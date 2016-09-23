حادثة المروحة

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته



الاخ للمزيد اكثر في موضوع حادثة مروحة



داي : في معنها الحقيقي تعني ( العم )

قرصنة في عهد الدايات وخاصة اوخر قرن 18 وبداية 19 كانت نسبتها ضعيفة جدا جدا بمقارنة مع قرن 17 بل في دلك الوقت كان نهاية قصة الضرائب وقصة الريس حميدوا مع سفن الامريكية خير دليل على دلك



1) بعد الحادثة كان طلب سلطات فرنسية من خلال برلمان فرنسي ان يعتدر داي حسين ثم ننهي القضية ( فكان رده برفض الاعتدار )

2) طلبت فرنسا منه التنحي عن سلطة كطلب اشد من الاول فرفض التنحي

3) مما اثر غضب سلطات فرنسية كدلك ان السفينة التي حملت البرلمانين الفرنسين تم قدفها بعدة طلقات مدفعية حينما حمت بخروج من مرسى من الجزائر ( رغم ان قدومها الى العاصمة كانت تحمل فقط اناس برلمانين يعني قنبلة سفينة بهده طريقة ليس في عرف الدبلوماسي رغم انني متفهم جيدا طلب الرسمي الغير لائق بنسبة للداي جزائر في ما يخص التنحي ) ...وتشاء الصدف ان تلك السفينة التي تم طلق عليها قدائف من مدفيعة حين خروجها من مرسى العاصمة استعملت في الحملة الفرنسية وشاركت في هجوم على مرسى العاصمة اظن 3 جويلة 1830 ادا لم تخني الداكرة ...



4) الدين الدي تتكلم عنه في موضوع هو مبلغ مالي مستحق من ( القمح ) مرسل لفرنسا ودلك القمح اخده الداي من تاجرين يهوديان ( بكري وكوهين ) وعملي كانت هكدا اليهوديان يضغطوا على داي والداي يضغط على فرنسا حتى انفجر موضوع في عيد الفطر في مراسيم دبلوماسية ..........



منزل اليهودي كوهين موجود الى يومنا هدا وهو مقابل مسجد كتشاواة تم رصده وقتله من فرقة انكشارية ام بكري استطاع فرار واحفداه مزالوا الى يومنا هدا في فرنسا بل مقربين من هرم سلطة بسبب تجارتهم



على حسب مدكرة حمدان بن خوجة

( احد اسياد العاصمة في دلك الوقت وهو ممن عاصروا حادتة الروحة وعلى كل حال امره مشكوك فيه رغم ان عمه كان خزناجي ( اي محاسب الامارة ) داي حسين )

يقول بأن السفير الفرنسي ( دوفال ) كان دبلومسي لا يتقن التركية جيدا واساء اختيار الكلمات في الرد على داي ........



مكيدة :

مما لا شك فيه ان في دلك الوقت كان اناس في خدمة فرنسا الان هناك نقطة غير مفهومة كيف تم اصطناع مكيدة لي اغا يحي ( رجل عسكري صاحب خبرة ) تم اعدامه بتعمة محاولة الانقلاب وتم وضع في مكانه ( اغا ابراهيم ) كما قيل عنه احسن شيىء يستطيع ان يفعله هو تنزه ببدلته العسكرية وهو كان صهر داي حسين ...ما روى عنه ان فر من معركة سطاولي ودهب جنده يبحتوان عنه



اخيرا للمفارقة



في عصر الداي عمر قام بقتل 19 بدلوماسي فرنسي عن طريق قدائف المدفع ( يعني ضربة مدفع ضد شخص كأنها اعدمات ) ولم تتحرك فرنسا بسبب دلك الان جزائر في تلك مرحلة كانت في عصر قوتها البحرية وهناك رجال لا يستهان بهم وزد على دلك العلاقات الحسن مع ال عثمان ( التي تدهورت في اوخر القرن 18 وبدية القرن 19 ) ...



الاخ تاريخ هكدا



عندما تكون في الابتدائي يصور لك بطريقة تم في متوسط بطريقة تم في التانوي بطريقة تم في جامعة ومن خلال بحتك الخاص تصبح تضحك على تاريخ كما صور لك في الاطوار السابقة ......................



لتنبيه فقط الاخ



تلك العمليات القرصنة التي كانت تنطلق من مرسى الجزائر اغلبها كانت عمليات قرصنة بمعنى كلمة وليست جهاد بحري وبسبب هدا هدد الباب العالي متمل في سلطان التركي بحتلال الجزائر مرة اخرى وفرض سلطتهم بشكل اخر الان الجزائر كانت تخالف معهدات ال عثمان

الان وقعت عدة حوادت اين سفن الجزائرية تعرضت بسطو على سفن تابعة لدولة بينها وبين باب العالي سلام وامن في بحر ( وحكام الجزائر كانوا يفعلوان هدا من نقطة انهم غير ملزمين بتباع معاهدات سلطان ككيان حر )



امسية سعيدة

شكرا

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