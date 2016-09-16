فلنكن سفراء جيدون للاسلام

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة طموحة, ‏16 سبتمبر 2016.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    استوقفني كلام الشاذلي في احدى كتبه وهويتحدث عن حواردار بينه و بين المفكر البريطاني داوود بيدكوك رئيس المركزالاسلامي البريطاني
    سأل كريم الشاذلي الدكتور لماذايتحمس دائما من يدخل الاسلام لخدمة الدين عن المرء الذي ولد مسلما أبا عن جد ؟
    أجابه لأننا نأتي من هناك حيث العدم فنرى الى أي مدى بلغت عظمة هذا الدين و نرى كذلك الخيبة التي تتملك المسلم قي التسويق لبضاعته من القبم و الأخلاق و المبادئ و الحسن من السلوك والأفكار
    و قال الضبط عنا {أنتم أفشل مندوبي مبيعات لبضاعة رائجة مطلوبة}
    لماذا لا نحاول أن نبلغ العالم عن النعمة التي نحن فيها ؟أو بالأحرى هل نعلم نحن أننا في هذه النعمة ؟
    أفضل طريقة نروج بها للاسلام هي المعاملة فالدين معاملة
    فلندع أفكارنا تتحدث عن الاسلام فلندع أسلوبنا الراقي يتحدث عن الاسلام فلن نحاول بكل ذرة بكياننا وفي كل دقيقة من حياتنا أن نبلغ و لو شيئ بسيط عن هذا الدين الكامل الشامل
    يوسف استس لا يضيع لحظة منذ دخوله للاسلام الى ودعى فيها وقد قال عنه فهد الكندي بعدما أنهى معه احدى اللقاءات انه حتى أثناء تسجيل المقابلة التي تمت في احدى الحدائق كان يدعوكان اذا مر أحدهم عليه يقطع المقابلة و يكلم ذلك الشخص و يعطيه معلومات عن الاسلام ...الخ
    أين نحن من هذا ؟
    أعلم اننا في بلد مسلم والحمد لله و لايوجد الا قليل من غير المسلمين في بلادنا لكن هذا لا يعني واجب الدعوة سقط في حقنا
    بل نستطيع باعلامنا بأعمالنا بانجازاتنا فقط لويطبق الانسان ما أمره به الاسلام فالإسلام لم يدع مجال من الحياة الا وشمله.
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏31 أكتوبر 2016
    sarakoukou معجب بهذا.
    طموحة, ‏16 سبتمبر 2016
    #1
  2. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    رد: فلنكن سفراء جيدون للاسلام

    في هذا الفيديو قصة أمريكي دخل الاسلام
    توجه لمصر ليسأل المسلمين عن سبب عدم حرص المسلمين على الدعوة للاسلام
    استغرب استغرب من أناس لديهم أكبر نعمة في الكون لكن لا يروجون لها
    أعترف لماذا تساءل بما لم تتساءل أنت لأنه رأى في الاسلام عظمة لم ترها أنت !!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=OgOeLOyE5KQ
     
    التعديل الأخير: ‏30 أكتوبر 2016
    sarakoukou معجب بهذا.
    طموحة, ‏29 أكتوبر 2016
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    رد: فلنكن سفراء جيدون للاسلام

    أحسن الله إليك، نسأل الله أن يعرفنا قدر هذه النعمة و يوفقنا لخدمة دينه بكل ما أوتينا من قوة.
     
    ابو ليث, ‏31 أكتوبر 2016
    #3
  4. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:53
    #4
  5. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    و أحسن اليك اللهم آميين بارك الله فيك
     
    طموحة, ‏1 جانفي 2017 على 14:46
    #5
  6. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    و فيك بارك الرحمان
     
    طموحة, ‏1 جانفي 2017 على 14:46
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميل ان نتحلى بأخلاق الاسلام فهي كفيله بنزع اعجاب الاخرين ان لم يتاثروا بها ...
    شكرا .
     
    aljentel, ‏1 جانفي 2017 على 14:50
    #7
  8. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    Que cette annee sera une relance de l'islame a travers le monde entier
     
    tloukal, ‏1 جانفي 2017 على 15:05
    #8