فلنكن سفراء جيدون للاسلام

السلام عليكم



استوقفني كلام الشاذلي في احدى كتبه وهويتحدث عن حواردار بينه و بين المفكر البريطاني داوود بيدكوك رئيس المركزالاسلامي البريطاني

سأل كريم الشاذلي الدكتور لماذايتحمس دائما من يدخل الاسلام لخدمة الدين عن المرء الذي ولد مسلما أبا عن جد ؟

أجابه لأننا نأتي من هناك حيث العدم فنرى الى أي مدى بلغت عظمة هذا الدين و نرى كذلك الخيبة التي تتملك المسلم قي التسويق لبضاعته من القبم و الأخلاق و المبادئ و الحسن من السلوك والأفكار

و قال الضبط عنا {أنتم أفشل مندوبي مبيعات لبضاعة رائجة مطلوبة}

لماذا لا نحاول أن نبلغ العالم عن النعمة التي نحن فيها ؟أو بالأحرى هل نعلم نحن أننا في هذه النعمة ؟

أفضل طريقة نروج بها للاسلام هي المعاملة فالدين معاملة

فلندع أفكارنا تتحدث عن الاسلام فلندع أسلوبنا الراقي يتحدث عن الاسلام فلن نحاول بكل ذرة بكياننا وفي كل دقيقة من حياتنا أن نبلغ و لو شيئ بسيط عن هذا الدين الكامل الشامل

يوسف استس لا يضيع لحظة منذ دخوله للاسلام الى ودعى فيها وقد قال عنه فهد الكندي بعدما أنهى معه احدى اللقاءات انه حتى أثناء تسجيل المقابلة التي تمت في احدى الحدائق كان يدعوكان اذا مر أحدهم عليه يقطع المقابلة و يكلم ذلك الشخص و يعطيه معلومات عن الاسلام ...الخ

أين نحن من هذا ؟

أعلم اننا في بلد مسلم والحمد لله و لايوجد الا قليل من غير المسلمين في بلادنا لكن هذا لا يعني واجب الدعوة سقط في حقنا

بل نستطيع باعلامنا بأعمالنا بانجازاتنا فقط لويطبق الانسان ما أمره به الاسلام فالإسلام لم يدع مجال من الحياة الا وشمله.