآت تَكتُبُ فَتُبدٍع

    أخذَنٍي بَوحُكَ لٍعآلَمٍٍ جَمٍيل تَمَنّيتُ لَو أنّني لَم أَعُد مٍنهُ أبَدََآ . . !

    دَآمَ لَنَآ نَبضُ قَلَمٍكـ ^^


     
    Lovely ღ smile, ‏16 سبتمبر 2016
    Lovely ღ smile, ‏16 سبتمبر 2016
    #7
    3 معجبون بهذا.
  8. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2011
    المشاركات:
    7,771
    الإعجابات المتلقاة:
    6,793
    رد: عيناكِ وطني..



    جميلة يا شاعر المنتدى
     
    hadil2044, ‏16 سبتمبر 2016
    hadil2044, ‏16 سبتمبر 2016
    #8
    2 معجبون بهذا.
  9. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 فيفري 2013
    المشاركات:
    1,806
    الإعجابات المتلقاة:
    3,253
    رد: عيناكِ وطني..

    رائع ما قرات
    تحياتي لك
     
    فارس الروح, ‏16 سبتمبر 2016
    فارس الروح, ‏16 سبتمبر 2016
    #9
    2 معجبون بهذا.
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    وعليكم السلام.. أختي الفاضلة الحلم الوردي..
    كلّ الرّوعة.. والإشراق.. يتجليّان في مرورك البهيّ..
    وردّك العطر النديّ.. أسعدتني زيارتك.. أختي..
    لا عدمت زيارتكِ الباذخة.. وبصمة ردّكِ الفاخرة..
    لقبك عناقيد فرح.. وسعادة.. ودمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    راق لي تعقيبك أختي الفاضلة.. حكاية قمر..
    يطرب حرفي المتواضع فرحا.. لطلّتك المُقمرة..
    وردودك الطيّبة.. المُبهرة..
    أشكرك.. وأجزل الشّكر لك..
    على المرور والتشجيع.. الطيّبين..
    لروحك عبق الياسمين.. ودمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,851
    الإعجابات المتلقاة:
    5,655
    رد: عيناكِ وطني..

    مذهل انت سيدي
    سرني جداا المرور من هنااا

    تحيااتي ​
     
    كارلا, ‏17 سبتمبر 2016
    كارلا, ‏17 سبتمبر 2016
    #12
    1 معجب بهذا.
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    وفيكم بارك..
    الله يسلّمك.. أخي الفاضل أسير نفسي..
    شكرا جزيلا لك..
    على كرم الزيّارة والرّد الطيّبين..
    كلّ ودّي.. واحترامي لك أخي.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #13
  14. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    وجزاك الله خيرا..
    شكرا جزيلا لك.. أختي الفاضلة.. koko DZ..
    دائما ما تشدو.. حروفي المتواضعة فرحا..
    بمروركِ الطيّب.. وردّكِ الرّائع..
    تعطّر متصفّحي.. بنسائم مروركِ..
    وأشرقت أرجاءه.. ببهاء زيارتكِ..
    لروحكِ عبق الغاردينيا.. دمتِ بخير​
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #14
    1 معجب بهذا.
  15. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..


    (أنا أقرأ ما يجول في الخواطر.. أنا خطيييييير..:d
    فاحذري منّي أختي الفاضلة.. سكون الفجر)..^^

    وفيكم بارك.. أختي الطيّبة..
    وأشكرك كثيرا.. وأجزل لك شكرا..:regards01:
    على ردّك اللّطيف (من لطف روحك).. ^^
    تواجدكِ كرقّة الورد.. دائما ما تعطّري متصفّحي المتواضع..
    بعبق مرورك الفاخر.. لا عدمت جمال إطلالتك.. وطيّب ردّك.
    لقلبك عناقيد سعادة وسرور.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #15
    1 معجب بهذا.
  16. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..


    وعليكم السلام.. أختي الفاضلة Lovely ღ smile..
    أنتِ كنت هنا.. فزدّتِ حرفي حسنا وجمالا..
    هذا دأبكِ مع حرفي المتواضع.. ودائما ما تفعلين..
    تُخجلين حروفي.. وتلجمينها عن ردّ يليق بك.. ^^
    وتعجزيها عن ردّ.. يضاهي ردّك الفاخر.
    أشكرك جزيلا.. من كلّ قلبي.. لتواجدك العذب
    لروحك عبق الياسمين.. دمت بخير.​
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #16
    1 معجب بهذا.
  17. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    الله يسلمك أختي الفاضلة.. hadil2044..
    أشكرك جزيلا.. من كلّ قلبي.. لتواجدك العذب..
    على كلماتكِ المشجّعة الطيّبة بحقي حرفي.. المتواضع.
    كان حضورك مسك ينثر أجمل أريج هنا..
    لقلبك عناقيد سعادة وحبور.. دمت خير.​
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #17
    1 معجب بهذا.
  18. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    أسعدني كثيرا.. مرورك الطائيّ..
    أخي الفاضل فارس الروح..
    إعجابك بحرفي المتواضع.. شرف لي..
    شكرا جزيلا.. على الزيّارة والرّد الطيّبين..
    أخلص تحياتي واحترامي.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #18
  19. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: عيناكِ وطني..

    ومذهلة جدّا أنت.. في تواجدكِ الجميل..
    أختي الفاضلة.. كارلا..
    تعطّر حرفي.. بنسائم مرورك الطيّب..
    وتزيّن متصفّحي.. بمنثور عقيق ردّك..
    شكرا جزيلا.. لك.. على تواجدكِ ورّدكِ الرّائعين..
    لروحك.. عبق الفلّ والياسمين.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏17 سبتمبر 2016
    #19
    1 معجب بهذا.
  20. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    35
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    إني لأرى يا نزار بعض المبالغة
    فعيون هذه الحسناء قد تغري و تصيد بل وتقتل
    ولكن ليس بالضرورة أن تكونا ملاذا آمنا فالملاذ الآمن هو القلب
    وإن كان قد أعجبني نثرك و قصيدتك
    تحياتي
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 23:02
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 23:02
    #20
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